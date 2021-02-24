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Новости Общество
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Ивано-Франковск (793) Укрзализныця (2637) Ивано-Франковская область (837)

"Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов в Ивано-Франковскую область и обратно

Новости Цензор.НЕТ Общество

Продажа билетов приостановлена на 2 недели из-за того, что Ивано-Франковщина попала в "красную" карантинную зону.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

Продажу билетов приостанавливают с 00:00 26 февраля.

"Для пассажиров, которые приобрели билеты раньше, Укрзализныця совместно с Министерством инфраструктуры Украины разрабатывает механизм, который позволит пассажирам безопасно добраться до мест назначения", - отметили в компании.

При этом 24-25 февраля все поезда будут следовать по обычному расписанию. В продаже на эти числа есть еще 4000 билетов на 15 поездов - так, чтобы все, кто хочет покинуть регион успели это сделать.

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Кроме этого, УЗ расширяет возможности для возврата билетов.

"Пассажиры, которые из-за карантинных обстоятельств будут вынуждены изменить свои планы, смогут удобно и безопасно вернуть билеты в любой железнодорожной кассе страны, при этом им будет возмещена полная стоимость билета", - сказано в сообщении.

"А пассажирам, которые планируют поездки в горы, предлагаем альтернативные маршруты до станций Ясиня, Квасы, Рахов, Воловец, Сколе, Славское", - отметили в "Укрзализныце".

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Автор: Ольга Лузан
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Девиз местных: все на Буковель, нас не испугать короной! Маски гэть, дистанции не нужны, руки мыть раз в сутки!
А может прям там развернуть госпиталь? Покатался - и в больничку!
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24.02.2021 19:08 Ответить
Бідося покатався на лижах і вуаля. "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов в Ивано-Франковскую область и обратно - Цензор.НЕТ 3046
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24.02.2021 19:15 Ответить
с индийской чудовакциной все эти красные зоны падут сами собой, хвала зеле за заботу о громадянах
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24.02.2021 19:17 Ответить
"При этом 24-25 февраля все поезда будут следовать по обычному расписанию. В продаже на эти числа есть еще 4000 билетов на 15 поездов - так, чтобы все, кто хочет покинуть регион успели это сделать" і розповсюдили чергову хвилю інфекції по всій Україні.
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24.02.2021 19:37 Ответить
Вже другий рік бушує вірус,зелений вірус.А корона тільки погіршила все...
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24.02.2021 19:55 Ответить
Гнусавый покатался и можно закрывать.
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24.02.2021 20:07 Ответить
"Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків в Івано-Франківську область і назад - Цензор.НЕТ 7040
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24.02.2021 20:16 Ответить
Очередной передел сфер влияния и власти.
Что не поделили-то на этот раз ? Транспорт герыча ?
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24.02.2021 21:40 Ответить
"Перекроют нам границы, твой туризм пойдёт к *уям.
Не годится ездить в Ниццу, так сказал Омар Хайям.
А на нашей с тобой даче, возле леса у реки,
Мужики там чисто "мачо", уже жарят шашлыки."

Шнур "СИЗОнная"
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24.02.2021 23:28 Ответить
Бред! Билеты продавались за 45 дней. Те 4000 билетов капля в море. Люди всеравно уедет с курортов только с препятствием . И приедут потомучто оплатили отели за пол года только дороже заплатят за бензи и всеравно соберутся в одном месте . Где логига ???
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25.02.2021 08:56 Ответить
 
 