7 марта "Укрзализныця" прекратит посадку и высадку пассажиров в Ивано-Франковской области
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В связи с введением "красной зоны" адаптивного карантина в Ивано-Франковской области принято решение ограничить железнодорожное сообщение. Но до 6 марта включительно пассажиры смогут добраться до места назначения, если билет был куплен заранее.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".
Сообщается, что согласно постановлению Кабинета министров, "Укрзализныця" с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в регионе.
"Подчеркиваем, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее УЗ приостановила продажу билетов на поезда, которые едут в Ивано-Франковскую область и обратно. В связи с тяжелой ситуацией с COVID-19 в регионе действуют ограничения "красной зоны".
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УДИВИТЕЛЬНОЕ - РЯДОМ!
Кто может мне подсказать мотивы действий такой себе
Sophia-Maria Duglass
😀😀😀
которая заблокировала меня на своей теме за вопрос "что означают эти квадратики 😀😀😀 ?" и преложения вставить их в таком виде (как картинук) чтобы их было видно?
К нему и идите выяснять отношения
Виноват, промашка выша!
все с билетами так теперь и будут жить в поездах, обустроятся со временем,
семьями обзаведутся и закипит жизнь колесная.
билет в паровоз называется....