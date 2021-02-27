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7 марта "Укрзализныця" прекратит посадку и высадку пассажиров в Ивано-Франковской области

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

7 марта

В связи с введением "красной зоны" адаптивного карантина в Ивано-Франковской области принято решение ограничить железнодорожное сообщение. Но до 6 марта включительно пассажиры смогут добраться до места назначения, если билет был куплен заранее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".

Сообщается, что согласно постановлению Кабинета министров, "Укрзализныця" с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в регионе.

"Подчеркиваем, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее УЗ приостановила продажу билетов на поезда, которые едут в Ивано-Франковскую область и обратно. В связи с тяжелой ситуацией с COVID-19 в регионе действуют ограничения "красной зоны".

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+3
Обычный день в Ивано-Франковской области:
9 марта "Укрзализныця" прекратит посадку и высадку пассажиров в Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 4882
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27.02.2021 10:36
+2
Название - Охренеть 😀😀😀будут теперь выбрасывать с поезда?
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27.02.2021 10:25
+2
А до 7-го марта должен быть выполнен какой-то план по распространению ковида? 7 березня "Укрзалізниця" припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 2134
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27.02.2021 11:07
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Название - Охренеть 😀😀😀будут теперь выбрасывать с поезда?
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27.02.2021 10:25 Ответить
амфаш

УДИВИТЕЛЬНОЕ - РЯДОМ!

Кто может мне подсказать мотивы действий такой себе
7 березня "Укрзалізниця" припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 9994 Sophia-Maria Duglass

😀😀😀

которая заблокировала меня на своей теме за вопрос "что означают эти квадратики 😀😀😀 ?" и преложения вставить их в таком виде (как картинук) чтобы их было видно?
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27.02.2021 11:30 Ответить
Это же НЕ моя тема , а тема Джамала . 😀😀😀
К нему и идите выяснять отношения
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27.02.2021 11:33 Ответить
Так что жду от Вас извинения за наклёп и удаления этого коммента 7 березня "Укрзалізниця" припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 9873
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27.02.2021 11:34 Ответить
Нда, действительно.
Виноват, промашка выша!
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27.02.2021 12:05 Ответить
А что после 9 марта? Снег будет таять?
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27.02.2021 10:26 Ответить
Позно пить боржоми.У нас как всегда борются из последствиями а не предовращают и это не только с эпидемией.
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27.02.2021 10:28 Ответить
особенно высадку надо прекращать.
все с билетами так теперь и будут жить в поездах, обустроятся со временем,
семьями обзаведутся и закипит жизнь колесная.
билет в паровоз называется....
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27.02.2021 10:30 Ответить
в буку бедняки не ездят, то есть, тот, кто себе его может позволить, прекрасно доедет на авто.
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27.02.2021 11:00 Ответить
Здаётся мне,что на Карибы таки дешевле,чем в Буковель
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27.02.2021 11:26 Ответить
Вот и я о том же
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27.02.2021 12:20 Ответить
Доедут до Рахова и вуаля....Оттуда даже ближе,чем от Ив.Франковска.
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27.02.2021 11:25 Ответить
Обычный день в Ивано-Франковской области:
9 марта "Укрзализныця" прекратит посадку и высадку пассажиров в Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 4882
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27.02.2021 10:36 Ответить
Басмачі.
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27.02.2021 11:09 Ответить
проводники уже потирают руки.. 7 березня "Укрзалізниця" припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 2839
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27.02.2021 10:58 Ответить
дебилы, блдь
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27.02.2021 11:00 Ответить
А до 7-го марта должен быть выполнен какой-то план по распространению ковида? 7 березня "Укрзалізниця" припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 2134
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27.02.2021 11:07 Ответить
прям как у русских баранов в поезде питер-калининград при проезде через прибалтику)
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27.02.2021 12:04 Ответить
А до 7го Марта пусть там Ковид распространяется и это еще при том что мы не знаем какой штамм вируса там гуляет! Может там уже есть и британский или Южноафриканский, а мы дадим им шанс еще на недельку(((
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27.02.2021 14:12 Ответить
ну не будет же Укрзализныця деньги за проданные билеты возвращать, вы шо?
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27.02.2021 14:58 Ответить
А десантирование?)
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27.02.2021 16:53 Ответить
 
 