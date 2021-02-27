Головний санлікар Прикарпаття припустив циркуляцію нового штаму коронавірусу: "поводиться трохи дивним чином"
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Головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук припустив, що зростання кількості хворих на коронавірус у регіоні може бути пов'язане з поширенням нового штаму.
Про це він розповів в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, днями в Центр громадського здоров'я направили зразки аналізів пацієнтів з важкою формою COVID-19, результати прийдуть найближчим часом.
Аналізи перевіряють, щоб "зрозуміти, чи це вірус, який у нас циркулював з минулого року, чи це якийсь інший, уже мутований вірус".
"Зараз спостерігаємо, що тривалість лікування пацієнтів особливо зараз з важкими формами, подвоїлася. Це якщо порівнювати з пацієнтами, які лікувалися буквально місяці два-три тому. Лікування в лікарнях такого пацієнта наразі становить 19-20 днів і навіть більше. Причина, зокрема, в дуже пізніх зверненнях. Але і вірус поводиться трохи дивним чином, де за відсутності симптомів захворювання клініка наростає миттєво, тобто в легенях є гній. Ті, хто звертаються пізно, потребують вже кисневої терапії, протокольного лікування і навіть додаткового" , - розповів Савчук.
Будь ласка, зачекайте...
тебе что шарий не сказал
Верхи - абсолютный 0. Вот и вешают провалы своего *руководительства* (рукоблудства) на всех, на кого глаз кинут.
А поставить себя на место ЛЮБОГО заведующего ЛЮБОЙ клиникой... Ну хреново у них с воображением( (стебаться по старой профе могут над кем угодно и фысе)
"Аналізи перевіряють, щоб "зрозуміти, чи це вірус, який у нас циркулював з минулого року, чи це якийсь інший, уже мутований вірус".-CDC заявив що у них немає виділеного вірусу, а цей гуцульський клоун перевіряє аналізи і навіть пробує знайти мутацію не існуючого вірусу!
Пора перевірити чи не почитує він брошюрку " Як керувати вселенною не викликаючи підозри у санітарів!"
Эта информация запрятана глубоко в этом документе, на странице 39, в
разделе "Performance Characteristics", "Рабочие характеристики".
Итак, что же CDC нам сообщает?
Цитата: « Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently
available, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested
with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene;
GenBank accession: MN908947.2) of known titer…..»
«Поскольку количественные изоляты вируса 2019-nCoV в настоящее
время недоступны, анализы, предназначенные для обнаружения РНК
2019-nCoV, были протестированы с использованием охарактеризованных запасов полноразмерной РНК, транскрибированной
in vitro (ген N; доступ в GenBank: MN908947.2) с уже известным титром...»
Что же это все значит? Давайте переведем их шифр на доступный для
населения язык.
Ключевая фраза: «Поскольку в настоящее время нет доступных
количественных изолятов вируса 2019-nCoV…»
Итак, каждый существующий объект можно определить
количественно, то есть измерить.
Использование термина «количественно» в этой фразе означает: У
нас нет измеримого количества вируса, потому что он недоступен.
Другими словами, у нас НЕТ ВИРУСА.
Еще одной подсказкой является использование слова «изоляты».
Это означает, что у нас нет ИЗОЛИРОВАННОГО/ВЫДЕЛЕННОГО
ВИРУСА.
Цікаво чому ці "науковцчі" ще не подали заявку на отримання $1000 000.причому таких пропозицій кілька. Думаю "талантам" гроші незавадили б?
Я у свій час начитався наукових статей,навіть був свідком як їх писали, можу стверджувати сміло -це окремий вид творчості для звітності по списанню коштів на програми досліджень!
Писати звіти і статі це окремий жанр творчості,а предявити докази,ізолят вірусап,котрий відповаідає 4-йом постулатам Коха це вже не коники з гівна ліпити.
Подавши фуфло з замахом на нобельпрайс можна на все життя завершити наукову карєру і перейти на рівень досліджень фекалій ВРХ на фермі.
"что размеры вирусов очень разнятся с размерами бактерий и посмотреть через микроскоп не выйдет." -зате як ввійде! Як анальний тест китайозіів в анус джапанізів.
Не пишите чушь
дядя, вам санитаром надо работать, и не вводить тут людей в заблуждение.
Вот это и есть причина замечательной степановской статистики. Просто люди стали обращаться, когда уже совсем плохо. Вот и получается, что все случаи запущенные. И штаммы здесь ни при чем. Кстати, ни одна страна в мире не заявляла о том, что новые штаммы вызывают более серьезное течение заболевания.
А тут АЖ 20 днів. Ну ніфіга собі.
ср. 1) Процесс действия по знач. глаг.: допускать, допустить. 2) Предположение, гипотеза.
В Англии аврал - ДОДОМУ! В Польше аврал - ДОДОМУ!
А дома по друзьям, по все что вспомню.
Про це йшлося і в публікації на Цензор_нет. Буковель, карантин, новий штам, совпадєніє?