На Львовщине циркулируют два штамма COVID-19: "южноафриканского" и "британского" нет
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На территории Львовской области циркулируют два штамма коронавируса, среди них нет ни "южноафриканского", ни "британского"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко-Тимко.
"Мы получили информацию из Центра общественного здоровья Минздрава Украины о том, что на территории Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса. Один называется В1, а второй - В1.1", - отметила Иванченко-Тимко.
В то же время, ни "южноафриканского", ни "британского" штамма коронавируса на Львовщине не выявили.
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+2 Arkady Korshun
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+1 житель юговостока
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у них своя лаборатория...или отправляли за кордон? сколько образцов?
а чего тогда не расписали в такой форме английский и южноафриканский вирус или у них один В1 и В1,1 ?
британский штамм В.1.1.7; бразильский В.1.1.248; южно-африканский В.1.351