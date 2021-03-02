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На Львовщине циркулируют два штамма COVID-19: "южноафриканского" и "британского" нет

Новости Цензор.НЕТ Общество

На Львовщине циркулируют два штамма COVID-19:

На территории Львовской области циркулируют два штамма коронавируса, среди них нет ни "южноафриканского", ни "британского"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко-Тимко.

"Мы получили информацию из Центра общественного здоровья Минздрава Украины о том, что на территории Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса. Один называется В1, а второй - В1.1", - отметила Иванченко-Тимко.

В то же время, ни "южноафриканского", ни "британского" штамма коронавируса на Львовщине не выявили.

Читайте: На Львовщине из-за подъема уровня воды в реках возможно затопление домов, - ГСЧС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
крадуцкий и еленский проанализировали ...
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02.03.2021 15:23
+2
а откуда центр общественного здоровья это узнал ?
у них своя лаборатория...или отправляли за кордон? сколько образцов?
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02.03.2021 15:23
+1
Пришлось гуглить":
британский штамм В.1.1.7; бразильский В.1.1.248; южно-африканский В.1.351
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02.03.2021 15:49
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Дайошь коммендантский час!?!?!
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02.03.2021 15:22 Ответить
крадуцкий и еленский проанализировали ...
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02.03.2021 15:23 Ответить
а откуда центр общественного здоровья это узнал ?
у них своя лаборатория...или отправляли за кордон? сколько образцов?
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02.03.2021 15:23 Ответить
Так там написано какие - В.1 и .В1.1
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02.03.2021 15:29 Ответить
слона то я и не заметил.
а чего тогда не расписали в такой форме английский и южноафриканский вирус или у них один В1 и В1,1 ?
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02.03.2021 15:31 Ответить
Пришлось гуглить":
британский штамм В.1.1.7; бразильский В.1.1.248; южно-африканский В.1.351
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02.03.2021 15:49 Ответить
какое разнообразие, скоро в каждой стране по своему штампу будет.
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02.03.2021 15:54 Ответить
Зе вирус по всей Украине полным ходом
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02.03.2021 15:48 Ответить
..ції ЕПІ ... стають ЗЛОЧИНЦЯМИ ... знайде ЇХ Суд Людський і Божий ..
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02.03.2021 16:07 Ответить
 
 