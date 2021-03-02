На Львівщині циркулюють два штами COVID-19: "південноафриканського" і "британського" немає

На території Львівської області циркулюють два штами коронавірусу, серед них немає ні "південноафриканського", ні "британського".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявила головний епідеміолог Львівської області Наталія Іванченко-Тимко.

"Ми отримали інформацію з Центру громадського здоров'я МОЗ України про те, що на території Львівської області циркулюють два генотипи коронавірусу. Один називається В1, а другий - В1.1", - зазначила Іванченко-Тимко.

Водночас, ні "південноафриканського", ні "британського" штаму коронавірусу на Львівщині не виявили.

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