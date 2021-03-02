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На Львівщині циркулюють два штами COVID-19: "південноафриканського" і "британського" немає

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На Львівщині циркулюють два штами COVID-19:

На території Львівської області циркулюють два штами коронавірусу, серед них немає ні "південноафриканського", ні "британського".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявила головний епідеміолог Львівської області Наталія Іванченко-Тимко.

"Ми отримали інформацію з Центру громадського здоров'я МОЗ України про те, що на території Львівської області циркулюють два генотипи коронавірусу. Один називається В1, а другий - В1.1", - зазначила Іванченко-Тимко.

Водночас, ні "південноафриканського", ні "британського" штаму коронавірусу на Львівщині не виявили.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
крадуцкий и еленский проанализировали ...
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02.03.2021 15:23
+2
а откуда центр общественного здоровья это узнал ?
у них своя лаборатория...или отправляли за кордон? сколько образцов?
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02.03.2021 15:23
+1
Пришлось гуглить":
британский штамм В.1.1.7; бразильский В.1.1.248; южно-африканский В.1.351
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02.03.2021 15:49
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Дайошь коммендантский час!?!?!
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02.03.2021 15:22 Відповісти
крадуцкий и еленский проанализировали ...
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02.03.2021 15:23 Відповісти
а откуда центр общественного здоровья это узнал ?
у них своя лаборатория...или отправляли за кордон? сколько образцов?
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02.03.2021 15:23 Відповісти
Так там написано какие - В.1 и .В1.1
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02.03.2021 15:29 Відповісти
слона то я и не заметил.
а чего тогда не расписали в такой форме английский и южноафриканский вирус или у них один В1 и В1,1 ?
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02.03.2021 15:31 Відповісти
Пришлось гуглить":
британский штамм В.1.1.7; бразильский В.1.1.248; южно-африканский В.1.351
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02.03.2021 15:49 Відповісти
какое разнообразие, скоро в каждой стране по своему штампу будет.
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02.03.2021 15:54 Відповісти
Зе вирус по всей Украине полным ходом
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02.03.2021 15:48 Відповісти
..ції ЕПІ ... стають ЗЛОЧИНЦЯМИ ... знайде ЇХ Суд Людський і Божий ..
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02.03.2021 16:07 Відповісти
 
 