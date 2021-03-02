На Львівщині циркулюють два штами COVID-19: "південноафриканського" і "британського" немає
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На території Львівської області циркулюють два штами коронавірусу, серед них немає ні "південноафриканського", ні "британського".
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявила головний епідеміолог Львівської області Наталія Іванченко-Тимко.
"Ми отримали інформацію з Центру громадського здоров'я МОЗ України про те, що на території Львівської області циркулюють два генотипи коронавірусу. Один називається В1, а другий - В1.1", - зазначила Іванченко-Тимко.
Водночас, ні "південноафриканського", ні "британського" штаму коронавірусу на Львівщині не виявили.
Топ коментарі
+2 Arkady Korshun
показати весь коментар02.03.2021 15:23
+2 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар02.03.2021 15:23
+1 житель юговостока
показати весь коментар02.03.2021 15:49
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у них своя лаборатория...или отправляли за кордон? сколько образцов?
а чего тогда не расписали в такой форме английский и южноафриканский вирус или у них один В1 и В1,1 ?
британский штамм В.1.1.7; бразильский В.1.1.248; южно-африканский В.1.351