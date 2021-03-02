РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5153 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
2 565 17
Донбасс (26945) Евросоюз (15900) Шарль Мишель (212)

ЕС начинает новую программу поддержки Донбасса, - президент Евросовета Мишель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЕС начинает новую программу поддержки Донбасса, - президент Евросовета Мишель

ЕС в 2021 году начинает новую программу поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг на Донбассе.

Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта, и в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе. Это также будет включать финансирование пунктов въезда-выезда", - сказал Мишель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Луганской области во вторник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Евросовета Мишель о войне на Донбассе: "Это реальность, за которую стыдно"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
ЄС починає нову програму підтримки Донбасу, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 5315
показать весь комментарий
02.03.2021 16:30
+7
ЄС починає нову програму підтримки Донбасу, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 2539
показать весь комментарий
02.03.2021 16:31
+5
Две пенсии, бесплатные стройматериалы, бесплатная еда, паспорта двух стран и безвиз бонусом. У ватанов там ломка начнется, если война закончится.
показать весь комментарий
02.03.2021 16:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Они так ничего и не поняли . ЕС начинает новую программу поддержки Донбасса, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 6641
показать весь комментарий
02.03.2021 16:16 Ответить
ЄС починає нову програму підтримки Донбасу, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 5315
показать весь комментарий
02.03.2021 16:30 Ответить
ЄС починає нову програму підтримки Донбасу, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 2539
показать весь комментарий
02.03.2021 16:31 Ответить
А взять на себя почетную обязанность выплат украинских пенсий сепаратистам не желаете???
показать весь комментарий
02.03.2021 16:23 Ответить
"ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта..."

Мишель, конфликт у тебя в районе дупы между ************ и глистами, а у нас война с парашей. ЄС починає нову програму підтримки Донбасу, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 9079
показать весь комментарий
02.03.2021 16:26 Ответить
Две пенсии, бесплатные стройматериалы, бесплатная еда, паспорта двух стран и безвиз бонусом. У ватанов там ломка начнется, если война закончится.
показать весь комментарий
02.03.2021 16:31 Ответить
ЄС починає нову програму підтримки Донбасу, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 286
показать весь комментарий
02.03.2021 18:30 Ответить
Трёх стран. Сперва житель оформляет паспорт Л или ДНР (с ними самая большая задержка), потом паспорт России.
Паспорт РФ выдаётся без регистрации проживания, и поэтому в России его нужно предъявлять вместе с местным паспортом.
показать весь комментарий
02.03.2021 17:09 Ответить
Очередной пиз...бол-Мишель.
показать весь комментарий
02.03.2021 16:32 Ответить
То есть, если у Росси впихнуть дамбасятину в Украину не получается, это сделает Европа????
показать весь комментарий
02.03.2021 16:36 Ответить
их можно взять обратно, но через жестокую люстрацию и с поражением в правах
показать весь комментарий
02.03.2021 16:43 Ответить
Ну молодцы, надо сделать жизнь людей достойной, а потом решать проблемы.
показать весь комментарий
02.03.2021 16:44 Ответить
А нафуй "кармильцам" поддерка от ненавистного ЕС?))
показать весь комментарий
02.03.2021 18:01 Ответить
Я балдею... Так вот, что нужно сделать со своей страной, чтобы тебе давали деньги просто так! Может им еще жопу подтирать?
показать весь комментарий
02.03.2021 18:29 Ответить
 
 