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ЕС начинает новую программу поддержки Донбасса, - президент Евросовета Мишель
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
ЕС в 2021 году начинает новую программу поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг на Донбассе.
Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта, и в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе. Это также будет включать финансирование пунктов въезда-выезда", - сказал Мишель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Луганской области во вторник.
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+10 Роман с камнем
показать весь комментарий02.03.2021 16:30
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+5 sany
показать весь комментарий02.03.2021 16:31
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Мишель, конфликт у тебя в районе дупы между ************ и глистами, а у нас война с парашей.
Паспорт РФ выдаётся без регистрации проживания, и поэтому в России его нужно предъявлять вместе с местным паспортом.