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ЄС починає нову програму підтримки Донбасу, - президент Євроради Мішель
Новини Цензор.НЕТ Політика України
ЄС у 2021 році починає нову програму підтримки економічного розвитку і надання державних послуг на Донбасі.
Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель під час візиту в Україну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"ЄС надав значну підтримку Україні для пом'якшення впливу конфлікту, і цього року ми починаємо нову програму для підтримки економічного розвитку і надання державних послуг у цьому регіоні. Це також буде включати фінансування пунктів в'їзду-виїзду", - сказав Мішель на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Луганській області у вівторок.
Топ коментарі
+10 Роман с камнем
показати весь коментар02.03.2021 16:30
+7 Роман с камнем
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+5 sany
показати весь коментар02.03.2021 16:31
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Мишель, конфликт у тебя в районе дупы между ************ и глистами, а у нас война с парашей.
Паспорт РФ выдаётся без регистрации проживания, и поэтому в России его нужно предъявлять вместе с местным паспортом.