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ЄС починає нову програму підтримки Донбасу, - президент Євроради Мішель

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЄС починає нову програму підтримки Донбасу, - президент Євроради Мішель

ЄС у 2021 році починає нову програму підтримки економічного розвитку і надання державних послуг на Донбасі.

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель під час візиту в Україну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ЄС надав значну підтримку Україні для пом'якшення впливу конфлікту, і цього року ми починаємо нову програму для підтримки економічного розвитку і надання державних послуг у цьому регіоні. Це також буде включати фінансування пунктів в'їзду-виїзду", - сказав Мішель на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Луганській області у вівторок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Євроради Мішель про війну на Донбасі: "Це реальність, за яку соромно"
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Топ коментарі
+10
ЄС починає нову програму підтримки Донбасу, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 5315
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02.03.2021 16:30
+7
ЄС починає нову програму підтримки Донбасу, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 2539
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02.03.2021 16:31
+5
Две пенсии, бесплатные стройматериалы, бесплатная еда, паспорта двух стран и безвиз бонусом. У ватанов там ломка начнется, если война закончится.
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02.03.2021 16:31
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Они так ничего и не поняли . ЕС начинает новую программу поддержки Донбасса, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 6641
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02.03.2021 16:16 Відповісти
ЄС починає нову програму підтримки Донбасу, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 5315
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02.03.2021 16:30 Відповісти
ЄС починає нову програму підтримки Донбасу, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 2539
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02.03.2021 16:31 Відповісти
А взять на себя почетную обязанность выплат украинских пенсий сепаратистам не желаете???
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02.03.2021 16:23 Відповісти
"ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта..."

Мишель, конфликт у тебя в районе дупы между ************ и глистами, а у нас война с парашей. ЄС починає нову програму підтримки Донбасу, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 9079
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02.03.2021 16:26 Відповісти
Две пенсии, бесплатные стройматериалы, бесплатная еда, паспорта двух стран и безвиз бонусом. У ватанов там ломка начнется, если война закончится.
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02.03.2021 16:31 Відповісти
ЄС починає нову програму підтримки Донбасу, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 286
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02.03.2021 18:30 Відповісти
Трёх стран. Сперва житель оформляет паспорт Л или ДНР (с ними самая большая задержка), потом паспорт России.
Паспорт РФ выдаётся без регистрации проживания, и поэтому в России его нужно предъявлять вместе с местным паспортом.
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02.03.2021 17:09 Відповісти
Очередной пиз...бол-Мишель.
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02.03.2021 16:32 Відповісти
То есть, если у Росси впихнуть дамбасятину в Украину не получается, это сделает Европа????
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02.03.2021 16:36 Відповісти
их можно взять обратно, но через жестокую люстрацию и с поражением в правах
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02.03.2021 16:43 Відповісти
Ну молодцы, надо сделать жизнь людей достойной, а потом решать проблемы.
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02.03.2021 16:44 Відповісти
А нафуй "кармильцам" поддерка от ненавистного ЕС?))
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02.03.2021 18:01 Відповісти
Я балдею... Так вот, что нужно сделать со своей страной, чтобы тебе давали деньги просто так! Может им еще жопу подтирать?
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02.03.2021 18:29 Відповісти
 
 