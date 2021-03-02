Военнослужащая застрелилась на территории Запорожской АЭС, - СМИ

На территории Запорожской атомной электростанции застрелилась военнослужащая Нацгвардии.

Информацию о ЧП журналистам подтвердили в ГУНП в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, подтверждаю", - ответили корреспонденту агентства в полиции на просьбу прокомментировать информацию и гибели.

Известно, что трагедия произошла после полудня. Военнослужащая 1987 года рождения.

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На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные мероприятия.

В полиции обещают в ближайшее время дать подробный комментарий. В Нацгвардии ситуацию пока не комментируют.

По данным Energodar NEWS, девушка проходила службу в воинской части 3042 Национальной гвардии Украины, которая стоит на охране атомной станции. Обнаружили тело военнослужащей с огнестрельным ранением головы. Выстрел был произведен из табельного оружия пистолета "Макарова".