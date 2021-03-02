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Военнослужащая застрелилась на территории Запорожской АЭС, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Военнослужащая застрелилась на территории Запорожской АЭС, - СМИ

На территории Запорожской атомной электростанции застрелилась военнослужащая Нацгвардии.

Информацию о ЧП журналистам подтвердили в ГУНП в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, подтверждаю", - ответили корреспонденту агентства в полиции на просьбу прокомментировать информацию и гибели.

Известно, что трагедия произошла после полудня. Военнослужащая 1987 года рождения.

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На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные мероприятия.

В полиции обещают в ближайшее время дать подробный комментарий. В Нацгвардии ситуацию пока не комментируют.

По данным Energodar NEWS, девушка проходила службу в воинской части 3042 Национальной гвардии Украины, которая стоит на охране атомной станции. Обнаружили тело военнослужащей с огнестрельным ранением головы. Выстрел был произведен из табельного оружия пистолета "Макарова".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
Брєд, самогубство серед жінок від вогнепальної зброї це НОНСЕНС Жінка-військова застрелилася на території Запорізької АЕС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7765
СБУ, Прокуратура не треба спати - винуватці загибелі цієї дівчини скоріш за все на волі.
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02.03.2021 18:22
+10
34 года. Жить бы да детей рожать.
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02.03.2021 17:43
+8
не верю
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02.03.2021 17:53
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34 года. Жить бы да детей рожать.
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02.03.2021 17:43 Ответить
не верю
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02.03.2021 17:53 Ответить
Запретите пистолеты.
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02.03.2021 17:56 Ответить
От ДТП и машин больше гибгут. Давай автомобили запретим?
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02.03.2021 18:48 Ответить
много самоубийц используют машины?
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02.03.2021 19:25 Ответить
Вопрос не в самоубийцах, а в том от чего больше гибнут.А гибнут больше от транспорта.Так давай его запретим?А самоубийцы всегда были и всегда будут.
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02.03.2021 21:24 Ответить
Туфту гнать "порядочное" дело....
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02.03.2021 17:58 Ответить
RIP
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02.03.2021 18:04 Ответить
Женщина имевшая 11 детей решила застрелиться...,это было в СССР совсем недавно...на фото не все детиЖінка-військова застрелилася на території Запорізької АЕС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3541
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02.03.2021 18:04 Ответить
В Расєє може і бути, бо то ще болото, але не в Україні.
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02.03.2021 18:24 Ответить
Ив космическом корабле от этого никто не застрахован ! Но те, кто её тестировал на моральную стабильность должны понести наказание !
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02.03.2021 18:06 Ответить
нам не всё говорят...откуда в стенке МКС, в её русской части, появилась дырка, сквозь которую вакуум заполнял кабину?
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02.03.2021 18:44 Ответить
Никогда не поверю,что мать сама себя застрелит даже имея 20 детей...
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02.03.2021 18:08 Ответить
А что, чем больше детей, тем больше хочется того?
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02.03.2021 18:25 Ответить
Брєд, самогубство серед жінок від вогнепальної зброї це НОНСЕНС Жінка-військова застрелилася на території Запорізької АЕС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7765
СБУ, Прокуратура не треба спати - винуватці загибелі цієї дівчини скоріш за все на волі.
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02.03.2021 18:22 Ответить
Переважно жінки в голову не стріляються.
Хоча якщо багато знають то можуть ,як Семенюк-Самсоненко Валентина Петрівна ,наприклад.
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02.03.2021 19:11 Ответить
Ага, ще й з рушниці. Дуже талановито володіла зброєю! Не всякий чоловік зможе дотягтися до спускового гачка і добряче натиснути. Тоді не повірила, і досі не вірю, що вона могла САМА вкоротити собі віку! Напевно, екс-голова Держмайна знала забагато зайвого і не збиралась мовчати.
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02.03.2021 19:33 Ответить
Та то ще фігня,а кирпа перед походом до прокурора ще й контрольний собі зробив! Жінка-військова застрелилася на території Запорізької АЕС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7333
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02.03.2021 20:49 Ответить
Ви що! Мовчала як риба і говорити не збиралась бо з кожної "приватизаії" вон мала свій відсоток. Зокрема за Криворіжсталь її доля була 2 млн.. баксів а решту з 26 млн. поділили Мороз і його "соціалістична" партія. Навіть Юрко Луценко тоді помітно "піднявся"... Але "дехто" хоче убезпечити себе назавжди виключивши навіть саму можливість розголосу.
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02.03.2021 21:51 Ответить
Одна жінка на 5-8 чоловіків у службі охорони АЕС.

Я ні до чрго не веду, але...
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02.03.2021 19:12 Ответить
и на сроке беременности сконцентрировать внимание! учитывая домогання высших званий до пидлеглых...
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02.03.2021 19:43 Ответить
Почему то постоянно гибнут странной смертью военнослужащие ВСУ , а вот колоборанты не гибнут ?
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02.03.2021 18:46 Ответить
Не вірю. Прибрали.
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02.03.2021 19:02 Ответить
Щось знала. Або дізналась. Об'єкт в початку списку для диверсій. Хтось з керівництва АЕС працює на паРашу
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02.03.2021 19:17 Ответить
жінка таке може скоїти лише в результаті великої особистої трагедії. Якщо в погонах - варто пошукати причину проблем серед її прямих начальників. Також може бути причина -- що на її місце хотіли б іншу. У всякому разі шкода і дуже шкода, кожну людину держава повинна оберігати від зовнішнього зла. На жаль, в нашому суспільстві цього нема.
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02.03.2021 19:13 Ответить
як держава може оберігати, коли вона состоїть з полканів домогаючихся підлеглих та начальників рятуючих дівчаток с цуценятами з Ухані?
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02.03.2021 19:46 Ответить
дамочка нервная да начальник долб@** полицейский - пазл сложился. Но скорей всего домогался или она подверглась сексуальному насилию. Проверить всех полицейских на детекторе лжи, с обязательным вопросом про взятки.
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02.03.2021 19:17 Ответить
а в иране двигателя бракованные были, ничего, что видео ракет, а так бы озолотились
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02.03.2021 19:25 Ответить
краще б пристрелила кривдника ...
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02.03.2021 19:47 Ответить
А ще краще накидатись бояри, заснути і обісратись, як ти любиш
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02.03.2021 19:56 Ответить
Тю. Чому ти образивсь? Ти так назвавсь, цинічно звинуватив загиблу, навіть не дочекавшись висновків слідства, і тут така образа на адекватну реакцію. Може ти дегенерат просто? Не ображайся
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02.03.2021 20:19 Ответить
Возьмёшь трапку и уберёшь .
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02.03.2021 23:02 Ответить
Багато бачила чи знала? Речдок.
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02.03.2021 19:47 Ответить
Свідок. Речдок - це трохи інше.
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02.03.2021 20:21 Ответить
"только не лицо"...Любой способ добровольного ухода женщин..А тут-голова вдребезги и смертельній оскал...Не то..Что-то тут совсем не то,господа..
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02.03.2021 21:22 Ответить
Конечно же, легче всего списать на самоубийство, чем искать настоящего убийцу. Аваков, пусть твои ищейки ищут убийцу, ведь 99% - это убийство и не надо сваливать на самоубийство.
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02.03.2021 22:43 Ответить
В 34 года оставалась девушкой, честь берегла Вот и пустила пулю в лоб. Дивчата учтите этот случай
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03.03.2021 08:44 Ответить
 
 