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Жінка-військова застрелилася на території Запорізької АЕС, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

Жінка-військова застрелилася на території Запорізької АЕС, - ЗМІ

На території Запорізької атомної електростанції застрелилася військовослужбовець Нацгвардії.

Інформацію про НП журналістам підтвердили в ГУНП в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, підтверджую", - відповіли кореспонденту агентства в поліції на прохання прокоментувати інформацію про загибель.

Відомо, що трагедія сталася після 12-ї години дня. Жінка-військова 1987 року народження.

На цей момент на місці працює слідчо-оперативна група, проводяться всі необхідні слідчі заходи.

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У поліції обіцяють найближчим часом дати докладний коментар. У Нацгвардії ситуацію наразі не коментують.

За даними Energodar NEWS, дівчина проходила службу у військовій частині 3042 Національної гвардії України, яка стоїть на охороні атомної станції. Виявили тіло військовослужбовиці з вогнепальним пораненням голови. Постріл був зроблений з табельної зброї пістолета "Макарова".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Брєд, самогубство серед жінок від вогнепальної зброї це НОНСЕНС Жінка-військова застрелилася на території Запорізької АЕС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7765
СБУ, Прокуратура не треба спати - винуватці загибелі цієї дівчини скоріш за все на волі.
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02.03.2021 18:22
+10
34 года. Жить бы да детей рожать.
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02.03.2021 17:43
+8
не верю
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02.03.2021 17:53
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34 года. Жить бы да детей рожать.
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02.03.2021 17:43 Відповісти
не верю
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02.03.2021 17:53 Відповісти
Запретите пистолеты.
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02.03.2021 17:56 Відповісти
От ДТП и машин больше гибгут. Давай автомобили запретим?
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02.03.2021 18:48 Відповісти
много самоубийц используют машины?
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02.03.2021 19:25 Відповісти
Вопрос не в самоубийцах, а в том от чего больше гибнут.А гибнут больше от транспорта.Так давай его запретим?А самоубийцы всегда были и всегда будут.
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02.03.2021 21:24 Відповісти
Туфту гнать "порядочное" дело....
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02.03.2021 17:58 Відповісти
RIP
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02.03.2021 18:04 Відповісти
Женщина имевшая 11 детей решила застрелиться...,это было в СССР совсем недавно...на фото не все детиЖінка-військова застрелилася на території Запорізької АЕС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3541
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02.03.2021 18:04 Відповісти
В Расєє може і бути, бо то ще болото, але не в Україні.
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02.03.2021 18:24 Відповісти
Ив космическом корабле от этого никто не застрахован ! Но те, кто её тестировал на моральную стабильность должны понести наказание !
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02.03.2021 18:06 Відповісти
нам не всё говорят...откуда в стенке МКС, в её русской части, появилась дырка, сквозь которую вакуум заполнял кабину?
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02.03.2021 18:44 Відповісти
Никогда не поверю,что мать сама себя застрелит даже имея 20 детей...
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02.03.2021 18:08 Відповісти
А что, чем больше детей, тем больше хочется того?
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02.03.2021 18:25 Відповісти
Брєд, самогубство серед жінок від вогнепальної зброї це НОНСЕНС Жінка-військова застрелилася на території Запорізької АЕС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7765
СБУ, Прокуратура не треба спати - винуватці загибелі цієї дівчини скоріш за все на волі.
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02.03.2021 18:22 Відповісти
Переважно жінки в голову не стріляються.
Хоча якщо багато знають то можуть ,як Семенюк-Самсоненко Валентина Петрівна ,наприклад.
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02.03.2021 19:11 Відповісти
Ага, ще й з рушниці. Дуже талановито володіла зброєю! Не всякий чоловік зможе дотягтися до спускового гачка і добряче натиснути. Тоді не повірила, і досі не вірю, що вона могла САМА вкоротити собі віку! Напевно, екс-голова Держмайна знала забагато зайвого і не збиралась мовчати.
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02.03.2021 19:33 Відповісти
Та то ще фігня,а кирпа перед походом до прокурора ще й контрольний собі зробив! Жінка-військова застрелилася на території Запорізької АЕС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7333
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02.03.2021 20:49 Відповісти
Ви що! Мовчала як риба і говорити не збиралась бо з кожної "приватизаії" вон мала свій відсоток. Зокрема за Криворіжсталь її доля була 2 млн.. баксів а решту з 26 млн. поділили Мороз і його "соціалістична" партія. Навіть Юрко Луценко тоді помітно "піднявся"... Але "дехто" хоче убезпечити себе назавжди виключивши навіть саму можливість розголосу.
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02.03.2021 21:51 Відповісти
Одна жінка на 5-8 чоловіків у службі охорони АЕС.

Я ні до чрго не веду, але...
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02.03.2021 19:12 Відповісти
и на сроке беременности сконцентрировать внимание! учитывая домогання высших званий до пидлеглых...
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02.03.2021 19:43 Відповісти
Почему то постоянно гибнут странной смертью военнослужащие ВСУ , а вот колоборанты не гибнут ?
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02.03.2021 18:46 Відповісти
Не вірю. Прибрали.
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02.03.2021 19:02 Відповісти
Щось знала. Або дізналась. Об'єкт в початку списку для диверсій. Хтось з керівництва АЕС працює на паРашу
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02.03.2021 19:17 Відповісти
жінка таке може скоїти лише в результаті великої особистої трагедії. Якщо в погонах - варто пошукати причину проблем серед її прямих начальників. Також може бути причина -- що на її місце хотіли б іншу. У всякому разі шкода і дуже шкода, кожну людину держава повинна оберігати від зовнішнього зла. На жаль, в нашому суспільстві цього нема.
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02.03.2021 19:13 Відповісти
як держава може оберігати, коли вона состоїть з полканів домогаючихся підлеглих та начальників рятуючих дівчаток с цуценятами з Ухані?
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02.03.2021 19:46 Відповісти
дамочка нервная да начальник долб@** полицейский - пазл сложился. Но скорей всего домогался или она подверглась сексуальному насилию. Проверить всех полицейских на детекторе лжи, с обязательным вопросом про взятки.
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02.03.2021 19:17 Відповісти
а в иране двигателя бракованные были, ничего, что видео ракет, а так бы озолотились
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02.03.2021 19:25 Відповісти
краще б пристрелила кривдника ...
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02.03.2021 19:47 Відповісти
А ще краще накидатись бояри, заснути і обісратись, як ти любиш
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02.03.2021 19:56 Відповісти
Тю. Чому ти образивсь? Ти так назвавсь, цинічно звинуватив загиблу, навіть не дочекавшись висновків слідства, і тут така образа на адекватну реакцію. Може ти дегенерат просто? Не ображайся
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02.03.2021 20:19 Відповісти
Возьмёшь трапку и уберёшь .
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02.03.2021 23:02 Відповісти
Багато бачила чи знала? Речдок.
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02.03.2021 19:47 Відповісти
Свідок. Речдок - це трохи інше.
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02.03.2021 20:21 Відповісти
"только не лицо"...Любой способ добровольного ухода женщин..А тут-голова вдребезги и смертельній оскал...Не то..Что-то тут совсем не то,господа..
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02.03.2021 21:22 Відповісти
Конечно же, легче всего списать на самоубийство, чем искать настоящего убийцу. Аваков, пусть твои ищейки ищут убийцу, ведь 99% - это убийство и не надо сваливать на самоубийство.
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02.03.2021 22:43 Відповісти
В 34 года оставалась девушкой, честь берегла Вот и пустила пулю в лоб. Дивчата учтите этот случай
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03.03.2021 08:44 Відповісти
 
 