Жінка-військова застрелилася на території Запорізької АЕС, - ЗМІ
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На території Запорізької атомної електростанції застрелилася військовослужбовець Нацгвардії.
Інформацію про НП журналістам підтвердили в ГУНП в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Так, підтверджую", - відповіли кореспонденту агентства в поліції на прохання прокоментувати інформацію про загибель.
Відомо, що трагедія сталася після 12-ї години дня. Жінка-військова 1987 року народження.
На цей момент на місці працює слідчо-оперативна група, проводяться всі необхідні слідчі заходи.
У поліції обіцяють найближчим часом дати докладний коментар. У Нацгвардії ситуацію наразі не коментують.
За даними Energodar NEWS, дівчина проходила службу у військовій частині 3042 Національної гвардії України, яка стоїть на охороні атомної станції. Виявили тіло військовослужбовиці з вогнепальним пораненням голови. Постріл був зроблений з табельної зброї пістолета "Макарова".
Будь ласка, зачекайте...
СБУ, Прокуратура не треба спати - винуватці загибелі цієї дівчини скоріш за все на волі.
Хоча якщо багато знають то можуть ,як Семенюк-Самсоненко Валентина Петрівна ,наприклад.
Я ні до чрго не веду, але...