Горсовет Каменец-Подольского просит запретить ОПЗЖ и "Партию Шария"
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Каменец-Подольский городской совет обратился к президенту, Верховной Раде и секретарю СНБО с просьбой запретить деятельность "Партии Шария" и ОПЗЖ.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"Просим вас подготовить и принять законопроекты и регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партии Шария" как отстаивающих и активно продвигающих интересы российского агрессора", - говорится в обращении.
Депутаты отметили, что в стране, кроме борьбы за суверенитет на восточных границах, "есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства".
"Нам необходимо уже сегодня остановить деятельность рупоров Кремля", - подчеркнули они.
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Пожалуйста, подождите...
обязательно разбомбим в московии и больници и дороги
то совершенно разные вещи.
Те, кого завезли в Украину когда то. Откровенно руськие.
Вот такие очевидные реалии - это правда и все это знают.
Поэтому выбор то невелик - послать этих избирателей и их партию откровенно нах, или быть готовым к оккупации Украины и гражданской войне..
Руськими людьми називали себе українці ще 150-200 років тому... А кацапи то не руські люди, а росіяни, в них російська, кацапський Єзик, недоімперський койне, а не руська мова.
А все, що руське, все, що має відношення до Русі та русичів - це сьогоднішні українці та Україна.
Так, був совок, але українці і тоді добре розуміли, де була Україна, УРСР тоді, а де рассєя, РРФСР, де були вони, а де кацапи, не зважаючи на всі намагання.
"Правду" говоришь!
Вот, например. муж двоюродной бабушки (сестры бабушки) моего мужа, украинки, был коренной сибиряк, который после войны в Полтаве остался да там и женился.
И так он украинский язык выучил (ни на какие курсы не ходя), что без акцента на нем говорил.
Я так думаю, что это он под украинца маскировался.
Также напоминаю, что в ВСУ до фига воинов с русскими фамилиями.
Так что думай, прежде чем всех в одну кучу валить, а то так и в репу получить можно невзначай.
Украинцы как нация сформировалась из многих этносов
Когда я пишу русские, я имею ввиду тех, кто считает себя после 7-лет войны русскими с их скрепами на крови, путиным и тд..
О евреях Калькутты не слышали?
А они таки есть.
Догадатесь, какие костюмы они носят и на кого похожи (подсказка: женщины одеты в сари).
Эти - либо предатели, либо долбо*бы.
А если несколько столетй там прожил - то не коренной?
Эдак в Австралии даже аборигены будут считаться пришлыми.
концентраційними таборами та етнічними чисткамизабороною реєстрації партій, ідеологія яких не визнає анексію криму, війну з росією, провідну роль Революції Гідності у ********* державотворенні та інших ідеологічних питаннях, які протирічать тезам російської пропаганди.
Так твоя, вбоге, земля за поребриком, на раші-паРаші, десь на сранях-рязанях, а не в Україні, а сонце для тебе сходить десь за сраними читою та магаданом, там тобі місце, шуруй туди. Що ти робиш в Україні, кацапе?
"Нам солнца не надо - нам партия светит,
Нам хлеба не надо - работу давай"
- стих времен СССР.
Ты коммуняка, что ли?
Казнь всех уродов из ПОДЖОПНИКОВ!!!
Киву-в петлю.! Медведчука повесить с почестями в Киеве. Курву- поджопниками гнать вон с Украины.!
Красо України, Подолля!
Розкинулось мило, недбало!
Здається, що зроду недоля,
Що горе тебе не знавало!
Онде балочка весела,
В ній хороші, красні села,
Там хати садками вкриті,
Срібним маревом повиті,
Коло сел стоять тополі,
Розмовляють з вітром в полі.
Хвилюють лани золотії,
Здається, без краю, - аж знову
Бори величезні, густії
Провадять таємну розмову.
Он ярочки зелененькі,
Стежечки по них маленькі,
Перевиті, мов стрічечки,
Збігаються до річечки,
Річка плине, берег рвучи,
Далі, далі попід кручі…
Красо України, Подолля!
Розкинулось мило, недбало!
Здається, що зроду недоля,
Що горе тебе не знавало!..
але змирися, твій час закінчився, кацапчику
Те, боты их фермы, которые здесь рассусоливают, что запреты не нужны, должны гореть в аду.
ЗаЖопп же, колаборантська сволота невиліковні, це антиукраїнські, ворожі, промоскальські, проординські сили, що все своє життя знищують Україну та все українське.
Тобі ще вчитися та вчитися, особливо лозіці, бо вона в тебе, як у тупої курки... Якщо це взагалі можливо... ти швидше ідіот по життю, а ще й кацап сраний, це взагалі біда, не лікується, свинособака тобто, тому йди в сраку.))
не так просто заборонити те, що так довго, ретельно і потужно створював петрусь пятий
Эти приспособленцы дружными рядами сами вступят куда угодно, лишь бы у корыта.
Можете проверить - половина из состава райсовета ранее была и в рыгах, и нашей Украине, и в Свободе.
Потом сменили голубую ориентацию на зеленую и требуют.
Не потрібно змінюватися? Тільки такі придурки, як ти, не змінюються, бо вони вперті придурки все своє життя. Більше того, скажу, що багато простих комуняк були гарними людьми, людьми з загостреним почуттям справедливості, з совістю, але з промытыми дещо мізками і звуженим кругозором... Все тече, все змінюється...і тільки впороті зкацаплені придурки на кшталт юрика ана залишаються придурками...
Завтра поумнеешь еще больше и вступишь в партию Шария.
на відміну від попередньої влади, яка саме і створювала могутню структуру з опзж, медведчука, шарія та ін покидьків
здається, хтось підзвйоздує, нє ...
Источник: https://censor.net/ru/n3251103"
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