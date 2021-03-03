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Новости Политика Украины
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Горсовет Каменец-Подольского просит запретить ОПЗЖ и "Партию Шария"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Горсовет Каменец-Подольского просит запретить ОПЗЖ и

Каменец-Подольский городской совет обратился к президенту, Верховной Раде и секретарю СНБО с просьбой запретить деятельность "Партии Шария" и ОПЗЖ.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Просим вас подготовить и принять законопроекты и регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партии Шария" как отстаивающих и активно продвигающих интересы российского агрессора", - говорится в обращении.

Депутаты отметили, что в стране, кроме борьбы за суверенитет на восточных границах, "есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства".

"Нам необходимо уже сегодня остановить деятельность рупоров Кремля", - подчеркнули они.

Также на Цензор.НЕТ: Пропагандист Шарий внесен в базу розыска МВД

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+36
это правильно. и очень хорошо.
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03.03.2021 01:56
+17
Полтавщина за то же! Запрет!
Казнь всех уродов из ПОДЖОПНИКОВ!!!
Киву-в петлю.! Медведчука повесить с почестями в Киеве. Курву- поджопниками гнать вон с Украины.!
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03.03.2021 05:19
+16
Коммунистов же как-то запретили, а за них немало бабушек и сейчас голосовало бы
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03.03.2021 02:48
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это правильно. и очень хорошо.
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03.03.2021 01:56 Ответить
займемся
обязательно разбомбим в московии и больници и дороги
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03.03.2021 06:50 Ответить
Я ненавиджу, этих мразей украинофобов - Шария и ОПЗЖ, как мало кто на этом форуме. В нормальной стране, за то что они делают и говорят, сидеть им в тюрьме за государственную измену до конца жизни. Но кто мне может объяснить. Конкретно! Юридически! Без эмоций! Как можно, запретить политическую партию ОПЗЖ, если за нее проголосовали украинцы? На основании какого закона? Ведь они представляют интересы, определенной части граждан Украины.
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03.03.2021 02:17 Ответить
Коммунистов же как-то запретили, а за них немало бабушек и сейчас голосовало бы
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03.03.2021 02:48 Ответить
Вже кілька років як під повною забороною.
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03.03.2021 10:03 Ответить
а може ти дурепо і Шухевича з Бандерою хочеш до ворогів прирівняти ? може УПА за терористів рахуєш бо вони не мітингували а рішуче діяли ? втікай на свою рашку
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03.03.2021 07:00 Ответить
Запретили НЕ ПАРТИЮ, а коммунистическую идеологию.
то совершенно разные вещи.
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03.03.2021 09:59 Ответить
Компартію заборонили теж.
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03.03.2021 10:02 Ответить
Так эти бабушки все сейчас переползли голосовать за ОПа зЖопа. За Шария топят в основном заробитчане ездящие в Россию. Кстати почти все эти гастербайтеры,недалёкий и необразованный контингент это готовый материал для таких как Шарий, нормальный украинец никогда не поедет батрачить на тех кто убивает украинцев и захватил территории страны.
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03.03.2021 10:24 Ответить
Alexander Kravchenko - за них голосовали и голосуют путинисты, те которые путина ждут.

Те, кого завезли в Украину когда то. Откровенно руськие.
Вот такие очевидные реалии - это правда и все это знают.
Поэтому выбор то невелик - послать этих избирателей и их партию откровенно нах, или быть готовым к оккупации Украины и гражданской войне..
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03.03.2021 05:24 Ответить
Не руські, а россіяни, кацапо-орда. Ні вони,ні рассєя,висірок та продовження Орди, не мають ніякого відношення до Русі.

Руськими людьми називали себе українці ще 150-200 років тому... А кацапи то не руські люди, а росіяни, в них російська, кацапський Єзик, недоімперський койне, а не руська мова.

А все, що руське, все, що має відношення до Русі та русичів - це сьогоднішні українці та Україна.
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03.03.2021 06:41 Ответить
А ще 31 рік тому українці називали себе совєцькими людьми...«Numquam ponenda est pluralitas sine necessitate» (Різноманіття не слід припускати без необхідності).
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03.03.2021 07:04 Ответить
Я добре пам'ятаю, що було і 30, і 40 років тому... Навіть ті українці, що називали себе радянськими людьми не забували, що вони українці, більшість з них...

Так, був совок, але українці і тоді добре розуміли, де була Україна, УРСР тоді, а де рассєя, РРФСР, де були вони, а де кацапи, не зважаючи на всі намагання.
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03.03.2021 07:12 Ответить
"Те, кого завезли в Украину когда то. Откровенно руськие."

"Правду" говоришь!
Вот, например. муж двоюродной бабушки (сестры бабушки) моего мужа, украинки, был коренной сибиряк, который после войны в Полтаве остался да там и женился.
И так он украинский язык выучил (ни на какие курсы не ходя), что без акцента на нем говорил.
Я так думаю, что это он под украинца маскировался. Горсовет Каменец-Подольского просит запретить ОПЗЖ и "Партию Шария" - Цензор.НЕТ 8722
Также напоминаю, что в ВСУ до фига воинов с русскими фамилиями.
Так что думай, прежде чем всех в одну кучу валить, а то так и в репу получить можно невзначай.
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03.03.2021 07:41 Ответить
вот послушай - на проукраинском митинге в Донецке большинство были этнические русские, но с менталитетом украинцев - их избивали и калечили..
Украинцы как нация сформировалась из многих этносов
Когда я пишу русские, я имею ввиду тех, кто считает себя после 7-лет войны русскими с их скрепами на крови, путиным и тд..
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03.03.2021 07:47 Ответить
Евреи как нация сформировалась из многих этносов?
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03.03.2021 07:55 Ответить
А ви таки хотите купить или продать? Горсовет Каменец-Подольского просит запретить ОПЗЖ и "Партию Шария" - Цензор.НЕТ 51
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03.03.2021 08:31 Ответить
тока спрасіть
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03.03.2021 08:41 Ответить
Таки деньги вперёд Міськрада Кам'янця-Подільського просить заборонити ОПЗЖ і "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 4659
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03.03.2021 08:49 Ответить
Таки именно этносы, о чем можно прочитать в такой прекрасной кулинарной книге, как "The book of Jewish food" автора Claudia Roden. В книге не просто рецепты, но и рассказы о евреях, разных Міськрада Кам'янця-Подільського просить заборонити ОПЗЖ і "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 8569 , и с фотографиями.

О евреях Калькутты не слышали?
А они таки есть.
Догадатесь, какие костюмы они носят и на кого похожи (подсказка: женщины одеты в сари).
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03.03.2021 10:46 Ответить
Звичайно з багатьох етносів - ашкеназі, сефардів, ладинів, вавилонських, бухарських, гірських, курдських, іранських, кайфинських (Китай), кочинських (Індія), фалаша (Ефіопія), ромаїм тощо і тощо.
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03.03.2021 11:56 Ответить
"тех, кто считает себя после 7-лет войны русскими с их скрепами на крови, путиным и тд.."

Эти - либо предатели, либо долбо*бы.
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03.03.2021 10:40 Ответить
"...муж двоюродной бабушки (сестры бабушки) моего мужа, украинки, был коренной сибиряк..." коренные народы Сибири - Якуты...Буряты...Тувинцы...Хакасы...Алтайцы...Ненцы...
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03.03.2021 08:06 Ответить
Здрасьте.
А если несколько столетй там прожил - то не коренной?
Эдак в Австралии даже аборигены будут считаться пришлыми.
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03.03.2021 10:41 Ответить
Как можно, запретить политическую партию ОПЗЖ, если за нее проголосовали мрази украинофобы?
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03.03.2021 06:56 Ответить
На основании какого закона сепаратизм стал называться "интересами определённой части граждан" ?
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03.03.2021 07:56 Ответить
Ну как-как, если люди мошенникам деньги отдавали, то мошенников не запрещать ? А там мошеничество в чистом виде, люди голосовали за партию Виктора Шария, свято веря что Толян Шмарий имеет к ней отношение. Снять ее с регистрации да и все.
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03.03.2021 11:41 Ответить
Чехи просят запретить партию Судетских Немцев голосующих за Гитлера .., ай - ай - ай..
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03.03.2021 05:30 Ответить
Заборонити треба, але заборонивши ці, будуть створені інші, тому що ватному виборцю потрібно за щось голосувати. Тому це питання може бути вирішено концентраційними таборами та етнічними чистками забороною реєстрації партій, ідеологія яких не визнає анексію криму, війну з росією, провідну роль Революції Гідності у ********* державотворенні та інших ідеологічних питаннях, які протирічать тезам російської пропаганди.
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03.03.2021 02:57 Ответить
"Ватного виборця" перш за все створює рівень життя в Україні, найбіднішей країні Європи. Цей виборець вважає, що бореться за "соціальну справедливість", читиаючи що українцям, зі слів Шмигаля, вистачить і три тисячи гривень.
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03.03.2021 07:05 Ответить
і па русскі гаварят із-за ніщіти...
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03.03.2021 09:08 Ответить
- за каво галасавал?
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03.03.2021 09:22 Ответить
Когда?
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03.03.2021 09:31 Ответить
панятна...
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03.03.2021 10:15 Ответить
Зовсім ні, вата це ідеологія, незрілість власної національної самоідентифікації, яка здебільшого живиться російським впливом та російською пропагандою. Ватою може бути будь який прошарок суспільства. І якщо розглянути їх програми то там у соціальній та економічній частині все теж саме, що і у проукраїнських партій "за все хороше, проти всього поганого", але різниця лише у ідеологічних питаннях, тому саме це є головним
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03.03.2021 15:32 Ответить
Можете заперечити СОНЦЕ,ДОЩ,ЖИТТЯ на землi - конченi ублюдки.Неучi та дебiлоiди дорвалися до влади,грабують як перед погибеллю...
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03.03.2021 03:47 Ответить
для тебя Жопоблок, это как солнце, да? Горсовет Каменец-Подольского просит запретить ОПЗЖ и "Партию Шария" - Цензор.НЕТ 9987
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03.03.2021 05:31 Ответить
От ти недолуге... для тебе гидота мартвечук, рабінович та інше регіанальне, коллаборантське,антиукраїнське лайно виявляється це СОНЦЕ,це є ДОЩЕМ,ЖИТТЯМ на землi))

Так твоя, вбоге, земля за поребриком, на раші-паРаші, десь на сранях-рязанях, а не в Україні, а сонце для тебе сходить десь за сраними читою та магаданом, там тобі місце, шуруй туди. Що ти робиш в Україні, кацапе?
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03.03.2021 06:48 Ответить
Це ти телепень-ботяра, топчиш копитами чужi землi,а я та моi ,предки все життя жили та обробляли землю УКРАIНСЬКУ,гидко тебе читати та тих хто тебе пiдтримуе, тому ти й тиняешся по свiтi, а не працюеш дома,дурню...
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04.03.2021 02:53 Ответить
"Можете заперечити СОНЦЕ,ДОЩ,ЖИТТЯ на землi - конченi ублюдки"

"Нам солнца не надо - нам партия светит,
Нам хлеба не надо - работу давай" Горсовет Каменец-Подольского просит запретить ОПЗЖ и "Партию Шария" - Цензор.НЕТ 1516
- стих времен СССР.

Ты коммуняка, что ли?
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03.03.2021 07:43 Ответить
Горсовет Каменец-Подольского просит запретить ОПЗЖ и "Партию Шария" - Цензор.НЕТ 1497 Горсовет Каменец-Подольского просит запретить ОПЗЖ и "Партию Шария" - Цензор.НЕТ 332
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03.03.2021 04:45 Ответить
Полтавщина за то же! Запрет!
Казнь всех уродов из ПОДЖОПНИКОВ!!!
Киву-в петлю.! Медведчука повесить с почестями в Киеве. Курву- поджопниками гнать вон с Украины.!
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03.03.2021 05:19 Ответить
+100500
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03.03.2021 07:41 Ответить
Молодці Кам'янці!
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03.03.2021 05:21 Ответить
кам'янчани...звичайно, що молодці... Красо України, Поділля...

Красо України, Подолля!
Розкинулось мило, недбало!
Здається, що зроду недоля,
Що горе тебе не знавало!

Онде балочка весела,
В ній хороші, красні села,
Там хати садками вкриті,
Срібним маревом повиті,
Коло сел стоять тополі,
Розмовляють з вітром в полі.

Хвилюють лани золотії,
Здається, без краю, - аж знову
Бори величезні, густії
Провадять таємну розмову.

Он ярочки зелененькі,
Стежечки по них маленькі,
Перевиті, мов стрічечки,
Збігаються до річечки,
Річка плине, берег рвучи,
Далі, далі попід кручі…

Красо України, Подолля!
Розкинулось мило, недбало!
Здається, що зроду недоля,
Що горе тебе не знавало!..
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03.03.2021 06:52 Ответить
А розумових здібностей цим з Каменець-Подільского не вистачило, щоб вимагати заборонити нелегитимну партію "слуг народу"?
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03.03.2021 06:04 Ответить
розумієш, кацапчику, всім давно ясно, що тобі і таким як ти, не до вподоби вибір українців
але змирися, твій час закінчився, кацапчику
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03.03.2021 06:59 Ответить
Такие вещи надо делать, не думая о последствиях. Чисто на эмоциях. Как во время драки. Если враг, подонок, пытается тебя достать - бей в ответ, не сюсюкай с ним. Не показывай свою слабость.
Те, боты их фермы, которые здесь рассусоливают, что запреты не нужны, должны гореть в аду.
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03.03.2021 06:29 Ответить
Убогое, святая католическая церковь,Папа осудили и религиозные войны, и инквизиции, признав ошибки прошлого... mea culpa..

ЗаЖопп же, колаборантська сволота невиліковні, це антиукраїнські, ворожі, промоскальські, проординські сили, що все своє життя знищують Україну та все українське.

Тобі ще вчитися та вчитися, особливо лозіці, бо вона в тебе, як у тупої курки... Якщо це взагалі можливо... ти швидше ідіот по життю, а ще й кацап сраний, це взагалі біда, не лікується, свинособака тобто, тому йди в сраку.))
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03.03.2021 07:02 Ответить
це буде важко зробити
не так просто заборонити те, що так довго, ретельно і потужно створював петрусь пятий
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03.03.2021 06:53 Ответить
Да, задолбали.
Эти приспособленцы дружными рядами сами вступят куда угодно, лишь бы у корыта.
Можете проверить - половина из состава райсовета ранее была и в рыгах, и нашей Украине, и в Свободе.
Потом сменили голубую ориентацию на зеленую и требуют.
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03.03.2021 07:11 Ответить
А я колись в жовтенятах та в комсомолі.. І штА? І що далі,кацапе?

Не потрібно змінюватися? Тільки такі придурки, як ти, не змінюються, бо вони вперті придурки все своє життя. Більше того, скажу, що багато простих комуняк були гарними людьми, людьми з загостреним почуттям справедливості, з совістю, але з промытыми дещо мізками і звуженим кругозором... Все тече, все змінюється...і тільки впороті зкацаплені придурки на кшталт юрика ана залишаються придурками...
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03.03.2021 07:20 Ответить
Оно, конешно, подобно тебе, пройти большой путь от рыга до зебила - жизнь задалась, помудрел.
Завтра поумнеешь еще больше и вступишь в партию Шария.
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03.03.2021 07:29 Ответить
кацапе,до такої гидоти,як ригоанали,ЗеБіли, петуШарії та інше лайно я ніякого відношення не маю,і раніше також... я ж не придурок, як ти)) йди проспись, вбоге.
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03.03.2021 07:39 Ответить
Может ты задолбанным родился, а, убогий?))
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03.03.2021 07:21 Ответить
жопаблок і слуги не можуть поділити прихильників, бо обі контори вилізли на малоросах-ватниках. тільки бійка за рейтинг змусила шмарклю напасти на телеканали іншого українофоба мертвечука. плюс зміна влади в США
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03.03.2021 07:12 Ответить
Просто партия ШАрия начала мешать схемам,Вот и просят запретить
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03.03.2021 08:15 Ответить
"Схеми" - спільний проект Радіо Свобода та UА: ПЕРШИЙ - щотижнева телевізійна програма розслідувань та аналітики про велику політичну корупцію.
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03.03.2021 09:10 Ответить
Это к чему ты написал?
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03.03.2021 09:14 Ответить
Щоб всі знали.
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03.03.2021 09:17 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.htmlМіськрада Кам'янця-Подільського просить заборонити ОПЗЖ і "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 4338
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03.03.2021 11:50 Ответить
Горсовет Каменец-Подольского просит запретить ОПЗЖ и "Партию Шария" - Цензор.НЕТ 4572....
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03.03.2021 07:18 Ответить
Міськрада Кам'янця-Подільського просить заборонити ОПЗЖ і "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 4971
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03.03.2021 09:16 Ответить
Справді щасливі люди
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03.03.2021 10:13 Ответить
написали, тому що нинішні влада цілком може на таке піти
на відміну від попередньої влади, яка саме і створювала могутню структуру з опзж, медведчука, шарія та ін покидьків
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03.03.2021 07:19 Ответить
портнов, татаров при владі...це теж заслуга попередників ?
здається, хтось підзвйоздує, нє ...
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03.03.2021 08:06 Ответить
Горсовет Каменец-Подольского просит запретить ОПЗЖ и "Партию Шария" - Цензор.НЕТ 3081
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03.03.2021 07:25 Ответить
"Каменец-Подольский городской совет обратился к президенту, Верховной Раде и секретарю СНБО с просьбой запретить деятельность "Партии Шария" и ОПЗЖ."
Источник: https://censor.net/ru/n3251103"

Президент занят: на "передовой" шмурдяком шыряется в обнаженке, повышает избирательный рейтинг.
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03.03.2021 07:35 Ответить
президент якраз "проколовся" Пфайзером...
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03.03.2021 09:18 Ответить
Щоб заборонити ці партії потрібен закон про колаборантів.
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03.03.2021 08:35 Ответить
Запретить может только суд!
Стуча в рельсу, иск в суде не появится.
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03.03.2021 08:54 Ответить
Міськрада Кам'янця-Подільського просить заборонити ОПЗЖ і "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 5947
Кандидат від політичної партії ВО «Свобода» Михайло Посітко переміг в другому турі виборів міського голови Кам'янця-Подільського, що на Хмельниччині
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03.03.2021 09:13 Ответить
Це не Львів,де мер Андрій Садовий "Доля"...

"Самопоміч" підтримала російський бізнес у Львові (ДОКУМЕНТИ, ФОТО)

«Про затвердження ФОП Дюкарєву Ю. М. поділу земельної ділянки на вул. Городоцькій, 321 та надання гр. гр. Гададі С. Б., Сахману А. М., Багану Я. Й. та ФОП Дюкарєву Ю. М. земельних ділянок на вул. Городоцькій, 321.» - саме цей пункт порядку денного став лакмусовим папірцем партійної думки Самопомочі.ФОП Юрій Дюкарєв - підприємець більш відомий як голова Російської громади у Львівській області.Як бачимо, результати голосування: Самопомічь - єдині хто проголосував «ЗА».
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03.03.2021 09:17 Ответить
Respekt !
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03.03.2021 09:13 Ответить
Якій нахер суд. Вони це шобло мають ігнорувати і крапка. Впливу на райраду немає. Від слову ніякого.
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03.03.2021 09:15 Ответить
Понти. Чомусь ці райради не протестують проти ув'язнення Антоненка і Стерненка
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03.03.2021 10:23 Ответить
у львівській міськраді було звернення.,..Але вишлядає на те,що скоріше всього справа Стерненко штучно роздута...

ВЄНЄДІКТОВА у даному конкретному випадку,думаю, ПРАВА.. -не може бути у суді подвійних підходів...
хтось інший за таких самих обставин був засуджений ,а Стерненко -НІ !?
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03.03.2021 11:48 Ответить
пята колона в образі опзж і т.і. повторяє путлеровське "іх там нєт". Зрадників -в буцегарню!!
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03.03.2021 10:53 Ответить
 
 