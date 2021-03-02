"Пропагандист Шарий внесен в базу розыска МВД"

Пропагандист Анатолий Шарий, которого подозревают в государственной измене, внесен в базу розыска Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные базы розыска МВД.

Так, Шарий находится в списке "лиц, скрывающихся от органов власти" с 16 февраля 2021 года.

Местом исчезновения пропагандиста правоохранители указали Киев.

Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Позже СБУ объявила Шария в государственный розыск.

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