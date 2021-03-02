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Пропагандист Шарий внесен в базу розыска МВД

Новости Цензор.НЕТ Общество

Пропагандист Шарий внесен в базу розыска МВД

Пропагандист Анатолий Шарий, которого подозревают в государственной измене, внесен в базу розыска Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные базы розыска МВД.

Так, Шарий находится в списке "лиц, скрывающихся от органов власти" с 16 февраля 2021 года.

Местом исчезновения пропагандиста правоохранители указали Киев.

Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Позже СБУ объявила Шария в государственный розыск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело пропагандиста Шария: СБУ запросила международную правовую помощь для проведения следственных действий на территории других стран

Пропагандист Шарий внесен в базу розыска МВД 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+27
Молодой такой на фотке. Нельзя было актуальную пикчу из инета запилить, например:
Пропагандист Шарий внесен в базу розыска МВД - Цензор.НЕТ 3791
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02.03.2021 15:35
+19
вітаємо тебе, педику)))
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02.03.2021 15:32
+11
Комуняк не запрещать надо было, а на деревьях развешивать. Только за одну Первомайскую демонстрацию 1986 года они заслуживают смертной казни
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02.03.2021 15:42
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вітаємо тебе, педику)))
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02.03.2021 15:32 Ответить
В розстрільні списки потрібно вносити і ліквідовувати як Моссад ліквідовує терористів по всьому світі.
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02.03.2021 15:45 Ответить
В интерпол подать, в течении суток будет в Украине
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02.03.2021 23:18 Ответить
*****))) Вот это оперативность!!! Браво ***!!!))
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02.03.2021 15:32 Ответить
это жест как хреном по стеклу, ни какого эфекта.
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02.03.2021 15:34 Ответить
Толик,тебе попался крапленый кокс. Не пытайся хреном разбить окно. Порежешся.
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02.03.2021 15:40 Ответить
его Толиком зовут, даже не знал. А что популярный у вас ведущий или кто он там коментатор или блогер.
я в них нихера не разбираюсь, все за бабло рубятся.
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02.03.2021 15:43 Ответить
Читать не пробовал?
Пропагандист Анатолий Шарий, которого подозревают в государственной измене
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02.03.2021 16:33 Ответить
эта статья не идет в интерпол...
это проблема того государства которому он изменил.
вот если уголовка, тогда другое дело.
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02.03.2021 16:42 Ответить
таки уголовка ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам)
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02.03.2021 17:05 Ответить
Он по уголовке в розыске был с 2013 года, алло.
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02.03.2021 17:24 Ответить
о, так ему не привыкать, быть под следствием, в розыске.
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02.03.2021 18:27 Ответить
ну 5 років у америці була перева. тепер стали на старі рейки.
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02.03.2021 15:41 Ответить
на какие рейки, какие были у Обамы ?
дак это еще хуже чем при Трампе Пропагандиста Шарія внесено до бази розшуку МВС - Цензор.НЕТ 7291.
просто экономика была не в такой жопе и короновируса не было, а законов то напринимали для черных мама не горюй.
Черных да Китайцев (всех мастей) в США уже думаю большинство.
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02.03.2021 15:46 Ответить
Ну думаете он приедет в Украину ?
Пропагандист Шарий внесен в базу розыска МВД - Цензор.НЕТ 9711
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02.03.2021 15:33 Ответить
Я спрошу даже больше:
"Думаете его найдут?"
Пропагандист Шарий внесен в базу розыска МВД - Цензор.НЕТ 5028
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02.03.2021 15:35 Ответить
какого члена он тогда в украинскую политику полез, чтоб никогда сюда не приезжать?
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02.03.2021 15:48 Ответить
І цей факт якось шкодить йому перебувати на власній віллі у сонячній Іспанії? Навпаки - додасть балів, як "принциповому опозиціонеру".
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02.03.2021 15:33 Ответить
Есть адрес, есть 200 !
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02.03.2021 18:14 Ответить
А Интерпол?
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02.03.2021 15:34 Ответить
кто ж его в базу интерпола возьмет по надуманным статьям (тем более политическим), там за реальные дела не всегда добавляют.
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02.03.2021 15:35 Ответить
Там только чистая уголовщина, связанная с насилием: убийства, грабежи и т.д.
Плюс финансовое мошенничество стало в последнее время актуальным.
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02.03.2021 16:47 Ответить
Молодой такой на фотке. Нельзя было актуальную пикчу из инета запилить, например:
Пропагандист Шарий внесен в базу розыска МВД - Цензор.НЕТ 3791
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02.03.2021 15:35 Ответить
А кто ж его сфотографирует? Пропагандист Шарий внесен в базу розыска МВД - Цензор.НЕТ 6216
Его СБУ найти не может! Пропагандист Шарий внесен в базу розыска МВД - Цензор.НЕТ 8042
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02.03.2021 15:36 Ответить
нет нельзя, фотография должна быть подлинной, в интернете валяется либо что, петухи какие то
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02.03.2021 15:49 Ответить
Це що за .изда?
Лосяре, який об'яву робив - яйця у двері і доки не стане схожий на шарійську собаку - двері поступово закривати.
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02.03.2021 22:45 Ответить
пы здец шарию, больше гавкать не будет
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02.03.2021 15:35 Ответить
Ты уверен?
А я сомневаюсь.
Шума будет очень много.
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02.03.2021 15:37 Ответить
визга то точно
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02.03.2021 15:50 Ответить
Ничего ему не будет. Он еще за стрельбу в 2011 году не ответил
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02.03.2021 15:40 Ответить
Недавно убрали же... вносят, выносят...
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02.03.2021 15:36 Ответить
Бу-га-га. Шарий преступник, а партия Шария в местных советах заседает. Чудная страна Украина Пропагандист Шарий внесен в базу розыска МВД - Цензор.НЕТ 5735
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02.03.2021 15:36 Ответить
комунистов запретили а щария не могут)
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02.03.2021 15:38 Ответить
Комуняк не запрещать надо было, а на деревьях развешивать. Только за одну Первомайскую демонстрацию 1986 года они заслуживают смертной казни
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02.03.2021 15:42 Ответить
читай новини, по партії теж ідуть розборки. не все ж в одній статті.
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02.03.2021 15:45 Ответить
Меня Buble Gum не прикалывает. Движуху и черепаха создает. Скорее еще три года пройдет, чем Венедиктова раздуплится
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02.03.2021 15:56 Ответить
ну вони йдуть, ще в рамках дедлайнів.
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02.03.2021 17:07 Ответить
так партия на подставного шария оформлена))) получается питушарий к партии никакого отношения не имеет Пропагандиста Шарія внесено до бази розшуку МВС - Цензор.НЕТ 8820, он просто турист в далёкой глубинке))
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02.03.2021 15:47 Ответить
Намахав Толик , вибачте , своїх виборців , як щоразу про-російські сили брешуть у вуха простачкам ...
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02.03.2021 16:33 Ответить
ну він не міг приїхати і оформити її на себе, або якби і був тут, то може вигідніше було зробити саме так.
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02.03.2021 17:09 Ответить
так то ж формально партия другого шария
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02.03.2021 15:48 Ответить
У пресслужбі зауважили, що Віктор Шарій - людина, на яку формально зареєстровано партію «Шарія». При цьому він не є ані її керівником, ані засновником, ані членом.
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02.03.2021 16:08 Ответить
Виктор Шврий давал доверенность в нотариуса от его имени зарегистрировать партию имени его самого? Тогда да, он не член, не руководитель, не основатель, он владелец, собственник
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02.03.2021 16:47 Ответить
найди устав "ПШ" и прочитай что там прописано
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02.03.2021 18:27 Ответить
Читал десятки раз, написано там что они честные и они за правду, цуко, кидалы. Ты лучше найди нотариальную доверенность от Виктора Шария и почитай. Совсем же недавно, во Львове продавали телеканал, так журналисты, ну как дети, бастовали даже, им так было совсем непонятно, почему канал продает какой то непонятный тип, которого они не знают, и он же только формально записан.Даже по 1 грн собирали. Вот как партию Шария кто будет продавать, то кто подпись поставит как продавец, за продавца ???

даю тебе ответ-Виктор Шарий, или кто-то другой по доверенности от Виктора Шария, притом первая уже не действительная ! Да, партии у нас продаются официально, с уставами, членами, керивныкамы, корівниками, и т д Лохонулся ваш Толья круто, надо бьіло купить готовую партию и поменять название, нет , он же умнее всех
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02.03.2021 19:00 Ответить
і він її просто оформив на себе і нічого в ній не робить. бабло тратить тримане за неї.
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02.03.2021 17:10 Ответить
То не его партия, успокойся, то партия Виктора Шария, а он Анатолий, рейдернули его слегка
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02.03.2021 15:52 Ответить
Не его? Ну так объясни это. Похоже это ты тень на плетень наводишь
https://hromadske.ua/ru/posts/nado-mnoj-stebutsya-sharij-hochet-otobrat-u-partii-svoyu-familiyu

https://www.radiosvoboda.org/a/news-sbu-viktor-shariy/31106296.html
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02.03.2021 16:07 Ответить
Так а что обьяснять , я не понял, ты же то же самое вторишь, что у партии Шария есть собственник,это Виктор Шарий, а тот который в Испании , то Анатолий Шарий,Анатолию дали партией попользоваться , в аренду сдали, теперь выселяют,он соседей затопил и дебоши устраивает
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02.03.2021 16:20 Ответить
Можно сказать что Анатолий Шарий еще и мошенник, а Виктор Шарий ему способствовал, партию закрыть и мошенников привлечь
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02.03.2021 16:30 Ответить
Партия зарегистрирована на другого Шария.(((
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02.03.2021 16:42 Ответить
аваков взял шария под охрану ...
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02.03.2021 15:36 Ответить
Стерненко просив передати Толіку.)))
Пропагандист Шарий внесен в базу розыска МВД - Цензор.НЕТ 8966
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02.03.2021 15:38 Ответить
А чего он в Испании завис, а не в своей дерьмо-Раша-помойке?
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02.03.2021 15:41 Ответить
В Раші не цікаво жить . А от в "гейропі" - Шарію А. цікаво .. є де грошики кремлівські витрачати .
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02.03.2021 16:38 Ответить
а по тій фотці можна найти цього русиста?
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02.03.2021 15:43 Ответить
Як би шарик не не хохорився, а очко стискається! І це добре! Це повчально для колаборантів !
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02.03.2021 15:49 Ответить
Та да , на словах он герой, а как его колбасит и корчит !!
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02.03.2021 15:54 Ответить
МВД а Испании искать будет?
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02.03.2021 15:53 Ответить
формально его будут искать у нас))) потом на основании выезда будет передача в интерпол и киздец питуху))
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02.03.2021 15:58 Ответить
По-маленько, не поспішаючи надівається "гандон" на пеніс - яким будуть "сношати" петушарія
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02.03.2021 16:16 Ответить
Политические дела интерпол не принимает, в данном случае любой студет 2го курса юрфака докажет политическое преследование.
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02.03.2021 22:29 Ответить
испанская полиция его виллу охраняет уже год бесплатно))
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02.03.2021 16:16 Ответить
Угу.То вносимо,то виносимо...
13.11.2019 Шарія знову розшукує поліція. Він повідомив про підготовку нової підозри ГПУ

23 КВІТНЯ 2020 Блогера Шарія остаточно зняли з розшуку в Україні

02.03.2021 ...
Цирк.
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02.03.2021 15:54 Ответить
Два клоуна грустный Зеленский, весёлый Шарий.
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02.03.2021 15:59 Ответить
Ну объявить, не значит посадить. Хотя, я на это очень надеюсь. Этот козел за решеткой смотрелся бы куда лучше, чем Стерненко.
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02.03.2021 16:02 Ответить
Пропагандиста Шарія внесено до бази розшуку МВС - Цензор.НЕТ 2511
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02.03.2021 16:18 Ответить
Шарій не «пропагандист», а самий справжній український політик, члени партії котрого засідають в місцевих радах. Чого ще можна очікувати від населення, котре вибрало в президенти недолугого клоуна.
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02.03.2021 16:19 Ответить
А про якого Шарія згадуєте , Анатолія , чи Віктора на котрого партія зареєстрована ?
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02.03.2021 16:41 Ответить
Политик, который вещает про "ихтамнет" и, что в Украине "гражданская война"?
Какой же он украинский политик, если он с кремлёвских методичек цитаты зачитывает?
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02.03.2021 16:49 Ответить
Забейся под шконку лошарик. Шмарий и его ватная потаскуха будут гнить на нарах.
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02.03.2021 17:56 Ответить
Весь бизнес Шария держится на том, что его преследуют и разыскивают за всякие глупости, он сам всячески провоцирует это, приставая к Пете и Вове, все хорошо получается, т.к. мания величия у них обоих вполне развита.
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02.03.2021 16:21 Ответить
Напомните при ком его оттуда вынесли!
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02.03.2021 16:22 Ответить
Пока шарика не будет в базе Интерпола, все наши санкции то же, что и мертвечука, т.е. НОЛЬ.
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02.03.2021 16:25 Ответить
Пропагандиста Шарія внесено до бази розшуку МВС - Цензор.НЕТ 2031
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02.03.2021 16:56 Ответить
Пропагандиста Шарія внесено до бази розшуку МВС - Цензор.НЕТ 520
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02.03.2021 20:15 Ответить
толко мёрьтфий свиня,
может насит имя шария
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02.03.2021 21:57 Ответить
Пытались донести свою жалобу в Европу ведущие Диана Панченко, Ростислав Сухачев и Юлия Колтак. Впрочем, их просто не пустили на порог представительства Европейского Союза в Киеве

Передайте тольи, он там жаловаться тоже хочет,говорит что ешго не выдадут, евроценности, евроценности,ко-ко-ко, вот так то
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02.03.2021 17:09 Ответить
Я угораю))) В Украине жиды друг друга мочат .))
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02.03.2021 17:20 Ответить
...недолго музыка играла, недолго фраер танцевал))
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02.03.2021 17:32 Ответить
какой розыск и где я не понял этого РАХИТА? его по линии интерпола ведь нужно искать.или я не так что то понимаю...? он же заявлял что ему всё пофуй эти розыски... он свалит куда дальше в европу или в ********... натом и закончится его задержания.... нужно в литву заявку на арест и интерпол...
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02.03.2021 17:42 Ответить
Все правильно в данном случае делает МВД. Шмарий и его ватная потаскуха должны быть объявлены в международный розыск. По ним должна быть выставлена красная карточка в Интерполе.
Эти ватные твари должны быть арестованы за сепаратизм, коллаборационизм, госизмену и должны получить по 20 лет с конфискацией.
А в идеале их нужно обколоть "сывороткой правды" и детально под камеру расспросить о их связях с вражеским государством - кацапстаном, об источниках их финансирования, связях с украинскими политиками и .т.д.
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02.03.2021 17:53 Ответить
Шаріку давно пора хвіст прижати , а далі - в буцегарню
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02.03.2021 20:28 Ответить
А чому допис у бланку на російській мові?
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02.03.2021 23:43 Ответить
А чому допис у бланку на російській мові?
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02.03.2021 23:45 Ответить
Пиарят его и ничего больше
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03.03.2021 01:30 Ответить
"Пропагандист Шарий внесен в базу розыска МВД"

А вы премию/бонус назначьте за адрес Шария - и вам тот адрес сотни граждан предоставят, нет, тысячи. Пропагандиста Шарія внесено до бази розшуку МВС - Цензор.НЕТ 3249
Ведь адрес Шария в испании строго 'секретный" и его никто не знает.
В Интерпол не желаете Шария в розыск объявить, клоуны?
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03.03.2021 05:18 Ответить
Ой! А где же его искать то? Вот незадача! Все граждане Украины знают, а мвд искали в Киеве, а потом само сбу обьявило на него розыск. Да, как там - ищут пожарные, ищет милиция...
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03.03.2021 07:06 Ответить
С языка сняли стих Маршака!
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03.03.2021 07:30 Ответить
"Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти"

(С. Я. Маршак "Рассказ о неизвестном герое") Пропагандиста Шарія внесено до бази розшуку МВС - Цензор.НЕТ 35
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03.03.2021 07:29 Ответить
 
 