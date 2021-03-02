Пропагандист Шарий внесен в базу розыска МВД
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Пропагандист Анатолий Шарий, которого подозревают в государственной измене, внесен в базу розыска Министерства внутренних дел.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные базы розыска МВД.
Так, Шарий находится в списке "лиц, скрывающихся от органов власти" с 16 февраля 2021 года.
Местом исчезновения пропагандиста правоохранители указали Киев.
Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Позже СБУ объявила Шария в государственный розыск.
Топ комментарии
+27 Підлога Маккартні
показать весь комментарий02.03.2021 15:35
+19 Палиця Василь
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+11 Frol Fedoroff
показать весь комментарий02.03.2021 15:42
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я в них нихера не разбираюсь, все за бабло рубятся.
Пропагандист Анатолий Шарий, которого подозревают в государственной измене
это проблема того государства которому он изменил.
вот если уголовка, тогда другое дело.
дак это еще хуже чем при Трампе .
просто экономика была не в такой жопе и короновируса не было, а законов то напринимали для черных мама не горюй.
Черных да Китайцев (всех мастей) в США уже думаю большинство.
"Думаете его найдут?"
Плюс финансовое мошенничество стало в последнее время актуальным.
Его СБУ найти не может!
Лосяре, який об'яву робив - яйця у двері і доки не стане схожий на шарійську собаку - двері поступово закривати.
А я сомневаюсь.
Шума будет очень много.
даю тебе ответ-Виктор Шарий, или кто-то другой по доверенности от Виктора Шария, притом первая уже не действительная ! Да, партии у нас продаются официально, с уставами, членами, керивныкамы, корівниками, и т д Лохонулся ваш Толья круто, надо бьіло купить готовую партию и поменять название, нет , он же умнее всех
https://hromadske.ua/ru/posts/nado-mnoj-stebutsya-sharij-hochet-otobrat-u-partii-svoyu-familiyu
https://www.radiosvoboda.org/a/news-sbu-viktor-shariy/31106296.html
13.11.2019 Шарія знову розшукує поліція. Він повідомив про підготовку нової підозри ГПУ
23 КВІТНЯ 2020 Блогера Шарія остаточно зняли з розшуку в Україні
02.03.2021 ...
Цирк.
Какой же он украинский политик, если он с кремлёвских методичек цитаты зачитывает?
может насит имя шария
Передайте тольи, он там жаловаться тоже хочет,говорит что ешго не выдадут, евроценности, евроценности,ко-ко-ко, вот так то
Эти ватные твари должны быть арестованы за сепаратизм, коллаборационизм, госизмену и должны получить по 20 лет с конфискацией.
А в идеале их нужно обколоть "сывороткой правды" и детально под камеру расспросить о их связях с вражеским государством - кацапстаном, об источниках их финансирования, связях с украинскими политиками и .т.д.
А вы премию/бонус назначьте за адрес Шария - и вам тот адрес сотни граждан предоставят, нет, тысячи.
Ведь адрес Шария в испании строго 'секретный" и его никто не знает.
В Интерпол не желаете Шария в розыск объявить, клоуны?
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти"
(С. Я. Маршак "Рассказ о неизвестном герое")