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СБУ (18697) Шарий Анатолий (220)

Дело пропагандиста Шария: СБУ запросила международную правовую помощь для проведения следственных действий на территории других стран

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Дело пропагандиста Шария: СБУ запросила международную правовую помощь для проведения следственных действий на территории других стран

СБУ направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимых материалах для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу пропагандиста Анатолия Шария.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В ходе досудебного расследования выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария". Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины ( "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"). Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Позже СБУ объявила Шария в государственный розыск.

Также читайте: Черновицкий горсовет просит Раду и Президента запретить ОПЗЖ и партию Шария

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
Петушарий напрягся...
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01.03.2021 15:15
+18
Рабиновича вяжите!
Этот рецедивист карту Украины без Крыма постит.
Это - посягательство на территориальную целостность.
Статья: от 10 до 15-ти.
Не зевайте, пока тот пост не удалил.
https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/posts/1687885048048185
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01.03.2021 15:17
+7
ніт, обов'язково обсеруться.
Вони інакше не можуть.
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01.03.2021 15:23
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Петушарий напрягся...
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01.03.2021 15:15 Ответить
Та не кажи! Аж поcивів весь! Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн - Цензор.НЕТ 8231
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01.03.2021 17:06 Ответить
Нее, голубец поголубел, кацап как никак...
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01.03.2021 18:58 Ответить
Ну хоч тут не обісріться!
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01.03.2021 15:17 Ответить
ніт, обов'язково обсеруться.
Вони інакше не можуть.
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01.03.2021 15:23 Ответить
Рабиновича вяжите!
Этот рецедивист карту Украины без Крыма постит.
Это - посягательство на территориальную целостность.
Статья: от 10 до 15-ти.
Не зевайте, пока тот пост не удалил.
https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/posts/1687885048048185
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01.03.2021 15:17 Ответить
Кстати, а цензору ничего не светит за карту без Крыма?
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01.03.2021 15:20 Ответить
вот посмотришь.. а ничего ему не будет...
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01.03.2021 15:20 Ответить
на самом деле нет. Вот если бы он написал что-то вроде "Крым-це Рашка" или "Крым не Украина", то тогда таки-да, уголовное дело
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01.03.2021 15:26 Ответить
Насправді ні, той же Гончаренко подавав запит до СБУ на Шарія саме через мапу без Криму у його відео і тоді провадження відкрили і все це призвело до звинувачення у держ зраді )
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01.03.2021 16:06 Ответить
Так бы и давно. Оказывается все так просто. Но ведь не делали же падлы ,нихера для этого ! Если бы не Байден. Лапшу нам вешали ,шо прям невозможно ничего поделать с ними... - И это касается как зелень так и предыдущих.
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01.03.2021 15:18 Ответить
Просто??? Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн - Цензор.НЕТ 7182
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01.03.2021 16:56 Ответить
вот никогда не любил совок и всё что с ним связано... но в этом вопросе КГБ (или ГРУ) действовали поярче..
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01.03.2021 15:19 Ответить
А ОГПУ?
Ныне - Офис Ген Прокурора Украины. Дело пропагандиста Шария: СБУ запросила международную правовую помощь для проведения следственных действий на территории других стран - Цензор.НЕТ 3215
Это ж надо....
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01.03.2021 15:21 Ответить
да уж...ОГПУ (если мы о совке ) это был, как говорили большевики, коммунисты и разная красная зараза - карающий меч...а ОГПУ (украинский) в данном случае как импотент в первую брачную ночь))
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01.03.2021 15:24 Ответить
Зря не любил. Раз так и не понял. Что карательная система тотолитарных стран на этом и держится.А еще ты не понял,что сбу это и есть кгб.Иначе чего они телятся,а США и Европа требуют ее реформы.
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01.03.2021 15:27 Ответить
с таким же успехом они могут потребовать завоевание соседней галактики...вообще не представляю как этого монстра можно ..хм.. реформировать)))
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01.03.2021 15:32 Ответить
Евреи вон выкрадают людей, везут к себе в Израиль и судят и ничего такого. Это не совок, это гос безопасность.
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01.03.2021 16:09 Ответить
Ну и рожа, блевать охота!!
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01.03.2021 15:23 Ответить
Інтерпол доповість - що це політичне переслідування і на цьому все закінчиться,

бо Інтерпол це параша та її союзники.
Треба діяти як Ізраїль - є злочин - є покарання.
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01.03.2021 15:24 Ответить
Странная штука. Ранее- я не слушал его речевки сраные. После этой супер-рекламы от СБУ- слушаю. Так вот- он откровенно издевается над СБУ, нагло и спокойно. Настолько спокойно, что меня теперь не просто интересует его крыша. Она меня очень даже интересует. И хрена найти, в ИНЕТе!
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01.03.2021 15:26 Ответить
Вот и я о том же...
А если в судах Европы он выиграет?
Представляешь, что будет?
Ведёт себя он уверенно.
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01.03.2021 15:29 Ответить
Послушав его, у меня уверенность что там даже до судов дело не дойдет.
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01.03.2021 15:30 Ответить
Вполне возможно.
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01.03.2021 15:35 Ответить
А зачем ты балабола послушал?)
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01.03.2021 17:54 Ответить
15 миллионов баксов и три виллы в ЕС у него - крыша. Власти Испании почему-то не интересует происхождение его денег. Более того он на канале TV3 на русском языке рассказывает им, как его пытаются убить украинские нацисты на территории Испании. Русня на ую вертела любые санкции, за бабки покупается любая лояльность. Смотрите, лет через 5 ЕС вообще признает Украину - страной спонсором терроризма, если наше МИД не будет пинать их и напоминать о себе регулярно.
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01.03.2021 16:09 Ответить
Главное что тебя интересует! Ты полон инсайда! Пролей свет в наши не умытые глаза!
И таки да, думаю ЕС не через 5 лет страной спонсором терроризма... думаю за 2 года вполне примет уже всё к тому идёт.
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01.03.2021 16:59 Ответить
Слушай-слушай, я тоже его слушал недавно, там подгорает нереально и истерика знатная. Понимает , что вещеет свои последнии вы..еры.Если взялись, то будет ему труба, даже кума путена смогли нейтрализовать, а он кто ? Богатый бомж и быстрый беженец, вот на ето все и расчитывает видимо
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01.03.2021 16:10 Ответить
После рекламы - слушаешь речевки сраные? Как же легко некоторых накормить дерьмом)
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01.03.2021 17:53 Ответить
Как бы СБУ не опозориться на территории других стран.
В Европе нужны железобетонные основания, улики и доказательства.
Иначе - оправдают и ещё рекламу сделают.
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01.03.2021 15:27 Ответить
100%. Вже оголошено про зняття санкцій з посіпак януковоща як раз за відсутність переконливих доказів. І тут буде теж саме.
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01.03.2021 15:32 Ответить
Возможно и так.
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01.03.2021 15:36 Ответить
насправді хотілось би вірити у зворотнє, але досвід попередніх дій ціх "фахівців" свідчить, що особливо розраховувати ні на що.
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01.03.2021 15:45 Ответить
А сам ЕС происхождение 15 лимонов баксов у него не интересует, почему-то.
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01.03.2021 16:11 Ответить
Тварь,на всех фото выглядит ,как бомжара из теплотрассы чебоксар
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01.03.2021 15:33 Ответить
Эти фото подбирает и вставляет автор статьи.
Подобные фото можно найти в инете на кого угодно.
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01.03.2021 15:37 Ответить
так на тех фото таки Шарий или бомж?
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01.03.2021 16:05 Ответить
шария будет очень тяжело в Украину вернуть, во-первых нужны очень серьезные доказательства, а во-вторых с высокой долей вероятности у него уже есть гражданство страны ЕС и НАТО. На него уже заводили уголовные дела еще при яныке и никто его Украине не выдал тогда. Так что СБУ нужно либо бить наверняка, либо вообще не поднимать эту тему, дабы не пиарить шария и не позориться на весь мир самим. Да и делать все нужно по-тихому, а не орать на всю ивановскую о том, что мы ищем толика
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01.03.2021 15:40 Ответить
На всю ифановскую и членинградскую орешь здесь ты- рашкотварь, а Украина сделает запрос во все возможные международные инстанции, чтобы изловить этого пдрса!
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01.03.2021 15:46 Ответить
научись себя вести нормально и не хамить, а еще лучше по сути отвечать, а не как базарная бабка тронувшаяся на всех орать
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01.03.2021 15:49 Ответить
Таня у Вас ещё задержка не кончилась?) Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн - Цензор.НЕТ 6441
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01.03.2021 17:00 Ответить
Выкрадут значит. Евреям можно, можно и украинцам.
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01.03.2021 16:10 Ответить
Шария бомбит очень знатно, хорошо тебе рассуждать, знаю что ничем не рискуешь.-дело то не против тебя
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01.03.2021 16:12 Ответить
Происхождением его миллионов и вилл нужно заниматься. Это единственный способ ему предъявить что-то
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01.03.2021 16:12 Ответить
он мог их законно заработать. У него на ютуб-канале более 2 лямов подписчиков и 3,5 миллиарда просмотров, а это значит, что шарий только на просмотрах в ютубе мог заработать 5-7 млн долларов с разными рекламными партнерками
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01.03.2021 21:13 Ответить
найдиєвіші ліки від пєтушарія
Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн - Цензор.НЕТ 6682
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01.03.2021 15:48 Ответить
В Сомали бы не поперлись, а Испания, Италия, где же как не там провести следственные действия недельки этак 3.
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01.03.2021 15:50 Ответить
Так это у cerdos estúpidos ритуальные танцы с бубном. Они отправили запрос в городскую прокуратуру "о международной правовой помощи и необходимых материалах для организации и проведения следственных действий на территории других стран". Языком простым и понятным это - пердячий пар. cerdos estúpidos написавшие заголовок могут понюхать тухесы друг у друга, так как международную правовую помощь запрашивает
Генеральная прокуратура изучая материалы дела и решает есть ли основания позорится или нет на международной арене. Но заголовок написан для местных дегенератов. Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн - Цензор.НЕТ 3187
Этот сюр мне полностью заменит отменённый выход 6 сезона "Срочно звоните Солу!"
95 квартал головного мозга)))
Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн - Цензор.НЕТ 5823

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01.03.2021 16:55 Ответить
Он вроде где-то в Прибалтике сидит?
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01.03.2021 16:01 Ответить
Он сидит на собственной вилле за миллион евро в Барселоне и уже пздит на испанском TV3 о том, как его угрожают убить украинские нацисты(?). Таких вилл у него, как говорят, 3 штуки в разных странах ЕС и еще активов на 12 миллионов дополнительно. Журнализд, млять
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01.03.2021 16:14 Ответить
Да ви шо? Ох ох ох.....
Закаленные во многих заварухах
Слухи ширятся, не ведая преград
Вот ходют сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно
Ходют слухи, будто сплетни запретят

Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн - Цензор.НЕТ 856
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01.03.2021 16:40 Ответить
а шо це за бомж в полосатой рубашке? это анальный питушарий?
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01.03.2021 16:33 Ответить
В общем одним пакетом взялись разбираться и с Шарием, и с регистрацией его партии с последующим запрещением. В принципе от партии Шария толку никакого, но потуги ее запретить одновременно с самим Шарием, однозначно добавят аргументов для ЕС, чтоб Шария не выдавать. Похоже, что современная власть все более согласна с США в том, что демократия Украине вредна, а Европе на то плевать.
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01.03.2021 16:35 Ответить
Так это правда. Порох вон начал играться в демократию и честные выборы, и что в итоге?
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01.03.2021 17:56 Ответить
Да, официальное признание колониальной администрации было бы уместно.
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01.03.2021 17:59 Ответить
Hohohoho! Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн - Цензор.НЕТ 616
When pigs fly?

Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн - Цензор.НЕТ 3732
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01.03.2021 16:37 Ответить
 
 