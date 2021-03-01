Дело пропагандиста Шария: СБУ запросила международную правовую помощь для проведения следственных действий на территории других стран
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СБУ направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимых материалах для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу пропагандиста Анатолия Шария.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В ходе досудебного расследования выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария". Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины ( "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"). Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Позже СБУ объявила Шария в государственный розыск.
Пожалуйста, подождите...
Вони інакше не можуть.
Этот рецедивист карту Украины без Крыма постит.
Это - посягательство на территориальную целостность.
Статья: от 10 до 15-ти.
Не зевайте, пока тот пост не удалил.
https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/posts/1687885048048185
Ныне - Офис Ген Прокурора Украины.
Это ж надо....
бо Інтерпол це параша та її союзники.
Треба діяти як Ізраїль - є злочин - є покарання.
А если в судах Европы он выиграет?
Представляешь, что будет?
Ведёт себя он уверенно.
И таки да, думаю ЕС не через 5 лет страной спонсором терроризма... думаю за 2 года вполне примет уже всё к тому идёт.
В Европе нужны железобетонные основания, улики и доказательства.
Иначе - оправдают и ещё рекламу сделают.
Подобные фото можно найти в инете на кого угодно.
Генеральная прокуратура изучая материалы дела и решает есть ли основания позорится или нет на международной арене. Но заголовок написан для местных дегенератов.
Этот сюр мне полностью заменит отменённый выход 6 сезона "Срочно звоните Солу!"
95 квартал головного мозга)))
Закаленные во многих заварухах
Слухи ширятся, не ведая преград
Вот ходют сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно
Ходют слухи, будто сплетни запретят
When pigs fly?