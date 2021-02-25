Пропагандист Шарий объявлен в государственный розыск, - СБУ

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий, который подозревается в государственной измене, объявлен в государственный розыск Службой безопасности Украины.

Как инфромирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в СБУ.

Следователи спецслужбы ознакомили адвоката пропагандиста с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному.

Адвокату Шария также вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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