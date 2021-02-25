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розыск (804) СБУ (18677) Шарий Анатолий (220)

Пропагандист Шарий объявлен в государственный розыск, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Пропагандист Шарий объявлен в государственный розыск, - СБУ

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий, который подозревается в государственной измене, объявлен в государственный розыск Службой безопасности Украины.

Как инфромирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в СБУ.

Следователи спецслужбы ознакомили адвоката пропагандиста с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному.

Адвокату Шария также вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+55
Так відправте запит по лінії Інтерполу! Кацапи так і роблять.
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25.02.2021 12:55
+47
адрес шарикова в Испании дать?) да следаки и так его знают..)
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25.02.2021 12:54
+28
Нужен украинский моссад.
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25.02.2021 13:02
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Учитывая позицию Америки и ситуацию с басками в самой Испании. Выдадут с удовольствием, он им нахер не нужен. А партия шариков, это паоття диванных войск за все хорошее. Они не активны, если не подогреваются ништяками. Единственная опасность - выборы, эти все-таки поднимают жопу сходить на участок.
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25.02.2021 17:32 Ответить
Добра новина. Але ж по-моєму його адреса відома всім. Хай та країна, де воно зашкірилося його екстрадує, ось і все
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25.02.2021 13:30 Ответить
До тієї країни звертались представники правоохоронних органів України?
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25.02.2021 13:36 Ответить
Прежде чем подать запрос на его экстрадицию, нужно соблюсти юридические процедуры, формальности. Вот именно этот процесс сейчас и запущен. Так что нетерплячим нужно просто немножко подождать. Но есть определённый риск того, что это ЧМО спрячется в паРаше. Посмотрим.
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25.02.2021 13:39 Ответить
Пусть прячется.. тут важен и арест имущества, в том числе испанской виллой.. И не дать её ему продать..
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25.02.2021 14:26 Ответить
Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 7318
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25.02.2021 13:41 Ответить
препекает передасту петушарному... достанут в испании?
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25.02.2021 13:48 Ответить
Аж тепер спохватились.... Хоча всі компенентні органи знають де він і шо він..
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25.02.2021 14:00 Ответить
Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 5619
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25.02.2021 14:31 Ответить
Пусть отправят запрос по аресту Шария и экстрадиции в Украину! И нужно полную конфискацию имущества и счетов сделать!
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25.02.2021 14:46 Ответить
все, на що ваща реакційна шушера здатна, то "конфіскавать" майно у патріотів україни, та кинути ії за грати. Натомість всіх сєпарів за час "правління" зіц-Зєлупи було звільнено.
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25.02.2021 23:23 Ответить
А Испания уже в составе Украины? Или объявили в розыск, лишь бы было?!!
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25.02.2021 14:52 Ответить
заберем скоро этот коммунятский отстой
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25.02.2021 19:49 Ответить
Как неловко получилось: петушрик обьявлен в розыск, а его говноканал до сих пор не заблокирован сбу. Как такое может быть? Или бакановские чертоловы опять имитируют бурную деятельность как и с мудачуком.
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25.02.2021 14:52 Ответить
При предыдущем президенте его не трогали. Как и Медвудчука.
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25.02.2021 15:00 Ответить
"не трогали Как и Медвудчука."
Так і зараз мєдвєдчука НІХТО не "трогаєт". зіц-Зєлупа лише намагається "трогать" гроші медведчука. Натомість нинішня влада на чолі із зіц-Зєлупою "трогаєт" лише українських націоналістів та патріотів.
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25.02.2021 23:14 Ответить
Вже був у розшуку, скільки років... І що?
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25.02.2021 15:16 Ответить
Короче говоря включили дурака
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25.02.2021 15:31 Ответить
Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 2406
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25.02.2021 15:33 Ответить
А почему не в международный ?
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25.02.2021 15:35 Ответить
По идее, это следующий этап. А как оно будет - будем посмотреть.
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25.02.2021 19:31 Ответить
"іщют пажаниє, іщєт міліция..."
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25.02.2021 23:20 Ответить
Может кто знает: где живет толик? Ато наши спецслужбы не знают - подскажите, люди добрые.
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25.02.2021 15:44 Ответить
Клоунада ,розрахована на хом'ячків.
Щоб дістати Шаріка,була можливість,через реанімування старих карних справ і домовленостей з ЄС .
Загальновідомо,що інтерпол не веде розшук за політичними статтями ,тобто Зєля фактично посприяв уникнути покарання.
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25.02.2021 16:51 Ответить
Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 5406
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25.02.2021 17:18 Ответить
Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 6369
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25.02.2021 17:19 Ответить
.

та я вас умоляю, сидят втроем с тупицким и вовком, коньяки жрут и в гробу они всех вас видели
сто разов уже такое было
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25.02.2021 17:34 Ответить
Проблема СБУ в том , что после назначения идиота их руками водителем , все грамотные мужики от туда ушли . По тому , им не понятно , что дело за госизмену это чистая политика и интерпол запросы по таким статьям вообще не рассматривает .По тому Испания его не выдаст , а на оборот продлит ему и дальше полит убежище. Аааааа ВОТ если бы там хоть у кого то мозги были , то подняли старое дело , по вновь открывшимся фактам , по стрельбе в Макдональдзе по злосной хулиганке и тогда ОБАНА свершиться чудо , его интерпол без проблем объявляет в розыск , а после его доставки в Украину возбуждайте за что хотите , хоть за изнасилование детенышей шимпанзе в киевском зоопарке.
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25.02.2021 17:53 Ответить
Да, Шмарию защемили "яхонты" нормально) Это животное со своей потаскухой истеричит уже неделю в своем гавно-телеграме.
Главное, чтобы все эти громкие движения СБУ привели к нужному результату - поимке и посадке Шмария а в идеале к его ликвидации.
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25.02.2021 18:01 Ответить
Розыск государственный. Не международный.
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25.02.2021 18:11 Ответить
Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 6684
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25.02.2021 18:20 Ответить
взять живым или мертвым... лучше мертвым.
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25.02.2021 19:41 Ответить
шария в розыск??? не демократично, при свыне такого не было
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25.02.2021 20:56 Ответить
Треба б ще у міжнародний.
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25.02.2021 22:46 Ответить
еге ж, і в "спортлото" обов'язково.
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25.02.2021 23:19 Ответить
Сортлото то для тих хто седить на пляшці й встає з 'калєн' .
А інтерпол петушарія може нормально "розважити".
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26.02.2021 16:21 Ответить
Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 7086
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25.02.2021 22:57 Ответить
Ахаххаха! Какое СБУ такое и подозрение))) Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 2047
Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 1798
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26.02.2021 00:30 Ответить
Та чо там шукати , до Іспанців зверніться
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26.02.2021 02:41 Ответить
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