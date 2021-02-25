Пропагандист Шарий объявлен в государственный розыск, - СБУ
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Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий, который подозревается в государственной измене, объявлен в государственный розыск Службой безопасности Украины.
Как инфромирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в СБУ.
Следователи спецслужбы ознакомили адвоката пропагандиста с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному.
Адвокату Шария также вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.
Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
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Так і зараз мєдвєдчука НІХТО не "трогаєт". зіц-Зєлупа лише намагається "трогать" гроші медведчука. Натомість нинішня влада на чолі із зіц-Зєлупою "трогаєт" лише українських націоналістів та патріотів.
Щоб дістати Шаріка,була можливість,через реанімування старих карних справ і домовленостей з ЄС .
Загальновідомо,що інтерпол не веде розшук за політичними статтями ,тобто Зєля фактично посприяв уникнути покарання.
та я вас умоляю, сидят втроем с тупицким и вовком, коньяки жрут и в гробу они всех вас видели
сто разов уже такое было
Главное, чтобы все эти громкие движения СБУ привели к нужному результату - поимке и посадке Шмария а в идеале к его ликвидации.
А інтерпол петушарія може нормально "розважити".