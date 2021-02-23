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Пропагандист Шарий угрожает устроить нападение на Стерненко в тюрьме. СКРИНШОТ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Пропагандист Шарий угрожает устроить нападение на Стерненко в тюрьме. СКРИНШОТ

Пропагандист Анатолий Шарий, которому недавно сообщили о подозрении, угрожает устроить нападение на активиста Сергея Стерненко в тюрьме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил Владимир Фомичев.

"Петушиная камера выглядит так. В арестантском простонародии она называется гарем. А может какая-нибудь жесткая козлятня. По всем понятиям в тюрьме люди братаны и живут во взаимоуважении, независимо от политических взглядов. А этот скрин очень непорядочный", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.

Читайте: Адвокаты Стерненко просят перевести его в СИЗО Киева: в Одессе есть угроза жизни

Пропагандист Шарий угрожает устроить нападение на Стерненко в тюрьме 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+97
А шо, норм фотка. Петушня в петушатнике.
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23.02.2021 17:22
+72
Стерненко сидить у в"язниці в Україні, а Шарій сидить у Віллі в Іспанії. Я нічого не переплутав? Пропагандист Шарий угрожает устроить нападение на Стерненко в тюрьме - Цензор.НЕТ 20
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23.02.2021 17:22
+37
Конечно петухи...
Только петух может одеть на себя такую футболку....
Такая футболка это как дырявая ложка...
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23.02.2021 17:40
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Зэчье и уголовники были в рядах титушни, поэтому неудивительно, что они будут шестерить на Шария. Но адвокаты уже написали письмо начальнику СИЗО, так что, Сергею ничего не угрожает.
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23.02.2021 19:34 Ответить
Петушарий задком вперёд нападать будет)
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23.02.2021 19:52 Ответить
Шарый подлежит гнусному утоплению в говне. И чтоб его хоронили в могилу немытым. Таким снесли его на погост. Ведь он - ВЕЧНОЕ ГОВНО,
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23.02.2021 19:53 Ответить
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23.02.2021 20:05 Ответить
Слышь ты вата Шарик. Если такой фраер и блатной, значит тебя уже имели на кичме.
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23.02.2021 20:17 Ответить
По-моему,многовато на себя взял,петушарий! Жизнь ********* петушария продолжается просто по причине недоработки патриотов Украины. Но это поправимо...
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23.02.2021 20:36 Ответить
Шарий,ишак опущенный, он если нападет то с куском мыло в руках и задницей вперед
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23.02.2021 21:44 Ответить
Пропагандист Шарій погрожує влаштувати напад на Стерненка у в'язниці - Цензор.НЕТ 2036"
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23.02.2021 21:44 Ответить
Шарик пережил свое время. Стыдно патриотам, что он до сих пор кукарекает.
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23.02.2021 23:02 Ответить
Домбровський зі шмарієм радіють. Шмарій через Стасіка мабуть буде півнів наймати. У нього ж там все схоплено.
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23.02.2021 23:37 Ответить
а что это чмо побоялось фото с рожами оставить? побоялось, что петушков там отпетушат? мразь конченая!!!
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24.02.2021 09:26 Ответить
Шмарклій ховається десь в Іспанії і гавкає звідти. Але хай не забуває, що у правосуддя руки довгі і скоро прийдеться змінити віллу в Іспанії на камеру в Україні...
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24.02.2021 10:03 Ответить
Я щось не зрозумів з посту шарія - вся пєтушіная камєра 5 корпусу складається цілком з прихильників шарія? Пропагандист Шарій погрожує влаштувати напад на Стерненка у в'язниці - Цензор.НЕТ 5436
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24.02.2021 11:59 Ответить
Та да.. давно їм вже час зустрітись один на один у в'язниці... Щось Стернека туди швидко упакували, а під.раса Шарія - ні.
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24.02.2021 16:23 Ответить
шарій тебе ждуть твоі поклонніки.. приходь с вазеліном.
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24.02.2021 16:27 Ответить
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