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Пропагандист Шарій погрожує влаштувати напад на Стерненка у в'язниці. СКРИНШОТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Пропагандист Шарій погрожує влаштувати напад на Стерненка у в'язниці. СКРИНШОТ

Пропагандист Анатолій Шарій, якому нещодавно повідомили про підозру, погрожує влаштувати напад на активіста Сергія Стерненка у в'язниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив Володимир Фомічов.

"Такий вигляд має "пєтушиная" камера. В арештантському народі вона називається гарем. А може якась жорстка козлятня. За всіма поняттями у в'язниці люди братани і живуть у взаємоповазі, незалежно від політичних поглядів. А цей скрин дуже непорядний", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.

Пропагандист Шарій погрожує влаштувати напад на Стерненка у вязниці 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+97
А шо, норм фотка. Петушня в петушатнике.
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23.02.2021 17:22
+72
Стерненко сидить у в"язниці в Україні, а Шарій сидить у Віллі в Іспанії. Я нічого не переплутав? Пропагандист Шарий угрожает устроить нападение на Стерненко в тюрьме - Цензор.НЕТ 20
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23.02.2021 17:22
+37
Конечно петухи...
Только петух может одеть на себя такую футболку....
Такая футболка это как дырявая ложка...
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23.02.2021 17:40
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Зэчье и уголовники были в рядах титушни, поэтому неудивительно, что они будут шестерить на Шария. Но адвокаты уже написали письмо начальнику СИЗО, так что, Сергею ничего не угрожает.
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23.02.2021 19:34 Відповісти
Петушарий задком вперёд нападать будет)
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23.02.2021 19:52 Відповісти
Шарый подлежит гнусному утоплению в говне. И чтоб его хоронили в могилу немытым. Таким снесли его на погост. Ведь он - ВЕЧНОЕ ГОВНО,
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23.02.2021 19:53 Відповісти
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23.02.2021 20:05 Відповісти
Слышь ты вата Шарик. Если такой фраер и блатной, значит тебя уже имели на кичме.
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23.02.2021 20:17 Відповісти
По-моему,многовато на себя взял,петушарий! Жизнь ********* петушария продолжается просто по причине недоработки патриотов Украины. Но это поправимо...
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23.02.2021 20:36 Відповісти
Шарий,ишак опущенный, он если нападет то с куском мыло в руках и задницей вперед
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23.02.2021 21:44 Відповісти
Пропагандист Шарій погрожує влаштувати напад на Стерненка у в'язниці - Цензор.НЕТ 2036"
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23.02.2021 21:44 Відповісти
Шарик пережил свое время. Стыдно патриотам, что он до сих пор кукарекает.
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23.02.2021 23:02 Відповісти
Домбровський зі шмарієм радіють. Шмарій через Стасіка мабуть буде півнів наймати. У нього ж там все схоплено.
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23.02.2021 23:37 Відповісти
а что это чмо побоялось фото с рожами оставить? побоялось, что петушков там отпетушат? мразь конченая!!!
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24.02.2021 09:26 Відповісти
Шмарклій ховається десь в Іспанії і гавкає звідти. Але хай не забуває, що у правосуддя руки довгі і скоро прийдеться змінити віллу в Іспанії на камеру в Україні...
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24.02.2021 10:03 Відповісти
Я щось не зрозумів з посту шарія - вся пєтушіная камєра 5 корпусу складається цілком з прихильників шарія? Пропагандист Шарій погрожує влаштувати напад на Стерненка у в'язниці - Цензор.НЕТ 5436
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24.02.2021 11:59 Відповісти
Та да.. давно їм вже час зустрітись один на один у в'язниці... Щось Стернека туди швидко упакували, а під.раса Шарія - ні.
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24.02.2021 16:23 Відповісти
шарій тебе ждуть твоі поклонніки.. приходь с вазеліном.
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24.02.2021 16:27 Відповісти
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