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Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту

Представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненку анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс Президента України.

Про це об'єднання повідомляє на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривосуддя: Сергію Стерненку - 7 років і три місяці позбавлення волі та конфіскація майна. Суддю дотиснула Венедіктова, Татаров і Труханов.

За ґрати відразу ж у залі суду! ... Акція протесту: 20:00, Офіс Президента", - йдеться в повідомленні.

Також нардеп Гео Лерос у Facebook написав: "Зустрічаємося на Банковій о 20:00".

Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Також дивіться: Справа Стерненка: під судом між активістами і поліцією сталися сутички. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+53
Останній тест на наявність націоналістів. Ярош, Білецький, Кошулинський - якщо не виступите і відасте свого на поталу портнову і ватній мерзоті - гріш вам ціна.
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23.02.2021 13:00
+46
Якщо промовчите і проковтнете це. Вам гайки українці та хохли малороси. При тому повторюся і тим і тим гайки. Север крайний он безкрайний.....
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23.02.2021 12:56
+40
шини беріть
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23.02.2021 12:55
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Тут я з Стерненко не згідний. Пєця має жити щасливо і довго з усім пакетом забезпеченя(на довічному з конфіскацією по суду). Але емоційність молодого хлопця - це не злочин. Тому судіть тільки за реальні справи. Заклики до вбивства? Без можливості здійснення? Рік умовно. Нехай думає наступного разу, що публікує
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23.02.2021 14:10 Відповісти
Я в ті часи теж Петра м'ягко кажучи не шанував!
То й що тепер, радіти разом з дебілами?
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23.02.2021 14:26 Відповісти
А зараз шануєш і знову хочеш повернути ті часи? Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 8274
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23.02.2021 14:41 Відповісти
Лікуйся!
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23.02.2021 14:51 Відповісти
Я вже вилікувався. Майже зразу після виборів в 2014 му. А ти, бачу,хворієш! Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 9227
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23.02.2021 14:56 Відповісти
Насолоджуйся й далі своїм вибором. Дебіли не виліковні!
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23.02.2021 15:02 Відповісти
Ти,придурок,до тебе навіть не доходить те,щоб бути здоровим не обов,язково за когось голосувати.Так що дебіла повертаю тобі в зад! Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 4487
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23.02.2021 15:08 Відповісти
Ну якщо тобі настати на майбутнє своєї країни то можеш й далі вважати себе здоровим.
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23.02.2021 15:12 Відповісти
Ти за майбутнє своєї країни попіклуйся,раднику! Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 9218
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23.02.2021 15:14 Відповісти
цапа здрысни.
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23.02.2021 15:20 Відповісти
Ти ще погавкай,винторогий! Мову вивчи,теля.Тоді трошки будеш схожий на українця! Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 6470
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23.02.2021 15:25 Відповісти
алень, то, что ты научился пользоваться гугл-переводом, еще не говорит о том, что ты патриот.
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23.02.2021 15:33 Відповісти
Алєнь твоїй мамці чвиркнув...Пошукай в гугль пєрєводє! Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 9706
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23.02.2021 15:51 Відповісти
только наглухо конченный алень может переходить на родителей, пшелнахпес.
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23.02.2021 15:54 Відповісти
Кацап,"алєнь" починається з літери "о". Не нервуй і виправляйся!Тобі ще в світі жити. Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 5426
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23.02.2021 16:05 Відповісти
я все правильно написал, ты именно алень! тупой алень, через букву "а".
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23.02.2021 16:17 Відповісти
Зебня така оригінальна. Аж писесь!
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23.02.2021 15:42 Відповісти
Хіба я за це писав???
Нащо тре перекручувати під себе, сенс мого коментаря??? Щоби що???
І знов купа дописувачів, яким Порох поперек організму, хоч він якраз підтримує Стерненка, незаажаючи за його попередню дурість...
Ще раз - думайте, плять...
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24.02.2021 10:33 Відповісти
Интересно, что сейчас будут обсуждать те кто ни одного интервью не пропускал без упоминания почему он не сидит?найдут ещё одного активиста?!
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23.02.2021 14:00 Відповісти
В Києві потрібно збиратися. І не прибічники Стерненка, а всі ті хто підтримує свободу, незалежність та розвиток цивілізований держави Україна. Ставити палаткирозпалювати вогнища та точити ножі. Ці виродки прикриваючись так званими санкціями медведчуку, яких навіть визначення цього слова юридичного не має в наших законодавчих актах, садять до вязниць патріотів, а справжніх ворогів держави відпускають, як тих зайців та вовків в тернові кущі. Потрібно вже знищити усіх виродків, які 30 років тільки те і робили що грабували народ та руйнували державу.
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23.02.2021 14:02 Відповісти
Та не намети треба ставити і біля вогнищ грітися. Це вже не допоможе. Пасивний протест себе вичерпав і є неефектвним. Треба одразу йти на штурм і все громити. Тоді буде результат. Тоді вони злякаються. А так це все просто посиденьки...
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23.02.2021 14:15 Відповісти
Новый майдан со смещением власти и противостоянием с мусорами сейчас ой как на руку кремлю будет
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23.02.2021 14:27 Відповісти
Вот поэтому здесь и такое болото... Все друг-друга гипнотизируют этими страшилками, а власть продолжает творить беспредел.
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23.02.2021 14:34 Відповісти
Не розхитуйте човен,підарасів нудить! Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 4228
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23.02.2021 14:42 Відповісти
К сожалению это правда :дезорганизация власти и потеря ею управляемости в частности силовыми структурами во время майдана позволила рашке в своё время отжать крым и часть донбасса или ты думаешь ,что в этот раз подобное не повторится
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23.02.2021 15:25 Відповісти
Тоді у нас не було армії і підтримки США. Зараз-є. Можна хитнути тихенько і розумно нічого не порушуючи. Щоб ті кому треба-всралися і почали нарешті виконувати те,що обіцяли навіть не нам,а нашим міжнародним партнерам.
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23.02.2021 15:31 Відповісти
Разве штаты не осуждали россию тогда, осуждали,но не встали почему -то на нашу защиту когда раша вторглась своими войсками на донбасс и не прислала свои .Что на твой взгляд изменилось на этот раз ?
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23.02.2021 16:42 Відповісти
Как это тыхенько ,например ?
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23.02.2021 16:43 Відповісти
Цього разу ні, вони звісно можуть спробувати, але суспільство мобілізоване, армія, силові структури не ті, що раніше.
До того ж для революції зараз вдалий момент, адже більшість отримають проукраїнські сили.
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23.02.2021 16:10 Відповісти
А после майдана 2014 разве не проукраинские силы получили большинство у власти ?
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23.02.2021 16:45 Відповісти
Саме вони і все було добре до реваншу проросійських сил 19 року. Вже зараз по рейтингам видно, що реваншисти приречені, але якщо розіграти карту майдану зараз, то ми зекономимо кілька років і мобілізуємо проукраїнське суспільство, що нам вигідно.
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23.02.2021 16:53 Відповісти
Неправильно расставленіи акценти влияния на Суд Зеленского.На Суд влияют Портнов и Кивалов,а не Зе.Зе может только помиловать.Плохой из Стерненко юрист.
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23.02.2021 14:03 Відповісти
Так пусть ***** помилует. Но ведь для этого Стерненку придется признать вину в том ,чего он НЕ СОВЕРШАЛ и вряд-ли он это сделает. Хотим мы или нет но Украину ждет 3 Майдан-это было понятно сразу после того как коломойский поставил своего дурачка Президентом,а другие дурачки за него проголосовали
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23.02.2021 15:48 Відповісти
По-перше, прохання про помилування з визнанням своєї провини - це до Роісі. У нас такого немає.
По-друге, справа не лише у звільненні Стерненка. А в покаранні всіх причетних до репресій проти громадянського суспільства.
Суддя з бюстиком Сраліна, Аваков, Ківалов, Татаров, Венедиктова, уся опезежесна шваль.
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23.02.2021 17:17 Відповісти
Дострокові президентські!!!
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23.02.2021 14:04 Відповісти
Схоже що, Правий сектор найбільше цікавить питання тарифів на газ, а Національний корпус святкування 23 лютого, а Свободі задають питання чи цікавляться вони справою побратима Котигорошка, який сидить вже три місяці.
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23.02.2021 14:29 Відповісти
Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 1878
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23.02.2021 14:29 Відповісти
зеля робить дурню..
зелю будуть валити і ватник-колаборанти, і патріоти..
чи то план у нього такий, зробити війну всіх з усіма ?
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23.02.2021 14:30 Відповісти
Может и план, а может и не его план. Уверен, Янык тоже не отдавал приказ избивать студентов, но приказ шел от власти, от гнилой власти. Похоже? С чего то же нужно начинать. И этим "чего" может сделали Стерненко. Ну кому он нужен, я вас умоляю... Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 8512
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23.02.2021 14:47 Відповісти
Петро Порошенко: Стерненка засудили за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури
Вирок у справі одеського активіста Сергія Стерненка - це не просто вибіркове правосуддя, а наслідок впливу поплічників Януковича-Портнова на Офіс Зеленського. Про це пише у Facebook п'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Він звертає увагу, що особам, проти яких запроваджені санкції за фінансування тероризму, досі не вручені підозри. Натомість влада системно переслідує патріотів, волонтерів і ветеранів.
«Представникам п'ятої колони, щодо яких впроваджено санкції за фінансування тероризму, не пред'явлено підозру і не обрано запобіжний захід. Натомість українського патріота Стерненка засудили до семи років ув'язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури і протидіяв планам із створення Новоросії», - нагадав Петро Порошенко.«Це не просто вибіркове правосуддя. Ознакою часу стали переслідування патріотів, волонтерів, ветеранів. Це - наслідок впливу команди Януковича-Портнова на правоохоронні органи і суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду. Тому сьогоднішнє рішення і стало можливим», - констатує п'ятий Президент.«Вимагаємо від Зеленського усунути вплив п'ятої колони на ДБР, прокуратуру та суди, для чого в першу чергу - очистити Офіс Президента від портновських посіпак. А Верховна Рада має негайно ухвалити ініційовану нами постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів. Рівно як і ініційований нами законопроект про відповідальність за колабораціонізм», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».
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23.02.2021 14:37 Відповісти
Можете гарну справу підтверджувати правильною картинкою. Сьогодні Порошенко виявився швидшим і розсудливішим від Нацкорпусу, Свободи та Правого сектору.
Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 9569
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23.02.2021 14:53 Відповісти
"Зі слів Щербича, його викрадачі - Сергій Стерненко та його соратник Руслан Демчук. Обидва були заарештовані, але 11 вересня 2015 р. вийшли під заставу в 60 тисяч гривень, які забрав "Правий сектор", згодом її замінили під особисте зобов'язання.
Після звільнення Сергій Стерненко назвав справу сфабрикованою та звинуватив у всьому Петра Порошенка (нині він та його прихильники звинувачують у всьому вже чинного президента - Володимира Зеленського).
Після цього справу на кілька років "заморозили" й активували лише у 2018-му."
https://novyny.24tv.ua/za-shho-sudyat-sternenka-vse-shho-vidomo-pro-spravi-korotko_n1550622
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23.02.2021 17:13 Відповісти
Медведчук і Козак за фінансування тероризму на волі, а Стерненко просто за заявою іншої особи 7 років з конфіскацією майна
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23.02.2021 14:44 Відповісти
Зеленський зрадник приурочив до 23 лютого.
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23.02.2021 15:01 Відповісти
Твари. Не смогли убить так посадили.
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23.02.2021 15:10 Відповісти
Давайте уявимо що під час цієї акції біля офісу президента Зеленський висунувши голову з вікна запропонує всім присутнім іти в сраку. Щось мені підказує що підуть, тому сенсу в цій акції ніякого.
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23.02.2021 15:20 Відповісти
23 лютого активісти анонсували акції на підтримку активіста Сергія Стерненка та оновили список міст, де пройдуть мітинги (про це повідомили у Telegram-каналі Сергія Стерненка)
Київ. 20:00, Банкова
Харків. 18:00, ОДА
Львів. 19:00, Площа Ринок
Луцьк. 18:00, прокуратура
Дніпро. 19:00, обласна прокуратура
Франківськ. 18:30, ОДА
Полтава. 19:00, ОДА
Рівне. 20:00, Майдан, біля пам'ятника Шевченку
Варшава. 20:00, Aleja J. Ch. Szucha 7
Тернопіль. 19:00 Обласне управління МАС
Вінниця. 19:00. Майдан Небесної сотні
Одеса. 20:00. Пам'ятник Дюку
Чернівці, 18:00, Центральна площа
Кропивницький. 18:30, площа Героїв Майдану
Ужгород. 19:00, Театральна.
Запоріжжя. 19:00, ОДА
Кривий Ріг. 18:00, на 95-му кварталі біля стели Героїв.
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23.02.2021 15:23 Відповісти
Почему не будет сегодня патриотов Нацкорпуса?,их не было ни митингн прлтив конституц суда ни против Антоненко,нашел инфу что их не будет сегодня "Не будет на акции и "Национального корпуса". Руководство партии не анонсировало присутствия на мероприятиях и никак не комментирует приговор Стерненко. Более того, лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий неоднократно нелицеприятно высказывался о Стерненко
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23.02.2021 15:27 Відповісти
Алєнь твоїй мамці чвиркнув...Пошукай в гугль пєрєводє! Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 9067
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23.02.2021 15:37 Відповісти
Алєнь твоїй мамці чвиркнув...Пошукай в гугль пєрєводє! Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 9735 Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 4471
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23.02.2021 15:39 Відповісти
Если не защитим Стерненко-Украине точно кирдык и никаких шансов. Без всяких преувеличений. Я не хочу чтобы Украина снова возвращалась под рашку. Ведь это будет уже не Украина.
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23.02.2021 15:45 Відповісти
Є час розкидати каміння, а є час збирати. Не думаю що, зараз час для закидання один одному минулих образ. Ще встигнемо посваритися багато разів. На разі є гарна нагода об'єднатися для проукраїнських сил для спільного спротиву повзучому реваншу. Бо, в Грузії вже арештували лідера головної опозиційної партії за протести.
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23.02.2021 16:05 Відповісти
Сепарня в крах окуела! Зебили латентние ватники, опожопа откритие.
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23.02.2021 16:38 Відповісти
жи д страх втратив зовсім? значить потрібно його налякати! знову!
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23.02.2021 17:02 Відповісти
Похоже наш "ПРЕЗИДЕНТ ВОВА" - таки получит свой майдан.
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23.02.2021 20:38 Відповісти
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