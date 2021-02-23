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Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненку анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс Президента України.
Про це об'єднання повідомляє на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Кривосуддя: Сергію Стерненку - 7 років і три місяці позбавлення волі та конфіскація майна. Суддю дотиснула Венедіктова, Татаров і Труханов.
За ґрати відразу ж у залі суду! ... Акція протесту: 20:00, Офіс Президента", - йдеться в повідомленні.
Також нардеп Гео Лерос у Facebook написав: "Зустрічаємося на Банковій о 20:00".
Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.
Топ коментарі
+53 Viktor Korets
показати весь коментар23.02.2021 13:00
+46 Эдуард Силенко
показати весь коментар23.02.2021 12:56
+40 Вла
показати весь коментар23.02.2021 12:55
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Будь ласка, зачекайте...
То й що тепер, радіти разом з дебілами?
Нащо тре перекручувати під себе, сенс мого коментаря??? Щоби що???
І знов купа дописувачів, яким Порох поперек організму, хоч він якраз підтримує Стерненка, незаажаючи за його попередню дурість...
Ще раз - думайте, плять...
До того ж для революції зараз вдалий момент, адже більшість отримають проукраїнські сили.
По-друге, справа не лише у звільненні Стерненка. А в покаранні всіх причетних до репресій проти громадянського суспільства.
Суддя з бюстиком Сраліна, Аваков, Ківалов, Татаров, Венедиктова, уся опезежесна шваль.
зелю будуть валити і ватник-колаборанти, і патріоти..
чи то план у нього такий, зробити війну всіх з усіма ?
Вирок у справі одеського активіста Сергія Стерненка - це не просто вибіркове правосуддя, а наслідок впливу поплічників Януковича-Портнова на Офіс Зеленського. Про це пише у Facebook п'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Він звертає увагу, що особам, проти яких запроваджені санкції за фінансування тероризму, досі не вручені підозри. Натомість влада системно переслідує патріотів, волонтерів і ветеранів.
«Представникам п'ятої колони, щодо яких впроваджено санкції за фінансування тероризму, не пред'явлено підозру і не обрано запобіжний захід. Натомість українського патріота Стерненка засудили до семи років ув'язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури і протидіяв планам із створення Новоросії», - нагадав Петро Порошенко.«Це не просто вибіркове правосуддя. Ознакою часу стали переслідування патріотів, волонтерів, ветеранів. Це - наслідок впливу команди Януковича-Портнова на правоохоронні органи і суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду. Тому сьогоднішнє рішення і стало можливим», - констатує п'ятий Президент.«Вимагаємо від Зеленського усунути вплив п'ятої колони на ДБР, прокуратуру та суди, для чого в першу чергу - очистити Офіс Президента від портновських посіпак. А Верховна Рада має негайно ухвалити ініційовану нами постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів. Рівно як і ініційований нами законопроект про відповідальність за колабораціонізм», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».
Після звільнення Сергій Стерненко назвав справу сфабрикованою та звинуватив у всьому Петра Порошенка (нині він та його прихильники звинувачують у всьому вже чинного президента - Володимира Зеленського).
Після цього справу на кілька років "заморозили" й активували лише у 2018-му."
https://novyny.24tv.ua/za-shho-sudyat-sternenka-vse-shho-vidomo-pro-spravi-korotko_n1550622
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