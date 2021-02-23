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Справа Стерненка: під судом між активістами і поліцією сталися сутички. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні в Одесі оголосили вирок активістові Сергію Стерненку, засудивши його до 7 років позбавлення волі. Під судом проходить акція протесту, в ході якої відбулися сутички з правоохоронцями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Між протестувальниками та поліцією сталися сутички. Під час оголошення вироку була штовханина.
Зіткнення відбулися на задньому виході з суду. Зараз протестувальники блокують вихід з суду, поставили автомобіль і заблокували виїзд.
За рішенням судді, Сергія Стерненка мають затримати в залі суду.
Топ коментарі
+37 vlasta
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+35 Dack Cloud
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+34 Dack Cloud
показати весь коментар23.02.2021 12:04
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два рази посадити - ні, але добавлять роки 3-5.