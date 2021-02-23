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Новини Політика України Вирок Стерненку
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Справа Стерненка: під судом між активістами і поліцією сталися сутички. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні в Одесі оголосили вирок активістові Сергію Стерненку, засудивши його до 7 років позбавлення волі. Під судом проходить акція протесту, в ході якої відбулися сутички з правоохоронцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Між протестувальниками та поліцією сталися сутички. Під час оголошення вироку була штовханина.

Зіткнення відбулися на задньому виході з суду. Зараз протестувальники блокують вихід з суду, поставили автомобіль і заблокували виїзд.

За рішенням судді, Сергія Стерненка мають затримати в залі суду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+37
Вот и реванш ватных мразей. А то некоторые уже начинали думать, что клоун - патриот.
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23.02.2021 12:05
+35





Дело Стерненко: под судом между активистами и полицией произошли столкновения - Цензор.НЕТ 9466 Semen Kabakaev

@SemenKabakaev

·14 мин

Сергій Стерненко позбавили волі на 7 років з конфіскацією майна!
Це вирок всій владі Зеленського! Ми розуміємо, що це політичний тиск!
Портнов та інші проросійські сили досягли свого!
Керовані суди зробили свою справу!
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23.02.2021 12:08
+34
с сегодняшнего дня Зеля снова переходит в разряд про-московского опущенного Блазня..
был небольшой перерыв после санкций на Медведчука..
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23.02.2021 12:04
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Політичну відповідальність за репресії несе особисто #Зеленський. Це його прокуратура, його МВС і його суди. Його #Татаров - головний режисер політичних репресій. Тому діймо! 20:00 у Києві виходимо до Офісу Президента. Разом переможемо.

Справа Стерненка: під судом між активістами і поліцією сталися сутички - Цензор.НЕТ 2132
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23.02.2021 14:28 Відповісти
Ну не розумію я патріотів, поки не буде відстрілу проросійських суддів, прокурорів, портнових різних ну небуде тут толку, а толкатись із поліцаями і що далі розійдуться по домівках, а Стерненку сидіти 7 років за ним ще комусь дадуть 7
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23.02.2021 14:36 Відповісти
пора начинать стрелять....
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23.02.2021 14:54 Відповісти
Отже, під тиском Байдена і всупереч своїй волі Зеленський закриває ватні канали і вводить санкції проти Медведчука, і то, намагаючись їх максимально пом'якшити через Баканова. Але рейтинг все одно падає ! Ватні помийки верещать як різані, про утиски свободи слова, базовий електорат Зеленського тане на очах, що робити ? І тут їм приходить ідея кинути кістку у вигляді Стерненка. Оскільки справа з самообороною від групи нападників чомусь виявилася безнадійною, в авральному порядку форсують іншу справу від 2015 року про нібито викрадення Труханівського помічника. І тут досягають бажаного результату: Стерненко за гратами, Портнов і компанія тішаться, але що це ? Рейтинг все одно падає ? Що далі ? Стерненка два рази не посадиш, а своїх садити поки що страшно !
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23.02.2021 15:03 Відповісти
Стерненка два рази не посадиш,

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два рази посадити - ні, але добавлять роки 3-5.
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23.02.2021 16:32 Відповісти
Судью, вместе с портновым, повесить мало.
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23.02.2021 16:05 Відповісти
Вони хочуть дестабілізацію, і в цьому винен суддя в Одесі, він підриває державність.
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23.02.2021 19:48 Відповісти
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