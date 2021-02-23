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Дело Стерненко: под судом между активистами и полицией произошли столкновения. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко, приговорив его к 7 годам лишения свободы. Под судом проходит акция протеста, в ходе которой произошли столкновения с правоохранителями.

ОКак информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Между протестующими и полицией произошли столкновения. Во время оглашения приговора была толкотня.

Столкновения произошли на заднем выходе из суда. Сейчас протестующие блокируют выход из суда, поставили автомобиль и заблокировали выезд.

По решению судьи, Сергея Стерненко должны задержать в зале суда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека. ВИДЕО
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Топ комментарии
+37
Вот и реванш ватных мразей. А то некоторые уже начинали думать, что клоун - патриот.
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23.02.2021 12:05
+35





Дело Стерненко: под судом между активистами и полицией произошли столкновения - Цензор.НЕТ 9466 Semen Kabakaev

@SemenKabakaev

·14 мин

Сергій Стерненко позбавили волі на 7 років з конфіскацією майна!
Це вирок всій владі Зеленського! Ми розуміємо, що це політичний тиск!
Портнов та інші проросійські сили досягли свого!
Керовані суди зробили свою справу!
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23.02.2021 12:08
+34
с сегодняшнего дня Зеля снова переходит в разряд про-московского опущенного Блазня..
был небольшой перерыв после санкций на Медведчука..
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23.02.2021 12:04
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Політичну відповідальність за репресії несе особисто #Зеленський. Це його прокуратура, його МВС і його суди. Його #Татаров - головний режисер політичних репресій. Тому діймо! 20:00 у Києві виходимо до Офісу Президента. Разом переможемо.

Справа Стерненка: під судом між активістами і поліцією сталися сутички - Цензор.НЕТ 2132
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23.02.2021 14:28 Ответить
Ну не розумію я патріотів, поки не буде відстрілу проросійських суддів, прокурорів, портнових різних ну небуде тут толку, а толкатись із поліцаями і що далі розійдуться по домівках, а Стерненку сидіти 7 років за ним ще комусь дадуть 7
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23.02.2021 14:36 Ответить
пора начинать стрелять....
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23.02.2021 14:54 Ответить
Отже, під тиском Байдена і всупереч своїй волі Зеленський закриває ватні канали і вводить санкції проти Медведчука, і то, намагаючись їх максимально пом'якшити через Баканова. Але рейтинг все одно падає ! Ватні помийки верещать як різані, про утиски свободи слова, базовий електорат Зеленського тане на очах, що робити ? І тут їм приходить ідея кинути кістку у вигляді Стерненка. Оскільки справа з самообороною від групи нападників чомусь виявилася безнадійною, в авральному порядку форсують іншу справу від 2015 року про нібито викрадення Труханівського помічника. І тут досягають бажаного результату: Стерненко за гратами, Портнов і компанія тішаться, але що це ? Рейтинг все одно падає ? Що далі ? Стерненка два рази не посадиш, а своїх садити поки що страшно !
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23.02.2021 15:03 Ответить
Стерненка два рази не посадиш,

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два рази посадити - ні, але добавлять роки 3-5.
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23.02.2021 16:32 Ответить
Судью, вместе с портновым, повесить мало.
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23.02.2021 16:05 Ответить
Вони хочуть дестабілізацію, і в цьому винен суддя в Одесі, він підриває державність.
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23.02.2021 19:48 Ответить
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