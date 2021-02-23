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Дело Стерненко: Сегодня возле Офиса Президента пройдет акция протеста

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело Стерненко: Сегодня возле Офиса Президента пройдет акция протеста

Представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.

Об этом объединение сообщает на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Кривосудие: Сергею Стерненко - 7 лет и три месяца лишения свободы и конфискация имущества. Судью дожала Венедиктова, Татаров и Труханов.
За решетку сразу же в зале суда! ... Акция протеста: 20:00, Офис Президента", - говорится в сообщении.

Также нардеп Гео Лерос в Facebook написал: "Встречаемся на Банковой в 20:00".

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Также читайте: Дело Стерненко: под судом между активистами и полицией произошли столкновения. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+53
Останній тест на наявність націоналістів. Ярош, Білецький, Кошулинський - якщо не виступите і відасте свого на поталу портнову і ватній мерзоті - гріш вам ціна.
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23.02.2021 13:00
+46
Якщо промовчите і проковтнете це. Вам гайки українці та хохли малороси. При тому повторюся і тим і тим гайки. Север крайний он безкрайний.....
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23.02.2021 12:56
+40
шини беріть
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23.02.2021 12:55
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Страница 2 из 2
Тут я з Стерненко не згідний. Пєця має жити щасливо і довго з усім пакетом забезпеченя(на довічному з конфіскацією по суду). Але емоційність молодого хлопця - це не злочин. Тому судіть тільки за реальні справи. Заклики до вбивства? Без можливості здійснення? Рік умовно. Нехай думає наступного разу, що публікує
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23.02.2021 14:10 Ответить
Я в ті часи теж Петра м'ягко кажучи не шанував!
То й що тепер, радіти разом з дебілами?
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23.02.2021 14:26 Ответить
А зараз шануєш і знову хочеш повернути ті часи? Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 8274
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23.02.2021 14:41 Ответить
Лікуйся!
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23.02.2021 14:51 Ответить
Я вже вилікувався. Майже зразу після виборів в 2014 му. А ти, бачу,хворієш! Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 9227
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23.02.2021 14:56 Ответить
Насолоджуйся й далі своїм вибором. Дебіли не виліковні!
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23.02.2021 15:02 Ответить
Ти,придурок,до тебе навіть не доходить те,щоб бути здоровим не обов,язково за когось голосувати.Так що дебіла повертаю тобі в зад! Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 4487
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23.02.2021 15:08 Ответить
Ну якщо тобі настати на майбутнє своєї країни то можеш й далі вважати себе здоровим.
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23.02.2021 15:12 Ответить
Ти за майбутнє своєї країни попіклуйся,раднику! Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 9218
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23.02.2021 15:14 Ответить
цапа здрысни.
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23.02.2021 15:20 Ответить
Ти ще погавкай,винторогий! Мову вивчи,теля.Тоді трошки будеш схожий на українця! Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 6470
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23.02.2021 15:25 Ответить
алень, то, что ты научился пользоваться гугл-переводом, еще не говорит о том, что ты патриот.
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23.02.2021 15:33 Ответить
Алєнь твоїй мамці чвиркнув...Пошукай в гугль пєрєводє! Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 9706
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23.02.2021 15:51 Ответить
только наглухо конченный алень может переходить на родителей, пшелнахпес.
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23.02.2021 15:54 Ответить
Кацап,"алєнь" починається з літери "о". Не нервуй і виправляйся!Тобі ще в світі жити. Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 5426
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23.02.2021 16:05 Ответить
я все правильно написал, ты именно алень! тупой алень, через букву "а".
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23.02.2021 16:17 Ответить
Зебня така оригінальна. Аж писесь!
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23.02.2021 15:42 Ответить
Хіба я за це писав???
Нащо тре перекручувати під себе, сенс мого коментаря??? Щоби що???
І знов купа дописувачів, яким Порох поперек організму, хоч він якраз підтримує Стерненка, незаажаючи за його попередню дурість...
Ще раз - думайте, плять...
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24.02.2021 10:33 Ответить
Интересно, что сейчас будут обсуждать те кто ни одного интервью не пропускал без упоминания почему он не сидит?найдут ещё одного активиста?!
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23.02.2021 14:00 Ответить
В Києві потрібно збиратися. І не прибічники Стерненка, а всі ті хто підтримує свободу, незалежність та розвиток цивілізований держави Україна. Ставити палаткирозпалювати вогнища та точити ножі. Ці виродки прикриваючись так званими санкціями медведчуку, яких навіть визначення цього слова юридичного не має в наших законодавчих актах, садять до вязниць патріотів, а справжніх ворогів держави відпускають, як тих зайців та вовків в тернові кущі. Потрібно вже знищити усіх виродків, які 30 років тільки те і робили що грабували народ та руйнували державу.
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23.02.2021 14:02 Ответить
Та не намети треба ставити і біля вогнищ грітися. Це вже не допоможе. Пасивний протест себе вичерпав і є неефектвним. Треба одразу йти на штурм і все громити. Тоді буде результат. Тоді вони злякаються. А так це все просто посиденьки...
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23.02.2021 14:15 Ответить
Новый майдан со смещением власти и противостоянием с мусорами сейчас ой как на руку кремлю будет
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23.02.2021 14:27 Ответить
Вот поэтому здесь и такое болото... Все друг-друга гипнотизируют этими страшилками, а власть продолжает творить беспредел.
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23.02.2021 14:34 Ответить
Не розхитуйте човен,підарасів нудить! Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 4228
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23.02.2021 14:42 Ответить
К сожалению это правда :дезорганизация власти и потеря ею управляемости в частности силовыми структурами во время майдана позволила рашке в своё время отжать крым и часть донбасса или ты думаешь ,что в этот раз подобное не повторится
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23.02.2021 15:25 Ответить
Тоді у нас не було армії і підтримки США. Зараз-є. Можна хитнути тихенько і розумно нічого не порушуючи. Щоб ті кому треба-всралися і почали нарешті виконувати те,що обіцяли навіть не нам,а нашим міжнародним партнерам.
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23.02.2021 15:31 Ответить
Разве штаты не осуждали россию тогда, осуждали,но не встали почему -то на нашу защиту когда раша вторглась своими войсками на донбасс и не прислала свои .Что на твой взгляд изменилось на этот раз ?
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23.02.2021 16:42 Ответить
Как это тыхенько ,например ?
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23.02.2021 16:43 Ответить
Цього разу ні, вони звісно можуть спробувати, але суспільство мобілізоване, армія, силові структури не ті, що раніше.
До того ж для революції зараз вдалий момент, адже більшість отримають проукраїнські сили.
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23.02.2021 16:10 Ответить
А после майдана 2014 разве не проукраинские силы получили большинство у власти ?
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23.02.2021 16:45 Ответить
Саме вони і все було добре до реваншу проросійських сил 19 року. Вже зараз по рейтингам видно, що реваншисти приречені, але якщо розіграти карту майдану зараз, то ми зекономимо кілька років і мобілізуємо проукраїнське суспільство, що нам вигідно.
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23.02.2021 16:53 Ответить
Неправильно расставленіи акценти влияния на Суд Зеленского.На Суд влияют Портнов и Кивалов,а не Зе.Зе может только помиловать.Плохой из Стерненко юрист.
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23.02.2021 14:03 Ответить
Так пусть ***** помилует. Но ведь для этого Стерненку придется признать вину в том ,чего он НЕ СОВЕРШАЛ и вряд-ли он это сделает. Хотим мы или нет но Украину ждет 3 Майдан-это было понятно сразу после того как коломойский поставил своего дурачка Президентом,а другие дурачки за него проголосовали
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23.02.2021 15:48 Ответить
По-перше, прохання про помилування з визнанням своєї провини - це до Роісі. У нас такого немає.
По-друге, справа не лише у звільненні Стерненка. А в покаранні всіх причетних до репресій проти громадянського суспільства.
Суддя з бюстиком Сраліна, Аваков, Ківалов, Татаров, Венедиктова, уся опезежесна шваль.
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23.02.2021 17:17 Ответить
Дострокові президентські!!!
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23.02.2021 14:04 Ответить
Схоже що, Правий сектор найбільше цікавить питання тарифів на газ, а Національний корпус святкування 23 лютого, а Свободі задають питання чи цікавляться вони справою побратима Котигорошка, який сидить вже три місяці.
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23.02.2021 14:29 Ответить
Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 1878
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23.02.2021 14:29 Ответить
зеля робить дурню..
зелю будуть валити і ватник-колаборанти, і патріоти..
чи то план у нього такий, зробити війну всіх з усіма ?
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23.02.2021 14:30 Ответить
Может и план, а может и не его план. Уверен, Янык тоже не отдавал приказ избивать студентов, но приказ шел от власти, от гнилой власти. Похоже? С чего то же нужно начинать. И этим "чего" может сделали Стерненко. Ну кому он нужен, я вас умоляю... Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 8512
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23.02.2021 14:47 Ответить
Петро Порошенко: Стерненка засудили за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури
Вирок у справі одеського активіста Сергія Стерненка - це не просто вибіркове правосуддя, а наслідок впливу поплічників Януковича-Портнова на Офіс Зеленського. Про це пише у Facebook п'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Він звертає увагу, що особам, проти яких запроваджені санкції за фінансування тероризму, досі не вручені підозри. Натомість влада системно переслідує патріотів, волонтерів і ветеранів.
«Представникам п'ятої колони, щодо яких впроваджено санкції за фінансування тероризму, не пред'явлено підозру і не обрано запобіжний захід. Натомість українського патріота Стерненка засудили до семи років ув'язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури і протидіяв планам із створення Новоросії», - нагадав Петро Порошенко.«Це не просто вибіркове правосуддя. Ознакою часу стали переслідування патріотів, волонтерів, ветеранів. Це - наслідок впливу команди Януковича-Портнова на правоохоронні органи і суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду. Тому сьогоднішнє рішення і стало можливим», - констатує п'ятий Президент.«Вимагаємо від Зеленського усунути вплив п'ятої колони на ДБР, прокуратуру та суди, для чого в першу чергу - очистити Офіс Президента від портновських посіпак. А Верховна Рада має негайно ухвалити ініційовану нами постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів. Рівно як і ініційований нами законопроект про відповідальність за колабораціонізм», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».
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23.02.2021 14:37 Ответить
Можете гарну справу підтверджувати правильною картинкою. Сьогодні Порошенко виявився швидшим і розсудливішим від Нацкорпусу, Свободи та Правого сектору.
Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 9569
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23.02.2021 14:53 Ответить
"Зі слів Щербича, його викрадачі - Сергій Стерненко та його соратник Руслан Демчук. Обидва були заарештовані, але 11 вересня 2015 р. вийшли під заставу в 60 тисяч гривень, які забрав "Правий сектор", згодом її замінили під особисте зобов'язання.
Після звільнення Сергій Стерненко назвав справу сфабрикованою та звинуватив у всьому Петра Порошенка (нині він та його прихильники звинувачують у всьому вже чинного президента - Володимира Зеленського).
Після цього справу на кілька років "заморозили" й активували лише у 2018-му."
https://novyny.24tv.ua/za-shho-sudyat-sternenka-vse-shho-vidomo-pro-spravi-korotko_n1550622
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23.02.2021 17:13 Ответить
Медведчук і Козак за фінансування тероризму на волі, а Стерненко просто за заявою іншої особи 7 років з конфіскацією майна
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23.02.2021 14:44 Ответить
Зеленський зрадник приурочив до 23 лютого.
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23.02.2021 15:01 Ответить
Твари. Не смогли убить так посадили.
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23.02.2021 15:10 Ответить
Давайте уявимо що під час цієї акції біля офісу президента Зеленський висунувши голову з вікна запропонує всім присутнім іти в сраку. Щось мені підказує що підуть, тому сенсу в цій акції ніякого.
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23.02.2021 15:20 Ответить
23 лютого активісти анонсували акції на підтримку активіста Сергія Стерненка та оновили список міст, де пройдуть мітинги (про це повідомили у Telegram-каналі Сергія Стерненка)
Київ. 20:00, Банкова
Харків. 18:00, ОДА
Львів. 19:00, Площа Ринок
Луцьк. 18:00, прокуратура
Дніпро. 19:00, обласна прокуратура
Франківськ. 18:30, ОДА
Полтава. 19:00, ОДА
Рівне. 20:00, Майдан, біля пам'ятника Шевченку
Варшава. 20:00, Aleja J. Ch. Szucha 7
Тернопіль. 19:00 Обласне управління МАС
Вінниця. 19:00. Майдан Небесної сотні
Одеса. 20:00. Пам'ятник Дюку
Чернівці, 18:00, Центральна площа
Кропивницький. 18:30, площа Героїв Майдану
Ужгород. 19:00, Театральна.
Запоріжжя. 19:00, ОДА
Кривий Ріг. 18:00, на 95-му кварталі біля стели Героїв.
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23.02.2021 15:23 Ответить
Почему не будет сегодня патриотов Нацкорпуса?,их не было ни митингн прлтив конституц суда ни против Антоненко,нашел инфу что их не будет сегодня "Не будет на акции и "Национального корпуса". Руководство партии не анонсировало присутствия на мероприятиях и никак не комментирует приговор Стерненко. Более того, лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий неоднократно нелицеприятно высказывался о Стерненко
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23.02.2021 15:27 Ответить
Алєнь твоїй мамці чвиркнув...Пошукай в гугль пєрєводє! Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 9067
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23.02.2021 15:37 Ответить
Алєнь твоїй мамці чвиркнув...Пошукай в гугль пєрєводє! Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 9735 Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту - Цензор.НЕТ 4471
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23.02.2021 15:39 Ответить
Если не защитим Стерненко-Украине точно кирдык и никаких шансов. Без всяких преувеличений. Я не хочу чтобы Украина снова возвращалась под рашку. Ведь это будет уже не Украина.
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23.02.2021 15:45 Ответить
Є час розкидати каміння, а є час збирати. Не думаю що, зараз час для закидання один одному минулих образ. Ще встигнемо посваритися багато разів. На разі є гарна нагода об'єднатися для проукраїнських сил для спільного спротиву повзучому реваншу. Бо, в Грузії вже арештували лідера головної опозиційної партії за протести.
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23.02.2021 16:05 Ответить
Сепарня в крах окуела! Зебили латентние ватники, опожопа откритие.
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23.02.2021 16:38 Ответить
жи д страх втратив зовсім? значить потрібно його налякати! знову!
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23.02.2021 17:02 Ответить
Похоже наш "ПРЕЗИДЕНТ ВОВА" - таки получит свой майдан.
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23.02.2021 20:38 Ответить
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