СБУ сообщила о подозрении в госизмене пропагандисту Шарию. ВИДЕО
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По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). В частности, по последней статье речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и тому подобное.
Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А. Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.
Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.
В частности, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны. Целью было - обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.
Такие противоправные действия Анатолия Шария активно использовали российские СМИ, в частности, телеканалы основной пропагандистской государственной компании ВГТРК ( "Россия 24", "Россия 1"), телеканал Министерства обороны РФ "Звезда" и другие.
Вниманию следствия были также приняты неоднократные заявления и обращения граждан и организаций о возможной антиукраинской деятельности блогера на основании распространяемых им материалов в сети интернет и выступлений на российских СМИ.
Сейчас продолжаются следственные действия, продолжается документирование всех обстоятельств совершения преступления и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к системной противоправной деятельности А. Шария.
Пожалуйста, подождите...
РФ, который под контролем ФСБ раскрутил! Его рекоминдовали во всех
рекомендациях и фабрика тролей повара Путина - Пригожина накручивала ему
просмотры и комменты. Он ведет психологическую войну против населения Украины с
целью деморализации и к склонению к прекращению сопротивления армии противника.
Психологические операции проводятся при помощи СМИ при подготовке к введению
войск на территорию противника, чтобы те не сопротивлялись. Шарий - это
работник спецслужб РФ по информационной войне!... 14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
Такі персонажі повинні тихенько вимирати від нещасних випадків. Наприклад, котлетою вдавився. Чи захлинувся у власній ванні...
Шановні, пригадайте - чому Шарій перебуває за кордоном: спершу - в Литві, потім - в Нідерладнах, а потім - в Іспанії?
А тому, що до Європи він від'їхав у статусі біженця, через справи часів Януковича.
Зараз усе йшло до того, що його позбавлять цього статусу - лише сьогодні я написав про участь Шарія у втручанні в вибори в США.
Але тепер...
️Скажіть, як тепер пояснювати європейським чиновникам, що ця справа проти Шарія - це не те, що було в часи Януковича?
Тим більше, що звинувачують Шарія у пропаганді - в тому, через що в часи Порошенка європейська спільнота зразу визвірялася? Вона й зараз ставиться до таких звинувачень неоднозначно - згадайте різницю в реакціях на санкції проти каналів Медведчука у США та у Європі.
Отримаємо ми в підсумку ситуацію, коли Шарій в Україні під слідством, а в Європі - гуляє здоровий.
Ше й жертвою себе називає.
І толку нам з того?
Шарія треба давити через Захід - позбавляти статуса біженця. Аби він був примушений приїхати або до нас, або у Росію.
Але сьогоднішньою підозрою СБУ, йому надали послугу - зробили жертвою.
Она его родила на скорую руку
Если " ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). В частности, по последней статье речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и тому подобное".Источник: https://censor.net/ru/n3248248
не является преступлением против мира, то я уж и не знаю, что является.
Вот и посмотрим, куплена Испания соседями на корню так же, как талия (см судилище над Маркивым), и сдадут ли испанцы Шария...
Вот это да.
Вот и проверим сейчас, кого там в Испании любят, посмотрим, сдадут они Шария или нет.
Сдается мне, что никто из Испании Шария не погонит, и что youtube канал Шария никто не закроет.
Службою Безпеки України власнику даного ютуб каналу (Анатолію Шарію), висунуто підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. https://ssu.gov.ua/en/novyny/sbu-oholosyla-pro-pidozru-vidomomu-prorosiiskomu-propahandystu-shariiu
Я тоже так думаю, это на 99% информационная атака, которая, как и все в этой стране не закончится ничем. Как всегда, как любой информационный повод это забудут через 3 дня. Шария они точно не достанут, любой европейский суд даст ему политическое убежище, ему даже в Россию не придется бежать. Но, сколько г@вна на Зеленского будет вылито в Европе и тамошних СМИ - даже представить высоту этой кучи у меня не хватает воображения Бурдж-Халифа покажется детской пасочкой в песочнице Инфоповод оружие обоюдоострое! Это должны знать... там, где это "лепили". Реально, Шарий скоро запустит видосик и поблагодарит ЗЕ-буратино за 3-й млн. подписчиков на YOUTUBE и за 1.5-2% подъема рейтинга партии Шария!
В голове крутится фраза из доброй детской сказки:
Буратино! Ты сам себе враг!
Сам шарий отреагировал прогнозируемо - "Пошли они в задницу со своей госизменой"
Уже есть, Шарий - политический беженец в Испании.
Не удивлюсь, ежели Шарий проживает в Барселоне.
P.S. Погуглила - и точно, в Каталонии проживает Шарий: "пророссийский блогер Анатолий Шарий обладает виллой в городе Рода-де-Бара, что в испанской Каталонии".
Кто бы сомневался, связи то старые, еще с 30-х годов.
Про це в ефірі "Прямого" заявив керівник smm-відділу сайту #Букви Олександр Домніцький.
"Ботоферми Зеленського ми знайшли ще після виборів. Але почали ми з Instagram. Ми знайшли сітку сторінок, на яких виславляли президента - постили його фотокартки, ставили сердечка і хвалебні коментарі", - зазначив Домніцький.
Він зауважив, що адміністрація цих сторінок активно використовує російські банкові мережі.
"Ми поцікавились у адміністрації сторінок чи можна у них придбати рекламу. І ми зауважили, що вони скидали нам "Яндекс.Гаманець" або російські картки. Тобто мережі сторінок працювали з Росії і гроші на рекламу збирали з Росії", - заявив керівник smm-відділу.