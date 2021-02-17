СБУ повідомила про підозру в держзраді пропагандисту Шарію. ВIДЕО
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На думку слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Підозра оголошена під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Зокрема, щодо останньої статті, то мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо.
Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах А.Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.
Починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій.
Зокрема, пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни. Метою було – загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.
Такі протиправні дії Анатолія Шарія активно використовували російські ЗМІ, зокрема, телеканали основної пропагандистської державної компанії ВДТРК ("Россия 24", "Россия 1"), телеканал Міністерства оборони РФ "Звезда" тощо.
До уваги слідства були також прийняті неодноразові заяви та звернення громадян і організацій стосовно можливої антиукраїнської діяльності блогера на підставі поширюваних ним матеріалів у мережі інтернет та виступів на російських ЗМІ.
Наразі тривають слідчі дії, продовжується документування усіх обставин скоєння злочину та встановлюються інші особи, які сприяли, або можуть бути причетними до системної протиправної діяльності А.Шарія.
Будь ласка, зачекайте...
РФ, который под контролем ФСБ раскрутил! Его рекоминдовали во всех
рекомендациях и фабрика тролей повара Путина - Пригожина накручивала ему
просмотры и комменты. Он ведет психологическую войну против населения Украины с
целью деморализации и к склонению к прекращению сопротивления армии противника.
Психологические операции проводятся при помощи СМИ при подготовке к введению
войск на территорию противника, чтобы те не сопротивлялись. Шарий - это
работник спецслужб РФ по информационной войне!... 14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
Такі персонажі повинні тихенько вимирати від нещасних випадків. Наприклад, котлетою вдавився. Чи захлинувся у власній ванні...
Шановні, пригадайте - чому Шарій перебуває за кордоном: спершу - в Литві, потім - в Нідерладнах, а потім - в Іспанії?
А тому, що до Європи він від'їхав у статусі біженця, через справи часів Януковича.
Зараз усе йшло до того, що його позбавлять цього статусу - лише сьогодні я написав про участь Шарія у втручанні в вибори в США.
Але тепер...
️Скажіть, як тепер пояснювати європейським чиновникам, що ця справа проти Шарія - це не те, що було в часи Януковича?
Тим більше, що звинувачують Шарія у пропаганді - в тому, через що в часи Порошенка європейська спільнота зразу визвірялася? Вона й зараз ставиться до таких звинувачень неоднозначно - згадайте різницю в реакціях на санкції проти каналів Медведчука у США та у Європі.
Отримаємо ми в підсумку ситуацію, коли Шарій в Україні під слідством, а в Європі - гуляє здоровий.
Ше й жертвою себе називає.
І толку нам з того?
Шарія треба давити через Захід - позбавляти статуса біженця. Аби він був примушений приїхати або до нас, або у Росію.
Але сьогоднішньою підозрою СБУ, йому надали послугу - зробили жертвою.
Она его родила на скорую руку
Если " ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). В частности, по последней статье речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и тому подобное".Источник: https://censor.net/ru/n3248248
не является преступлением против мира, то я уж и не знаю, что является.
Вот и посмотрим, куплена Испания соседями на корню так же, как талия (см судилище над Маркивым), и сдадут ли испанцы Шария...
Вот это да.
Вот и проверим сейчас, кого там в Испании любят, посмотрим, сдадут они Шария или нет.
Сдается мне, что никто из Испании Шария не погонит, и что youtube канал Шария никто не закроет.
Службою Безпеки України власнику даного ютуб каналу (Анатолію Шарію), висунуто підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. https://ssu.gov.ua/en/novyny/sbu-oholosyla-pro-pidozru-vidomomu-prorosiiskomu-propahandystu-shariiu
Я тоже так думаю, это на 99% информационная атака, которая, как и все в этой стране не закончится ничем. Как всегда, как любой информационный повод это забудут через 3 дня. Шария они точно не достанут, любой европейский суд даст ему политическое убежище, ему даже в Россию не придется бежать. Но, сколько г@вна на Зеленского будет вылито в Европе и тамошних СМИ - даже представить высоту этой кучи у меня не хватает воображения Бурдж-Халифа покажется детской пасочкой в песочнице Инфоповод оружие обоюдоострое! Это должны знать... там, где это "лепили". Реально, Шарий скоро запустит видосик и поблагодарит ЗЕ-буратино за 3-й млн. подписчиков на YOUTUBE и за 1.5-2% подъема рейтинга партии Шария!
В голове крутится фраза из доброй детской сказки:
Буратино! Ты сам себе враг!
Сам шарий отреагировал прогнозируемо - "Пошли они в задницу со своей госизменой"
Уже есть, Шарий - политический беженец в Испании.
Не удивлюсь, ежели Шарий проживает в Барселоне.
P.S. Погуглила - и точно, в Каталонии проживает Шарий: "пророссийский блогер Анатолий Шарий обладает виллой в городе Рода-де-Бара, что в испанской Каталонии".
Кто бы сомневался, связи то старые, еще с 30-х годов.
Про це в ефірі "Прямого" заявив керівник smm-відділу сайту #Букви Олександр Домніцький.
"Ботоферми Зеленського ми знайшли ще після виборів. Але почали ми з Instagram. Ми знайшли сітку сторінок, на яких виславляли президента - постили його фотокартки, ставили сердечка і хвалебні коментарі", - зазначив Домніцький.
Він зауважив, що адміністрація цих сторінок активно використовує російські банкові мережі.
"Ми поцікавились у адміністрації сторінок чи можна у них придбати рекламу. І ми зауважили, що вони скидали нам "Яндекс.Гаманець" або російські картки. Тобто мережі сторінок працювали з Росії і гроші на рекламу збирали з Росії", - заявив керівник smm-відділу.