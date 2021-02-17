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СБУ повідомила про підозру в держзраді пропагандисту Шарію. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

На думку слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підозра оголошена під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Зокрема, щодо останньої статті, то мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо.

СБУ повідомила про підозру в держзраді пропагандисту Шарію 01

Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах А.Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

Починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій.

Зокрема, пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни. Метою було – загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.

Такі протиправні дії Анатолія Шарія активно використовували російські ЗМІ, зокрема, телеканали основної пропагандистської державної компанії ВДТРК ("Россия 24", "Россия 1"), телеканал Міністерства оборони РФ "Звезда" тощо.

СБУ повідомила про підозру в держзраді пропагандисту Шарію 02

До уваги слідства були також прийняті неодноразові заяви та звернення громадян і організацій стосовно можливої антиукраїнської діяльності блогера на підставі поширюваних ним матеріалів у мережі інтернет та виступів на російських ЗМІ.

Наразі тривають слідчі дії, продовжується документування усіх обставин скоєння злочину та встановлюються інші особи, які сприяли, або можуть бути причетними до системної протиправної діяльності А.Шарія.

Також читайте: Українська громада в Іспанії звернулася до влади країни з приводу діяльності пропагандиста Шарія: "Ми не можемо бути байдужими до масової дезінформації"

СБУ повідомила про підозру в держзраді пропагандисту Шарію 03
СБУ повідомила про підозру в держзраді пропагандисту Шарію 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+74
СБУ сообщила о подозрении пророссийскому блогеру Шарию - Цензор.НЕТ 9046
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16.02.2021 15:24
+58
Чем ниже у Зеленского рейтинг,
тем адекватней становятся его действия...
на 25% - он забанил телеканалы кума *****,
на 22% - завел дело на педофила Шария,
если на 20% - введет визы с Московией,
а на 15% разорвет с ней дипломатические отношения...
... то мы скоро будем называть его по должности
еще и писать с большой буквы: - пан Президент...)))
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16.02.2021 15:34
+47
Не прошло и семи лет. Больше похоже на очередной вброс для прикрытия договорняков с кацапнёй в ОАЭ.
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16.02.2021 15:24
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СБУ повідомила про підозру в держзраді пропагандисту Шарію - Цензор.НЕТ 9013
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16.02.2021 22:18 Відповісти
ого - "...при Парасенку такого не було !" (с) СБУ повідомила про підозру в держзраді пропагандисту Шарію - Цензор.НЕТ 401
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16.02.2021 22:04 Відповісти
А чего только сейчас этим озаботились? Что вообще происходит, почему кипиш вдруг поднялся вокруг пророссийских сил?
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16.02.2021 22:16 Відповісти
рейтинг падает на полшестого...
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17.02.2021 09:52 Відповісти
Байден уже и до СБУ добрался.
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16.02.2021 22:18 Відповісти
Шарий - это самый жирный кремлевский троль! Его офис ютуба в
РФ, который под контролем ФСБ раскрутил! Его рекоминдовали во всех
рекомендациях и фабрика тролей повара Путина - Пригожина накручивала ему
просмотры и комменты. Он ведет психологическую войну против населения Украины с
целью деморализации и к склонению к прекращению сопротивления армии противника.
Психологические операции проводятся при помощи СМИ при подготовке к введению
войск на территорию противника, чтобы те не сопротивлялись. Шарий - это
работник спецслужб РФ по информационной войне!... 14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…

Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
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16.02.2021 22:21 Відповісти
Медведчук еще у нас или уже в Ростове ?
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17.02.2021 00:04 Відповісти
Туп ногою на Півенькулія СБУ повідомила про підозру в держзраді пропагандисту Шарію - Цензор.НЕТ 1665.
Такі персонажі повинні тихенько вимирати від нещасних випадків. Наприклад, котлетою вдавився. Чи захлинувся у власній ванні...
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17.02.2021 00:13 Відповісти
А чому всі радіють підозрі СБУ проти гандона Шарія? Вова допоміг педофілу залишитися у Європі
Шановні, пригадайте - чому Шарій перебуває за кордоном: спершу - в Литві, потім - в Нідерладнах, а потім - в Іспанії?
А тому, що до Європи він від'їхав у статусі біженця, через справи часів Януковича.
Зараз усе йшло до того, що його позбавлять цього статусу - лише сьогодні я написав про участь Шарія у втручанні в вибори в США.
Але тепер...
️Скажіть, як тепер пояснювати європейським чиновникам, що ця справа проти Шарія - це не те, що було в часи Януковича?
Тим більше, що звинувачують Шарія у пропаганді - в тому, через що в часи Порошенка європейська спільнота зразу визвірялася? Вона й зараз ставиться до таких звинувачень неоднозначно - згадайте різницю в реакціях на санкції проти каналів Медведчука у США та у Європі.
Отримаємо ми в підсумку ситуацію, коли Шарій в Україні під слідством, а в Європі - гуляє здоровий.
Ше й жертвою себе називає.
І толку нам з того?
Шарія треба давити через Захід - позбавляти статуса біженця. Аби він був примушений приїхати або до нас, або у Росію.
Але сьогоднішньою підозрою СБУ, йому надали послугу - зробили жертвою.
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17.02.2021 01:01 Відповісти
У Європі вже давно знають, що та хто таке шмарій. В Америці ж розібрались, що та хто таке дубінський.
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17.02.2021 02:26 Відповісти
Дубинский - сделанная по-быстрому жертва маминой любви к скорости.
Она его родила на скорую руку
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17.02.2021 05:01 Відповісти
Педофил петушарий...
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17.02.2021 02:40 Відповісти
Шарий на фото аж вспотел. И уже не лыбится.
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17.02.2021 04:59 Відповісти
Ну что, пора испанцам Шария статуса беженца лишать, потому что статус политического беженца не могут иметь "лица, совершившие военные преступления, преступления против человечности или преступления против мира".

Если " ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). В частности, по последней статье речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и тому подобное".Источник: https://censor.net/ru/n3248248

не является преступлением против мира, то я уж и не знаю, что является.

Вот и посмотрим, куплена Испания соседями на корню так же, как талия (см судилище над Маркивым), и сдадут ли испанцы Шария...
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17.02.2021 05:14 Відповісти
Ну Маркива оправдал суд в Италии , его Зеленский наградил орденом За мужество. Все-таки в Италии судебная система работает, там есть мафия , русская в том числе, но есть и честные карабинеры
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17.02.2021 07:49 Відповісти
Вот и сравним с Испанией.
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17.02.2021 10:18 Відповісти
А шо с Испанией сравнивать, Испанцы не любят русских, но хорошо относятся к украинцам, они ж не знают, что шарий- оно
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17.02.2021 11:15 Відповісти
Не знают?
Вот это да.

Вот и проверим сейчас, кого там в Испании любят, посмотрим, сдадут они Шария или нет.

Сдается мне, что никто из Испании Шария не погонит, и что youtube канал Шария никто не закроет.
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17.02.2021 11:19 Відповісти
СБУ повідомила про підозру в держзраді пропагандисту Шарію - Цензор.НЕТ 1920
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17.02.2021 06:38 Відповісти
Чи можливо якось заретушувати цей огидний фейс як це робить Стерненко? Реально вже не першу добу висить в топі сайту....
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17.02.2021 08:31 Відповісти
А я даже не знал кто это такой, немытый небритый непричесанный вонючий алкаш Шарий.
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17.02.2021 08:35 Відповісти
заходимо на канал цього лайна й залишаємо скаргу, наприклад такого змісту:
Службою Безпеки України власнику даного ютуб каналу (Анатолію Шарію), висунуто підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. https://ssu.gov.ua/en/novyny/sbu-oholosyla-pro-pidozru-vidomomu-prorosiiskomu-propahandystu-shariiu
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17.02.2021 09:13 Відповісти
По подозрению Шарию от СБУшников. Спросила знакомых контрразведчиков - посмеялись, потому, что оно смешнее "95 квартала" СБУ повідомила про підозру в держзраді пропагандисту Шарію - Цензор.НЕТ 391 А потом, сказали: "контрразведывательные яйца можно подвесить и к столбу". Главное "Рассмешить комика"
Я тоже так думаю, это на 99% информационная атака, которая, как и все в этой стране не закончится ничем. Как всегда, как любой информационный повод это забудут через 3 дня. Шария они точно не достанут, любой европейский суд даст ему политическое убежище, ему даже в Россию не придется бежать. Но, сколько г@вна на Зеленского будет вылито в Европе и тамошних СМИ - даже представить высоту этой кучи у меня не хватает воображения СБУ повідомила про підозру в держзраді пропагандисту Шарію - Цензор.НЕТ 391 Бурдж-Халифа покажется детской пасочкой в песочнице СБУ повідомила про підозру в держзраді пропагандисту Шарію - Цензор.НЕТ 391 Инфоповод оружие обоюдоострое! Это должны знать... там, где это "лепили". Реально, Шарий скоро запустит видосик и поблагодарит ЗЕ-буратино за 3-й млн. подписчиков на YOUTUBE и за 1.5-2% подъема рейтинга партии Шария!
В голове крутится фраза из доброй детской сказки:
Буратино! Ты сам себе враг!
Сам шарий отреагировал прогнозируемо - "Пошли они в задницу со своей госизменой"
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17.02.2021 10:17 Відповісти
"Шария они точно не достанут, любой европейский суд даст ему политическое убежище"

Уже есть, Шарий - политический беженец в Испании.
Не удивлюсь, ежели Шарий проживает в Барселоне.

P.S. Погуглила - и точно, в Каталонии проживает Шарий: "пророссийский блогер Анатолий Шарий обладает виллой в городе Рода-де-Бара, что в испанской Каталонии".
Кто бы сомневался, связи то старые, еще с 30-х годов.
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17.02.2021 10:22 Відповісти
в конце, по закону жанра, стоило бы дописать - "запомните этот пост". СБУ повідомила про підозру в держзраді пропагандисту Шарію - Цензор.НЕТ 3724
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17.02.2021 15:22 Відповісти
Всі фінансові операції адміністрація ботоферм Зеленського проводить через російські мережі банків.
Про це в ефірі "Прямого" заявив керівник smm-відділу сайту #Букви Олександр Домніцький.
"Ботоферми Зеленського ми знайшли ще після виборів. Але почали ми з Instagram. Ми знайшли сітку сторінок, на яких виславляли президента - постили його фотокартки, ставили сердечка і хвалебні коментарі", - зазначив Домніцький.
Він зауважив, що адміністрація цих сторінок активно використовує російські банкові мережі.
"Ми поцікавились у адміністрації сторінок чи можна у них придбати рекламу. І ми зауважили, що вони скидали нам "Яндекс.Гаманець" або російські картки. Тобто мережі сторінок працювали з Росії і гроші на рекламу збирали з Росії", - заявив керівник smm-відділу.
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17.02.2021 14:30 Відповісти
То выкрадете его, та прибейте.
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17.02.2021 14:55 Відповісти
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