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розшук (491) СБУ (10025) Шарій Анатолій (215)

Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ

Проросійський пропагандист Анатолій Шарій, який підозрюється в державній зраді, оголошений в державний розшук Службою безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в СБУ.

Слідчі спецслужби ознайомили адвоката пропагандиста з матеріалами провадження, які служили для повідомлення про підозру його підзахисному.

Адвокату Шарія також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу Шарію, яке далі буде направлено до суду.

Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Також читайте: Неявка Шарія на допит - ухилення від слідства, - СБУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+55
Так відправте запит по лінії Інтерполу! Кацапи так і роблять.
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25.02.2021 12:55
+47
адрес шарикова в Испании дать?) да следаки и так его знают..)
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25.02.2021 12:54
+28
Нужен украинский моссад.
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25.02.2021 13:02
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Учитывая позицию Америки и ситуацию с басками в самой Испании. Выдадут с удовольствием, он им нахер не нужен. А партия шариков, это паоття диванных войск за все хорошее. Они не активны, если не подогреваются ништяками. Единственная опасность - выборы, эти все-таки поднимают жопу сходить на участок.
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25.02.2021 17:32 Відповісти
Добра новина. Але ж по-моєму його адреса відома всім. Хай та країна, де воно зашкірилося його екстрадує, ось і все
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25.02.2021 13:30 Відповісти
До тієї країни звертались представники правоохоронних органів України?
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25.02.2021 13:36 Відповісти
Прежде чем подать запрос на его экстрадицию, нужно соблюсти юридические процедуры, формальности. Вот именно этот процесс сейчас и запущен. Так что нетерплячим нужно просто немножко подождать. Но есть определённый риск того, что это ЧМО спрячется в паРаше. Посмотрим.
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25.02.2021 13:39 Відповісти
Пусть прячется.. тут важен и арест имущества, в том числе испанской виллой.. И не дать её ему продать..
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25.02.2021 14:26 Відповісти
Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 7318
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25.02.2021 13:41 Відповісти
препекает передасту петушарному... достанут в испании?
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25.02.2021 13:48 Відповісти
Аж тепер спохватились.... Хоча всі компенентні органи знають де він і шо він..
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25.02.2021 14:00 Відповісти
Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 5619
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25.02.2021 14:31 Відповісти
Пусть отправят запрос по аресту Шария и экстрадиции в Украину! И нужно полную конфискацию имущества и счетов сделать!
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25.02.2021 14:46 Відповісти
все, на що ваща реакційна шушера здатна, то "конфіскавать" майно у патріотів україни, та кинути ії за грати. Натомість всіх сєпарів за час "правління" зіц-Зєлупи було звільнено.
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25.02.2021 23:23 Відповісти
А Испания уже в составе Украины? Или объявили в розыск, лишь бы было?!!
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25.02.2021 14:52 Відповісти
заберем скоро этот коммунятский отстой
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25.02.2021 19:49 Відповісти
Как неловко получилось: петушрик обьявлен в розыск, а его говноканал до сих пор не заблокирован сбу. Как такое может быть? Или бакановские чертоловы опять имитируют бурную деятельность как и с мудачуком.
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25.02.2021 14:52 Відповісти
При предыдущем президенте его не трогали. Как и Медвудчука.
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25.02.2021 15:00 Відповісти
"не трогали Как и Медвудчука."
Так і зараз мєдвєдчука НІХТО не "трогаєт". зіц-Зєлупа лише намагається "трогать" гроші медведчука. Натомість нинішня влада на чолі із зіц-Зєлупою "трогаєт" лише українських націоналістів та патріотів.
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25.02.2021 23:14 Відповісти
Вже був у розшуку, скільки років... І що?
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25.02.2021 15:16 Відповісти
Короче говоря включили дурака
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25.02.2021 15:31 Відповісти
Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 2406
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25.02.2021 15:33 Відповісти
А почему не в международный ?
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25.02.2021 15:35 Відповісти
По идее, это следующий этап. А как оно будет - будем посмотреть.
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25.02.2021 19:31 Відповісти
"іщют пажаниє, іщєт міліция..."
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25.02.2021 23:20 Відповісти
Может кто знает: где живет толик? Ато наши спецслужбы не знают - подскажите, люди добрые.
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25.02.2021 15:44 Відповісти
Клоунада ,розрахована на хом'ячків.
Щоб дістати Шаріка,була можливість,через реанімування старих карних справ і домовленостей з ЄС .
Загальновідомо,що інтерпол не веде розшук за політичними статтями ,тобто Зєля фактично посприяв уникнути покарання.
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25.02.2021 16:51 Відповісти
Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 5406
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25.02.2021 17:18 Відповісти
Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 6369
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25.02.2021 17:19 Відповісти
.

та я вас умоляю, сидят втроем с тупицким и вовком, коньяки жрут и в гробу они всех вас видели
сто разов уже такое было
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25.02.2021 17:34 Відповісти
Проблема СБУ в том , что после назначения идиота их руками водителем , все грамотные мужики от туда ушли . По тому , им не понятно , что дело за госизмену это чистая политика и интерпол запросы по таким статьям вообще не рассматривает .По тому Испания его не выдаст , а на оборот продлит ему и дальше полит убежище. Аааааа ВОТ если бы там хоть у кого то мозги были , то подняли старое дело , по вновь открывшимся фактам , по стрельбе в Макдональдзе по злосной хулиганке и тогда ОБАНА свершиться чудо , его интерпол без проблем объявляет в розыск , а после его доставки в Украину возбуждайте за что хотите , хоть за изнасилование детенышей шимпанзе в киевском зоопарке.
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25.02.2021 17:53 Відповісти
Да, Шмарию защемили "яхонты" нормально) Это животное со своей потаскухой истеричит уже неделю в своем гавно-телеграме.
Главное, чтобы все эти громкие движения СБУ привели к нужному результату - поимке и посадке Шмария а в идеале к его ликвидации.
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25.02.2021 18:01 Відповісти
Розыск государственный. Не международный.
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25.02.2021 18:11 Відповісти
Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 6684
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25.02.2021 18:20 Відповісти
взять живым или мертвым... лучше мертвым.
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25.02.2021 19:41 Відповісти
шария в розыск??? не демократично, при свыне такого не было
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25.02.2021 20:56 Відповісти
Треба б ще у міжнародний.
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25.02.2021 22:46 Відповісти
еге ж, і в "спортлото" обов'язково.
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25.02.2021 23:19 Відповісти
Сортлото то для тих хто седить на пляшці й встає з 'калєн' .
А інтерпол петушарія може нормально "розважити".
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26.02.2021 16:21 Відповісти
Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 7086
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25.02.2021 22:57 Відповісти
Ахаххаха! Какое СБУ такое и подозрение))) Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 2047
Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 1798
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26.02.2021 00:30 Відповісти
Та чо там шукати , до Іспанців зверніться
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26.02.2021 02:41 Відповісти
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