Пропагандиста Шарія оголошено в державний розшук, - СБУ
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Проросійський пропагандист Анатолій Шарій, який підозрюється в державній зраді, оголошений в державний розшук Службою безпеки України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в СБУ.
Слідчі спецслужби ознайомили адвоката пропагандиста з матеріалами провадження, які служили для повідомлення про підозру його підзахисному.
Адвокату Шарія також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу Шарію, яке далі буде направлено до суду.
Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
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Так і зараз мєдвєдчука НІХТО не "трогаєт". зіц-Зєлупа лише намагається "трогать" гроші медведчука. Натомість нинішня влада на чолі із зіц-Зєлупою "трогаєт" лише українських націоналістів та патріотів.
Щоб дістати Шаріка,була можливість,через реанімування старих карних справ і домовленостей з ЄС .
Загальновідомо,що інтерпол не веде розшук за політичними статтями ,тобто Зєля фактично посприяв уникнути покарання.
та я вас умоляю, сидят втроем с тупицким и вовком, коньяки жрут и в гробу они всех вас видели
сто разов уже такое было
Главное, чтобы все эти громкие движения СБУ привели к нужному результату - поимке и посадке Шмария а в идеале к его ликвидации.
А інтерпол петушарія може нормально "розважити".