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Неявка Шарія на допит - ухилення від слідства, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Неявка Шарія на допит - ухилення від слідства, - СБУ

Проросійський пропагандист Анатолій Шарій не з'явився на допит до Служби безпеки України в понеділок, що в спецслужбі розцінюють як ухилення від слідства.

"22 лютого Анатолія Шарій був викликаний для проведення слідчих дій за  участю підозрюваного, він не з'явився. Його неявку можна трактувати як ухилення від слідства", - повідомляє пресслужба СБУ в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому у відомстві нагадали, що Шарій сповіщений про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада) та ч.1 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками ) Кримінального кодексу України минулого вівторка.

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Також у СБУ повідомили що на задоволення клопотання адвоката Шарія Валентина Рибіна і він, і його підзахисний 25 лютого запрошуються для ознайомлення з матеріалами провадження, які послужили для повідомлення Шарію підозри.

Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Назначить награду в миллион долларов за сего персонажа и через недельку доставят в коробке из-под апельсин . Неявка Шария на допрос - уклонение от следствия, - СБУ - Цензор.НЕТ 1847
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22.02.2021 12:31
+15
слишком много для такого дерьма
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22.02.2021 12:35
+12
Очередное ссаньё в глаза от Баканова и Зели, которое никаких последствий иметь не будет. Много ли сейчас Медведчук по допросам бегает?
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22.02.2021 12:45
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Да по хер Шарику , что там эти терпилы из СБУ трендят. Они спокойно выдержали когда Осел высрался им на голову и назначил Бакана им в начальники . Так что , нет там не каких офицеров готовых на все ради Украины , там контроль наркотрафика и откаты с контробаса в приоритете , за это и грызутся между собой и дела по убийствам изобретают.
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22.02.2021 20:44 Відповісти
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