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Новости Политика Украины
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допрос (1368) СБУ (18658) Шарий Анатолий (220)

Неявка Шария на допрос - уклонение от следствия, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Неявка Шария на допрос - уклонение от следствия, - СБУ

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий не явился на допрос в Службу безопасности Украины в понедельник, что в спецслужбе расценивают как уклонение от следствия.

"22 февраля Анатолий Шарий был вызван для проведения следственных действий с участием подозреваемого, он не явился. Его неявку можно трактовать, как уклонение от следствия", - сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом в ведомстве напомнили, что Шарий извещен о подозрении по ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины в минувший вторник.

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Также в СБУ сообщили что во удовлетворение ходатайства адвоката Шария Валентина Рыбина и он, и его подзащитный 25 февраля приглашаются для ознакомления с материалами производства, которые послужили для сообщения Шарию подозрения.

Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
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Топ комментарии
+15
Назначить награду в миллион долларов за сего персонажа и через недельку доставят в коробке из-под апельсин . Неявка Шария на допрос - уклонение от следствия, - СБУ - Цензор.НЕТ 1847
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22.02.2021 12:31
+15
слишком много для такого дерьма
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22.02.2021 12:35
+12
Очередное ссаньё в глаза от Баканова и Зели, которое никаких последствий иметь не будет. Много ли сейчас Медведчук по допросам бегает?
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22.02.2021 12:45
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Да по хер Шарику , что там эти терпилы из СБУ трендят. Они спокойно выдержали когда Осел высрался им на голову и назначил Бакана им в начальники . Так что , нет там не каких офицеров готовых на все ради Украины , там контроль наркотрафика и откаты с контробаса в приоритете , за это и грызутся между собой и дела по убийствам изобретают.
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22.02.2021 20:44 Ответить
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