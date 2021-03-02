Пропагандиста Шарія внесено до бази розшуку МВС

Пропагандиста Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді, внесено до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані бази розшуку МВС.

Так, Шарій перебуває у списку "осіб, які переховуються від органів влади" із 16 лютого 2021 року.

Місцем зникнення пропагандиста правоохоронці зазначили Київ.

Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Пізніше СБУ оголосила Шарія в державний розшук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн