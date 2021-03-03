Харьков становится новым центром нелегальной торговли контрабандными ТИЭНами, - эксперты

Сейчас в Украине фиксируют в основном контрабанду табачных изделий для электрического нагрева из Китая. Но эксперты уверены: учитывая прибыльность этого нелегального бизнеса, в дальнейшем может появиться и контрафактное производство ТИЭНов в Украине, в т. ч. на оккупированных территориях.

Если раньше значительное количество случаев торговли китайскими контрабандными ТИЭНами фиксировали в основном в Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях, то теперь основным центром контрабандной торговли ТИЭНами становится Харьков.

Гостей Харькова контрабандная торговля китайскими ТИЭНами встречает сразу напротив центрального вокзала.







Так же как и в других регионах основным контрабандным товаром является китайская марка MC.

Продают в основном по цене 50 гривен за пачку – примерно на 20% дешевле, чем легальная продукция. Никаких акцизных марок - то есть никакие налоги в бюджет не уплачиваются. Предупреждающие надписи - на английском языке. Также на пачках имеется надпись For Duty Free sale only (только для продажи в магазинах Duty Free) – это также свидетельствует, что продукция контрабандная.

При этом часть продукции имеет фруктовый вкус – "тирамису", "голубика", "апельсин". Хотя наличие фруктовых вкусов ограничивается законодательством Украины, поскольку это может привлекать подростков.





Еще две большие точки продаж в северо-восточной части Харькова – возле станций метро "Студенческая" и "Героев Труда" - на проспекте Павлова.

В южной части города неформальным центром нелегальной продажи контрабандных ТИЭНов стал коммунальный рынок. Здесь немало киосков торгуют контрабандными ТИЭНами.



Несколько точек продаж китайских контрабандных ТИЭНов зафиксировано и в пригороде Харькова – в частности, в Мерефе и поселке Южном.





Показательно, что в Харькове контрабандные ТИЭНы продают уже не только стационарно, но и через сеть Интернет.

Доктор наук, профессор КНУ им. Т. Шевченко также указывает на угрожающую тенденцию распространения контрабандных ТИЭНов через интернет-сеть.

"Например, в Днепре начали активно продвигать продажу контрабандных ТИЭНов (этот же китайских бренд) через Интернет. Например, за 705 долларов готовы пересылать по всей Украине целый короб китайских ТИЭНов (500 пачек). Получается примерно 39-40 гривень за пачку. Это существенно меньше, чем рыночная цена легальной продукции", - объясняет В. Воротин.

Учитывая доходность нелегального рынка ТИЭНов, эксперт не исключает, что в дальнейшем в Украине может появиться и собственное нелегальное производство - в т. ч. на оккупированных территориях Донбасса.

"Значительные потенциальные прибыли от нелегальной продажи могут стимулировать создание нелегальных подпольных производств по всей территории Украины – в т. ч. на оккупированных территориях Донбасса. Тем более, что в Донецке функционировала местная табачная фабрика", - напоминает экономист, доктор наук Валерий Воротин.

"Эта тенденция может иметь негативное влияние на национальную безопасность страны - в т. ч. финансовую безопасность, борьбу с организованной преступностью и на общественное здоровье", - уверен заместитель главы Центра евроатлантической безопасности Тарас Жовтенко.

Эксперт уже приводил примеры подобной контрабандной торговли в Запорожье и Никополе (Днепропетровская область), а также ее агрессивное продвижение через Телеграм-каналы.

При этом эксперт напомнил, что по нормам Уголовного кодекса Украины, контрабанда ТИЭНов и других табачных изделий до сих пор не является уголовным преступлением.

"Но, по данным Европейского бюро предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF), организованная преступность активно зарабатывает на контрабанде табачными изделиями. Соответственно, расширение источников финансирования организованной преступности повлияет на количество других преступлений в Украине", - уверен Тарас Жовтенко.







