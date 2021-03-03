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Новости Общество
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Харьков становится новым центром нелегальной торговли контрабандными ТИЭНами, - эксперты

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сейчас в Украине фиксируют в основном контрабанду табачных изделий для электрического нагрева из Китая. Но эксперты уверены: учитывая прибыльность этого нелегального бизнеса, в дальнейшем может появиться и контрафактное производство ТИЭНов в Украине, в т. ч. на оккупированных территориях.

Харьков становится новым центром нелегальной торговли контрабандными ТИЭНами, - эксперты 06

Если раньше значительное количество случаев торговли китайскими контрабандными ТИЭНами фиксировали в основном в Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях, то теперь основным центром контрабандной торговли ТИЭНами становится Харьков.

Гостей Харькова контрабандная торговля китайскими ТИЭНами встречает сразу напротив центрального вокзала.

Харьков становится новым центром нелегальной торговли контрабандными ТИЭНами, - эксперты 02

Харьков становится новым центром нелегальной торговли контрабандными ТИЭНами, - эксперты 03

Так же как и в других регионах основным контрабандным товаром является китайская марка MC.

Продают в основном по цене 50 гривен за пачку – примерно на 20% дешевле, чем легальная продукция. Никаких акцизных марок - то есть никакие налоги в бюджет не уплачиваются. Предупреждающие надписи - на английском языке. Также на пачках имеется надпись For Duty Free sale only (только для продажи в магазинах Duty Free) – это также свидетельствует, что продукция контрабандная.

При этом часть продукции имеет фруктовый вкус – "тирамису", "голубика", "апельсин". Хотя наличие фруктовых вкусов ограничивается законодательством Украины, поскольку это может привлекать подростков.


Харьков становится новым центром нелегальной торговли контрабандными ТИЭНами, - эксперты 04

Еще две большие точки продаж в северо-восточной части Харькова – возле станций метро "Студенческая" и "Героев Труда" - на проспекте Павлова.

В южной части города неформальным центром нелегальной продажи контрабандных ТИЭНов стал коммунальный рынок. Здесь немало киосков торгуют контрабандными ТИЭНами.

Харьков становится новым центром нелегальной торговли контрабандными ТИЭНами, - эксперты 05
Несколько точек продаж китайских контрабандных ТИЭНов зафиксировано и в пригороде Харькова – в частности, в Мерефе и поселке Южном.

Харьков становится новым центром нелегальной торговли контрабандными ТИЭНами, - эксперты 06

Показательно, что в Харькове контрабандные ТИЭНы продают уже не только стационарно, но и через сеть Интернет.

Доктор наук, профессор КНУ им. Т. Шевченко также указывает на угрожающую тенденцию распространения контрабандных ТИЭНов через интернет-сеть.

"Например, в Днепре начали активно продвигать продажу контрабандных ТИЭНов (этот же китайских бренд) через Интернет. Например, за 705 долларов готовы пересылать по всей Украине целый короб китайских ТИЭНов (500 пачек). Получается примерно 39-40 гривень за пачку. Это существенно меньше, чем рыночная цена легальной продукции", - объясняет В. Воротин.

Учитывая доходность нелегального рынка ТИЭНов, эксперт не исключает, что в дальнейшем в Украине может появиться и собственное нелегальное производство - в т. ч. на оккупированных территориях Донбасса.

"Значительные потенциальные прибыли от нелегальной продажи могут стимулировать создание нелегальных подпольных производств по всей территории Украины – в т. ч. на оккупированных территориях Донбасса. Тем более, что в Донецке функционировала местная табачная фабрика", - напоминает экономист, доктор наук Валерий Воротин.

"Эта тенденция может иметь негативное влияние на национальную безопасность страны - в т. ч. финансовую безопасность, борьбу с организованной преступностью и на общественное здоровье", - уверен заместитель главы Центра евроатлантической безопасности Тарас Жовтенко.

Эксперт уже приводил примеры подобной контрабандной торговли в Запорожье и Никополе (Днепропетровская область), а также ее агрессивное продвижение через Телеграм-каналы.

При этом эксперт напомнил, что по нормам Уголовного кодекса Украины, контрабанда ТИЭНов и других табачных изделий до сих пор не является уголовным преступлением.

"Но, по данным Европейского бюро предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF), организованная преступность активно зарабатывает на контрабанде табачными изделиями. Соответственно, расширение источников финансирования организованной преступности повлияет на количество других преступлений в Украине", - уверен Тарас Жовтенко.
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Топ комментарии
+4
В отличие от этого говна марихуана во много раз безопасней...
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03.03.2021 10:53
+3
Подымайте акциз дальше. Бюджет получит вообще ничего целых, хрен десятых.
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03.03.2021 10:40
+2
Нещодавно Аваков назвав Харків "ментовским городом"



Харьков становится новым центром нелегальной торговли контрабандными ТИЭНами, - эксперты - Цензор.НЕТ 2184тепер зрозуміло з чого вони там "харчуються".
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03.03.2021 10:36
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Пугающими темпами идёт сближение цен ТИЭНов с марихуаной, кто победит? О традиционном табакокурении речь уже не идёт.
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03.03.2021 10:33 Ответить
В отличие от этого говна марихуана во много раз безопасней...
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03.03.2021 10:53 Ответить
Нещодавно Аваков назвав Харків "ментовским городом"



Харьков становится новым центром нелегальной торговли контрабандными ТИЭНами, - эксперты - Цензор.НЕТ 2184тепер зрозуміло з чого вони там "харчуються".
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03.03.2021 10:36 Ответить
Подымайте акциз дальше. Бюджет получит вообще ничего целых, хрен десятых.
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03.03.2021 10:40 Ответить
Курящие курили, курят и будут курить.Нищим украинцам установили совершенно неподъемные цены на курево.....Так что хотите? Люди будут искать альтернативу!
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03.03.2021 10:44 Ответить
Коль я решил,то выпью обязательно..Само садик я садила,сама буду поливать.
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03.03.2021 10:50 Ответить
негодяи !
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03.03.2021 11:09 Ответить
закон рынка: спрос рождает предложение. пока есть покупатель на эту х-ню, ее будут продавать.
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03.03.2021 11:16 Ответить
Про акцизы и налоги ты не слышал, рыночный ты наш?
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03.03.2021 17:29 Ответить
а ты про то, что крыша мусорская, СБУ-шная и прокурворская будет уровнем повыше всяких акцизов и налогов, видимо не подозревал? не рыночный ты да и не наш.
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03.03.2021 20:21 Ответить
Ты вообще упоротый??? Наличие СБУшной или прокурорской крыши как раз отменяет рыночные отношения и переводит их в плоскость преступной деятельности, так о каком тогда рынке ты тут пишешь и самое главное зачем?
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03.03.2021 21:23 Ответить
Никакая это не контрабанда!
Написано ведь - Duty Free.
Харків стає новим центром нелегальної торгівлі контрабандними ТВЕНами, - експерти - Цензор.НЕТ 8432
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03.03.2021 12:52 Ответить
Оставьте в покое вейп! Суки недоношенные! Денег им мало, так хоть что то раздобыть можно было, а сейчас каждый урод должен в твою посылку носяру сунуть!
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03.03.2021 15:59 Ответить
Кури бамбук, или покупай легально ввезенный товар.
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03.03.2021 17:31 Ответить
Я тебя о чем спрашивал? Твое инфантильное мнение меня не волнует. Откуда вы такие беретесь эсперды.
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03.03.2021 18:36 Ответить
А кому нужен твой скулеж, нарик ты недоделанный? Не хочешь, чтобы тебе отвечали, так не строчи свои слезливые высеры с требованиями не трогать нелегальную торговлю табаком.
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03.03.2021 21:28 Ответить
Нарик) Ты додик даже вейп от табака отличить не можешь. В законах не бум бум, можно подумать ты у нас нигде не скулишь и не ноешь. Супер герой хреов,ага.
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04.03.2021 06:27 Ответить
Я понимаю что ты пыхтачок не читатель, ты писатель и то, что речь идет о незаконной (в данном случае без налогообложения) торговле товаром для такого как ты "знатока" законов не важно, не так ли? Кстати не знал, что ты такой большой фанат моих постов на Цензоре, и в отличие от тебя, я нормально отношусь к критике (если она конструктивная), а ты скулишь как шавка последняя.
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04.03.2021 16:42 Ответить
Я предприниматель и мне не понятно на каком основании был запрещен вейп. Когда прекурсоры для его создания не были законодательно оформлены. Отдельно пропилен гликоль и глицерин можно, а вместе нельзя. Невозможно нормально оформить документы.
А теперь поясни мне, как моего мнения касаются твои личностные выпады на ты? Я тебе друг? приятель? Или ты со всеми так общаешься? Сиди на жопе ровно сынок и не хами, тогда может, твое мнение чего то будет стоить. А пока что ты стрелочник малолетний.
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04.03.2021 17:04 Ответить
Ну раз ты наживаешься на торговле отравой, то тогда это конечно же "все меняет". Что касается манеры общения, то твой первоначальный высер и дальнейшие ответы читал? Ты убогое что решило тут в "дядю важного" поиграться? Не нравится общение в интернете, не пиши и не отвечай, как ты там высрало - "Сиди на жопе ровно сынок и не хами, тогда может, твое мнение чего то будет стоить.".
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04.03.2021 21:30 Ответить
Ну ты и "Вася". Все сказал? Вытерся? А теперь гуляй вася.Твой щенячий лай на эмоциях меня не волнует, иди лучше почитай литературу о том как правильно начинать диалоги. А мое мнение имеет место быть таковым, не нравится ковыляй.
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04.03.2021 23:13 Ответить
"Ну ты и "Вася"." - это что такое оскорбление в том быдлоотстойнике откуда ты тявкаешь? Не нравятся тебе ответы - не читай и не пиши сам.
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07.03.2021 22:19 Ответить
Так не отвечай пубертатный. Агришся на все как малолетка. Шел бы мимо, как все умные люди, диалога бы не было. А теперь сам повелся, тыкает мне и еще ему что то не нравится.
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08.03.2021 17:03 Ответить
Про малолетку мне пишет быдло с высерами - "Ну ты и "Вася" или "Сиди на жопе ровно"??? Ты серьезно решил, что будешь высерать посты в судя по всему типичной для себя быдломанере, а потом сможешь ныть по поводу того, что с тобой не так общаются? Еще раз - не нравится манера общения - перестань быть быдлом и скули про себя, пожалуйся жене на жизнь на кухне например и не выноси все это наружу.
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08.03.2021 23:24 Ответить
Ты бы завязывал с софистикой то, с пустого в порожнее переливать. А сам то? Максимализм, аж распирает. А еще растолкуй мне про быдло, а то от тебя шибко литературной речи, я не видал, стало быть ты тоже быдло не?
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09.03.2021 05:20 Ответить
Ну и где ты тут софистику увидел или ты нашел умное слово и решил просто так его написать, ради придания весомости? Ну а что касается быдла, так все просто - если человек пользуется лексикой гопоты из подворотни в качестве "аргументов", то скорее всего он и есть быдло, бывают конечно же исключения, но навряд ли это твой случай.
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09.03.2021 20:07 Ответить
А еще в качестве аргумента у меня кулак в глаз, когда недалекое дурачье не может пройти мимо и вставляет свои 25 копеек куда не нужно. Демократия это иллюзия. Ты сам прекрасно знаешь что в этой жизни твои словесные аргументы это пшик. Ты даже в суде своими "аргументами" от обвинителей не отобьешься. А был бы ты у нас интелехент занюханный , то шел бы мимо не оборачиваясь на быдло. Ну что же, назвался клизмой - полезай в зад.
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10.03.2021 03:21 Ответить
Ты что же решило быдло мне поугрожать??? Серьезно? Ты настолько уверен в своих силах? И кстати симптоматично, что тебя хватило только на один пост с умными словечками, а потом ты вернулся к своей быдлячей манере общения в стиле гопоты из подворотни.
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10.03.2021 14:33 Ответить
А что тебе угрожать? Гляди на него, ты хоть в армии был? Держижся всю жизнь за юпку матери, а сам только языком чесать и умеешь. И знай, ты бы за оскорбление быдлом, уже бы получил в грызло давным давно. И дело не в моих силах, а в моих возможностях. Сперва на амбразуру кидаетесь, а потом извиняетесь что попутали. Так что давай герой не фраерись, иди лучше сделай что то полезное.
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10.03.2021 16:43 Ответить
И в армии был и повоевать успел (недолго, но было дело), так что не кукарекай петушок, а на счет давания в грызло, ты действительно этого хочешь? Или быдло решило поборзеть в интернете?
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10.03.2021 16:47 Ответить
Слушай воин, оботри молоко, еще не высохло. Прыгать будешь к таким как ты, недалеким приматам. А что ты можешь расскажи мне? Может приедешь как штокман на гелике комне решать? Если нет то можешь быть свободен. Ты у меня по 173 статье сразу пойдешь, а там будем добавлять по мере твоей распущенности.
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10.03.2021 16:58 Ответить
Ну в принципе ничего другого от такого быдла как ты я и не ожидал - сначала борзо кукарекать в интернете про давание в грызло, а потом сливаться как последняя *****. Ты не просто быдло, ты сявка подворотная. И кстати не переживай убогое, я сам к тебе не собирался приезжать, потому что не вижу смысла доказывать быдлу что оно быдло, нет желания тратить на тебя время, так что спи спокойно, кури бамбук и влажно мечтай про гелики бЫзнесвумен ты наша.
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18.03.2021 15:44 Ответить
Смени подгузник воин. С твоей метлы слетает сплошная дичь. Как ты общаешься дикарь? Быдлом оно меня называет, захлопнись вообще. Тут на кого не глянь одни рембо, а в реальной жизни стоят ноги трусятся да язык в жопу засасывает. Болтун задушевный. Давай безтолочь, расскажи какие у тебя есть ресурсы что бы что то предпринять (кроме как в лужу пукнуть)
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18.03.2021 18:20 Ответить
Ресурсы для набивания морды борзому интернет быдлу??? Для этого нужно только собственное желание и чтобы быдло не сливалось и ничего больше, хотя судя по твоим высерам тебе нужны еще и гелики с пальцами в растопырку в придачу, не так ли? Или в твоем выдуманном мирке, ты настолько крутая *****, что все должны падать ниц, только от твоих борзых высеров и в интернете?
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18.03.2021 20:12 Ответить
Чем бы ты набивал мне морду? Рисованными кулаками? Ехай во Львов, я тебя с паляницей встречу болтливый щенок. Только если ты из донбабве или луганбэ, или Харьковский, то не напрягайся, на ватных тратить время не стану.
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19.03.2021 16:34 Ответить
Что ***** "ресурсная", опять заднюю включаешь? Впрочем, что ты их себя представляешь мне давно стало понятно, так что не вижу смысла и дальше читать твой скулеж сявки из подворотни.
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19.03.2021 17:57 Ответить
Не бодает твое пустословие. Продолжай потешать меня, дурачек.
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19.03.2021 21:53 Ответить
В Харькове сигаретами без акциза в открытую торгуют еще со времен янукововща, власть поменялась уже и не раз, а торговля не прекращается. Похоже что крыша у этих торгашей среди мусоров и прочих (налоговая, СБУ, прокуратура и т.д.) очень крепкая.
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03.03.2021 17:27 Ответить
 
 