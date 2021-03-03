Харків стає новим центром нелегальної торгівлі контрабандними ТВЕНами, - експерти

Нині в Україні фіксують переважно контрабанду тютюнових виробів для електричного нагрівання з Китаю. Але експерти впевнені: з огляду на прибутковість цього нелегального бізнесу, в подальшому може з'явитися і контрафактне виробництво ТВЕНів в Україні, зокрема на окупованих територіях.

Якщо раніше значну кількість випадків торгівлі китайськими контрабандними ТВЕНами фіксували переважно в Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, то тепер основним центром контрабандної торгівлі ТВЕНами стає Харків.

Гостей Харкова контрабандна торгівля китайськими ТВЕНами зустрічає відразу навпроти центрального вокзалу.







Так само, як і в інших регіонах, основним контрабандним товаром є китайська марка MC.

Продають переважно за ціною 50 гривень за пачку – приблизно на 20% дешевше, ніж легальна продукція. Жодних акцизних марок – тобто жодні податки до бюджету не сплачуються. Попереджувальні написи – англійською мовою. Також на пачках присутній напис For Duty Free sale only (лише для продажу в магазинах Duty Free) – це також свідчить, що продукція контрабандна.

При цьому частина продукції має фруктовий смак – "тірамісу", "лохина", "апельсин". Хоча наявність фруктових смаків обмежується законодавством України, оскільки це може приваблювати підлітків.





Ще дві великі точки продажів – у північно-східній частині Харкова – біля станцій метро "Студентська" і "Героїв Праці" - на проспекті Павлова.

У південній частині міста неформальним центром нелегального продажу контрабандних ТВЕНів став комунальний ринок. Тут чимало кіосків торгують контрабандними ТВЕНaми.

Кілька точок продажів китайських контрабандних ТВЕНів зафіксовано і в передмісті Харкова – зокрема, у Мерефі та селищі Південному.

Показово, що в Харкові контрабандні ТВЕНи продають уже не лише стаціонарно, але й через мережу Інтернет.

Доктор наук, професор КНУ ім. Т.Шевченка також вказує на загрозливу тенденцію поширення контрабандних ТВЕНів через інтернет-мережу.

"Наприклад, у Дніпрі почали активно просувати продаж контрабандних ТВЕНів (цей самий китайський бренд) через інтернет. Наприклад, за 705 доларів готові пересилати по всій Україні цілий короб китайських ТВЕНів (500 пачок). Виходить приблизно 39-40 гривень за пачку. Це суттєво менше, ніж ринкова ціна легальної продукції", - пояснює В. Воротін.

З огляду на прибутковість нелегального ринку ТВЕНів, експерт не відкидає, що надалі в Україні може з’явитися і власне нелегальне виробництво - зокрема на окупованих територіях Донбасу.

"Значні потенційні прибутки від нелегального продажу можуть стимулювати створення нелегальних підпільних виробництв по всій території України – зокрема на окупованих територіях Донбасу. Тим більше, що в Донецьку функціонувала місцева тютюнова фабрика", - нагадує економіст, доктор наук Валерій Воротін.

"Ця тенденція може мати негативний вплив на національну безпеку країни – зокрема фінансову безпеку, боротьбу з організованою злочинністю і на громадське здоров’я", - впевнений заступник голови Центру євроатлантичної безпеки Тарас Жовтенко.

Експерт вже наводив приклади подібної контрабандної торгівлі в Запоріжжі і Нікополі (Дніпропетровська область), а також її агресивне просування через телеграм-канали.

При цьому експерт нагадав, що за нормами Кримінального кодексу України, контрабанда ТВЕНів та інших тютюнових виробів досі не є кримінальним злочином.

"Але, за даними Європейського бюро запобігання зловживанням і шахрайству (OLAF), організована злочинність активно заробляє на контрабанді тютюновими виробами. Відповідно, розширення джерел фінансування організованої злочинності вплине на кількість інших злочинів в Україні", - впевнений Тарас Жовтенко.