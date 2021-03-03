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Харків стає новим центром нелегальної торгівлі контрабандними ТВЕНами, - експерти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Нині в Україні фіксують переважно контрабанду тютюнових виробів для електричного нагрівання з Китаю. Але експерти впевнені: з огляду на прибутковість цього нелегального бізнесу, в подальшому може з'явитися і контрафактне виробництво ТВЕНів в Україні, зокрема на окупованих територіях.

Харків стає новим центром нелегальної торгівлі контрабандними ТВЕНами, - експерти 01

Якщо раніше значну кількість випадків торгівлі китайськими контрабандними ТВЕНами фіксували переважно в Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, то тепер основним центром контрабандної торгівлі ТВЕНами стає Харків.

Гостей Харкова контрабандна торгівля китайськими ТВЕНами зустрічає відразу навпроти центрального вокзалу.

Харків стає новим центром нелегальної торгівлі контрабандними ТВЕНами, - експерти 02

Харків стає новим центром нелегальної торгівлі контрабандними ТВЕНами, - експерти 03

Так само, як і в інших регіонах, основним контрабандним товаром є китайська марка MC.

Продають переважно за ціною 50 гривень за пачку – приблизно на 20% дешевше, ніж легальна продукція. Жодних акцизних марок – тобто жодні податки до бюджету не сплачуються. Попереджувальні написи – англійською мовою. Також на пачках присутній напис For Duty Free sale only (лише для продажу в магазинах Duty Free) – це також свідчить, що продукція контрабандна.

При цьому частина продукції має фруктовий смак – "тірамісу", "лохина", "апельсин". Хоча наявність фруктових смаків обмежується законодавством України, оскільки це може приваблювати підлітків.


Харків стає новим центром нелегальної торгівлі контрабандними ТВЕНами, - експерти 04

Ще дві великі точки продажів – у північно-східній частині Харкова – біля станцій метро "Студентська" і "Героїв Праці" - на проспекті Павлова.

У південній частині міста неформальним центром нелегального продажу контрабандних ТВЕНів став комунальний ринок. Тут чимало кіосків торгують контрабандними ТВЕНaми.

Харків стає новим центром нелегальної торгівлі контрабандними ТВЕНами, - експерти 05

Кілька точок продажів китайських контрабандних ТВЕНів зафіксовано і в передмісті Харкова – зокрема, у Мерефі та селищі Південному.

Харків стає новим центром нелегальної торгівлі контрабандними ТВЕНами, - експерти 01

Показово, що в Харкові контрабандні ТВЕНи продають уже не лише стаціонарно, але й через мережу Інтернет.

Доктор наук, професор КНУ ім. Т.Шевченка також вказує на загрозливу тенденцію поширення контрабандних ТВЕНів через інтернет-мережу.

"Наприклад, у Дніпрі почали активно просувати продаж контрабандних ТВЕНів (цей самий китайський бренд) через інтернет. Наприклад, за 705 доларів готові пересилати по всій Україні цілий короб китайських ТВЕНів (500 пачок). Виходить приблизно 39-40 гривень за пачку. Це суттєво менше, ніж ринкова ціна легальної продукції", - пояснює В. Воротін.

З огляду на прибутковість нелегального ринку ТВЕНів, експерт не відкидає, що надалі в Україні може з’явитися і власне нелегальне виробництво - зокрема на окупованих територіях Донбасу.

"Значні потенційні прибутки від нелегального продажу можуть стимулювати створення нелегальних підпільних виробництв по всій території України – зокрема на окупованих територіях Донбасу. Тим більше, що в Донецьку функціонувала місцева тютюнова фабрика", - нагадує економіст, доктор наук Валерій Воротін.

"Ця тенденція може мати негативний вплив на національну безпеку країни – зокрема фінансову безпеку, боротьбу з організованою злочинністю і на громадське здоров’я", - впевнений заступник голови Центру євроатлантичної безпеки Тарас Жовтенко.

Експерт вже наводив приклади подібної контрабандної торгівлі в Запоріжжі і Нікополі (Дніпропетровська область), а також її агресивне просування через телеграм-канали.

При цьому експерт нагадав, що за нормами Кримінального кодексу України, контрабанда ТВЕНів та інших тютюнових виробів досі не є кримінальним злочином.

"Але, за даними Європейського бюро запобігання зловживанням і шахрайству (OLAF), організована злочинність активно заробляє на контрабанді тютюновими виробами. Відповідно, розширення джерел фінансування організованої злочинності вплине на кількість інших злочинів в Україні", - впевнений Тарас Жовтенко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
В отличие от этого говна марихуана во много раз безопасней...
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03.03.2021 10:53
+3
Подымайте акциз дальше. Бюджет получит вообще ничего целых, хрен десятых.
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03.03.2021 10:40
+2
Нещодавно Аваков назвав Харків "ментовским городом"



Харьков становится новым центром нелегальной торговли контрабандными ТИЭНами, - эксперты - Цензор.НЕТ 2184тепер зрозуміло з чого вони там "харчуються".
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03.03.2021 10:36
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Пугающими темпами идёт сближение цен ТИЭНов с марихуаной, кто победит? О традиционном табакокурении речь уже не идёт.
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03.03.2021 10:33 Відповісти
В отличие от этого говна марихуана во много раз безопасней...
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03.03.2021 10:53 Відповісти
Нещодавно Аваков назвав Харків "ментовским городом"



Харьков становится новым центром нелегальной торговли контрабандными ТИЭНами, - эксперты - Цензор.НЕТ 2184тепер зрозуміло з чого вони там "харчуються".
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03.03.2021 10:36 Відповісти
Подымайте акциз дальше. Бюджет получит вообще ничего целых, хрен десятых.
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03.03.2021 10:40 Відповісти
Курящие курили, курят и будут курить.Нищим украинцам установили совершенно неподъемные цены на курево.....Так что хотите? Люди будут искать альтернативу!
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03.03.2021 10:44 Відповісти
Коль я решил,то выпью обязательно..Само садик я садила,сама буду поливать.
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03.03.2021 10:50 Відповісти
негодяи !
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03.03.2021 11:09 Відповісти
закон рынка: спрос рождает предложение. пока есть покупатель на эту х-ню, ее будут продавать.
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03.03.2021 11:16 Відповісти
Про акцизы и налоги ты не слышал, рыночный ты наш?
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03.03.2021 17:29 Відповісти
а ты про то, что крыша мусорская, СБУ-шная и прокурворская будет уровнем повыше всяких акцизов и налогов, видимо не подозревал? не рыночный ты да и не наш.
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03.03.2021 20:21 Відповісти
Ты вообще упоротый??? Наличие СБУшной или прокурорской крыши как раз отменяет рыночные отношения и переводит их в плоскость преступной деятельности, так о каком тогда рынке ты тут пишешь и самое главное зачем?
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03.03.2021 21:23 Відповісти
Никакая это не контрабанда!
Написано ведь - Duty Free.
Харків стає новим центром нелегальної торгівлі контрабандними ТВЕНами, - експерти - Цензор.НЕТ 8432
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03.03.2021 12:52 Відповісти
Оставьте в покое вейп! Суки недоношенные! Денег им мало, так хоть что то раздобыть можно было, а сейчас каждый урод должен в твою посылку носяру сунуть!
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03.03.2021 15:59 Відповісти
Кури бамбук, или покупай легально ввезенный товар.
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03.03.2021 17:31 Відповісти
Я тебя о чем спрашивал? Твое инфантильное мнение меня не волнует. Откуда вы такие беретесь эсперды.
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03.03.2021 18:36 Відповісти
А кому нужен твой скулеж, нарик ты недоделанный? Не хочешь, чтобы тебе отвечали, так не строчи свои слезливые высеры с требованиями не трогать нелегальную торговлю табаком.
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03.03.2021 21:28 Відповісти
Нарик) Ты додик даже вейп от табака отличить не можешь. В законах не бум бум, можно подумать ты у нас нигде не скулишь и не ноешь. Супер герой хреов,ага.
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04.03.2021 06:27 Відповісти
Я понимаю что ты пыхтачок не читатель, ты писатель и то, что речь идет о незаконной (в данном случае без налогообложения) торговле товаром для такого как ты "знатока" законов не важно, не так ли? Кстати не знал, что ты такой большой фанат моих постов на Цензоре, и в отличие от тебя, я нормально отношусь к критике (если она конструктивная), а ты скулишь как шавка последняя.
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04.03.2021 16:42 Відповісти
Я предприниматель и мне не понятно на каком основании был запрещен вейп. Когда прекурсоры для его создания не были законодательно оформлены. Отдельно пропилен гликоль и глицерин можно, а вместе нельзя. Невозможно нормально оформить документы.
А теперь поясни мне, как моего мнения касаются твои личностные выпады на ты? Я тебе друг? приятель? Или ты со всеми так общаешься? Сиди на жопе ровно сынок и не хами, тогда может, твое мнение чего то будет стоить. А пока что ты стрелочник малолетний.
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04.03.2021 17:04 Відповісти
Ну раз ты наживаешься на торговле отравой, то тогда это конечно же "все меняет". Что касается манеры общения, то твой первоначальный высер и дальнейшие ответы читал? Ты убогое что решило тут в "дядю важного" поиграться? Не нравится общение в интернете, не пиши и не отвечай, как ты там высрало - "Сиди на жопе ровно сынок и не хами, тогда может, твое мнение чего то будет стоить.".
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04.03.2021 21:30 Відповісти
Ну ты и "Вася". Все сказал? Вытерся? А теперь гуляй вася.Твой щенячий лай на эмоциях меня не волнует, иди лучше почитай литературу о том как правильно начинать диалоги. А мое мнение имеет место быть таковым, не нравится ковыляй.
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04.03.2021 23:13 Відповісти
"Ну ты и "Вася"." - это что такое оскорбление в том быдлоотстойнике откуда ты тявкаешь? Не нравятся тебе ответы - не читай и не пиши сам.
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07.03.2021 22:19 Відповісти
Так не отвечай пубертатный. Агришся на все как малолетка. Шел бы мимо, как все умные люди, диалога бы не было. А теперь сам повелся, тыкает мне и еще ему что то не нравится.
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08.03.2021 17:03 Відповісти
Про малолетку мне пишет быдло с высерами - "Ну ты и "Вася" или "Сиди на жопе ровно"??? Ты серьезно решил, что будешь высерать посты в судя по всему типичной для себя быдломанере, а потом сможешь ныть по поводу того, что с тобой не так общаются? Еще раз - не нравится манера общения - перестань быть быдлом и скули про себя, пожалуйся жене на жизнь на кухне например и не выноси все это наружу.
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08.03.2021 23:24 Відповісти
Ты бы завязывал с софистикой то, с пустого в порожнее переливать. А сам то? Максимализм, аж распирает. А еще растолкуй мне про быдло, а то от тебя шибко литературной речи, я не видал, стало быть ты тоже быдло не?
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09.03.2021 05:20 Відповісти
Ну и где ты тут софистику увидел или ты нашел умное слово и решил просто так его написать, ради придания весомости? Ну а что касается быдла, так все просто - если человек пользуется лексикой гопоты из подворотни в качестве "аргументов", то скорее всего он и есть быдло, бывают конечно же исключения, но навряд ли это твой случай.
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09.03.2021 20:07 Відповісти
А еще в качестве аргумента у меня кулак в глаз, когда недалекое дурачье не может пройти мимо и вставляет свои 25 копеек куда не нужно. Демократия это иллюзия. Ты сам прекрасно знаешь что в этой жизни твои словесные аргументы это пшик. Ты даже в суде своими "аргументами" от обвинителей не отобьешься. А был бы ты у нас интелехент занюханный , то шел бы мимо не оборачиваясь на быдло. Ну что же, назвался клизмой - полезай в зад.
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10.03.2021 03:21 Відповісти
Ты что же решило быдло мне поугрожать??? Серьезно? Ты настолько уверен в своих силах? И кстати симптоматично, что тебя хватило только на один пост с умными словечками, а потом ты вернулся к своей быдлячей манере общения в стиле гопоты из подворотни.
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10.03.2021 14:33 Відповісти
А что тебе угрожать? Гляди на него, ты хоть в армии был? Держижся всю жизнь за юпку матери, а сам только языком чесать и умеешь. И знай, ты бы за оскорбление быдлом, уже бы получил в грызло давным давно. И дело не в моих силах, а в моих возможностях. Сперва на амбразуру кидаетесь, а потом извиняетесь что попутали. Так что давай герой не фраерись, иди лучше сделай что то полезное.
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10.03.2021 16:43 Відповісти
И в армии был и повоевать успел (недолго, но было дело), так что не кукарекай петушок, а на счет давания в грызло, ты действительно этого хочешь? Или быдло решило поборзеть в интернете?
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10.03.2021 16:47 Відповісти
Слушай воин, оботри молоко, еще не высохло. Прыгать будешь к таким как ты, недалеким приматам. А что ты можешь расскажи мне? Может приедешь как штокман на гелике комне решать? Если нет то можешь быть свободен. Ты у меня по 173 статье сразу пойдешь, а там будем добавлять по мере твоей распущенности.
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10.03.2021 16:58 Відповісти
Ну в принципе ничего другого от такого быдла как ты я и не ожидал - сначала борзо кукарекать в интернете про давание в грызло, а потом сливаться как последняя *****. Ты не просто быдло, ты сявка подворотная. И кстати не переживай убогое, я сам к тебе не собирался приезжать, потому что не вижу смысла доказывать быдлу что оно быдло, нет желания тратить на тебя время, так что спи спокойно, кури бамбук и влажно мечтай про гелики бЫзнесвумен ты наша.
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18.03.2021 15:44 Відповісти
Смени подгузник воин. С твоей метлы слетает сплошная дичь. Как ты общаешься дикарь? Быдлом оно меня называет, захлопнись вообще. Тут на кого не глянь одни рембо, а в реальной жизни стоят ноги трусятся да язык в жопу засасывает. Болтун задушевный. Давай безтолочь, расскажи какие у тебя есть ресурсы что бы что то предпринять (кроме как в лужу пукнуть)
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18.03.2021 18:20 Відповісти
Ресурсы для набивания морды борзому интернет быдлу??? Для этого нужно только собственное желание и чтобы быдло не сливалось и ничего больше, хотя судя по твоим высерам тебе нужны еще и гелики с пальцами в растопырку в придачу, не так ли? Или в твоем выдуманном мирке, ты настолько крутая *****, что все должны падать ниц, только от твоих борзых высеров и в интернете?
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18.03.2021 20:12 Відповісти
Чем бы ты набивал мне морду? Рисованными кулаками? Ехай во Львов, я тебя с паляницей встречу болтливый щенок. Только если ты из донбабве или луганбэ, или Харьковский, то не напрягайся, на ватных тратить время не стану.
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19.03.2021 16:34 Відповісти
Что ***** "ресурсная", опять заднюю включаешь? Впрочем, что ты их себя представляешь мне давно стало понятно, так что не вижу смысла и дальше читать твой скулеж сявки из подворотни.
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19.03.2021 17:57 Відповісти
Не бодает твое пустословие. Продолжай потешать меня, дурачек.
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19.03.2021 21:53 Відповісти
В Харькове сигаретами без акциза в открытую торгуют еще со времен янукововща, власть поменялась уже и не раз, а торговля не прекращается. Похоже что крыша у этих торгашей среди мусоров и прочих (налоговая, СБУ, прокуратура и т.д.) очень крепкая.
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03.03.2021 17:27 Відповісти
 
 