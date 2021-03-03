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Новости Политика Украины
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Зеленский (16567) Медведчук (1755) Парубий (2040) Порошенко (19365) Сурков (290) пленные (1840)

Требуем прекратить грязную кампанию против Порошенко, - Парубий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Требуем прекратить грязную кампанию против Порошенко, - Парубий

"Европейская Солидарность" требует прекратить грязную информационную кампанию против пятого Президента, лидера партии Петра Порошенко.

Об этом с трибуны парламента заявил Председатель Верховной Рады (2016-2019), народный депутат Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Европейская Солидарность" требует прекратить грязную кампанию против Петра Порошенко. Хочу напомнить, что за несколько лет нашей команде удалось провести ряд масштабных обменов пленными. При этом Порошенко не выдал России ни Цемаха как ключевого свидетеля преступления, ни "беркутовцев", которые расстреливали нас на Майдане. Их выпустил из рук Зеленский по личному заказу Путина", - заявил Андрей Парубий.

Он отметил, что нынешняя власть, забывая о внешнем враге, пытается воевать внутри с украинскими патриотами.

"Сегодня мы наблюдаем очередное такое шоу с целью прикрыть собственные просчеты, начиная с неспособности обеспечить страну вакциной - и заканчивая ситуацией в экономике и в провале борьбы с коррупцией. Мы до сих пор имеем пророссийских силовиков в Офисе Президента, ГБР и других структурах. Мы имеем Портнова в судах, и соответствующие решения судов о заключении украинских патриотов - как вопрос по Стерненко, как травля Риффмастера и Кузьменко. Как попытки совершить расправу над членами "Европейской Солидарности" Федыной, Звиробий, Чорновол. Мы наконец имеем дело "вагнеровцев", когда власть отпускает российских наемников и убийц, а ветераны сидят в тюрьмах. На этом фоне разворачивается очередной позорный сериал с очередными пленками. Особенно цинично, что этот сериал касается вопроса обмена пленными", - говорит Парубий.

Он также отметил, что "Европейская Солидарность" требует немедленных действий в отношении лиц, подозреваемых в терроризме. "Мы верим, что правоохранительные органы имеют достаточно доказательств. А раз так - они должны предъявить подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых в тяжелом преступлении. Я убежден: люди, которые финансируют терроризм по решению СНБО - Медведчук, Козак - должны сидеть в тюрьме, а не в зале Верховной Рады Украины. Это требование и украинского народа, и "Европейской Солидарности", - говорит Андрей Парубий.

"Мы еще раз призываем президента Зеленского прекратить снимать дешевые постановочные шоу. Их легче снимать, чем вести собственную политику. Но без собственного понимания стратегии государства, без собственного понимания, что патриоты Украины и являются той основой, которая защищает Украину от российской агрессии, невозможно строить государство", - резюмировал Андрей Парубий.
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Топ комментарии
+39
Штырит свинособак и их холуев от Пороха

Требуем прекратить грязную кампанию против Порошенко, - Парубий - Цензор.НЕТ 1026
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03.03.2021 11:05
+33
Требуем прекратить грязную кампанию против Порошенко, - Парубий - Цензор.НЕТ 5226
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03.03.2021 11:07
+28
При упоминании Порошенко у зеленых обильные выделения отовсюду.
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03.03.2021 11:10
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Що він тобі збрехав , ватан ?
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03.03.2021 11:20 Ответить
він сподівавсь, що за Петра заживе як німець.
цілком логічно, що такого не сталось.
Проте, така цікава річ. Від клована його виборці не чекають абсолютно нічого, тому і не розчаровуються, тому і продовжують любити вовочку.
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03.03.2021 11:43 Ответить
Продам Рошен - збрехав
Доллар по 10 - збрехав
АТО за пару дней - збрехав
Налог на выведенный капитал - збрехав

Снять депутатскую неприкосновенность - збрехав

Построить патронный завод - збрехав

Закон о военном суде - збрехав
Та тут 5 страниц не хватит писать о брехне сивочелого.
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03.03.2021 13:34 Ответить
Второй год вырывается, но везде пшик)))
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03.03.2021 11:54 Ответить
Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 1366 Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 8292
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03.03.2021 11:19 Ответить
Самокритика - річ хороша
Але для спаму - не виправдання
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03.03.2021 11:24 Ответить
Вот нельзя было кидать Яценюка через бедро ,других соратников по коалиции.Месть оказалась праведной.Теперь приходится постоянно шатунами быть, оставшиеся годы под ногами путаться.А как хорошо начинали.!
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03.03.2021 11:21 Ответить
И закончат хорошо те , кто начинал , только не для холуёв мацковских !
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03.03.2021 11:23 Ответить
У портновской и кремлевской ботвы - агония и диарея началась одновременно - Петя в теме 😀😁😁
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03.03.2021 11:21 Ответить
Щось Татьяна Лайф не видно...
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03.03.2021 12:30 Ответить
Пока что грязная кампания ведётся против Зе. И ведут эту кампанию не только опизежэ, но и все остальные бескорытные.
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03.03.2021 11:24 Ответить
Ага. Тарова підкинули і не дають звільнити.
Хто?
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03.03.2021 11:29 Ответить
Татаров и Портнов в их числе: сидят возле зеленского и ведут компанию. Йа-йа. Да и Ермак тоже там вместе с Малюськой под столом президента прячутся. В позе лотоса. И тоже, гады, ведут свою линию. И беня не забывает навещать Зе и давать свои указания. И Захарченко(который в розыске) шлет телеграммы по закрытой линии из посольства Украины в Минске прямиком Ермаку под стол. Тоже гад ведет компанию. Всюду черти и разбойники. Один Зе - зеленый.
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03.03.2021 11:31 Ответить
відкрию вам таємницю: найбільш брудну кампанію проти зє веде сам зє - обсерається з будь-якого приводу..
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03.03.2021 11:33 Ответить
Тетяно, скажіть, а за що отримує зарплатню ваш улюбленець Саакашвілі ?
Якою сумою бабла заткнули його чорну пащеку ?
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03.03.2021 11:33 Ответить
Подписываюсь под каждым словом Парубия по поводу "достижений" клоунской власти. Только я не понял при чем тут "грязная компания против Порошенко"? Задача была лизнуть хозяину?
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03.03.2021 11:26 Ответить
Ничего нового, все старо как мир. Зегенераты повторяют все, что написано в учебниках истории: в их тупости виновен кто-то другой. Они ведь не хотят признавать, что оказались в лохах и их кинули как последних идиотов. Такое никому не нравилось, не нравится и нравиться не будет. Порох ошибся с одним: загони он в окопы весь зеленый непотреб, зебилов было бы поменьше, да и стране полегче.
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03.03.2021 11:27 Ответить
Мадам, як швидко і непомітно ви перефарбувалася!
Ще ж недавно самі проти Зе були....
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03.03.2021 11:27 Ответить
Це для Татьяна Лайф
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03.03.2021 11:28 Ответить
Завжди була за нього.
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03.03.2021 11:30 Ответить
Пристрасна оціновувачка дубінізмів завжди тримала лінію зеленського.
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03.03.2021 11:35 Ответить
Девочки, а ничего, что я здесь? И тема вообще- то про вашего гуру, которого якобы политично переслідують . 😁
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03.03.2021 11:38 Ответить
Можу зацитувати ваш камєнт . Це публічна інформація Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 1736
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03.03.2021 11:40 Ответить
Не "якоби", а реально.
Чи для вас єнакієвсько-зеленські Подляки більші авторитети, ніж Європарламент?

У Європарламенті застерегли від політичного переслідування Порошенка



https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/12/7111047/
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03.03.2021 11:41 Ответить
Та у них коротка пам"ять. От як закатають їм санкції, як США за плівки Байдена-Порошенко, тоді заскавчать. А до того іде.
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03.03.2021 12:03 Ответить
Так пусть его не переслідують. На Западе нет неприкосновенных , почему они, собственно, должны быть у нас? Если есть правонарушению, пусть отвечает, нет - тогда не отвечает. Мне кажется, политически он уже наказан .
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03.03.2021 12:04 Ответить
Так немає у вашого ідеалу Зелі та його 100% прокурорши та ДБР справ проти Порошенка, які на Заході могли би розцінити як справедливі, самий шлак за позовами Портнова.
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03.03.2021 12:08 Ответить
порошенко не сидить тільки тому що "не встиг" реформувати судову систему.зеленський також " не встигне".За ґрати не хоче жоден з президентів,а є за що.В країні буде бардак доки не проведуть судову реформу(посадять на довічно всіх суддів і членів їхніх родин)
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03.03.2021 15:40 Ответить
О, тут таки! А то я думаю- що це тема про Порошенка, а Татьяни нема.
Ви ж самі писали що обожнюєте Дубінсково та ;дубінізми;.
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03.03.2021 12:32 Ответить
Я за Украину и справедливость. И всегда буду за тех, кто мне эту справедливость может обеспечить. А чернухи и незаслуженной критики , именно незаслуженной, а не конструктивной, которая есть добро, исходит именно от Команды Порошенко, страдающей амнезией.
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03.03.2021 11:35 Ответить
Напрасно ты зацепилась с этими...
Не трать время, силы и нервы.
Как говорит Каролина Ашион с ПРЯМОГО: - "Им, как об стенку ... барабаном". )))
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03.03.2021 11:38 Ответить
Чорнухою ви ніколи не гидували, а зараз така вся правильна...
А навкруги хаос і поразки принесені вашим вибором.
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03.03.2021 11:38 Ответить
Я перфекционистка и всегда правильная, в отличие от вас. Я хочу жить в лучшей в мире стране- Украине
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03.03.2021 11:51 Ответить
Як перфекціоністка може бути фанаткою Дубинського?!
Його брудна паща із десятиповерховими матюками та наклепами це ідеал?
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03.03.2021 11:54 Ответить
У зеботок-"перфекціоністок" свої ідеали - за моральними цінностями... Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 5618
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03.03.2021 11:59 Ответить
Я много чего читаю, Ницше, например. Вот в Германии опубликовали майн кампф, и что, от этого они стали фанатами неофашизма? Вас я тоже читаю, кстати.
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03.03.2021 12:19 Ответить
"Перфекціоністка" Лайф вважає, що твори Ничше чи моя манера висловлюватись ідентичні манері Дубинського?

https://censor.net/ua/news/3205765/bem_smoliya_v_tupyyi_sobachyyi_rot_sluga_narodu_dubinskyyi
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03.03.2021 12:24 Ответить
Я хотела сказать то, что сказала, мне дубинский точно так же фиолетов, как и вы. Иногда здесь сленг и покруче можно встретить, благодаря чему многие и покинули форум. А дубинского вы все время вспоминаете, по поводу и без, наверное, нравится он именно вам.
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03.03.2021 12:30 Ответить
Про фіолетових не пишуть на форумі "Дубинский красава!".
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03.03.2021 12:50 Ответить
"Дубинский красава. Подписана на его дубинизмы." - Лайф.
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03.03.2021 12:53 Ответить
І писала це Лайф.
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03.03.2021 12:50 Ответить
* Ницше
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03.03.2021 13:53 Ответить
Слышь, перфекционистка. Ти хочаб вивчила мову країни, за яку так «пітніїшь». В лучшую страну в мире-это тебе за поребрик, там все велично, скрепно и справедливо. И не надо обмороков, о моем хамстве.
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03.03.2021 14:09 Ответить
Вот видишь, как я на тебя положительно повлияла) Сама уже признаёшь себя хамкой, да и новое длинное слово выучила.
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03.03.2021 14:49 Ответить
Лапуля, касательно таких как ты, я готова каждый день учить новые прилагательные и эпитеты и щедро тебя ими осыпать, в благодарность, о твоём положительном влиянии на меня. Например: ущербное, недалекое, ограниченное, неумное, близорукое...
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03.03.2021 19:18 Ответить
Дура дурой Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 8094
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03.03.2021 11:43 Ответить
Это ты сама поняла, или муж твой тебя так называет?
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03.03.2021 11:47 Ответить
Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 7340
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03.03.2021 12:13 Ответить
Тебе, ЗЕбілку, спамлять, а ти як і політична сила, яку ти підтримуєшь, лізеш і лізешь і з своїми брєднями - йди нах до недоумка дУбінського - ви з ним два чоботи - пара!
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03.03.2021 12:34 Ответить
Первое, лезешь ко мне ты, я тебе отвечаю. Второе, матом ты пользуешься не хуже любого мужика. Терпеть не могу матерящихся женщин, это что- то противоестественное. Поэтому дискуссию с тобой прекращаю
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03.03.2021 12:38 Ответить
Больной человек.
Жертва второй ступени медреформы.
Прости её. Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 6067
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03.03.2021 12:48 Ответить
ЗЕбілка кончена, загубися, курва твой сорбачий рот Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 7095
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03.03.2021 13:53 Ответить
😁
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03.03.2021 14:50 Ответить
Оля, мать, не спорь с экспертом))) она девочка, которую воспитывали дятлы, она задолбала уже не одну деревню и теперь пришла на Цензор)))
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03.03.2021 19:20 Ответить
Оля, все нахи заняты тобой.
Идти некуда. Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 9879
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03.03.2021 12:46 Ответить
ЗЕбіло Худонедоношене, йди разом з Лайф танькою в собачий дубінскій рот Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 5284
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03.03.2021 13:56 Ответить
Вот читаю ваши коменты и у меня вопрос: вам лет 13-14?
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03.03.2021 14:16 Ответить
Понимаешь в чём дело...
Можно быть за зе, но критиковать его за дело.
А можно быть против зе, но защищать от необоснованных нападок.
Но у вас по другому.
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03.03.2021 11:32 Ответить
Примеры необоснованной критики?
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03.03.2021 11:35 Ответить
А критикують за злочинну бездіяльність.
Що не потрібно ?
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03.03.2021 11:39 Ответить
Цікаво,частина українців не любить петю за злочинну діяльність,чи злочинну бездіяльність?
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03.03.2021 22:10 Ответить
Для активировавшихся ботов: www.svoboda.org/a/31119856.html
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03.03.2021 11:29 Ответить
Вы ничего не перепутали? Святой Петр -это в Библии. Наш к нему не относится.
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03.03.2021 11:31 Ответить
Та ти шо !? Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 3945
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03.03.2021 11:35 Ответить
Ну ладно...
Раз вы так требуете...
Мы больше не будем.
Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 8792
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03.03.2021 11:34 Ответить
ні хряк парашенко ні кловун зєльоний давєріє ***** нє виправдали як би тролі не пнулися втрачає *********** агєнтуру
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03.03.2021 11:44 Ответить
А вот не понравилась мне эта речь. Возникает вопрос "а где ВЫ были раньше?"
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03.03.2021 11:46 Ответить
Записні зеботи,

Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 3345
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03.03.2021 11:47 Ответить
Нет!
"надежды на будущее" избиратели "бубочки" несомненно связывают с его одаренностью разносторонней, особенно с умением креативно играть на пианино.
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03.03.2021 12:06 Ответить
Да кому уже эта молькостюмная нужна? Как мертвому уйх не на 9ро4ишь ,так и Порошенко рейтинг не поднимешь!
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03.03.2021 11:48 Ответить
Какой-то злой человек писал бывшему голове этот гневный текст. Явно хотел поиздеваться. Поучились бы у меня. Ни одной буквы "р"
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03.03.2021 11:52 Ответить
Врешті-решт для історії не мають значення от ті дрібні і великі наїзди на Порошенка.
Історія змиє тих, хто намагається опорочити Петра Олексійовича.
Тим що зробив Порошенко для України, він уже закарбував себе золотими літерами в історії нашої країни.
І те постійне гавкотіння зелених швондерів, звісно може вкоротити вік 5-го Президента, як вкоротили життя його батька.
Тому будемо гідними і не будемо опускатися до зе-гидоти
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03.03.2021 11:57 Ответить
А чому ми не повинні реагувати , чи як Ви кажете "опускатися" , на випади та образи зебілів ? Те , що воно тупе і неосвітчене , не знімає відповідальності . Вони ж не тільки не слухають , що люди їм кажуть , вони ще й агресивно нападають . Вважаю , що наші біди в тому , що 30 років були занадто толерантними до різного лайна , яке саме не хоче нормально жити та іншим не дає .
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03.03.2021 12:15 Ответить
увы. но если бы Порошенко не было - его бы выдумали, чтобы списать на него все огрехи
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03.03.2021 12:04 Ответить
Басня Крылова Кукушка и Петрушка.
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03.03.2021 12:16 Ответить
Пять лет пели байки о пятой колонне, но ни санкций, ни сроков, ни цензуры для их сми не вводили. А теперь воют "Медведчука в тюрьму" - самим не смешно?
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03.03.2021 12:17 Ответить
Аваков , остановись !
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03.03.2021 12:27 Ответить
страх божий, все усирались
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03.03.2021 12:27 Ответить
Фігасє Пєця накравсь. Вже два роки проплачує собі ботоферму тролів і політиків
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03.03.2021 12:33 Ответить
Самый точный комментарий
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03.03.2021 14:53 Ответить
Таки, да!
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03.03.2021 13:00 Ответить
это Парубий про посла Великобритании в Украине, которая заявила " Вакцини: фактчек. Вакцина від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними. Covishield - це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, що використовуються в Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 5341, відрізняються за формулою, є категорично неправильним. " ?
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03.03.2021 13:51 Ответить
Я ему писал - нельзя быть таким жадным.
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03.03.2021 14:11 Ответить
За что олигарха обижают, соберёмся все на майдане и защитим его Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 6176
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03.03.2021 15:17 Ответить
да хто там его трогает. уже забыли и не вспоминают.
но нет, надо заявить, что прям жертва репрессий.
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03.03.2021 16:24 Ответить
А у нас все всегда вели и ведут через грязные кампании. Ведь известно, что все наши политики это бывшая грязная номенклатура СССР, их дети и внуки. И Порошенко тоже оттуда, и такой как и все. Особенно достают порохоботы.
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03.03.2021 17:44 Ответить
Требуем прекратить грязную кампанию против Порошенко, - Парубий
Создается впечатление, что Зеленскому Медведчук был нужен для информационной атаки на "Евросолидарность" и на меня лично, - Порошенко.

По логике, прекратить грязную кампанию против Порошенко = снять санкции с Медведчука или хде? Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 3885
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04.03.2021 10:14 Ответить
А как всё начиналось: "Було весело!"
Вже не весело?Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 4173
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26.05.2021 19:05 Ответить
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