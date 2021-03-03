Требуем прекратить грязную кампанию против Порошенко, - Парубий
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Европейская Солидарность" требует прекратить грязную информационную кампанию против пятого Президента, лидера партии Петра Порошенко.
Об этом с трибуны парламента заявил Председатель Верховной Рады (2016-2019), народный депутат Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Европейская Солидарность" требует прекратить грязную кампанию против Петра Порошенко. Хочу напомнить, что за несколько лет нашей команде удалось провести ряд масштабных обменов пленными. При этом Порошенко не выдал России ни Цемаха как ключевого свидетеля преступления, ни "беркутовцев", которые расстреливали нас на Майдане. Их выпустил из рук Зеленский по личному заказу Путина", - заявил Андрей Парубий.
Он отметил, что нынешняя власть, забывая о внешнем враге, пытается воевать внутри с украинскими патриотами.
"Сегодня мы наблюдаем очередное такое шоу с целью прикрыть собственные просчеты, начиная с неспособности обеспечить страну вакциной - и заканчивая ситуацией в экономике и в провале борьбы с коррупцией. Мы до сих пор имеем пророссийских силовиков в Офисе Президента, ГБР и других структурах. Мы имеем Портнова в судах, и соответствующие решения судов о заключении украинских патриотов - как вопрос по Стерненко, как травля Риффмастера и Кузьменко. Как попытки совершить расправу над членами "Европейской Солидарности" Федыной, Звиробий, Чорновол. Мы наконец имеем дело "вагнеровцев", когда власть отпускает российских наемников и убийц, а ветераны сидят в тюрьмах. На этом фоне разворачивается очередной позорный сериал с очередными пленками. Особенно цинично, что этот сериал касается вопроса обмена пленными", - говорит Парубий.
Он также отметил, что "Европейская Солидарность" требует немедленных действий в отношении лиц, подозреваемых в терроризме. "Мы верим, что правоохранительные органы имеют достаточно доказательств. А раз так - они должны предъявить подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых в тяжелом преступлении. Я убежден: люди, которые финансируют терроризм по решению СНБО - Медведчук, Козак - должны сидеть в тюрьме, а не в зале Верховной Рады Украины. Это требование и украинского народа, и "Европейской Солидарности", - говорит Андрей Парубий.
"Мы еще раз призываем президента Зеленского прекратить снимать дешевые постановочные шоу. Их легче снимать, чем вести собственную политику. Но без собственного понимания стратегии государства, без собственного понимания, что патриоты Украины и являются той основой, которая защищает Украину от российской агрессии, невозможно строить государство", - резюмировал Андрей Парубий.
Пожалуйста, подождите...
цілком логічно, що такого не сталось.
Проте, така цікава річ. Від клована його виборці не чекають абсолютно нічого, тому і не розчаровуються, тому і продовжують любити вовочку.
Доллар по 10 - збрехав
АТО за пару дней - збрехав
Налог на выведенный капитал - збрехав
Снять депутатскую неприкосновенность - збрехав
Построить патронный завод - збрехав
Закон о военном суде - збрехав
Та тут 5 страниц не хватит писать о брехне сивочелого.
Але для спаму - не виправдання
Хто?
Якою сумою бабла заткнули його чорну пащеку ?
Ще ж недавно самі проти Зе були....
Чи для вас єнакієвсько-зеленські Подляки більші авторитети, ніж Європарламент?
У Європарламенті застерегли від політичного переслідування Порошенка
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/12/7111047/
Ви ж самі писали що обожнюєте Дубінсково та ;дубінізми;.
Не трать время, силы и нервы.
Как говорит Каролина Ашион с ПРЯМОГО: - "Им, как об стенку ... барабаном". )))
А навкруги хаос і поразки принесені вашим вибором.
Його брудна паща із десятиповерховими матюками та наклепами це ідеал?
https://censor.net/ua/news/3205765/bem_smoliya_v_tupyyi_sobachyyi_rot_sluga_narodu_dubinskyyi
Жертва второй ступени медреформы.
Прости её.
Идти некуда.
Можно быть за зе, но критиковать его за дело.
А можно быть против зе, но защищать от необоснованных нападок.
Но у вас по другому.
Що не потрібно ?
Раз вы так требуете...
Мы больше не будем.
"надежды на будущее" избиратели "бубочки" несомненно связывают с его одаренностью разносторонней, особенно с умением креативно играть на пианино.
Історія змиє тих, хто намагається опорочити Петра Олексійовича.
Тим що зробив Порошенко для України, він уже закарбував себе золотими літерами в історії нашої країни.
І те постійне гавкотіння зелених швондерів, звісно може вкоротити вік 5-го Президента, як вкоротили життя його батька.
Тому будемо гідними і не будемо опускатися до зе-гидоти
но нет, надо заявить, что прям жертва репрессий.
Создается впечатление, что Зеленскому Медведчук был нужен для информационной атаки на "Евросолидарность" и на меня лично, - Порошенко.
По логике, прекратить грязную кампанию против Порошенко = снять санкции с Медведчука или хде?
Вже не весело?