Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій
Новини Цензор.НЕТ Політика України
"Європейська Солідарність" вимагає припинити брудну інформаційну кампанію проти п'ятого Президента, лідера партії Петра Порошенка.
Про це з трибуни парламенту заявив Голова Верховної Ради (2016-2019), народний депутат Андрій Парубій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Європейська Солідарність" вимагає припинити брудну кампанію проти Петра Порошенка. Хочу нагадати, що за кілька років нашій команді вдалося провести низку масштабних обмінів полоненими. При цьому Порошенко не видав Росії ані Цемаха як ключового свідка злочину, ані "беркутів", що розстрілювали нас на Майдані. Їх випустив особисто Зеленський на особисте замовлення Путіна", – заявив Андрій Парубій.
Він зазначив, що нинішня влада, забуваючи про зовнішнього ворога, намагається воювати всередині з українськими патріотами.
"Сьогодні ми спостерігаємо чергове таке шоу з метою прикрити власні прорахунки, починаючи з нездатності забезпечити країну вакциною – і завершуючи ситуацією в економіці і в провалі щодо боротьби з корупцією. Ми досі маємо проросійських силовиків в Офісі Президента, ДБР та інших структурах. Ми маємо Портнова в судах, і відповідні рішення судів про ув’язнення українських патріотів – як питання щодо Стерненка, як цькування Ріффмастера та Кузьменко. Як спроби вчинити розправу над членами "Європейської Солідарності" Фединою, Звіробій, Чорновол. Ми, зрештою, маємо справу "вагнерівців", коли влада відпускає російських найманців і вбивць, а ветерани сидять у тюрмах. На цьому тлі розгортається черговий ганебний серіал із черговими плівками. Особливо цинічно, що цей серіал стосується питання обміну полоненими", – говорить Парубій.
Він також наголосив, що "Європейська Солідарність" вимагає негайних дій щодо осіб, які підозрюються у тероризмі. "Ми віримо, що правоохоронні органи мають достатньо доказів. А коли так – вони мають пред’явити підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу щодо осіб, які підозрюються у важкому злочині. Я переконаний: люди, які фінансують тероризм згідно з рішенням РНБО – Медведчук, Козак – мають сидіти в тюрмі, а не в залі Верховної Ради України. Це вимога і українського народу, і "Європейської Солідарності", – каже Андрій Парубій.
"Ми ще раз закликаємо президента Зеленського припинити знімати дешеві постановочні шоу. Їх легше знімати, аніж вести власну політику. Але без власного розуміння стратегії держави, без власного розуміння, що патріоти України і є тою основою, яка захищає Україну від російської агресії, неможливо будувати державу", – резюмував Андрій Парубій.
Будь ласка, зачекайте...
цілком логічно, що такого не сталось.
Проте, така цікава річ. Від клована його виборці не чекають абсолютно нічого, тому і не розчаровуються, тому і продовжують любити вовочку.
Доллар по 10 - збрехав
АТО за пару дней - збрехав
Налог на выведенный капитал - збрехав
Снять депутатскую неприкосновенность - збрехав
Построить патронный завод - збрехав
Закон о военном суде - збрехав
Та тут 5 страниц не хватит писать о брехне сивочелого.
Але для спаму - не виправдання
Хто?
Якою сумою бабла заткнули його чорну пащеку ?
Ще ж недавно самі проти Зе були....
Чи для вас єнакієвсько-зеленські Подляки більші авторитети, ніж Європарламент?
У Європарламенті застерегли від політичного переслідування Порошенка
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/12/7111047/
Ви ж самі писали що обожнюєте Дубінсково та ;дубінізми;.
Не трать время, силы и нервы.
Как говорит Каролина Ашион с ПРЯМОГО: - "Им, как об стенку ... барабаном". )))
А навкруги хаос і поразки принесені вашим вибором.
Його брудна паща із десятиповерховими матюками та наклепами це ідеал?
https://censor.net/ua/news/3205765/bem_smoliya_v_tupyyi_sobachyyi_rot_sluga_narodu_dubinskyyi
Жертва второй ступени медреформы.
Прости её.
Идти некуда.
Можно быть за зе, но критиковать его за дело.
А можно быть против зе, но защищать от необоснованных нападок.
Но у вас по другому.
Що не потрібно ?
Раз вы так требуете...
Мы больше не будем.
"надежды на будущее" избиратели "бубочки" несомненно связывают с его одаренностью разносторонней, особенно с умением креативно играть на пианино.
Історія змиє тих, хто намагається опорочити Петра Олексійовича.
Тим що зробив Порошенко для України, він уже закарбував себе золотими літерами в історії нашої країни.
І те постійне гавкотіння зелених швондерів, звісно може вкоротити вік 5-го Президента, як вкоротили життя його батька.
Тому будемо гідними і не будемо опускатися до зе-гидоти
но нет, надо заявить, что прям жертва репрессий.
Создается впечатление, что Зеленскому Медведчук был нужен для информационной атаки на "Евросолидарность" и на меня лично, - Порошенко.
По логике, прекратить грязную кампанию против Порошенко = снять санкции с Медведчука или хде?
Вже не весело?