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Новини Політика України
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Зеленський (17470) Медведчук (1324) Парубій (1218) Порошенко (13234) Сурков (201) полонені (1948)

Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій

"Європейська Солідарність" вимагає припинити брудну інформаційну кампанію проти п'ятого Президента, лідера партії Петра Порошенка.

Про це з трибуни парламенту заявив Голова Верховної Ради (2016-2019), народний депутат Андрій Парубій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Європейська Солідарність" вимагає припинити брудну кампанію проти Петра Порошенка. Хочу нагадати, що за кілька років нашій команді вдалося провести низку масштабних обмінів полоненими. При цьому Порошенко не видав Росії ані Цемаха як ключового свідка злочину, ані "беркутів", що розстрілювали нас на Майдані. Їх випустив особисто Зеленський на особисте замовлення Путіна", – заявив Андрій Парубій.

Він зазначив, що нинішня влада, забуваючи про зовнішнього ворога, намагається воювати всередині з українськими патріотами.

"Сьогодні ми спостерігаємо чергове таке шоу з метою прикрити власні прорахунки, починаючи з нездатності забезпечити країну вакциною – і завершуючи ситуацією в економіці і в провалі щодо боротьби з корупцією. Ми досі маємо проросійських силовиків в Офісі Президента, ДБР та інших структурах. Ми маємо Портнова в судах, і відповідні рішення судів про ув’язнення українських патріотів – як питання щодо Стерненка, як цькування Ріффмастера та Кузьменко. Як спроби вчинити розправу над членами "Європейської Солідарності" Фединою, Звіробій, Чорновол. Ми, зрештою, маємо справу "вагнерівців", коли влада відпускає російських найманців і вбивць, а ветерани сидять у тюрмах. На цьому тлі розгортається черговий ганебний серіал із черговими плівками. Особливо цинічно, що цей серіал стосується питання обміну полоненими", – говорить Парубій.

Він також наголосив, що "Європейська Солідарність" вимагає негайних дій щодо осіб, які підозрюються у тероризмі. "Ми віримо, що правоохоронні органи мають достатньо доказів. А коли так – вони мають пред’явити підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу щодо осіб, які підозрюються у важкому злочині. Я переконаний: люди, які фінансують тероризм згідно з рішенням РНБО – Медведчук, Козак – мають сидіти в тюрмі, а не в залі Верховної Ради України. Це вимога і українського народу, і "Європейської Солідарності", – каже Андрій Парубій.

"Ми ще раз закликаємо президента Зеленського припинити знімати дешеві постановочні шоу. Їх легше знімати, аніж вести власну політику. Але без власного розуміння стратегії держави, без власного розуміння, що патріоти України і є тою основою, яка захищає Україну від російської агресії, неможливо будувати державу", – резюмував Андрій Парубій.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
Штырит свинособак и их холуев от Пороха

Требуем прекратить грязную кампанию против Порошенко, - Парубий - Цензор.НЕТ 1026
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03.03.2021 11:05
+33
Требуем прекратить грязную кампанию против Порошенко, - Парубий - Цензор.НЕТ 5226
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03.03.2021 11:07
+28
При упоминании Порошенко у зеленых обильные выделения отовсюду.
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03.03.2021 11:10
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Що він тобі збрехав , ватан ?
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03.03.2021 11:20 Відповісти
він сподівавсь, що за Петра заживе як німець.
цілком логічно, що такого не сталось.
Проте, така цікава річ. Від клована його виборці не чекають абсолютно нічого, тому і не розчаровуються, тому і продовжують любити вовочку.
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03.03.2021 11:43 Відповісти
Продам Рошен - збрехав
Доллар по 10 - збрехав
АТО за пару дней - збрехав
Налог на выведенный капитал - збрехав

Снять депутатскую неприкосновенность - збрехав

Построить патронный завод - збрехав

Закон о военном суде - збрехав
Та тут 5 страниц не хватит писать о брехне сивочелого.
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03.03.2021 13:34 Відповісти
Второй год вырывается, но везде пшик)))
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03.03.2021 11:54 Відповісти
Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 1366 Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 8292
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03.03.2021 11:19 Відповісти
Самокритика - річ хороша
Але для спаму - не виправдання
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03.03.2021 11:24 Відповісти
Вот нельзя было кидать Яценюка через бедро ,других соратников по коалиции.Месть оказалась праведной.Теперь приходится постоянно шатунами быть, оставшиеся годы под ногами путаться.А как хорошо начинали.!
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03.03.2021 11:21 Відповісти
И закончат хорошо те , кто начинал , только не для холуёв мацковских !
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03.03.2021 11:23 Відповісти
У портновской и кремлевской ботвы - агония и диарея началась одновременно - Петя в теме 😀😁😁
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03.03.2021 11:21 Відповісти
Щось Татьяна Лайф не видно...
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03.03.2021 12:30 Відповісти
Пока что грязная кампания ведётся против Зе. И ведут эту кампанию не только опизежэ, но и все остальные бескорытные.
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03.03.2021 11:24 Відповісти
Ага. Тарова підкинули і не дають звільнити.
Хто?
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03.03.2021 11:29 Відповісти
Татаров и Портнов в их числе: сидят возле зеленского и ведут компанию. Йа-йа. Да и Ермак тоже там вместе с Малюськой под столом президента прячутся. В позе лотоса. И тоже, гады, ведут свою линию. И беня не забывает навещать Зе и давать свои указания. И Захарченко(который в розыске) шлет телеграммы по закрытой линии из посольства Украины в Минске прямиком Ермаку под стол. Тоже гад ведет компанию. Всюду черти и разбойники. Один Зе - зеленый.
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03.03.2021 11:31 Відповісти
відкрию вам таємницю: найбільш брудну кампанію проти зє веде сам зє - обсерається з будь-якого приводу..
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03.03.2021 11:33 Відповісти
Тетяно, скажіть, а за що отримує зарплатню ваш улюбленець Саакашвілі ?
Якою сумою бабла заткнули його чорну пащеку ?
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03.03.2021 11:33 Відповісти
Подписываюсь под каждым словом Парубия по поводу "достижений" клоунской власти. Только я не понял при чем тут "грязная компания против Порошенко"? Задача была лизнуть хозяину?
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03.03.2021 11:26 Відповісти
Ничего нового, все старо как мир. Зегенераты повторяют все, что написано в учебниках истории: в их тупости виновен кто-то другой. Они ведь не хотят признавать, что оказались в лохах и их кинули как последних идиотов. Такое никому не нравилось, не нравится и нравиться не будет. Порох ошибся с одним: загони он в окопы весь зеленый непотреб, зебилов было бы поменьше, да и стране полегче.
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03.03.2021 11:27 Відповісти
Мадам, як швидко і непомітно ви перефарбувалася!
Ще ж недавно самі проти Зе були....
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03.03.2021 11:27 Відповісти
Це для Татьяна Лайф
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03.03.2021 11:28 Відповісти
Завжди була за нього.
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03.03.2021 11:30 Відповісти
Пристрасна оціновувачка дубінізмів завжди тримала лінію зеленського.
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03.03.2021 11:35 Відповісти
Девочки, а ничего, что я здесь? И тема вообще- то про вашего гуру, которого якобы политично переслідують . 😁
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03.03.2021 11:38 Відповісти
Можу зацитувати ваш камєнт . Це публічна інформація Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 1736
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03.03.2021 11:40 Відповісти
Не "якоби", а реально.
Чи для вас єнакієвсько-зеленські Подляки більші авторитети, ніж Європарламент?

У Європарламенті застерегли від політичного переслідування Порошенка



https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/12/7111047/
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03.03.2021 11:41 Відповісти
Та у них коротка пам"ять. От як закатають їм санкції, як США за плівки Байдена-Порошенко, тоді заскавчать. А до того іде.
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03.03.2021 12:03 Відповісти
Так пусть его не переслідують. На Западе нет неприкосновенных , почему они, собственно, должны быть у нас? Если есть правонарушению, пусть отвечает, нет - тогда не отвечает. Мне кажется, политически он уже наказан .
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03.03.2021 12:04 Відповісти
Так немає у вашого ідеалу Зелі та його 100% прокурорши та ДБР справ проти Порошенка, які на Заході могли би розцінити як справедливі, самий шлак за позовами Портнова.
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03.03.2021 12:08 Відповісти
порошенко не сидить тільки тому що "не встиг" реформувати судову систему.зеленський також " не встигне".За ґрати не хоче жоден з президентів,а є за що.В країні буде бардак доки не проведуть судову реформу(посадять на довічно всіх суддів і членів їхніх родин)
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03.03.2021 15:40 Відповісти
О, тут таки! А то я думаю- що це тема про Порошенка, а Татьяни нема.
Ви ж самі писали що обожнюєте Дубінсково та ;дубінізми;.
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03.03.2021 12:32 Відповісти
Я за Украину и справедливость. И всегда буду за тех, кто мне эту справедливость может обеспечить. А чернухи и незаслуженной критики , именно незаслуженной, а не конструктивной, которая есть добро, исходит именно от Команды Порошенко, страдающей амнезией.
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03.03.2021 11:35 Відповісти
Напрасно ты зацепилась с этими...
Не трать время, силы и нервы.
Как говорит Каролина Ашион с ПРЯМОГО: - "Им, как об стенку ... барабаном". )))
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03.03.2021 11:38 Відповісти
Чорнухою ви ніколи не гидували, а зараз така вся правильна...
А навкруги хаос і поразки принесені вашим вибором.
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03.03.2021 11:38 Відповісти
Я перфекционистка и всегда правильная, в отличие от вас. Я хочу жить в лучшей в мире стране- Украине
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03.03.2021 11:51 Відповісти
Як перфекціоністка може бути фанаткою Дубинського?!
Його брудна паща із десятиповерховими матюками та наклепами це ідеал?
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03.03.2021 11:54 Відповісти
У зеботок-"перфекціоністок" свої ідеали - за моральними цінностями... Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 5618
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03.03.2021 11:59 Відповісти
Я много чего читаю, Ницше, например. Вот в Германии опубликовали майн кампф, и что, от этого они стали фанатами неофашизма? Вас я тоже читаю, кстати.
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03.03.2021 12:19 Відповісти
"Перфекціоністка" Лайф вважає, що твори Ничше чи моя манера висловлюватись ідентичні манері Дубинського?

https://censor.net/ua/news/3205765/bem_smoliya_v_tupyyi_sobachyyi_rot_sluga_narodu_dubinskyyi
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03.03.2021 12:24 Відповісти
Я хотела сказать то, что сказала, мне дубинский точно так же фиолетов, как и вы. Иногда здесь сленг и покруче можно встретить, благодаря чему многие и покинули форум. А дубинского вы все время вспоминаете, по поводу и без, наверное, нравится он именно вам.
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03.03.2021 12:30 Відповісти
Про фіолетових не пишуть на форумі "Дубинский красава!".
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03.03.2021 12:50 Відповісти
"Дубинский красава. Подписана на его дубинизмы." - Лайф.
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03.03.2021 12:53 Відповісти
І писала це Лайф.
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03.03.2021 12:50 Відповісти
* Ницше
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03.03.2021 13:53 Відповісти
Слышь, перфекционистка. Ти хочаб вивчила мову країни, за яку так «пітніїшь». В лучшую страну в мире-это тебе за поребрик, там все велично, скрепно и справедливо. И не надо обмороков, о моем хамстве.
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03.03.2021 14:09 Відповісти
Вот видишь, как я на тебя положительно повлияла) Сама уже признаёшь себя хамкой, да и новое длинное слово выучила.
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03.03.2021 14:49 Відповісти
Лапуля, касательно таких как ты, я готова каждый день учить новые прилагательные и эпитеты и щедро тебя ими осыпать, в благодарность, о твоём положительном влиянии на меня. Например: ущербное, недалекое, ограниченное, неумное, близорукое...
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03.03.2021 19:18 Відповісти
Дура дурой Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 8094
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03.03.2021 11:43 Відповісти
Это ты сама поняла, или муж твой тебя так называет?
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03.03.2021 11:47 Відповісти
Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 7340
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03.03.2021 12:13 Відповісти
Тебе, ЗЕбілку, спамлять, а ти як і політична сила, яку ти підтримуєшь, лізеш і лізешь і з своїми брєднями - йди нах до недоумка дУбінського - ви з ним два чоботи - пара!
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03.03.2021 12:34 Відповісти
Первое, лезешь ко мне ты, я тебе отвечаю. Второе, матом ты пользуешься не хуже любого мужика. Терпеть не могу матерящихся женщин, это что- то противоестественное. Поэтому дискуссию с тобой прекращаю
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03.03.2021 12:38 Відповісти
Больной человек.
Жертва второй ступени медреформы.
Прости её. Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 6067
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03.03.2021 12:48 Відповісти
ЗЕбілка кончена, загубися, курва твой сорбачий рот Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 7095
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03.03.2021 13:53 Відповісти
😁
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03.03.2021 14:50 Відповісти
Оля, мать, не спорь с экспертом))) она девочка, которую воспитывали дятлы, она задолбала уже не одну деревню и теперь пришла на Цензор)))
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03.03.2021 19:20 Відповісти
Оля, все нахи заняты тобой.
Идти некуда. Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 9879
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03.03.2021 12:46 Відповісти
ЗЕбіло Худонедоношене, йди разом з Лайф танькою в собачий дубінскій рот Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 5284
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03.03.2021 13:56 Відповісти
Вот читаю ваши коменты и у меня вопрос: вам лет 13-14?
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03.03.2021 14:16 Відповісти
Понимаешь в чём дело...
Можно быть за зе, но критиковать его за дело.
А можно быть против зе, но защищать от необоснованных нападок.
Но у вас по другому.
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03.03.2021 11:32 Відповісти
Примеры необоснованной критики?
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03.03.2021 11:35 Відповісти
А критикують за злочинну бездіяльність.
Що не потрібно ?
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03.03.2021 11:39 Відповісти
Цікаво,частина українців не любить петю за злочинну діяльність,чи злочинну бездіяльність?
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03.03.2021 22:10 Відповісти
Для активировавшихся ботов: www.svoboda.org/a/31119856.html
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03.03.2021 11:29 Відповісти
Вы ничего не перепутали? Святой Петр -это в Библии. Наш к нему не относится.
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03.03.2021 11:31 Відповісти
Та ти шо !? Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 3945
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03.03.2021 11:35 Відповісти
Ну ладно...
Раз вы так требуете...
Мы больше не будем.
Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 8792
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03.03.2021 11:34 Відповісти
ні хряк парашенко ні кловун зєльоний давєріє ***** нє виправдали як би тролі не пнулися втрачає *********** агєнтуру
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03.03.2021 11:44 Відповісти
А вот не понравилась мне эта речь. Возникает вопрос "а где ВЫ были раньше?"
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03.03.2021 11:46 Відповісти
Записні зеботи,

Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 3345
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03.03.2021 11:47 Відповісти
Нет!
"надежды на будущее" избиратели "бубочки" несомненно связывают с его одаренностью разносторонней, особенно с умением креативно играть на пианино.
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03.03.2021 12:06 Відповісти
Да кому уже эта молькостюмная нужна? Как мертвому уйх не на 9ро4ишь ,так и Порошенко рейтинг не поднимешь!
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03.03.2021 11:48 Відповісти
Какой-то злой человек писал бывшему голове этот гневный текст. Явно хотел поиздеваться. Поучились бы у меня. Ни одной буквы "р"
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03.03.2021 11:52 Відповісти
Врешті-решт для історії не мають значення от ті дрібні і великі наїзди на Порошенка.
Історія змиє тих, хто намагається опорочити Петра Олексійовича.
Тим що зробив Порошенко для України, він уже закарбував себе золотими літерами в історії нашої країни.
І те постійне гавкотіння зелених швондерів, звісно може вкоротити вік 5-го Президента, як вкоротили життя його батька.
Тому будемо гідними і не будемо опускатися до зе-гидоти
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03.03.2021 11:57 Відповісти
А чому ми не повинні реагувати , чи як Ви кажете "опускатися" , на випади та образи зебілів ? Те , що воно тупе і неосвітчене , не знімає відповідальності . Вони ж не тільки не слухають , що люди їм кажуть , вони ще й агресивно нападають . Вважаю , що наші біди в тому , що 30 років були занадто толерантними до різного лайна , яке саме не хоче нормально жити та іншим не дає .
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03.03.2021 12:15 Відповісти
увы. но если бы Порошенко не было - его бы выдумали, чтобы списать на него все огрехи
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03.03.2021 12:04 Відповісти
Басня Крылова Кукушка и Петрушка.
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03.03.2021 12:16 Відповісти
Пять лет пели байки о пятой колонне, но ни санкций, ни сроков, ни цензуры для их сми не вводили. А теперь воют "Медведчука в тюрьму" - самим не смешно?
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03.03.2021 12:17 Відповісти
Аваков , остановись !
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03.03.2021 12:27 Відповісти
страх божий, все усирались
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03.03.2021 12:27 Відповісти
Фігасє Пєця накравсь. Вже два роки проплачує собі ботоферму тролів і політиків
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03.03.2021 12:33 Відповісти
Самый точный комментарий
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03.03.2021 14:53 Відповісти
Таки, да!
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03.03.2021 13:00 Відповісти
это Парубий про посла Великобритании в Украине, которая заявила " Вакцини: фактчек. Вакцина від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними. Covishield - це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, що використовуються в Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 5341, відрізняються за формулою, є категорично неправильним. " ?
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03.03.2021 13:51 Відповісти
Я ему писал - нельзя быть таким жадным.
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03.03.2021 14:11 Відповісти
За что олигарха обижают, соберёмся все на майдане и защитим его Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 6176
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03.03.2021 15:17 Відповісти
да хто там его трогает. уже забыли и не вспоминают.
но нет, надо заявить, что прям жертва репрессий.
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03.03.2021 16:24 Відповісти
А у нас все всегда вели и ведут через грязные кампании. Ведь известно, что все наши политики это бывшая грязная номенклатура СССР, их дети и внуки. И Порошенко тоже оттуда, и такой как и все. Особенно достают порохоботы.
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03.03.2021 17:44 Відповісти
Требуем прекратить грязную кампанию против Порошенко, - Парубий
Создается впечатление, что Зеленскому Медведчук был нужен для информационной атаки на "Евросолидарность" и на меня лично, - Порошенко.

По логике, прекратить грязную кампанию против Порошенко = снять санкции с Медведчука или хде? Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 3885
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04.03.2021 10:14 Відповісти
А как всё начиналось: "Було весело!"
Вже не весело?Вимагаємо припинити брудну кампанію проти Порошенка, - Парубій - Цензор.НЕТ 4173
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26.05.2021 19:05 Відповісти
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