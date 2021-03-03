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Рада предварительно поддержала перезапуск судебной реформы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада предварительно поддержала перезапуск судебной реформы

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 3711-д о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

"За" проголосовали 227 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Данный законопроект касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. В частности, он определяет порядок формирования ВККС.

ВККС будет состоять из 16 членов. Их на 4 года будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса. Кроме того, будут четкие сроки внесения кандидатур в состав Конкурсной комиссии по вопросам добропорядочности и требования к этим кандидатам.

Среди прочего, законопроект определят порядок проведения конкурсов, а также усовершенствуют порядок организации работы и заседаний ВККС.

Кроме того, законопроект частично касается и органов прокуратуры. Он предлагает изменить названия региональных прокуратур на областные прокуратуры, как предусматривает процесс реформирования органов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
И где же тут реформа?опять кроватки переставляют.
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03.03.2021 13:34
+2
смех и ещё раз ГОМЕРИЧЕСКИЙ СМЕХ!!!! продажные депутаты меняют продажных судей? НА КОГО- ОТКРОЙ ГЛАЗА -ДАВНО ПОНЯТЬ НАДО ЧТО СУДЫ ЭТО САМЫЕ КЛАНОВЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ СООБЩЕСТВА страны да это и РОДОВЫЕ кланы это.. посмотри биографии на каждого судью высшей инстанции приходяться по 5-6 чел судей равной или нижестоящей инстанции по прямой степени родства... для того что бы сдать экзамен на судью НАДО по данным СМИ или отдать сотни тысяч долларов или по политическому телефоному праву(звонок из высших элит) или быть челом с ХРОШЕЙ родословной т.е иметь в родстве судью...так что продажность судей или по денежным или по политическим окрасам навсегда В ЭТОЙ СТРАНЕ гарантированО... КСТАТИ А ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ПОДНИМАЕТ ВОПРОС О ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ СУДОВ???? из вынесенных решений по гражданским делам только 25% исполня.ются.. а по УГОЛОВНЫМ- только 1,5% приговоров ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ но в эти 1,5% 99% это ПОЛИТИЧЕСКИ мотивированные дела.. вспомни стрелка ПАшинского -стрелялв чела и на свободе!!!
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03.03.2021 16:03
+1
...за какое место поддержали, ублюдки зеленые? Рада предварительно поддержала перезапуск судебной реформы - Цензор.НЕТ 4783
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03.03.2021 13:46
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Це той, що розкритикувала Венеціанська комісія? Рада предварительно поддержала перезапуск судебной реформы - Цензор.НЕТ 5424
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03.03.2021 13:34 Ответить
Таки зуміли набрати цілих 227голосів. Правда Госдеп проти цього законопроекту.
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03.03.2021 14:00 Ответить
смех и ещё раз ГОМЕРИЧЕСКИЙ СМЕХ!!!! продажные депутаты меняют продажных судей? НА КОГО- ОТКРОЙ ГЛАЗА -ДАВНО ПОНЯТЬ НАДО ЧТО СУДЫ ЭТО САМЫЕ КЛАНОВЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ СООБЩЕСТВА страны да это и РОДОВЫЕ кланы это.. посмотри биографии на каждого судью высшей инстанции приходяться по 5-6 чел судей равной или нижестоящей инстанции по прямой степени родства... для того что бы сдать экзамен на судью НАДО по данным СМИ или отдать сотни тысяч долларов или по политическому телефоному праву(звонок из высших элит) или быть челом с ХРОШЕЙ родословной т.е иметь в родстве судью...так что продажность судей или по денежным или по политическим окрасам навсегда В ЭТОЙ СТРАНЕ гарантированО... КСТАТИ А ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ПОДНИМАЕТ ВОПРОС О ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ СУДОВ???? из вынесенных решений по гражданским делам только 25% исполня.ются.. а по УГОЛОВНЫМ- только 1,5% приговоров ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ но в эти 1,5% 99% это ПОЛИТИЧЕСКИ мотивированные дела.. вспомни стрелка ПАшинского -стрелялв чела и на свободе!!!
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03.03.2021 16:03 Ответить
И где же тут реформа?опять кроватки переставляют.
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03.03.2021 13:34 Ответить
профукают так же как и закон об импичменте.
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03.03.2021 13:43 Ответить
...за какое место поддержали, ублюдки зеленые? Рада предварительно поддержала перезапуск судебной реформы - Цензор.НЕТ 4783
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03.03.2021 13:46 Ответить
перезапуск судебной реформы ...
Всех судей, кто хоть раз судил не по Закону - посадят пожизненно в тюрьму?
Рада попередньо підтримала перезапуск судової реформи - Цензор.НЕТ 8525
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03.03.2021 14:04 Ответить
Мы строили-строили и так ничего и не построили. Перезапуск. Рада попередньо підтримала перезапуск судової реформи - Цензор.НЕТ 5132
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03.03.2021 14:12 Ответить
А в чем перезапуск, собственно?
Вы что-то уже запускали, чтоб перезапускать?!
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03.03.2021 14:19 Ответить
Илюзия реформ для Запада и народа, опять судебной мафией будет рулить Портновская банда по заказам Кремля для уничтожения Украины
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03.03.2021 15:11 Ответить
порохобанда или ЗЕбанда не лучше!!!
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03.03.2021 16:05 Ответить
Найкращий реформатор АК-74! Всі інші - комедіанти!
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03.03.2021 21:08 Ответить
 
 