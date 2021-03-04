С экс-начальника ГУР Минобороны Бурбы, давшего показания по делу "вагнеровцев", охрану не снимали, - Нацполиция
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В Национальной полиции опровергли информацию о том, что с экс-руководителя ГУР Минобороны Василия Бурбы сняли охрану.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"В последнее время распространяется много слухов об оставлении без охраны бывшего руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы. Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В Нацполиции отметили, что генерал-лейтенант Бурба является лицом, находящимся под охраной, ведь он выполнял особо важные задачи для защиты Независимости и территориальной целостности Украины. В том числе на территории, временно оккупированной врагом.
"Спецподразделения полиции круглосуточно охраняют Василия Бурбу и членов его семьи. Они будут находиться под охраной до тех пор, пока будет существовать угроза их жизни и здоровью", - подчеркнули в полиции.
В то же время, нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко сообщил, что "Бурбе возвращают госохрану, его будет охранять спецподразделение "Титан".
Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что давшего показания по "делу вагнеровцев" экс-начальника ГУР Бурбу выселили из дома и сняли охрану.
"По данным Цензор.НЕТ, накануне выселения из Конча-Заспы с Бурбой провел встречу сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского, который предложил экс-начальнику ГУР назначение послом Украины в Австралии в обмен на публичное опровержение скандала с "вагнеровцами", отказ от интервью и всякого сотрудничества с расследователем Bellingcat Христо Грозевым. В противном случае - Бурба получил прямые угрозы - выселение из охраняемого дома, лишение документов, увольнение с работы в МИД родного брата, открытие уголовных дел. Бурба отказался от позорной сделки, и первые угрозы были тотчас осуществлены", - отметил Бутусов.
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Зеленое зазеркалье блд... - ссут в глаза нон-стоп..
Кстати, зешмаркли, а где офицер, непосредственно проводивший эту операцию и за котороым спецура СБУ гонялась со стрельбой по спальному району?! Ему обеспечили охрану и дал ли он показания как свидетель по факту срыва операции?
--Была, зятёк.
--У нас ложки пропали.
--Я не брала!
--Та мы знаем, ложки потом нашлись, но осадочек остался"
Или кто-то врёт, или "новости" из категории "одна баба на базаре сказала".
Сначала разгоняем "зраду", потом её опровергаем, но это уже не важно - "осадочек остался".
И не сосчитать.
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Кого в тюрьму, а кого от тюрьмы. Кто-то считает, что это не так?
Бубочка и Ермак довольны!
МВФ всегда кочевряжется, и будет кочевряжется - это ихний стиль. Больше, или меньше, но кочевряжатся. Политики они такие политики, что обещать - это их хлеб. Но чемпион по обещаниям и вранью это вовсе не Зеленский. Ему до пьётра по вопросу обещаний, очень далеко.
для того чтобы мвф не коробился с этой организацией необходимо разговаривать буквально каждый день, непрерывно ,постоянно и оперативно, что порох все время делал, а зельц не делает, не хочет делать и не умеет делать ,хотя и еврей и всегда рассказывает что обо всем с любым объектом разговора можно договорится.
я тебя не понял (или ты живешь не в Украине или просто врун некомпетентный) как ты собираешься работать закордоном , скажем в Польше,чехии , германии и т.д. без закордонного паспорта? а сказочник? тебя что в Европу без паспорта пустят? или ты рашку имел ввиду? так рублевые фантики украинцам уже не нужны на них уже не разбогатеешь!
и последнее . если ты так защищаешь молодое шоу дарование, назови хотя бы одно серьёзное достижение за почти 2 года его правления??? сможешь это сделать?
Он смог то что никто не смог до него. Принятие закона о снятии депутатской неприкосновенности. Он смог закрыть мертвечуковские каналы. Он смог вернуть так любезно подаренную пьётром трубу мертвечуку.
резкий скачек цен говоришь? ну так индексируй людям, ты же обещал.... короче, случайный человек в политике, неграмотный, некомпетентный и ничего не умеющий. из за тебя и таких же 73%-центных приколистов.