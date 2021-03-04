З ексначальника ГУР Міноборони Бурби, що дав свідчення у справі "вагнерівців", охорону не знімали, - Нацполіція
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Національній поліції спростували інформацію про те, що з екскерівника ГУР Міноборони Василя Бурби зняли охорону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Останнім часом розповсюджується багато чуток про залишення без охорони колишнього керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурби. Ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.
У Нацполіції зазначили, що генерал-лейтенант Василь Бурба є особою, яка перебуває під охороною, адже він виконував особливо важливі завдання для захисту Незалежності та територіальної цілісності України. В тому числі на території, тимчасово окупованій ворогом.
"Спецпідрозділи поліції цілодобово охороняють Василя Бурбу та членів його сім'ї. Вони перебуватимуть під охороною до тих пір, поки існуватиме загроза їхньому життю та здоров'ю", - наголосили в поліції.
Водночас нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко повідомив, що "Бурбі повертають держохорону, його охоронятиме спецпідрозділ "Титан".
Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що ексначальника ГУР Бурбу, який дав свідчення у "справі вагнерівців", виселили з будинку і зняли охорону.
"За даними Цензор.НЕТ, напередодні виселення з Конча-Заспи з Бурбою провів зустріч співробітник спецслужб, довірена особа президента Зеленського, який запропонував ексначальнику ГУР призначення послом України в Австралії в обмін на публічне спростування скандалу з "вагнерівцями", відмову від інтерв'ю і будь-якої співпраці з розслідувачем Bellingcat Христо Грозєвим. В іншому випадку - Бурба отримав прямі погрози - виселення з охоронюваного будинку, позбавлення документів, звільнення з роботи в МЗС рідного брата, відкриття кримінальних справ. Бурба відмовився від ганебної угоди, і перші погрози були негайно здійснені", - зазначив Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Зеленое зазеркалье блд... - ссут в глаза нон-стоп..
Кстати, зешмаркли, а где офицер, непосредственно проводивший эту операцию и за котороым спецура СБУ гонялась со стрельбой по спальному району?! Ему обеспечили охрану и дал ли он показания как свидетель по факту срыва операции?
--Была, зятёк.
--У нас ложки пропали.
--Я не брала!
--Та мы знаем, ложки потом нашлись, но осадочек остался"
Или кто-то врёт, или "новости" из категории "одна баба на базаре сказала".
Сначала разгоняем "зраду", потом её опровергаем, но это уже не важно - "осадочек остался".
И не сосчитать.
==============
Кого в тюрьму, а кого от тюрьмы. Кто-то считает, что это не так?
Бубочка и Ермак довольны!
МВФ всегда кочевряжется, и будет кочевряжется - это ихний стиль. Больше, или меньше, но кочевряжатся. Политики они такие политики, что обещать - это их хлеб. Но чемпион по обещаниям и вранью это вовсе не Зеленский. Ему до пьётра по вопросу обещаний, очень далеко.
для того чтобы мвф не коробился с этой организацией необходимо разговаривать буквально каждый день, непрерывно ,постоянно и оперативно, что порох все время делал, а зельц не делает, не хочет делать и не умеет делать ,хотя и еврей и всегда рассказывает что обо всем с любым объектом разговора можно договорится.
я тебя не понял (или ты живешь не в Украине или просто врун некомпетентный) как ты собираешься работать закордоном , скажем в Польше,чехии , германии и т.д. без закордонного паспорта? а сказочник? тебя что в Европу без паспорта пустят? или ты рашку имел ввиду? так рублевые фантики украинцам уже не нужны на них уже не разбогатеешь!
и последнее . если ты так защищаешь молодое шоу дарование, назови хотя бы одно серьёзное достижение за почти 2 года его правления??? сможешь это сделать?
Он смог то что никто не смог до него. Принятие закона о снятии депутатской неприкосновенности. Он смог закрыть мертвечуковские каналы. Он смог вернуть так любезно подаренную пьётром трубу мертвечуку.
резкий скачек цен говоришь? ну так индексируй людям, ты же обещал.... короче, случайный человек в политике, неграмотный, некомпетентный и ничего не умеющий. из за тебя и таких же 73%-центных приколистов.