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З ексначальника ГУР Міноборони Бурби, що дав свідчення у справі "вагнерівців", охорону не знімали, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З ексначальника ГУР Міноборони Бурби, що дав свідчення у справі

У Національній поліції спростували інформацію про те, що з екскерівника ГУР Міноборони Василя Бурби зняли охорону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Останнім часом розповсюджується багато чуток про залишення без охорони колишнього керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурби. Ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції зазначили, що генерал-лейтенант Василь Бурба є особою, яка перебуває під охороною, адже він виконував особливо важливі завдання для захисту Незалежності та територіальної цілісності України. В тому числі на території, тимчасово окупованій ворогом.

"Спецпідрозділи поліції цілодобово охороняють Василя Бурбу та членів його сім'ї. Вони перебуватимуть під охороною до тих пір, поки існуватиме загроза їхньому життю та здоров'ю", - наголосили в поліції.

Водночас нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко повідомив, що "Бурбі повертають держохорону, його охоронятиме спецпідрозділ "Титан".

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що ексначальника ГУР Бурбу, який дав свідчення у "справі вагнерівців", виселили з будинку і зняли охорону.

"За даними Цензор.НЕТ, напередодні виселення з Конча-Заспи з Бурбою провів зустріч співробітник спецслужб, довірена особа президента Зеленського, який запропонував ексначальнику ГУР призначення послом України в Австралії в обмін на публічне спростування скандалу з "вагнерівцями", відмову від інтерв'ю і будь-якої співпраці з розслідувачем Bellingcat Христо Грозєвим. В іншому випадку - Бурба отримав прямі погрози - виселення з охоронюваного будинку, позбавлення документів, звільнення з роботи в МЗС рідного брата, відкриття кримінальних справ. Бурба відмовився від ганебної угоди, і перші погрози були негайно здійснені", - зазначив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко вимагає від Зеленського повернути охорону колишньому начальнику ГУР Міноборони Бурбі, який свідчив у справі "вагнерівців"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Все чудесатее и чудесатее. Странно, почему я, как опер не верю зеленым от слова вообще?
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04.03.2021 12:33
+20
а наоборот - достроили ему там сауну с бассейном и Зе наградил его и всех членов его семьи орденами за "Заслуги перед отечеством!" и повысил в должности С экс-начальника ГУР Минобороны Бурбы, давшего показания по делу "вагнеровцев", охрану не снимали, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8501

Зеленое зазеркалье блд... - ссут в глаза нон-стоп..
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04.03.2021 12:47
+20
Уявляєте рівень колабораціонізму у владі, якщо у такій справі, одного з ключових свідків, рятує лише розголос і злість людей?
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04.03.2021 12:54
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Все чудесатее и чудесатее. Странно, почему я, как опер не верю зеленым от слова вообще?
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04.03.2021 12:33 Відповісти
Потому что Вы Петя Неверующий!
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04.03.2021 13:09 Відповісти
А це когось має турбувати?
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04.03.2021 13:14 Відповісти
Экс-главе ГУР Василию Бурбе возвращают госохрану, его будет охранять спецподразделение "Титан".
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04.03.2021 12:33 Відповісти
С экс-начальника ГУР Минобороны Бурбы, давшего показания по делу "вагнеровцев", охрану не снимали, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8097 І з охороняємої Кочна- Заспи "не" виселяли.
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04.03.2021 12:36 Відповісти
а наоборот - достроили ему там сауну с бассейном и Зе наградил его и всех членов его семьи орденами за "Заслуги перед отечеством!" и повысил в должности С экс-начальника ГУР Минобороны Бурбы, давшего показания по делу "вагнеровцев", охрану не снимали, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8501

Зеленое зазеркалье блд... - ссут в глаза нон-стоп..
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04.03.2021 12:47 Відповісти
І дипмісія США Бурбі авто з дипномерами для маскування не видавала)))
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04.03.2021 13:06 Відповісти
Про що, ви говорите? І документів прикриття "не" позбавляли. То все "фейки".
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04.03.2021 13:14 Відповісти
Ну резонанс был, вернули уже хорошо, хоть и припи#дели в полиции.
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04.03.2021 12:36 Відповісти
Уявляєте рівень колабораціонізму у владі, якщо у такій справі, одного з ключових свідків, рятує лише розголос і злість людей?
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04.03.2021 12:54 Відповісти
Вот и с нас какая-то польза Украине и украинцам. Патриотам. Теперь осталась самая малость: посадить предателей, что слили операцию по вагнеровцам.

Кстати, зешмаркли, а где офицер, непосредственно проводивший эту операцию и за котороым спецура СБУ гонялась со стрельбой по спальному району?! Ему обеспечили охрану и дал ли он показания как свидетель по факту срыва операции?
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04.03.2021 13:05 Відповісти
_Вот мне интересно: они тупо соврали что не снимали и думают что им поверили и тема закрыта? ППЦ дегенераты...
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04.03.2021 12:36 Відповісти
"-- Алло, мама, вы были у нас вчера в гостях?
--Была, зятёк.
--У нас ложки пропали.
--Я не брала!
--Та мы знаем, ложки потом нашлись, но осадочек остался"
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04.03.2021 12:43 Відповісти
Как-то странно...
Или кто-то врёт, или "новости" из категории "одна баба на базаре сказала".
Сначала разгоняем "зраду", потом её опровергаем, но это уже не важно - "осадочек остался".
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04.03.2021 12:38 Відповісти
Я тоже жду что скажет сам Бурба ... а то столько за него и всякого рассказывают ...
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04.03.2021 13:06 Відповісти
І ось так надумана зрадозрадна зрада перетворюється в перемогу! С экс-начальника ГУР Минобороны Бурбы, давшего показания по делу "вагнеровцев", охрану не снимали, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6078
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04.03.2021 12:40 Відповісти
За що зняли Бурбу?
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04.03.2021 12:43 Відповісти
Наверное для того, чтобы выселить и снять с него охрану. С экс-начальника ГУР Минобороны Бурбы, давшего показания по делу "вагнеровцев", охрану не снимали, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7557
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04.03.2021 12:50 Відповісти
ги)) угу .. бо зелебобо загнал экономику в кризис и теперь за счет Бурбы решает проблему с наполнением бюджета
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04.03.2021 13:11 Відповісти
За то, что он на следствии подтвердил, что операция по вагнеровцам действительно была, а слили её из офиса президента.
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04.03.2021 13:16 Відповісти
Сколько уже их здесь было...
И не сосчитать.
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04.03.2021 12:44 Відповісти
класні в тебе лайкери, бот!
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04.03.2021 13:18 Відповісти
Нацполіція ніколи не брехала, не бреше і не буде брехати. Але це не точно.
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04.03.2021 12:42 Відповісти
Ну конечно, зебобики, ее никто не снимал. Она сама снялась.
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04.03.2021 12:46 Відповісти
А він хоча б про це знає?
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04.03.2021 12:46 Відповісти
ПОЛИЦИЯ ВСЕГДА НА ЧЕКУ И ВСЕГДА ПРИКРОЕТ.
==============
Кого в тюрьму, а кого от тюрьмы. Кто-то считает, что это не так?

Бубочка и Ермак довольны!
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04.03.2021 12:46 Відповісти
Охрану УГО или армейскую сняли,а потом полицейскую охрану обеспечили после резонанса в обществе З ексначальника ГУР Міноборони Бурби, що дав свідчення у справі "вагнерівців", охорону не знімали, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 458
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04.03.2021 12:51 Відповісти
Брехня на брехні Ну ніяк не може зелена біомаса вийти із 95кварталу.
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04.03.2021 12:51 Відповісти
Відіграли взад...
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04.03.2021 12:54 Відповісти
Зєля обісравшись з переляку. Бо там і довічне з конфіскацією після імпічменту за зраду по 111-й статті світить чмирьку
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04.03.2021 13:06 Відповісти
а шо по твоему качать не надо? пусть предают дальше? подожди опубликуют раследование Белингкэт дальше ещё интереснее будет! ты понимаешь, что слова гарантика "а я не знал" уже не проканают!вспомни сколько временя украинцам глаза гавном замазуют по поводу вагнеровцев? уже полгода наверное? сначала кричали , что такого вообще никогда не было, это все газета "Комсомольская правда" придумала, это происки рашистов, у нас предателей быть не может и т.д. с а вчера вдруг и.о. главы ГБР рассказывает журналистам, что таки да, было такое дело и мы ведем расследование и допрашиваем и бурбу и баканова и ермака и других участников совещания! шо в ОП обкакались? отвечать по полной придется! ты как к этому относишься?
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04.03.2021 15:07 Відповісти
Скоро 2 раки як Зеленський на посту Президента. Нічого не здали. Бакс не по 100. Я впевнений що як би був і надалі пьётр, то була вже повна дупа. А качають, так в роки війни з німцями за такі "качелі" які влаштовує пьётр з своєю паствою - до стіни без слідства ставили. Всю свої можливості, всі свої сили пьётр та його "последователи и торговые партнёры" на дескритізацію влади направили, а не на будівництво та розвиток держави.
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04.03.2021 16:20 Відповісти
пенсии и зарплаты просели, кредитов мвф не дает, Байден к зеле попой повернулся, никто из коррупционеров не сидит и я так понял сидеть не будет (а клятвенно обещал), с самим никто из глав государств не общается (даже по телефону), никакого перемирия как не было так и нет, тарифы выросли, в экономике бардак..... да можно до бесконечности перечислять. а знаешь почему? потому что в "прикольных выборах" участвовало 73% дятлов типа тебя!!!
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04.03.2021 19:35 Відповісти
Про пенсии подробнее, в цифрах. Да и про зарплаты. Про кредиты от МВФ, так он этот мвф всегда коряжется и что-то требует, и при пете коряжился и не выдавал, потом давал. Откуда у тебя инсайд про "никто не общается" ? ты связистом на проводе работаешь? Тарифы выросли, согласен, но при петре они не просто выросли а взлетели, но пьётр при этом для тебя хорош. Ну если ты не участвовал, то дятел получается ты, ты просрал свой выбор, но по учениям пьётра сваливаешь всё на других.
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04.03.2021 20:57 Відповісти
для начала если ты так не любишь пороха - порви свой закордонный паспорт и никуда не езди. у меня жена училка а сестра врач напомнить какую зарплату обещал зельц учителям и медикам? пенсия у моего отца чуть более 4тыс как на это прожить? ты врешь при порохе мвф не кочевряжился а исправно выделял нам кредиты. да я связист ты угадал, только связь мобильная. после каждого разговора мендельша тут же пресс релизы выдает, а последние месяцы я о таких не слышал. объясни почему после прихода зельца к власти в Украину вернулась рыговская гидота типа портнова, рабиновича, каломыйского, фукса и т.д. так чо ты про борьбу с коррупцией не написал? а сколько обещаний и слюней было. и последнее и голосовал но не за пороха и тем более не за блазня, мой кандидат проиграл, хотя уверен он был бы полезнее нашей стране.
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04.03.2021 21:43 Відповісти
Хреновый с тебя "ана литик". Заграничного паспорта не имею(хотя нет преград для его получения), но это ж не преграда работать "за бугром", тем более тебе как "связисту" это должно быть известно. Обещать и "просела" совершенно разные категории.

МВФ всегда кочевряжется, и будет кочевряжется - это ихний стиль. Больше, или меньше, но кочевряжатся. Политики они такие политики, что обещать - это их хлеб. Но чемпион по обещаниям и вранью это вовсе не Зеленский. Ему до пьётра по вопросу обещаний, очень далеко.
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04.03.2021 22:57 Відповісти
согласись что цены на все при порохе были ниже. как я ориентируюсь? да по пенсии отца которому при порохе хватало и на коммуналку и на лекарства и на продукты. а сейчас не хватает катастрофически. вот поэтому и просела. порох конечно гад и вор, но стольких благ и благих поступков как задекларировал зельц он никогда не обещал. чемпион тут все же как бы ты его не защищал именно зельц. получаеться развёл хохлогоев по приколу! да?
для того чтобы мвф не коробился с этой организацией необходимо разговаривать буквально каждый день, непрерывно ,постоянно и оперативно, что порох все время делал, а зельц не делает, не хочет делать и не умеет делать ,хотя и еврей и всегда рассказывает что обо всем с любым объектом разговора можно договорится.
я тебя не понял (или ты живешь не в Украине или просто врун некомпетентный) как ты собираешься работать закордоном , скажем в Польше,чехии , германии и т.д. без закордонного паспорта? а сказочник? тебя что в Европу без паспорта пустят? или ты рашку имел ввиду? так рублевые фантики украинцам уже не нужны на них уже не разбогатеешь!
и последнее . если ты так защищаешь молодое шоу дарование, назови хотя бы одно серьёзное достижение за почти 2 года его правления??? сможешь это сделать?
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05.03.2021 12:13 Відповісти
прикинь.. при шапкокраде цены были еще ниже. Резкий рост цен на ВСЁ без исключения и не на десятки процентиов а в разы случились как раз при каденции Порошенко. И как раз при Порошенко пенсии и зарплаты обрушились в разы. И это факт.
Он смог то что никто не смог до него. Принятие закона о снятии депутатской неприкосновенности. Он смог закрыть мертвечуковские каналы. Он смог вернуть так любезно подаренную пьётром трубу мертвечуку.
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05.03.2021 13:00 Відповісти
та ты шо? и сразу депутатов насажали большими пучками да? пусть он подотрется этим свом закономо якобы недоторканности! это не закон и даже не полузакон, это пшик! с мертвечуком начал круто обходится? ну да, пока Байден в попу не толкнул, а зельц испугался. ну каналы закрыл объявил санкции и что? возле моего дома магазин "спормастер" медведчуковский и он в списке санкций, как работал так и работает. зашел специально, спросил, когда мол закрываетесь, менеджер посмеялся и сказал "никогда". и труба работает и качает. это для нас гоев, герой и победитель зельц а для олигархов он свой парень. ну каналы согласен закрыл, хотя по статистике около 70% украинцев их итак не смотрели! хватит рашистких гавнометов в инете. так что достижение пока одно - каналы (и то под давлением извне потому как деваться было некуда). а каналы интер , рабинович тв и др. продолжают успешно кидать г... на вентилятор. ну а что ж другие олигархи? где борьба с коррупцией??? ты понимаешь шо если зеля будет сидеть одной ж.... на четырех стульях то это все закончится очень печально. пример - зэк, который пытался и нашим и масковским....
резкий скачек цен говоришь? ну так индексируй людям, ты же обещал.... короче, случайный человек в политике, неграмотный, некомпетентный и ничего не умеющий. из за тебя и таких же 73%-центных приколистов.
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05.03.2021 15:11 Відповісти
Понятно, что петяботы будут винить всех и везде. Что все хреновые и только один он и стадо овец возле него белые и пушистые. Только вот стране было бы намного проще без этого стада "белых и пушистых" овец, которое только что бекать и гадить может. Д а и какая ж может быть "борьба с олигархами и коррупцией", если пьётр эти понятия искоренил под корень ? а нет.. он возглавил ..
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05.03.2021 19:31 Відповісти
а про борьбу с коррупцией? что постеснялся? а как пел, что обещал.....
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05.03.2021 12:35 Відповісти
А как можно бороться с тем что уже поборол сам хетьман?
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05.03.2021 13:01 Відповісти
а не фиг было украинцам обещать! помню его слова "при мне это будет жосткая борьба и посадки...". я тогда ещё грешным делом подумал - наверное с изика каломыйского и начнёт? да как же! разогнался! наоборот как только на трон залез так вся рыговская гидота и сбежалась в Украину как мухи на мёд!!! брехло короче говоря!!!!
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05.03.2021 15:42 Відповісти
шото ты молчал в тряпочку при пьётре, по поводу обещаний великого обещателя.
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05.03.2021 19:32 Відповісти
при порохе я не молчал , я в АТО был , и уж буть спокоен если что то не нравилось никогда не молчал и не уходил в сторону. петя уже в истории, забудь про него .... он уже такой же экс как кучма или ющ. ты сегодня читал как госдеп каломыйского нагнул. ну так вот зеле придется реагировать и вводить украинские санкции против олигархов. а то как то неудобно получается - стратегический партнер напрягается изо всех сил а зеля молчит как рыба об леёд. а тут еще и расследование Белингкэт на подходе. придется объяснять народу кто предатель? может хоть это поможет гарантику определится с кем он с народом или с олигархами?
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05.03.2021 20:56 Відповісти
Ну нагнул беню, еще бы нагнули гудка и шоколадного. Было бы очень даже хорошо.
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05.03.2021 21:17 Відповісти
Не покаранное зло себя начинает веровать в безнаказанность. Посему нужно за прегрешения чтоб ответили.
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05.03.2021 21:21 Відповісти
Ранее охраняла СБУшная Альфа, которую снял баканов после распоряжения членограя, Аваков в этом говне не захотел быть замазан, и поставил охраной ментовский Титан.
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04.03.2021 13:44 Відповісти
не кизди, у разведки своя альфа есть, военная....
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04.03.2021 15:17 Відповісти
Ага, у таможенников своя Альфа, и у пограничников с налоговиками тоже по своей Альфе...
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04.03.2021 15:30 Відповісти
на счет налоговиков пограничников таможеников и других силовых структур не ведаю. а в ГУР МОУ действительно есть свой спецназ. конечно он называется не альфа , но в охране высших лиц участь берет. почитай сайт ОРД там об этом пишут. так что свой сарказм себе назад забери....
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04.03.2021 19:28 Відповісти
як пикой в їх же лайно сунут, так відразу починають виправдовуватися
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04.03.2021 14:59 Відповісти
во-первых Бурба не генерал-лейтенант а генерал-полковник. во-вторых а шо таких людей разве не держохорона (бывший Гелетей) охраняет? а при чем здесь полиция? они при какой такой стати? в-третьих, подумал, гарант а вот нельзя сначала расследование и высновки а уж потом послом в Австралию???
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04.03.2021 15:14 Відповісти
Набрешут, набрешут, а потом скажут, что мы их не так поняли.
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04.03.2021 15:31 Відповісти
а с дачі виселялі ?
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04.03.2021 16:18 Відповісти
Я б їхній охороні не довіряла. Яка влада, така й охорона.
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04.03.2021 17:03 Відповісти
Какие у нас гибкое зеленое гавно...
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04.03.2021 18:10 Відповісти
Так не Ви один ! Зелені вже так забрехались , що далі нікуди !
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04.03.2021 18:14 Відповісти
зрада отменяется.
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04.03.2021 19:57 Відповісти
 
 