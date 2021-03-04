Американский производитель вертолетов Bell Textron опроверг заявление "Укроборонпрома" о производстве в Украине
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В то же время американская компания сообщила о готовности поддержать усилия Украины по модернизации своего парка винтокрылых машин
Американский производитель вертолетов Bell Textron 2 марта с.г. прокомментировал информацию о планах локализованного производства вертолетов Bell UH-1 Iroquois на ГП "Одесский авиационный завод". Ответ был обнародован в польском издании ZBIAM в ответ на запрос редакции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на defence-ua.com.
"2 марта с.г. Bell Textron сообщила в заявлении редакции, что не выдавала концерну "Укроборонпром" или другому хозяйствующему субъекту в Украине лицензию на производство вертолетов UH-1 Iroquois", - сообщили в публикации ZBIAM.
Авиапроизводитель из США готов к сотрудничеству с украинскими производителями, однако она должна базироваться на стандартных процедурах правительства Соединенных Штатов, как инициирование процедуры Foreign Military Sale после направления соответствующего официального письма-запроса.
Также представители компании отметили, что пока Bell Textron предлагает потенциальным заказчикам версию вертолета UH-1 Iroquois - UH-1Y Venom. В частности, год назад восемь таких машин получила Чехия.
Из описания пресс-службы Концерна создается впечатление что речь идет о старой версии вертолета UH-1 Iroquois, которая уже давно не производится
Напомним, неоднозначное заявление генеральный директор Концерна Юрий Гусев сделал во время рабочего визита на одесский авиазавод 26 февраля с.г. Более того, он подчеркнул, что "организация производства (вертолетов UH-1 Iroquois) сегодня находится на завершающей стадии. Первый борт должен быть изготовлен уже к 30-летию Независимости Украины, то есть летом 2021".
Стоит добавить, что за последнее время новый глава ГК "Укроборонпром" сделал целый ряд оптимистичных заявлений. Так, кроме информации о производстве вертолетов UH-1 Iroquois, например, 24 февраля с.г. на брифинге по случаю передачи ВСУ пяти единиц отремонтированных КБТО танков Т-72 Юрий Гусев выразил надежду на включение в ГОЗ-2021 заказ на танки БМ "Оплот" , хотя работы по импортозамещению комплектующих на этих машинах ( ОКР "Бастион" ) должны быть завершены только в 2023 году.
Пожалуйста, подождите...
А хто підкаже - а де тепер сидять з вироками суду "самі визначні діячі" : , свинарчук з порошенком, насіров, діамантові прокурори, кононенко-грановський, гонтакрєва, колєсніков медведчук, труханов з двома паспортами, коломойський з трьома паспортами, бойко, дубілет, банкіри розкрадених бакнків, портнов і ківалов, розенблат, табачник, хомутиннік, петренко, матіос, гелетей, яценюк, гройсман, пара клюєвих, злочевський-іляшенко-кіча, ахметов, суддя вовк і т.д?
Ні, всі на волі! І не відбулось ні осінніх, ні зимових, ні весняних посадок. Та й самих судів чомусь не було й досі...
Чи то все був "художній свист", чи повиздихали всі судді, окрім тих, хто здатний засудити та засадити Антоненка, Стерненка, Звіробій та інших патріотів?
Что на это говорит супер-оборонпромщик с ЗП в 300к Найем? Никто не слышал?
****звиздаболы
"В Национальной полиции опровергли информацию о том, что с экс-руководителя ГУР Минобороны Василия Бурбы сняли охрану".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.Источник: https://censor.net/ru/n3251410
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"Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что давшего показания по "делу вагнеровцев" экс-начальника ГУР Бурбу выселили из дома и сняли охрану".Источник: https://censor.net/ru/n3251410
Красивая. умная и молодая
Работает в банке, имеет машину
На фитнесе прыгает, бреет вагину
Сосёт, как не сможет сосать пылесос
С деньгами поможет всегда. не вопрос
Не любит михайлово стасовых песен
И лепс абсолютно ей безынтересен
Её головные не мучают боли
Ей важно всё то же, что важно для Коли
Не смотрит совсем на других мужиков
Готовит шикарно с бараниной плов
Со временем вовсе не портится, кстати
Упруга, свежа и активна в кровати
На ней вся квартира, уют весь и быт...
по-моему, всё таки Коля п@дит...
а то спорили здесь (я тоже) - старый вертолет или не совсем...
Зеля как обычно обосрался - и на форуме снова мир, дружба, жвачка - спорить не о чем..
клянусь скабєтовой!
Но ермак и его песик зельц на такие мелочи внимания не обращают.
Бубося їх видно по IQ обирає... щоб не розумніші сцаря
А як той Bell міг би "виготовляти нові гелікпотери" семидесятирічної давнини, якщо він вже й випуск наступнікв (UH-60 Black Hawk) потроху припиняє?
Малось на увазі виробництво ось цього. І нефіг тут Bell Textron 2 умнічать
Скільки людей обломались ) Сенс у виробництві Хьюї в Україні нульовий.
Завтра Зе для рейтингів може скаже що Мерседеси в Україні збирати на
ЗАЗі почнуть і Васадзе подарив завод державі
Однако наши могли бы уже спроектировать что то более современное, чем покупать лицензию на производство явно устаревшей модели. Ну а то, что во главе Укроборонпрома поставили еще одного комика, это уже не досадная случайность, а закономерность.