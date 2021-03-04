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Американский производитель вертолетов Bell Textron опроверг заявление "Укроборонпрома" о производстве в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Американский производитель вертолетов Bell Textron опроверг заявление

В то же время американская компания сообщила о готовности поддержать усилия Украины по модернизации своего парка винтокрылых машин

Американский производитель вертолетов Bell Textron 2 марта с.г. прокомментировал информацию о планах локализованного производства вертолетов Bell UH-1 Iroquois на ГП "Одесский авиационный завод". Ответ был обнародован в польском издании ZBIAM в ответ на запрос редакции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на defence-ua.com.

"2 марта с.г. Bell Textron сообщила в заявлении редакции, что не выдавала концерну "Укроборонпром" или другому хозяйствующему субъекту в Украине лицензию на производство вертолетов UH-1 Iroquois", - сообщили в публикации ZBIAM.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром". ФОТО

Авиапроизводитель из США готов к сотрудничеству с украинскими производителями, однако она должна базироваться на стандартных процедурах правительства Соединенных Штатов, как инициирование процедуры Foreign Military Sale после направления соответствующего официального письма-запроса.

Также представители компании отметили, что пока Bell Textron предлагает потенциальным заказчикам версию вертолета UH-1 Iroquois - UH-1Y Venom. В частности, год назад восемь таких машин получила Чехия.

Американский производитель вертолетов Bell Textron опроверг заявление Укроборонпрома о производстве в Украине 01

Из описания пресс-службы Концерна создается впечатление что речь идет о старой версии вертолета UH-1 Iroquois, которая уже давно не производится

Напомним, неоднозначное заявление генеральный директор Концерна Юрий Гусев сделал во время рабочего визита на одесский авиазавод 26 февраля с.г. Более того, он подчеркнул, что "организация производства (вертолетов UH-1 Iroquois) сегодня находится на завершающей стадии. Первый борт должен быть изготовлен уже к 30-летию Независимости Украины, то есть летом 2021".

Стоит добавить, что за последнее время новый глава ГК "Укроборонпром" сделал целый ряд оптимистичных заявлений. Так, кроме информации о производстве вертолетов UH-1 Iroquois, например, 24 февраля с.г. на брифинге по случаю передачи ВСУ пяти единиц отремонтированных КБТО танков Т-72 Юрий Гусев выразил надежду на включение в ГОЗ-2021 заказ на танки БМ "Оплот" , хотя работы по импортозамещению комплектующих на этих машинах ( ОКР "Бастион" ) должны быть завершены только в 2023 году.
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Топ комментарии
+43
хтось знову всрався...винен всьоравна парашенка...гад!!!!
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04.03.2021 12:56
+33
а один дебил в "УкрОборонПроме", который руководит пресс-службой и получает 300 000грн денег налогоплательщиков, отзывается на погоняло Мустафа Внайом..
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04.03.2021 12:58
+29
Американский производитель вертолетов Bell Textron опроверг заявление "Укроборонпрома" о производстве в Украине - Цензор.НЕТ 665
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04.03.2021 13:07
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Правила форума Совет форумчан
хтось знову всрався...винен всьоравна парашенка...гад!!!!
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04.03.2021 12:56 Ответить
Зате Гусжв показав, чому і завдяки яким якостям він став гендиректором Укроборонпрому.
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04.03.2021 13:02 Ответить
І за відверту брехню всі лишаються на своїх посадах?
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04.03.2021 18:36 Ответить
ПРОЙШЛИ РОКИ РОЗСЛІДУВАНЬ бурних злочинів проти України ...

А хто підкаже - а де тепер сидять з вироками суду "самі визначні діячі" : , свинарчук з порошенком, насіров, діамантові прокурори, кононенко-грановський, гонтакрєва, колєсніков медведчук, труханов з двома паспортами, коломойський з трьома паспортами, бойко, дубілет, банкіри розкрадених бакнків, портнов і ківалов, розенблат, табачник, хомутиннік, петренко, матіос, гелетей, яценюк, гройсман, пара клюєвих, злочевський-іляшенко-кіча, ахметов, суддя вовк і т.д?

Ні, всі на волі! І не відбулось ні осінніх, ні зимових, ні весняних посадок. Та й самих судів чомусь не було й досі...

Чи то все був "художній свист", чи повиздихали всі судді, окрім тих, хто здатний засудити та засадити Антоненка, Стерненка, Звіробій та інших патріотів?
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04.03.2021 18:38 Ответить
А був вирок суду? Був доведений злочин? Чи ваші бажання мвюпють замінювати вироки суду?
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04.03.2021 18:41 Ответить
Американский производитель вертолетов Bell Textron опроверг заявление "Укроборонпрома" о производстве в Украине - Цензор.НЕТ 665
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04.03.2021 13:07 Ответить
Нет еще сферы где Зе не обосрался.

Что на это говорит супер-оборонпромщик с ЗП в 300к Найем? Никто не слышал?
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04.03.2021 13:12 Ответить
Довіряти зебілам - себе не поважати!
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04.03.2021 12:56 Ответить
по-моему, если не ошибаюсь это называется **** звиздаболы Американский производитель вертолетов Bell Textron опроверг заявление "Укроборонпрома" о производстве в Украине - Цензор.НЕТ 107
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04.03.2021 13:00 Ответить
а один дебил в "УкрОборонПроме", который руководит пресс-службой и получает 300 000грн денег налогоплательщиков, отзывается на погоняло Мустафа Внайом..
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04.03.2021 12:58 Ответить
ага, а его братан-адвокат с успехом сливает дело Стерненко....
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04.03.2021 13:19 Ответить
Він "дебіл", чи шпигун" і шкідник при пресслужбі Укроборонпрому, який за такий гонорар зливає секретну інформацію.
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04.03.2021 16:41 Ответить
Знов зелені звіздоболи всрались !!!)))
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04.03.2021 12:59 Ответить
американцы наверно сильно удивись прочитав новости... ген. директор завода такой утром - ".лять, а где эта Украина вобще ? кто это такие ? а ну быстро ко мне совет директоров сюда, всех уволю !"
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04.03.2021 13:00 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!!! Звіздіти ,не мішки тягати !!!))))
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04.03.2021 13:00 Ответить
Насиловать клаву - из той же серии "не мешки тягать".
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04.03.2021 13:45 Ответить
А "насільнік клави" теж брехливі новини подавав? Приклади є?
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04.03.2021 14:48 Ответить
А що пенсу в трикімнатній квартирі ще робити ??? Супчик зварив ,жінка прийде з роботи ,попоїсточки є!! Песик бігає нагодований !!!)))
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04.03.2021 14:54 Ответить
Есть!

"В Национальной полиции опровергли информацию о том, что с экс-руководителя ГУР Минобороны Василия Бурбы сняли охрану".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.Источник: https://censor.net/ru/n3251410

++++++++++

"Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что давшего показания по "делу вагнеровцев" экс-начальника ГУР Бурбу выселили из дома и сняли охрану".Источник: https://censor.net/ru/n3251410
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04.03.2021 15:19 Ответить
Не о5, а снова. Собственно, они врут перманентно, брешут как собаки сутулые!
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04.03.2021 13:16 Ответить
а может так и есть, но все хранилось втайне, а наши дебылы все растрындели
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04.03.2021 13:26 Ответить
Вот новая женщина у Николая
Красивая. умная и молодая
Работает в банке, имеет машину
На фитнесе прыгает, бреет вагину
Сосёт, как не сможет сосать пылесос
С деньгами поможет всегда. не вопрос
Не любит михайлово стасовых песен
И лепс абсолютно ей безынтересен
Её головные не мучают боли
Ей важно всё то же, что важно для Коли
Не смотрит совсем на других мужиков
Готовит шикарно с бараниной плов
Со временем вовсе не портится, кстати
Упруга, свежа и активна в кровати
На ней вся квартира, уют весь и быт...

по-моему, всё таки Коля п@дит...
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04.03.2021 13:01 Ответить
ну вот и все
а то спорили здесь (я тоже) - старый вертолет или не совсем...
Зеля как обычно обосрался - и на форуме снова мир, дружба, жвачка - спорить не о чем..
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04.03.2021 13:03 Ответить
Почему чиновники не несут ответственность за умышленное враньё?
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04.03.2021 13:04 Ответить
Они даже за госизмену не несут, а вы тут про вранье...
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04.03.2021 13:17 Ответить
Одесса в своём репертуаре. Шютку пошутила. Американский производитель вертолетов Bell Textron опроверг заявление "Укроборонпрома" о производстве в Украине - Цензор.НЕТ 7254
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04.03.2021 13:04 Ответить
Порошенко вообще обещал ядерное оружие из США привезти. Американский производитель вертолетов Bell Textron опроверг заявление "Укроборонпрома" о производстве в Украине - Цензор.НЕТ 5206
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04.03.2021 13:04 Ответить
еге ж, таку здоровезну пароконну бонбу!
клянусь скабєтовой!
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04.03.2021 13:07 Ответить
Пруфов, конечно, не будет? Членограйская тактика - пёрднуть, и хоть трава не расти Американський виробник вертольотів Bell Textron спростував заяву "Укроборонпрому" про виробництво в Україні - Цензор.НЕТ 4309
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04.03.2021 13:42 Ответить
Порошенко обещал АТО за две недели завершить. Победоносно. Американський виробник вертольотів Bell Textron спростував заяву "Укроборонпрому" про виробництво в Україні - Цензор.НЕТ 3365
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04.03.2021 13:54 Ответить
Та що там Порошенко, тут дехто пуйлу в очко заглянути обіцяв, не пригадуєш?
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04.03.2021 14:27 Ответить
С конвейера местного автозавода неожиданно сошёл автомобиль Мерседес-Бенц. Главе местной администрации достался Мерседес, а директор автозавода получил Бенц...
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04.03.2021 13:04 Ответить
я другой такой страны не знаю - где у власти такие - зеленые ..........(скажите про себя сами ,у меня нет слов без матов)))))))))))
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04.03.2021 13:04 Ответить
а я обрадовался ,искренне был рад - а эти зеленые ,хуже пиндосов - обманщики ))))))
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04.03.2021 13:05 Ответить
знов зелене ріденьке гомінце
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04.03.2021 13:05 Ответить
Ну коли вже зелена біомаса перестане БРЕХАТИ і піаритись.?
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04.03.2021 13:06 Ответить
Никогда, потому что больше они ничего не умеют и не могут....
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04.03.2021 13:10 Ответить
_Во-первых - не хотят! Важно чем они руководствуются, каковы их цели - поймите наконец! Так вот работать на Украину и народ - вообще не является их целью, они совершенно ради другого пришли. Прямо противоположного. Так что "не могут" тут вообще неуместно.
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04.03.2021 13:20 Ответить
А заява була зроблена цим продуктом совка в стилі совка? все понятно. Це називається ПАНТИ.
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04.03.2021 13:08 Ответить
С конвейера местного автозавода неожиданно сошёл автомобиль Мерседес-Бенц. Главе местной администрации достался Мерседес, а директор автозавода получил Бенц...
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04.03.2021 13:10 Ответить
Таран снова сидит голой жеппой в луже. Пичалька...
Но ермак и его песик зельц на такие мелочи внимания не обращают.
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04.03.2021 13:12 Ответить
Дак мы же в Украине живем....Страна ОБЕЩАНИЙ.....А результат каждый украинец должен 61 тысячу гривень ( включая младенцев).....Живем в долг.....все время ВРЕМ....А в реалии...САУ БОГДАНА -НОЛЬ.Гром -2 НОЛЬ,танк ОПЛОТ -НОЛЬ...КОРВЕТЫ -НОЛЬ....да почти все НОЛЬ...Думаю что только "Нептун "запустят - там в "Луче"осталса каким-то образом не фейковый главный инженер......ОСТАЛЬНЫЕ В уКРАИНЕ ВКЛЮЧАЯ пРЕЗИДЕНТА - фейки.....
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04.03.2021 13:12 Ответить
Айкосів меньше палити треба
Американский производитель вертолетов Bell Textron опроверг заявление "Укроборонпрома" о производстве в Украине - Цензор.НЕТ 8414
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04.03.2021 13:15 Ответить
Американский производитель вертолетов Bell Textron опроверг заявление "Укроборонпрома" о производстве в Украине - Цензор.НЕТ 2976 Американский производитель вертолетов Bell Textron опроверг заявление "Укроборонпрома" о производстве в Украине - Цензор.НЕТ 2805 Американский производитель вертолетов Bell Textron опроверг заявление "Укроборонпрома" о производстве в Украине - Цензор.НЕТ 2805 Американский производитель вертолетов Bell Textron опроверг заявление "Укроборонпрома" о производстве в Украине - Цензор.НЕТ 9086 Американский производитель вертолетов Bell Textron опроверг заявление "Укроборонпрома" о производстве в Украине - Цензор.НЕТ 9561 Американский производитель вертолетов Bell Textron опроверг заявление "Укроборонпрома" о производстве в Украине - Цензор.НЕТ 7548 Американский производитель вертолетов Bell Textron опроверг заявление "Укроборонпрома" о производстве в Украине - Цензор.НЕТ 529
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04.03.2021 13:18 Ответить
Курва а ми тут вже розкатали губу )) У який цікавий час я живу.. )
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04.03.2021 13:19 Ответить
Когда это шапито с клоунами закончиться???
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04.03.2021 13:20 Ответить
Сами они не закончтатся. Тут помочь надо.
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04.03.2021 13:22 Ответить
Навідь і такий купився. Во думаю, онце той прогрес. Самі пани гамериканці, десь закриють свій підрозділ в себе і нам дадуть гвинтокрилих птахів збирати. Ех. Ну як жешь тако воно онто усьо.
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04.03.2021 13:20 Ответить
Це новий директор Оборонпрому так смальнув?)
Бубося їх видно по IQ обирає... щоб не розумніші сцаря
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04.03.2021 13:21 Ответить
Я б на месте американцев тоже не признавался- щас же подымется вой про то шо зрада, замисть новитнього Ми- 2 мсб злочинна влада витрачаэ мильярди на американського виробника. И потом еще одно дело сошьют о том что переплатили выше рынка. Никто уже с нами работать не хочет из-за таких орущих "патриетов".
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04.03.2021 13:24 Ответить
ворам и аферистам можно доверить только дырку от бублика и от мертвого осла уши
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04.03.2021 13:25 Ответить
Инт. - шо п сделали в Китае с такими врунишками? на ровном месте солгало миллиону человек - зачем? у психолога проверить уродов - если ни с того ни с сего оно тупо навалило вранья - хотя пользы от этого - ну никому не досталось.
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04.03.2021 13:25 Ответить
Йой! І хто оце знов напудив си у гузичник? Американский производитель вертолетов Bell Textron опроверг заявление "Укроборонпрома" о производстве в Украине - Цензор.НЕТ 2019
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04.03.2021 13:26 Ответить
Яка прикра несподіванка...
А як той Bell міг би "виготовляти нові гелікпотери" семидесятирічної давнини, якщо він вже й випуск наступнікв (UH-60 Black Hawk) потроху припиняє?
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04.03.2021 13:26 Ответить
Ну от чого всі почали гнанти на голову Укроборонпрому?
Малось на увазі виробництво ось цього. І нефіг тут Bell Textron 2 умнічать

Американський виробник вертольотів Bell Textron спростував заяву "Укроборонпрому" про виробництво в Україні - Цензор.НЕТ 6483
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04.03.2021 13:43 Ответить
Американський виробник вертольотів Bell Textron спростував заяву "Укроборонпрому" про виробництво в Україні - Цензор.НЕТ 4615 а я колись "кобру" клеїв (Italeri)
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04.03.2021 14:04 Ответить
а чого вони так мілко? Треба було одразу заявляти, що Україна почне виробляти ядерні ракети по ізраїльській ліцензії ну чи якісь там супутники-вбивці по американській ліцензії чи ще будь-що по будь-якій ліцензії! КЛО-У-НИ!🤡
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04.03.2021 13:43 Ответить
Уже собрали Американський виробник вертольотів Bell Textron спростував заяву "Укроборонпрому" про виробництво в Україні - Цензор.НЕТ 8745
Американський виробник вертольотів Bell Textron спростував заяву "Укроборонпрому" про виробництво в Україні - Цензор.НЕТ 9071
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04.03.2021 13:43 Ответить
Зелень опять обосралась и обтекает. Это уже вошло в систему.
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04.03.2021 13:44 Ответить
Порошенко уже звинуватили, бо я не читав всі крментарі?
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04.03.2021 13:49 Ответить
Вже, можеш не читати
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04.03.2021 14:28 Ответить
ну, если Зеля Скоморох и Богатырёв-Степанов на камеру коляются "полезной витаминкой для картинки" вместо "лошадиных транквилизаторов" для нарида, то почему бы Ылитному чиновнику не внести свою долю в общий п.здёж "эпохи честности" зелёных аниматорв
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04.03.2021 13:51 Ответить
нужно провести расследование и выяснить, кто первый пёрнул. И наказать. Американський виробник вертольотів Bell Textron спростував заяву "Укроборонпрому" про виробництво в Україні - Цензор.НЕТ 8611
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04.03.2021 13:56 Ответить
щас вылезет глава оборонпрома и запоет про вырванный контекст
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04.03.2021 13:58 Ответить
Зебобики как не соврут, так у них день пропадет. Патологические лгуны, каждый день брехня брехню брехнею погоняет.
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04.03.2021 14:21 Ответить
Команда брехунов и лжецов и это для них норма шоу продолжается страна медным тазом накрывается Американський виробник вертольотів Bell Textron спростував заяву "Укроборонпрому" про виробництво в Україні - Цензор.НЕТ 1290
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04.03.2021 14:32 Ответить
Вовочка поділився з Гусєвим айкосами - і того теж швидко накрило.
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04.03.2021 14:50 Ответить
Так а кто этого гуся-фантазёра назначал на такую должность?
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04.03.2021 15:01 Ответить
"2 марта с.г. Bell Textron сообщила в заявлении редакции, что не выдавала концерну "Укроборонпром" или другому хозяйствующему субъекту в Украине лицензию на производство вертолетов UH-1 Iroquois", - сообщили в публикации ZBIAM. Источник: https://censor.net/ru/n3251419

Скільки людей обломались ) Сенс у виробництві Хьюї в Україні нульовий.
Завтра Зе для рейтингів може скаже що Мерседеси в Україні збирати на
ЗАЗі почнуть і Васадзе подарив завод державі Американський виробник вертольотів Bell Textron спростував заяву "Укроборонпрому" про виробництво в Україні - Цензор.НЕТ 5153
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04.03.2021 15:01 Ответить
Ну ничего, сейчас какой нибудь слуга-урод заявит, что Bell Textron, обосрались и все будет ок.
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04.03.2021 15:42 Ответить
UH-1 Iroquois отличный вертолет времен вьетнамской войны и производится уже более 80 лет.

Однако наши могли бы уже спроектировать что то более современное, чем покупать лицензию на производство явно устаревшей модели. Ну а то, что во главе Укроборонпрома поставили еще одного комика, это уже не досадная случайность, а закономерность.
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04.03.2021 15:49 Ответить
В голове своей Гусев уже готовит экспедицию на Марс и лазерные бластеры. Судя по его поведению и манере говорить, он стоит на приеме у психиатра.
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04.03.2021 17:33 Ответить
Опять спистели!
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04.03.2021 18:07 Ответить
Із гуся і порося не буде карася.
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04.03.2021 19:43 Ответить
 
 