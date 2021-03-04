Шмыгаль о возможности своей отставки: Не читайте Telegram-каналы, там одни слухи
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Разговоры о возможной отставке главы украинского правительства являются слухами.
Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по результатам года работы Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Со мной никаких разговоров об отставке не было в течении последнего времени и в целом. Не читайте Telegram-каналы, там одни слухи и сплетни. Если будет официальная информация, мы ее озвучим, - отметил премьер.
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