Шмыгаль о возможности своей отставки: Не читайте Telegram-каналы, там одни слухи

Разговоры о возможной отставке главы украинского правительства являются слухами.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по результатам года работы Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Со мной никаких разговоров об отставке не было в течении последнего времени и в целом. Не читайте Telegram-каналы, там одни слухи и сплетни. Если будет официальная информация, мы ее озвучим, - отметил премьер.

Читайте также: "Слуга народа" Корниенко о возможности отставки Кабмина: Не думаю, что это перспектива ближайших недель, месяцев