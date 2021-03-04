РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15115 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
548 14
Кабмин (13803) отставка (3094) Шмыгаль Денис (2327)

Шмыгаль о возможности своей отставки: Не читайте Telegram-каналы, там одни слухи

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль о возможности своей отставки: Не читайте Telegram-каналы, там одни слухи

Разговоры о возможной отставке главы украинского правительства являются слухами.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по результатам года работы Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Со мной никаких разговоров об отставке не было в течении последнего времени и в целом. Не читайте Telegram-каналы, там одни слухи и сплетни. Если будет официальная информация, мы ее озвучим, - отметил премьер.

Читайте также: "Слуга народа" Корниенко о возможности отставки Кабмина: Не думаю, что это перспектива ближайших недель, месяцев

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Кто знает, гнида, может твой освальд уже разлил масло.
показать весь комментарий
04.03.2021 13:39
+2
Та прям уж...Вот, например, в телеграм-канале пишут, что Бубочка - гнусавый зесцикун-наркоман и малоросский шут. И ведь это не слухи)))
показать весь комментарий
04.03.2021 13:43
+1
демократия это тяжело - но нет не чего лучше демократии - зеленые нам прививка от популизма
показать весь комментарий
04.03.2021 13:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто знает, гнида, может твой освальд уже разлил масло.
показать весь комментарий
04.03.2021 13:39 Ответить
демократия это тяжело - но нет не чего лучше демократии - зеленые нам прививка от популизма
показать весь комментарий
04.03.2021 13:42 Ответить
_Очень сомневательно что голосовавшие за это приматы перекуются. Шибко вряд ли. Потому как если нет ума, то это надолго, может и навсегда.
показать весь комментарий
04.03.2021 13:45 Ответить
когда больно, голодно и холодно - происходят чудеса воспитание - даже животные становиться дрессированными - так шо есть надежда
показать весь комментарий
04.03.2021 13:47 Ответить
Та прям уж...Вот, например, в телеграм-канале пишут, что Бубочка - гнусавый зесцикун-наркоман и малоросский шут. И ведь это не слухи)))
показать весь комментарий
04.03.2021 13:43 Ответить
и не смотрите телевизор - там одни шлю@и...
показать весь комментарий
04.03.2021 13:44 Ответить
Ти вже придбав собі електросамокат? Може знадобитись.
показать весь комментарий
04.03.2021 13:44 Ответить
стрельба по тарелочкам знаю - а это шо то новое))))))
показать весь комментарий
04.03.2021 13:48 Ответить
Ага. Читайте лише казки від міністрів, депутатів та головнокомандуючого зебіла.
показать весь комментарий
04.03.2021 13:45 Ответить
Слухи - это визуализация. Оч. надеемся
показать весь комментарий
04.03.2021 13:46 Ответить
Обнадёжил...
показать весь комментарий
04.03.2021 13:49 Ответить
слухи/ информация Шмыгаля типа Что то чешется в м…..х . Не помру ли я на днях.
показать весь комментарий
04.03.2021 13:50 Ответить
А ВИ ВВЕДІТЬ САНКЦІЇ ПРОТИ ЦИХ КАНАЛІВ, ЩОБ ЛЮДИ НЕ РАДІЛИ ЇХНІМ ПЛІТКАМ
показать весь комментарий
04.03.2021 14:11 Ответить
А ВИ ВВЕДІТЬ САНКЦІЇ ПРОТИ ЦИХ КАНАЛІВ, ЩОБ ЛЮДИ НЕ РАДІЛИ ЇХНІМ ПЛІТКАМ
показать весь комментарий
04.03.2021 14:13 Ответить
 
 