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Шмигаль про можливість своєї відставки: Не читайте Telegram-канали, там лише чутки
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Розмови про можливу відставку глави українського уряду є чутками.
Про це сьогодні в ході пресконференції за результатами року роботи Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Зі мною ніяких розмов про відставку не було протягом останнього часу і в цілому. Не читайте Telegram-канали, там лише чутки і плітки. Якщо буде офіційна інформація, ми її озвучимо, - зазначив прем'єр.
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