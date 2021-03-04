Шмигаль про можливість своєї відставки: Не читайте Telegram-канали, там лише чутки

Розмови про можливу відставку глави українського уряду є чутками.

Про це сьогодні в ході пресконференції за результатами року роботи Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Зі мною ніяких розмов про відставку не було протягом останнього часу і в цілому. Не читайте Telegram-канали, там лише чутки і плітки. Якщо буде офіційна інформація, ми її озвучимо, - зазначив прем'єр.

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