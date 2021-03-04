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Шмигаль про можливість своєї відставки: Не читайте Telegram-канали, там лише чутки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль про можливість своєї відставки: Не читайте Telegram-канали, там лише чутки

Розмови про можливу відставку глави українського уряду є чутками.

Про це сьогодні в ході пресконференції за результатами року роботи Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Зі мною ніяких розмов про відставку не було протягом останнього часу і в цілому. Не читайте Telegram-канали, там лише чутки і плітки. Якщо буде офіційна інформація, ми її озвучимо, - зазначив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби Зеленський ухвалював рішення, несумісні з моїм внутрішнім світом, я б пішов у відставку, - Аваков

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Кто знает, гнида, может твой освальд уже разлил масло.
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04.03.2021 13:39
+2
Та прям уж...Вот, например, в телеграм-канале пишут, что Бубочка - гнусавый зесцикун-наркоман и малоросский шут. И ведь это не слухи)))
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04.03.2021 13:43
+1
демократия это тяжело - но нет не чего лучше демократии - зеленые нам прививка от популизма
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04.03.2021 13:42
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Кто знает, гнида, может твой освальд уже разлил масло.
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04.03.2021 13:39 Відповісти
демократия это тяжело - но нет не чего лучше демократии - зеленые нам прививка от популизма
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04.03.2021 13:42 Відповісти
_Очень сомневательно что голосовавшие за это приматы перекуются. Шибко вряд ли. Потому как если нет ума, то это надолго, может и навсегда.
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04.03.2021 13:45 Відповісти
когда больно, голодно и холодно - происходят чудеса воспитание - даже животные становиться дрессированными - так шо есть надежда
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04.03.2021 13:47 Відповісти
Та прям уж...Вот, например, в телеграм-канале пишут, что Бубочка - гнусавый зесцикун-наркоман и малоросский шут. И ведь это не слухи)))
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04.03.2021 13:43 Відповісти
и не смотрите телевизор - там одни шлю@и...
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04.03.2021 13:44 Відповісти
Ти вже придбав собі електросамокат? Може знадобитись.
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04.03.2021 13:44 Відповісти
стрельба по тарелочкам знаю - а это шо то новое))))))
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04.03.2021 13:48 Відповісти
Ага. Читайте лише казки від міністрів, депутатів та головнокомандуючого зебіла.
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04.03.2021 13:45 Відповісти
Слухи - это визуализация. Оч. надеемся
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04.03.2021 13:46 Відповісти
Обнадёжил...
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04.03.2021 13:49 Відповісти
слухи/ информация Шмыгаля типа Что то чешется в м…..х . Не помру ли я на днях.
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04.03.2021 13:50 Відповісти
А ВИ ВВЕДІТЬ САНКЦІЇ ПРОТИ ЦИХ КАНАЛІВ, ЩОБ ЛЮДИ НЕ РАДІЛИ ЇХНІМ ПЛІТКАМ
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04.03.2021 14:11 Відповісти
А ВИ ВВЕДІТЬ САНКЦІЇ ПРОТИ ЦИХ КАНАЛІВ, ЩОБ ЛЮДИ НЕ РАДІЛИ ЇХНІМ ПЛІТКАМ
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04.03.2021 14:13 Відповісти
 
 