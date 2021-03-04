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Рада обязала иностранцев подавать биометрические данные при оформлении виз

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада обязала иностранцев подавать биометрические данные при оформлении виз

Верховная Рада обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз. Народные депутаты одобрили за основу и в целом законопроект №3630.

Этот законопроект разработало Министерство иностранных дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Таким образом для иностранцев и лиц без гражданства сделали обязательной подачу биометрических данных во время оформления виз. Отказ же подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в предоставлении визы.

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Указано, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из госбюджета.
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а мышыбратья это иностранцЫ или нет?
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04.03.2021 16:01 Ответить
Мышеадиннарод
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04.03.2021 16:11 Ответить
ихтамнеты
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04.03.2021 16:15 Ответить
а запретить вообще въезд кацапне, во время войны с ними, не пробовали??
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04.03.2021 23:08 Ответить
 
 