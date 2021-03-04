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Рада зобов'язала іноземців подавати біометричні дані під час оформлення віз

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада зобов'язала іноземців подавати біометричні дані під час оформлення віз

Верховна Рада зобов'язала іноземних громадян подавати біометричні дані при оформленні віз. Народні депутати схвалили за основу і в цілому законопроєкт №3630.

Цей законопроєкт розробило Міністерство закордонних справ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Таким чином для іноземців та осіб без громадянства зробили обов'язковою подачу біометричних даних під час оформлення віз. Відмова ж подати свої біометричні дані стає підставою для відмови в наданні візи.

Зазначено, що реалізація закону не потребуватиме додаткових витрат із держбюджету.

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а мышыбратья это иностранцЫ или нет?
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04.03.2021 16:01 Відповісти
Мышеадиннарод
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04.03.2021 16:11 Відповісти
ихтамнеты
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04.03.2021 16:15 Відповісти
а запретить вообще въезд кацапне, во время войны с ними, не пробовали??
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04.03.2021 23:08 Відповісти
 
 