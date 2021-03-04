Зеленский принял верительные грамоты у послов трех государств. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Вьетнама, Бразилии и Италии. Глава государства также отметил, что надеется на дальнейшую активизацию сотрудничества с этими государствами на всех уровнях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Во время разговора с послом Вьетнама в Украине Нгуен Хонг Тхакмо президент Украины выразил благодарность за практическую помощь вьетнамской стороны в самый сложный период первой волны COVID-19. Он подчеркнул заинтересованность в налаживании практического взаимодействия украинских фармацевтических заводов с вьетнамскими партнерами в вопросе разработки и производства вакцин от коронавируса.

Отмечается также, что собеседники обсудили вопросы либерализации двусторонней торговли и ускорение процесса подготовки к подписанию ряда двусторонних документов экономического направления для расширения возможностей украинских и вьетнамских предприятий для выхода на рынки обеих стран.

Подчеркивается также, что Зеленский подтвердил настрой Украины на дальнейшее развитие стратегического сотрудничества с Бразилией, прежде всего по таким направлениям, как торговля и инвестиции, сельское хозяйство, энергетика и фармакология.

"Президент Украины отметил необходимость надлежащего использования имеющегося потенциала обеих стран для реализации совместных проектов в сфере военно-технического сотрудничества, а также в аэрокосмической отрасли. Он положительно оценил начатую работу Диалога по оборонной промышленности между Украиной и Бразилией. Глава государства также пригласил президента Бразилии Жаира Болсонару посетить Украину с официальным визитом в текущем году", - подчеркивает Офис президента.

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Во время разговора с послом Итальянской Республики в Украине Пьером Франческо Дзадзо Зеленский положительно оценил достигнутый уровень сотрудничества между Украиной и Италией и высокую динамику двустороннего политического диалога.

Президент Украины отметил, что Италия является важным партнером Украины в ЕС и НАТО и подчеркнул заинтересованность в дальнейшем углублении взаимовыгодных отношений. Собеседники согласились, что успешное взаимодействие Украины и Италии в преодолении последствий пандемии COVID-19 стало ярким проявлением солидарности.

В свою очередь посол Италии заявил о поддержке Италией территориальной целостности и суверенитета Украины. Он уточнил, что Италия не отменит санкционный режим в отношении России до полного восстановления территориальной целостности Украины.