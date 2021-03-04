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Новости Политика Украины
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Зеленский принял верительные грамоты у послов трех государств. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский принял верительные грамоты у послов трех государств. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Вьетнама, Бразилии и Италии. Глава государства также отметил, что надеется на дальнейшую активизацию сотрудничества с этими государствами на всех уровнях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Во время разговора с послом Вьетнама в Украине Нгуен Хонг Тхакмо президент Украины выразил благодарность за практическую помощь вьетнамской стороны в самый сложный период первой волны COVID-19. Он подчеркнул заинтересованность в налаживании практического взаимодействия украинских фармацевтических заводов с вьетнамскими партнерами в вопросе разработки и производства вакцин от коронавируса.

Отмечается также, что собеседники обсудили вопросы либерализации двусторонней торговли и ускорение процесса подготовки к подписанию ряда двусторонних документов экономического направления для расширения возможностей украинских и вьетнамских предприятий для выхода на рынки обеих стран.

Подчеркивается также, что Зеленский подтвердил настрой Украины на дальнейшее развитие стратегического сотрудничества с Бразилией, прежде всего по таким направлениям, как торговля и инвестиции, сельское хозяйство, энергетика и фармакология.

"Президент Украины отметил необходимость надлежащего использования имеющегося потенциала обеих стран для реализации совместных проектов в сфере военно-технического сотрудничества, а также в аэрокосмической отрасли. Он положительно оценил начатую работу Диалога по оборонной промышленности между Украиной и Бразилией. Глава государства также пригласил президента Бразилии Жаира Болсонару посетить Украину с официальным визитом в текущем году", - подчеркивает Офис президента.

Зеленский принял верительные грамоты у послов трех государств 01

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Во время разговора с послом Итальянской Республики в Украине Пьером Франческо Дзадзо Зеленский положительно оценил достигнутый уровень сотрудничества между Украиной и Италией и высокую динамику двустороннего политического диалога.

Президент Украины отметил, что Италия является важным партнером Украины в ЕС и НАТО и подчеркнул заинтересованность в дальнейшем углублении взаимовыгодных отношений. Собеседники согласились, что успешное взаимодействие Украины и Италии в преодолении последствий пандемии COVID-19 стало ярким проявлением солидарности.

В свою очередь посол Италии заявил о поддержке Италией территориальной целостности и суверенитета Украины. Он уточнил, что Италия не отменит санкционный режим в отношении России до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Автор: Ірина Дашківська
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Кемська волость?! Это не ты у посла медальон спёр? Зеленский принял верительные грамоты у послов трех государств - Цензор.НЕТ 60
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04.03.2021 17:37 Ответить
Шо? Прям так фсьо и сказал?
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04.03.2021 17:53 Ответить
Просто Кулєба не вміє грамоти приймати. Узяв Зєлєнського помічником.
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04.03.2021 17:59 Ответить
ишак имеет право принимать только ветеринарные грамоты
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04.03.2021 18:01 Ответить
А де ж дипломатичний протокол?
"До урочистої зали (в Україні - Біла Зала Маріїнського палацу) входить президент разом з представниками своєї канцелярії та МЗС. Посол вітає главу держави поклоном, а директор протоколу представляє посла президентові. Глава диппредставництва вручає президенту свої вірчі грамоти і відкличні грамоти та виголошує (у разі протоколу) свою промову. Якщо ж промова не виголошується, то посол після вручення грамот висловлює кілька приємних фраз на адресу країни перебування і передає главі держави привітання від свого президента.
Після цього глава держави відрекомендовує послові осіб, які його супроводжують, а посол - членів дипперсоналу посольства, які належать до його супроводу. На завершення церемоніалу президент дає послу так звану приватну аудієнцію (бесіда з послом), здебільшого віч-на-віч. Цю розмову веде найчастіше глава держави, він же й подає знак, що аудієнція завершується. Відбувається фотографування посла з главою держави та з супроводжуючими особами з посольства. На цьому церемонія вручення вірчих грамот, яка триває від 15 до ЗО хвилин, закінчується, і посол у супроводі директора департаменту повертається до резиденції."
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04.03.2021 18:11 Ответить
а де трон з памперсом, стилізований штандарт "зє!", золота тарілка з свинячими біг-маками, шаурмами? *****, сюр якись...
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04.03.2021 18:14 Ответить
Дмитрий Корнейчук

5 ч. ·

Байден демонстративно отказался созваниваться и встречаться с Зеленским. Прекрасно понимая, что Зе - полностью пророссийский, как бы не корчил «борьбу с русским миром».

На Банковой напрягли одну извилину и запустили «темник» для своих экспертов и депутатов: Байден нам не нужен - нам поможет Лондон.

Давно так не смеялся))))))
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04.03.2021 21:10 Ответить
Пропонуємо по приколу....увійти у Вьєтнамську соціалістичну республіку. Там вже щасливо живуть майже 100 мільйонів людей. Розвиток економіки та спокійний спосіб життя вподобали навіть колишні громадяни з Європи,Китаю, острівних країн. Територія у двічі меньша за Україну,а населення у два з половиною рази...більше. Основні інвестори США,Японія,Китай.Вони ж основні покупці всього,що виробляє Вьєтнам. Головна ознака вьєтнамців: любов до своєї країни.А У нас...НЕНАВИСТЬ до української землі,людей,тварин,мови, культури. І все це пропаганується в ЗМІ,на каналах,на інеті,в туалеті,в школах, ВУЗах,ПТУ. Так що пора в Вьєтнам !
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04.03.2021 21:13 Ответить
 
 