Зеленский принял верительные грамоты у послов трех государств. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Вьетнама, Бразилии и Италии. Глава государства также отметил, что надеется на дальнейшую активизацию сотрудничества с этими государствами на всех уровнях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Во время разговора с послом Вьетнама в Украине Нгуен Хонг Тхакмо президент Украины выразил благодарность за практическую помощь вьетнамской стороны в самый сложный период первой волны COVID-19. Он подчеркнул заинтересованность в налаживании практического взаимодействия украинских фармацевтических заводов с вьетнамскими партнерами в вопросе разработки и производства вакцин от коронавируса.
Отмечается также, что собеседники обсудили вопросы либерализации двусторонней торговли и ускорение процесса подготовки к подписанию ряда двусторонних документов экономического направления для расширения возможностей украинских и вьетнамских предприятий для выхода на рынки обеих стран.
Подчеркивается также, что Зеленский подтвердил настрой Украины на дальнейшее развитие стратегического сотрудничества с Бразилией, прежде всего по таким направлениям, как торговля и инвестиции, сельское хозяйство, энергетика и фармакология.
"Президент Украины отметил необходимость надлежащего использования имеющегося потенциала обеих стран для реализации совместных проектов в сфере военно-технического сотрудничества, а также в аэрокосмической отрасли. Он положительно оценил начатую работу Диалога по оборонной промышленности между Украиной и Бразилией. Глава государства также пригласил президента Бразилии Жаира Болсонару посетить Украину с официальным визитом в текущем году", - подчеркивает Офис президента.
Во время разговора с послом Итальянской Республики в Украине Пьером Франческо Дзадзо Зеленский положительно оценил достигнутый уровень сотрудничества между Украиной и Италией и высокую динамику двустороннего политического диалога.
Президент Украины отметил, что Италия является важным партнером Украины в ЕС и НАТО и подчеркнул заинтересованность в дальнейшем углублении взаимовыгодных отношений. Собеседники согласились, что успешное взаимодействие Украины и Италии в преодолении последствий пандемии COVID-19 стало ярким проявлением солидарности.
В свою очередь посол Италии заявил о поддержке Италией территориальной целостности и суверенитета Украины. Он уточнил, что Италия не отменит санкционный режим в отношении России до полного восстановления территориальной целостности Украины.
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"До урочистої зали (в Україні - Біла Зала Маріїнського палацу) входить президент разом з представниками своєї канцелярії та МЗС. Посол вітає главу держави поклоном, а директор протоколу представляє посла президентові. Глава диппредставництва вручає президенту свої вірчі грамоти і відкличні грамоти та виголошує (у разі протоколу) свою промову. Якщо ж промова не виголошується, то посол після вручення грамот висловлює кілька приємних фраз на адресу країни перебування і передає главі держави привітання від свого президента.
Після цього глава держави відрекомендовує послові осіб, які його супроводжують, а посол - членів дипперсоналу посольства, які належать до його супроводу. На завершення церемоніалу президент дає послу так звану приватну аудієнцію (бесіда з послом), здебільшого віч-на-віч. Цю розмову веде найчастіше глава держави, він же й подає знак, що аудієнція завершується. Відбувається фотографування посла з главою держави та з супроводжуючими особами з посольства. На цьому церемонія вручення вірчих грамот, яка триває від 15 до ЗО хвилин, закінчується, і посол у супроводі директора департаменту повертається до резиденції."
5 ч. ·
Байден демонстративно отказался созваниваться и встречаться с Зеленским. Прекрасно понимая, что Зе - полностью пророссийский, как бы не корчил «борьбу с русским миром».
На Банковой напрягли одну извилину и запустили «темник» для своих экспертов и депутатов: Байден нам не нужен - нам поможет Лондон.
Давно так не смеялся))))))