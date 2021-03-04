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Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів трьох держав. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів трьох держав. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів В'єтнаму, Бразилії та Італії. Глава держави також зазначив, що сподівається на подальшу активізацію співпраці з цими державами на всіх рівнях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Під час розмови з Послом Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні Нгуєн Хонг Тхаком Президент України висловив вдячність за практичну допомогу в’єтнамської сторони у найскладніший період першої хвилі COVID-19. Він наголосив на зацікавленості у налагодженні практичної взаємодії українських фармацевтичних заводів із в’єтнамськими партнерами в питанні розробки та виробництва протиковідних вакцин.

Зазначається також, що співрозмовники обговорили питання лібералізації двосторонньої торгівлі, позитивно відзначивши зростання її обсягів навіть у кризовий 2020 рік. Було домовлено пришвидшити процес підготовки до підписання низки двосторонніх документів економічного спрямування задля розширення можливостей українських і в’єтнамських підприємств для виходу на ринки обох країн.

Підкреслюється також, що Зеленський підтвердив налаштованість України на подальший розвиток стратегічного співробітництва з Бразилією, передусім за такими напрямами, як торгівля та інвестиції, сільське господарство, енергетика та фармакологія.

"Президент України наголосив на необхідності належного використання наявного потенціалу обох держав для реалізації спільних проектів у сфері військово-технічної співпраці, а також в аерокосмічній галузі. Він схвально оцінив започатковану роботу Діалогу з оборонної промисловості між Україною та Бразилією. Глава держави поновив запрошення Президенту Бразилії Жаїру Болсонару відвідати Україну з офіційним візитом у поточному році", - підкреслює Офіс президента.

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Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів трьох держав 01

Під час розмови з Послом Італійської Республіки в Україні П'єром Франческо Дзадзо Володимир Зеленський позитивно оцінив досягнутий рівень співпраці між Україною та Італією та високу динаміку двостороннього політичного діалогу.

Президент України зазначив, що Італія є важливим партнером нашої держави у ЄС і НАТО та підкреслив зацікавленість у подальшому поглибленні взаємовигідних відносин. Співрозмовники погодилися, що успішна взаємодія України та Італії у подоланні наслідків пандемії COVID-19 стала яскравим проявом солідарності.

У свою чергу посол Італії заявив про підтримку Італією територіальної цілісності і суверенітету України. Він уточнив, що Італія не скасує режим санкцій щодо Росії до повного відновлення територіальної цілісності України.

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Автор: Анастасія Потіха
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Кемська волость?! Это не ты у посла медальон спёр? Зеленский принял верительные грамоты у послов трех государств - Цензор.НЕТ 60
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04.03.2021 17:37 Відповісти
Шо? Прям так фсьо и сказал?
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04.03.2021 17:53 Відповісти
Просто Кулєба не вміє грамоти приймати. Узяв Зєлєнського помічником.
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04.03.2021 17:59 Відповісти
ишак имеет право принимать только ветеринарные грамоты
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04.03.2021 18:01 Відповісти
А де ж дипломатичний протокол?
"До урочистої зали (в Україні - Біла Зала Маріїнського палацу) входить президент разом з представниками своєї канцелярії та МЗС. Посол вітає главу держави поклоном, а директор протоколу представляє посла президентові. Глава диппредставництва вручає президенту свої вірчі грамоти і відкличні грамоти та виголошує (у разі протоколу) свою промову. Якщо ж промова не виголошується, то посол після вручення грамот висловлює кілька приємних фраз на адресу країни перебування і передає главі держави привітання від свого президента.
Після цього глава держави відрекомендовує послові осіб, які його супроводжують, а посол - членів дипперсоналу посольства, які належать до його супроводу. На завершення церемоніалу президент дає послу так звану приватну аудієнцію (бесіда з послом), здебільшого віч-на-віч. Цю розмову веде найчастіше глава держави, він же й подає знак, що аудієнція завершується. Відбувається фотографування посла з главою держави та з супроводжуючими особами з посольства. На цьому церемонія вручення вірчих грамот, яка триває від 15 до ЗО хвилин, закінчується, і посол у супроводі директора департаменту повертається до резиденції."
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04.03.2021 18:11 Відповісти
а де трон з памперсом, стилізований штандарт "зє!", золота тарілка з свинячими біг-маками, шаурмами? *****, сюр якись...
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04.03.2021 18:14 Відповісти
Дмитрий Корнейчук

5 ч. ·

Байден демонстративно отказался созваниваться и встречаться с Зеленским. Прекрасно понимая, что Зе - полностью пророссийский, как бы не корчил «борьбу с русским миром».

На Банковой напрягли одну извилину и запустили «темник» для своих экспертов и депутатов: Байден нам не нужен - нам поможет Лондон.

Давно так не смеялся))))))
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04.03.2021 21:10 Відповісти
Пропонуємо по приколу....увійти у Вьєтнамську соціалістичну республіку. Там вже щасливо живуть майже 100 мільйонів людей. Розвиток економіки та спокійний спосіб життя вподобали навіть колишні громадяни з Європи,Китаю, острівних країн. Територія у двічі меньша за Україну,а населення у два з половиною рази...більше. Основні інвестори США,Японія,Китай.Вони ж основні покупці всього,що виробляє Вьєтнам. Головна ознака вьєтнамців: любов до своєї країни.А У нас...НЕНАВИСТЬ до української землі,людей,тварин,мови, культури. І все це пропаганується в ЗМІ,на каналах,на інеті,в туалеті,в школах, ВУЗах,ПТУ. Так що пора в Вьєтнам !
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04.03.2021 21:13 Відповісти
 
 