Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів трьох держав. ФОТО
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Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів В'єтнаму, Бразилії та Італії. Глава держави також зазначив, що сподівається на подальшу активізацію співпраці з цими державами на всіх рівнях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Під час розмови з Послом Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні Нгуєн Хонг Тхаком Президент України висловив вдячність за практичну допомогу в’єтнамської сторони у найскладніший період першої хвилі COVID-19. Він наголосив на зацікавленості у налагодженні практичної взаємодії українських фармацевтичних заводів із в’єтнамськими партнерами в питанні розробки та виробництва протиковідних вакцин.
Зазначається також, що співрозмовники обговорили питання лібералізації двосторонньої торгівлі, позитивно відзначивши зростання її обсягів навіть у кризовий 2020 рік. Було домовлено пришвидшити процес підготовки до підписання низки двосторонніх документів економічного спрямування задля розширення можливостей українських і в’єтнамських підприємств для виходу на ринки обох країн.
Підкреслюється також, що Зеленський підтвердив налаштованість України на подальший розвиток стратегічного співробітництва з Бразилією, передусім за такими напрямами, як торгівля та інвестиції, сільське господарство, енергетика та фармакологія.
"Президент України наголосив на необхідності належного використання наявного потенціалу обох держав для реалізації спільних проектів у сфері військово-технічної співпраці, а також в аерокосмічній галузі. Він схвально оцінив започатковану роботу Діалогу з оборонної промисловості між Україною та Бразилією. Глава держави поновив запрошення Президенту Бразилії Жаїру Болсонару відвідати Україну з офіційним візитом у поточному році", - підкреслює Офіс президента.
Під час розмови з Послом Італійської Республіки в Україні П'єром Франческо Дзадзо Володимир Зеленський позитивно оцінив досягнутий рівень співпраці між Україною та Італією та високу динаміку двостороннього політичного діалогу.
Президент України зазначив, що Італія є важливим партнером нашої держави у ЄС і НАТО та підкреслив зацікавленість у подальшому поглибленні взаємовигідних відносин. Співрозмовники погодилися, що успішна взаємодія України та Італії у подоланні наслідків пандемії COVID-19 стала яскравим проявом солідарності.
У свою чергу посол Італії заявив про підтримку Італією територіальної цілісності і суверенітету України. Він уточнив, що Італія не скасує режим санкцій щодо Росії до повного відновлення територіальної цілісності України.
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"До урочистої зали (в Україні - Біла Зала Маріїнського палацу) входить президент разом з представниками своєї канцелярії та МЗС. Посол вітає главу держави поклоном, а директор протоколу представляє посла президентові. Глава диппредставництва вручає президенту свої вірчі грамоти і відкличні грамоти та виголошує (у разі протоколу) свою промову. Якщо ж промова не виголошується, то посол після вручення грамот висловлює кілька приємних фраз на адресу країни перебування і передає главі держави привітання від свого президента.
Після цього глава держави відрекомендовує послові осіб, які його супроводжують, а посол - членів дипперсоналу посольства, які належать до його супроводу. На завершення церемоніалу президент дає послу так звану приватну аудієнцію (бесіда з послом), здебільшого віч-на-віч. Цю розмову веде найчастіше глава держави, він же й подає знак, що аудієнція завершується. Відбувається фотографування посла з главою держави та з супроводжуючими особами з посольства. На цьому церемонія вручення вірчих грамот, яка триває від 15 до ЗО хвилин, закінчується, і посол у супроводі директора департаменту повертається до резиденції."
5 ч. ·
Байден демонстративно отказался созваниваться и встречаться с Зеленским. Прекрасно понимая, что Зе - полностью пророссийский, как бы не корчил «борьбу с русским миром».
На Банковой напрягли одну извилину и запустили «темник» для своих экспертов и депутатов: Байден нам не нужен - нам поможет Лондон.
Давно так не смеялся))))))