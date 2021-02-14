Помер посол України в Китаї Камишев

Помер посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сумна новина… На 65 році життя помер Посол України в КНР Сергій Олексійович Камишев. Знаний професіонал, за довгі роки дипломатичної роботи він зробив видатний внесок у розбудову відносин України з країнами Азії та Близького Сходу. Світла пам'ять і щирі співчуття близьким", - написав Кулеба.

Також читайте: Китай не надав ВООЗ дані про перші випадки інфікування коронавірусом, - експерти організації