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Помер посол України в Китаї Камишев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Помер посол України в Китаї Камишев

Помер посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сумна новина… На 65 році життя помер Посол України в КНР Сергій Олексійович Камишев. Знаний професіонал, за довгі роки дипломатичної роботи він зробив видатний внесок у розбудову відносин України з країнами Азії та Близького Сходу. Світла пам'ять і щирі співчуття близьким", - написав Кулеба.

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Спи спокойно дорогой товарищ ,мы тебя никогда не забудем .
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14.02.2021 22:28 Відповісти
RIP
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14.02.2021 22:32 Відповісти
R.I.P.
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14.02.2021 22:58 Відповісти
 
 