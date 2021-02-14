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Помер посол України в Китаї Камишев
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Помер посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Сумна новина… На 65 році життя помер Посол України в КНР Сергій Олексійович Камишев. Знаний професіонал, за довгі роки дипломатичної роботи він зробив видатний внесок у розбудову відносин України з країнами Азії та Близького Сходу. Світла пам'ять і щирі співчуття близьким", - написав Кулеба.
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Серый Вовк
показати весь коментар14.02.2021 22:28 Відповісти Мені подобається 1
Phoenix. UA
показати весь коментар14.02.2021 22:32 Відповісти Мені подобається 2
Yan Pastars
показати весь коментар14.02.2021 22:58 Відповісти Мені подобається 1
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