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Умер посол Украины в Китае Камышев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Умер посол Украины в Китае Камышев

Скончался посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Печальная новость... На 65 году жизни скончался посол Украины в КНР Сергей Алексеевич Камышев. Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока. Светлая память и искренние соболезнования близким", - написал Кулеба.

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Автор: Роман Свиридович
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Спи спокойно дорогой товарищ ,мы тебя никогда не забудем .
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14.02.2021 22:28 Ответить
RIP
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14.02.2021 22:32 Ответить
R.I.P.
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14.02.2021 22:58 Ответить
 
 