Офис Зеленского готовит новые фейки против Порошенко, - "ЕС"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В рамках пиар-кампании Офиса Президента по дискредитации главного конкурента Зеленского Петра Порошенко планируется очередной фейковый вброс о якобы присутствие "людей Порошенко" в структуре собственности сети АЗС GLUSKO.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии "Европейская Солидарность", сообщает Цензор.НЕТ.
"По этому поводу хотим отметить: жватит системно умножать ложь, связывая Порошенкa и Медведчука. Украинцам все больше становится очевидным, что цель этого очередного вброса - еще раз отвлечь внимание общества от провалов власти и реальной государственной измены чиновников с Банковой, причастных к срыву операции по задержанию "группы Вагнера".
Хотим подчеркнуть, что именно "Слуги народа" совместно с ОПЗЖ отказались предоставить своих представителей в Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию срыва сделки по "вагнеривцам". Не выйдет. Эта тема серьезно прозвучала, в том числе и в иностранных СМИ. Это настолько резонансное преступление, которое может привести к началу процедуры импичмента Зеленскому", - заявляют в "Европейской Солидарности".
Как отмечают в "ЕС", единственное, что может противопоставить Офис Президента скандалу с "вагнеровцами" - это запуск новых фейков о "Европейской Солидарности".
"В связи с этим считаем, что Офис Президента пора переименовать в Офис информационных провокаций и манипуляций. Понимая "сериальное корни" действующей власти, все же отметим, что функции власти - это государственная политика, а не запуск фейков", - подчеркивается в заявлении партии.
Пожалуйста, подождите...
))
Бувайте, Ви не цікаві...))
потрібні санкції РНБО проти петі
#стерненкуволю
Всі побачили,що РФ маленька,бідна країна,яка до усрачки налякана страшною Україною.
Слышали что-нибудь про *****? Оно даже приехало в Киев в июле 2013 года, специально чтобы пиарить Медведчука. Если этого нет в методичке для тупых, это не означает что этого не было.
Запад сто раз говорил, что Порох за пять лет сделал больше для Украины, чем его предшественники за 25 + полшестого за 2 года!
А про зебила говорят (переводя с дипломатического), что все реформы свернуты, олигархи охренели от безнаказности, экономика в -опе,коррупция и воровство выросли в РАЗЫ, само оно чмо, с которым НИКТО на Западе не считается!
Все держится на инерции того, что было сделано при Порохе.
Думай-те (если осталось чем)!
Со вчерашней один в один. Та же тупая ЗЕленая ботоферма.
2. Ширкі не існувало, але був Меморандум Іуди Юща з Янеком. Пєця гадив тоді вже під Юлю, як міг.
3. Таміфлю від початку до кінця було на відповідальності глави РНБО Пєці. Він домовлявсь, і навіть зустрічав літак.
4. Пєця заробив собі тисячу довічних термінів з конфіскацією. Але поки Зєля буде при владі, то Пєцє нічого не загрожує
Пан зовсім заблукав в українських реаліях