Офис Зеленского готовит новые фейки против Порошенко, - "ЕС"

В рамках пиар-кампании Офиса Президента по дискредитации главного конкурента Зеленского Петра Порошенко планируется очередной фейковый вброс о якобы присутствие "людей Порошенко" в структуре собственности сети АЗС GLUSKO.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии "Европейская Солидарность", сообщает Цензор.НЕТ.

"По этому поводу хотим отметить: жватит системно умножать ложь, связывая Порошенкa и Медведчука. Украинцам все больше становится очевидным, что цель этого очередного вброса - еще раз отвлечь внимание общества от провалов власти и реальной государственной измены чиновников с Банковой, причастных к срыву операции по задержанию "группы Вагнера".

Хотим подчеркнуть, что именно "Слуги народа" совместно с ОПЗЖ отказались предоставить своих представителей в Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию срыва сделки по "вагнеривцам". Не выйдет. Эта тема серьезно прозвучала, в том числе и в иностранных СМИ. Это настолько резонансное преступление, которое может привести к началу процедуры импичмента Зеленскому", - заявляют в "Европейской Солидарности".

Как отмечают в "ЕС", единственное, что может противопоставить Офис Президента скандалу с "вагнеровцами" - это запуск новых фейков о "Европейской Солидарности".

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"В связи с этим считаем, что Офис Президента пора переименовать в Офис информационных провокаций и манипуляций. Понимая "сериальное корни" действующей власти, все же отметим, что функции власти - это государственная политика, а не запуск фейков", - подчеркивается в заявлении партии.