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Офис Зеленского готовит новые фейки против Порошенко, - "ЕС"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис Зеленского готовит новые фейки против Порошенко, -

В рамках пиар-кампании Офиса Президента по дискредитации главного конкурента Зеленского Петра Порошенко планируется очередной фейковый вброс о якобы присутствие "людей Порошенко" в структуре собственности сети АЗС GLUSKO.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии "Европейская Солидарность", сообщает Цензор.НЕТ.

"По этому поводу хотим отметить: жватит системно умножать ложь, связывая Порошенкa и Медведчука. Украинцам все больше становится очевидным, что цель этого очередного вброса - еще раз отвлечь внимание общества от провалов власти и реальной государственной измены чиновников с Банковой, причастных к срыву операции по задержанию "группы Вагнера".

Хотим подчеркнуть, что именно "Слуги народа" совместно с ОПЗЖ отказались предоставить своих представителей в Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию срыва сделки по "вагнеривцам". Не выйдет. Эта тема серьезно прозвучала, в том числе и в иностранных СМИ. Это настолько резонансное преступление, которое может привести к началу процедуры импичмента Зеленскому", - заявляют в "Европейской Солидарности".

Как отмечают в "ЕС", единственное, что может противопоставить Офис Президента скандалу с "вагнеровцами" - это запуск новых фейков о "Европейской Солидарности".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Создается впечатление, что Зеленскому Медведчук был нужен для информационной атаки на "Евросолидарность" и на меня лично, - Порошенко. ВИДЕО

"В связи с этим считаем, что Офис Президента пора переименовать в Офис информационных провокаций и манипуляций. Понимая "сериальное корни" действующей власти, все же отметим, что функции власти - это государственная политика, а не запуск фейков", - подчеркивается в заявлении партии.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+43
Офис Зеленского готовит новые фейки против Порошенко, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 6010
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04.03.2021 17:56
+42
Ага, еще двух дебилов-борцунов с "кровавым барыгой" забыл. От них ничего не пукнешь?

Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 9613
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04.03.2021 18:12
+42
Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 8021
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04.03.2021 18:14
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Взагалі-то кацапський співак ;блатняка; співав про ;Грішку-сутєньора;. Тупиш, баксику.
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04.03.2021 18:49 Ответить
Жиддя по новому та без бідності- пісні про сьогодення!!
))
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04.03.2021 18:54 Ответить
Підсів на російський блатняк, Баксику?
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04.03.2021 19:02 Ответить
🍬🍫
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04.03.2021 19:05 Ответить
Ротфронт *********? Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 205
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04.03.2021 19:16 Ответить
ВР вже навіть не Цирк а Балаган, нє??
Бувайте, Ви не цікаві...))
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04.03.2021 19:23 Ответить
Безумовно,зелена пліснява ,це лялькі кремлівського лялькового балагана !!!)))
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04.03.2021 19:26 Ответить
тверезим дискусії потрібно вести. насинячишся і умнічаєш.
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04.03.2021 19:28 Ответить
Таборний фольклор часів гулагу)). Рівень розвитку відповідний.
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04.03.2021 18:53 Ответить
щоб остаточно притиснути мертвечука,
потрібні санкції РНБО проти петі

#стерненкуволю
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04.03.2021 18:41 Ответить
Расєйські помийки , після санкцій куму путлєра ,виють що Янілох ще гірший за Парашенка ! Може все не так і погано ???😆
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04.03.2021 18:41 Ответить
Важко з ними не погодитись . Хоч вони й помийки .. Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 2788 .
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04.03.2021 18:57 Ответить
На жаль, в офісі ПреЗедента Сидять непорядні люди, які до того ж не вміють і не хочуть вчитись на помилках, робити висновки. Тому їх дорога - в нікуди( вірніше , і скоріше всього - в суди).
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04.03.2021 18:43 Ответить
"НЕ ВЕРЮ" - этот ящик Пандоры открыл сам петюня когда начал лить грязь на Зеленского, который ещё даже не был инаугурирован. Сейчас выплыло состояние Гепы нажитое при содействии петюни. Пять лет валял дурака по одной лишь причине "как бы Ху-ло не отобрал Липецкое добро", а теперь ищет виноватого в своей глупости.
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04.03.2021 18:46 Ответить
Порошенко лив бруд на Зеленського? Ти з дуба впав?
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04.03.2021 18:50 Ответить
Та там було "трішки не так" - блазні, під час виступів, у захваті, часто стоять на голові. Так і наш "Блазень" , після оголошення результатів, зробив. А так як захват був нестримним, то від радості обісрався. Все потекло вниз... А у всьому звинувачують Пороха...
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04.03.2021 19:31 Ответить
Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 7207 ..Порох Гепі дав , Зеля забрав ,, шо за траву ти куриш . ? Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 795 .
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04.03.2021 18:56 Ответить
Зебілам все не ймется . Ну що ж , війна так війна . ! Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 9746 .
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04.03.2021 18:53 Ответить
Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 9961
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04.03.2021 18:57 Ответить
Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 8707 .Мізки у зебілів . Вигріб начисто ..
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04.03.2021 18:59 Ответить
Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 7523
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04.03.2021 20:20 Ответить
Велич раші!
Всі побачили,що РФ маленька,бідна країна,яка до усрачки налякана страшною Україною.
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04.03.2021 20:14 Ответить
Гетьман потихеньку сам розсмокується, як чиряк на сраці.
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04.03.2021 18:59 Ответить
Щось мені підказує, що вашого гундявого чиряка, будуть видаляти хірургічно.
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05.03.2021 07:33 Ответить
У зебілов агонія перед початком кінця !
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04.03.2021 19:02 Ответить
Как тут не вспомнить: -" На воре и шапка горит"...
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04.03.2021 19:03 Ответить
Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 363
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04.03.2021 19:13 Ответить
а що символiзуе цятка на щоцi?
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05.03.2021 08:31 Ответить
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04.03.2021 19:28 Ответить
Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 4074 .Зебіли , скажіть ви довго будете це вимовляти , як молитву .? Це вас заспокоює , вселяє впевненість в себе , чи як ? Чи навіщо ви промовляєте безкінечно сію абракадабру ?? Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 4074 .
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04.03.2021 19:37 Ответить
Це в них мантра така))
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05.03.2021 07:35 Ответить
Сьогодні прям свято для зеленого скота . Вже 4 нюза про Пороха... Перед тим як їм ховати свої горлянки від порохоботів на довгий термін, доля поадрувала цим зеленим уйбищам шанс дуже гарно гарно проблюватися...
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04.03.2021 19:32 Ответить
То так, діарея вимогає швидких дій !!!)))
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04.03.2021 19:42 Ответить
Избирательная кампания началось, Офис активно агитирует за "ЕС". ЕС можно запастись попкорном и ждать самоуничтожения соперников. Давайте ребята больше "дел", видосиков, говорящих "тупых собачих ртов", кто там еще не лохи - ну, изреките что-нибудь "умное", чтобы мы посмеялись.
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04.03.2021 19:56 Ответить
Ага, на предыдущих выборах вы уже посмеялись...
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04.03.2021 21:48 Ответить
Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 5076
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04.03.2021 20:23 Ответить
Головне це самого себе похвалити !!!))
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04.03.2021 19:43 Ответить
Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 8771
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04.03.2021 19:43 Ответить
А навіщо "штучно" пов'язувати Порошенка і Медведчука і щось придумувати. Петро і Мертвечук не були в одній партії Здупи(о) свого часу? Петро не ганьбив з трибуни ВР блок НАТО в 1999 році? Петро не виступав на захист узкоязичних в 2005 році? Петро не надав Мертвечуку нечувані преференцї з 2014 по 2019 рік, коли останній став монополістом на ринку газу, скупив три телеканала і безперешкодно літав напряму на свому літаку в Мацкву до свого кума *****(коли всім іншим прямі польоти були заборонені) ? Товариші песики, або зніміть хрестик, або нарешті спіднє натягніть. Бо то не по фен-шую.
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04.03.2021 19:48 Ответить
А хто призначив Медведчука , головою переговорного процесу в Мінську ? При кому кум путлєра зкупив українські телеканали ? Хто Медведку виніс на вершини політики ???😈
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04.03.2021 19:55 Ответить
Для "альтернативно одарённых" - Медведчук был в гуманитарной подгруппе и только по обмену пленными, "головою переговорного процесу в Мінську" был Кучма.
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04.03.2021 19:57 Ответить
На вершину политики???
Слышали что-нибудь про *****? Оно даже приехало в Киев в июле 2013 года, специально чтобы пиарить Медведчука. Если этого нет в методичке для тупых, это не означает что этого не было.

Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 5617
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04.03.2021 20:03 Ответить
Соєві щури просто заспамили інформацію, до якої ні з якого боку не доколупатися і яку неможливо заперечити. В інтернеті є все, кому цікаво. Убогі послідовники секти Життя По Новому, чому ви такі убогі?
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04.03.2021 21:20 Ответить
Випери штанці зебілятко, в які тобі регулярно сере Порошенко..бо смердить як ві падла.
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04.03.2021 21:25 Ответить
Богу дякувати, що сизоноса свиня вже не має змоги випорожнюватись на українців з квітня 2019 року. Бо отримала пєндаля на виборах.
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04.03.2021 22:20 Ответить
Зебилы сегодня вошли в раж. Ганьба Порошенку і слава зебілам!
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04.03.2021 20:00 Ответить
Зебилам не Слава,зебилам--Вова
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04.03.2021 22:12 Ответить
чего это они так заранее опровергать начали?
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04.03.2021 20:00 Ответить
Офис Зеленского готовит новые фейки против Порошенко, закроет телеканал "Наш"- "ЕС" Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 2309
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04.03.2021 20:06 Ответить
Скоро зебіли звинуватять Порошенка в тому, що він стріляв у лєніна і був засновником КПРС.
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04.03.2021 20:17 Ответить
Все тупые и грязные потуги зеленого лоха облить грязью Пороха, все дальше оттягивают возможность разговора или встречи зебила с Байденом! И только тупое чмо этого НЕ понимает---зебил этим вредит Украине.
Запад сто раз говорил, что Порох за пять лет сделал больше для Украины, чем его предшественники за 25 + полшестого за 2 года!
А про зебила говорят (переводя с дипломатического), что все реформы свернуты, олигархи охренели от безнаказности, экономика в -опе,коррупция и воровство выросли в РАЗЫ, само оно чмо, с которым НИКТО на Западе не считается!
Все держится на инерции того, что было сделано при Порохе.
Думай-те (если осталось чем)!
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04.03.2021 20:21 Ответить
Заглянул чисто посмотреть те ли чушки сегодня надрываются в теме про Пороха.

Со вчерашней один в один. Та же тупая ЗЕленая ботоферма.
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04.03.2021 20:32 Ответить
Ну, добре, а по "вагнеревцям", що язик в опі?
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04.03.2021 21:15 Ответить
А де йхній цензорівський зелений вошдь три Н. Хтось бачив ., це падо вже сирануло чи ще ні?
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04.03.2021 21:27 Ответить
мабуть, що Петя понаговорював такого, що нічого іншого не залишається, ніж діяти на упередженняя... говорити - все фейк! зауважте, те саме говорять москалі.)
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04.03.2021 21:29 Ответить
если это брехня, то почему бы не дать своим полит противникам её огласить? а потом аргументированно выставить их брехунами.
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04.03.2021 21:33 Ответить
І про "зелену владу", це гарний мем. Всі памятають зелені борди, про їх ми зробим, а що в "осадке" тупе невігластво й брехня!
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04.03.2021 21:45 Ответить
А, що, хтось вірить, що так просто Медведчук зайшов на ринок нафтопродуктів? Без відкатів? Схоже, що на крадії і шапка горить.
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04.03.2021 21:46 Ответить
а чим їм ще займатись?
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04.03.2021 21:50 Ответить
Зєля і радий був би на Пєцю якийсь матеріальчик витягти на поверхню, але як? Зєля всівсь в усі Пєціни схеми і краде ще зухваліше і нахабніше. Ці двоє сплелись, як дві гадюки і тепер не знаєш - за що кусати? Вкусиш, а це хвіст не Пєцін, а свій, блін...
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05.03.2021 08:30 Ответить
Тю, не надоть путать грешное с праведным: ЕЭСУ, ширки со шлепером , всякие барыжные терки с камифлю с липовыми материальчиками на Пороха... ЗЫ... походу, дважды несудимая, пойдет по третьему кругу - с зебилом пытается ширкнуться.
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05.03.2021 08:36 Ответить
1.ЄЕСУ - щасливий час для України. Туркменський газ для України був майже безкоштовний. Іуда Ющ розірвав договір з Рашою по 50 дол. за тисячу до 2010го і завів туди свою з Пєцєю і Фірташем прокладку РосУкрЕненго.
2. Ширкі не існувало, але був Меморандум Іуди Юща з Янеком. Пєця гадив тоді вже під Юлю, як міг.
3. Таміфлю від початку до кінця було на відповідальності глави РНБО Пєці. Він домовлявсь, і навіть зустрічав літак.
4. Пєця заробив собі тисячу довічних термінів з конфіскацією. Але поки Зєля буде при владі, то Пєцє нічого не загрожує
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05.03.2021 09:08 Ответить
Ну да, ЕЭСУ там и шансы-мансы с П.Лазаренко... От нечего делать шо ля Паша отсидел в США... Или по-другому поставим вопрос, как будто, на Ульянку в амерсуде, за офшорные манипуляции по отмыванию наворованых у украинцев денег, не заведено дельце, ожидающее своего времени? Да и за тамифлю вроде Ульянка хорошо , так себе, с Пальчевским терки терла. А ваша низкая цена на газ завершилась подписанием(самовольно со стороны Ульянки "Громовой") с пыней договора, согласно которому Украина получала газ по цене , дороже западноевропейской. Вы про ширку Ульянки со шлепером не глумiться. Как будто Ульянка не предлагала себя шлеперу, шо леб.лять с парапета, сидящую в кресле премъера , за свою лояльность к тупому зеку , вплоть до 2025-го года... Дык, даже шлепер тупой и еще тупее нарыл на Ульянку дельце , по котороиму УЛЬЯНКА СДЕЛАЛА ВТОРУЮ ХОДКУ(японские подставные фирмы с евроофшорами, да еще и с бизнесом в Крыму даже сейчас, как у Зеленской с недвижухой)... Да благодаря Пороху и иже, Ульянку досрочно освободили... Неблагодарное какое-то белое и пушистое братство... На Пороха если бы было шо-та серьезное , ему бы уже была сделана предъява, тем более , шо клован с Порохом еще с предвыборной гонки , шо кот с собакой "дружат".
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05.03.2021 09:33 Ответить
кста, пальчевского фирму, после камифлюжных манипуляций в содружестве с Ульянкой, прихлопнули в свое время... Ан нет, пальчевский воспрял под эгидой Евролаба, бо сделал липовые анализы кловану на наркотест..
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05.03.2021 09:37 Ответить
Яка Ульянка? Супрун? Чи пан Пєцю має на увазі? Так його всі, здається, Лолітою називають.
Пан зовсім заблукав в українських реаліях
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05.03.2021 11:02 Ответить
Улька "Громова-я или ломовая- один черт" - мой вымышленный виртуальный герой, полностью копирует баб Юльку(виртуально)))... Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 5995
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05.03.2021 12:04 Ответить
ЗЫ... и вааще, благодаря таким вот(переобувшимся в прыжке), клоун - у власти... Тока шо в этот раз спонукало таких вот в очередной раз переобуваться? Изначально Ульянка(Г) была отстранена от кормушки?
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05.03.2021 08:41 Ответить
та їх ходи всі прораховані. за подачі єрмака всі його ходи як продюсера, на його думку. прораховані наперед. Але виконавці? Льша чого вартує. Очі бігають, руки хватають і жонглюють телефоном. Театральні паузи, що мають свідчити про його участь у світовій політиці (не менше), а там ще є ряд інших артистів "больших і малих театрів", всі ждуть Грозева. А зміщення акцентів-це наявність страху перед майбутнім.
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05.03.2021 13:32 Ответить
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