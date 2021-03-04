Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В рамках піаркампанії Офісу Президента з дискредитації головного конкурента Зеленського Петра Порошенка планується черговий фейковий вкид про нібито присутність "людей Порошенка" у структурі власності мережі АЗС GLUSKO.
Про це йдеться в заяві пресслужби партії "Європейська Солідарність", повідомляє Цензор.НЕТ.
"З цього приводу хочемо зазначити: досить системно множити брехню, пов’язуючи Порошенкa і Медведчука. Українцям все більше стає очевидним, що мета цього чергового вкиду – вкотре відволікти увагу суспільства від провалів влади та реальної державної зради високопосадовців з Банкової, причетних до зриву операції із затримання "групи ВАГНЕРА".
Хочемо наголосити, що саме "Слуги народу" спільно з ОПЗЖ відмовилися надати своїх представників до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для розслідування зриву операції щодо "вагнерівців". Не вийде. Ця тема набула серйозного звучання, в тому числі і в іноземних ЗМІ. Це настільки резонансний злочин, який може призвести до початку процедури імпічменту Зеленському", - заявляють у "Європейській Солідарності".
Як зауважують в "ЄС", єдине, що може протиставити Офіс Президента скандалу з "вагнерівцями" – це запуск нових фейків про "Європейську Солідарність".
"У зв’язку з цим вважаємо, що Офіс президента вже час перейменувати в Офіс інформаційних провокацій та маніпуляцій. Розуміючи "серіальне коріння" діючої влади, все ж зазначимо, що функції влади – це державна політика, а не запуск фейків", - підкреслюється в заяві партії.
Будь ласка, зачекайте...
))
Бувайте, Ви не цікаві...))
потрібні санкції РНБО проти петі
#стерненкуволю
Всі побачили,що РФ маленька,бідна країна,яка до усрачки налякана страшною Україною.
Слышали что-нибудь про *****? Оно даже приехало в Киев в июле 2013 года, специально чтобы пиарить Медведчука. Если этого нет в методичке для тупых, это не означает что этого не было.
Запад сто раз говорил, что Порох за пять лет сделал больше для Украины, чем его предшественники за 25 + полшестого за 2 года!
А про зебила говорят (переводя с дипломатического), что все реформы свернуты, олигархи охренели от безнаказности, экономика в -опе,коррупция и воровство выросли в РАЗЫ, само оно чмо, с которым НИКТО на Западе не считается!
Все держится на инерции того, что было сделано при Порохе.
Думай-те (если осталось чем)!
Со вчерашней один в один. Та же тупая ЗЕленая ботоферма.
2. Ширкі не існувало, але був Меморандум Іуди Юща з Янеком. Пєця гадив тоді вже під Юлю, як міг.
3. Таміфлю від початку до кінця було на відповідальності глави РНБО Пєці. Він домовлявсь, і навіть зустрічав літак.
4. Пєця заробив собі тисячу довічних термінів з конфіскацією. Але поки Зєля буде при владі, то Пєцє нічого не загрожує
Пан зовсім заблукав в українських реаліях