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Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, -

В рамках піаркампанії Офісу Президента з дискредитації головного конкурента Зеленського Петра Порошенка планується черговий фейковий вкид про нібито присутність "людей Порошенка" у структурі власності мережі АЗС GLUSKO.

Про це йдеться в заяві пресслужби партії "Європейська Солідарність", повідомляє Цензор.НЕТ.

"З цього приводу хочемо зазначити: досить системно множити брехню, пов’язуючи Порошенкa і Медведчука. Українцям все більше стає очевидним, що мета цього чергового вкиду – вкотре відволікти увагу суспільства від провалів влади та реальної державної зради високопосадовців з Банкової, причетних до зриву операції із затримання "групи ВАГНЕРА".

Хочемо наголосити, що саме "Слуги народу" спільно з ОПЗЖ відмовилися надати своїх представників до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для розслідування зриву операції щодо "вагнерівців". Не вийде. Ця тема набула серйозного звучання, в тому числі і в іноземних ЗМІ. Це настільки резонансний злочин, який може призвести до початку процедури імпічменту Зеленському", - заявляють у "Європейській Солідарності".

Читайте також: Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко. ВІДЕО

Як зауважують в "ЄС", єдине, що може протиставити Офіс Президента скандалу з "вагнерівцями" – це запуск нових фейків про "Європейську Солідарність".

"У зв’язку з цим вважаємо, що Офіс президента вже час перейменувати в Офіс інформаційних провокацій та маніпуляцій. Розуміючи "серіальне коріння" діючої влади, все ж зазначимо, що функції влади – це державна політика, а не запуск фейків", - підкреслюється в заяві партії.
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Топ коментарі
+43
Офис Зеленского готовит новые фейки против Порошенко, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 6010
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04.03.2021 17:56
+42
Ага, еще двух дебилов-борцунов с "кровавым барыгой" забыл. От них ничего не пукнешь?

Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 9613
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04.03.2021 18:12
+42
Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 8021
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04.03.2021 18:14
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Взагалі-то кацапський співак ;блатняка; співав про ;Грішку-сутєньора;. Тупиш, баксику.
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04.03.2021 18:49 Відповісти
Жиддя по новому та без бідності- пісні про сьогодення!!
))
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04.03.2021 18:54 Відповісти
Підсів на російський блатняк, Баксику?
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04.03.2021 19:02 Відповісти
🍬🍫
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04.03.2021 19:05 Відповісти
Ротфронт *********? Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 205
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04.03.2021 19:16 Відповісти
ВР вже навіть не Цирк а Балаган, нє??
Бувайте, Ви не цікаві...))
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04.03.2021 19:23 Відповісти
Безумовно,зелена пліснява ,це лялькі кремлівського лялькового балагана !!!)))
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04.03.2021 19:26 Відповісти
тверезим дискусії потрібно вести. насинячишся і умнічаєш.
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04.03.2021 19:28 Відповісти
Таборний фольклор часів гулагу)). Рівень розвитку відповідний.
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04.03.2021 18:53 Відповісти
щоб остаточно притиснути мертвечука,
потрібні санкції РНБО проти петі

#стерненкуволю
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04.03.2021 18:41 Відповісти
Расєйські помийки , після санкцій куму путлєра ,виють що Янілох ще гірший за Парашенка ! Може все не так і погано ???😆
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04.03.2021 18:41 Відповісти
Важко з ними не погодитись . Хоч вони й помийки .. Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 2788 .
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04.03.2021 18:57 Відповісти
На жаль, в офісі ПреЗедента Сидять непорядні люди, які до того ж не вміють і не хочуть вчитись на помилках, робити висновки. Тому їх дорога - в нікуди( вірніше , і скоріше всього - в суди).
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04.03.2021 18:43 Відповісти
"НЕ ВЕРЮ" - этот ящик Пандоры открыл сам петюня когда начал лить грязь на Зеленского, который ещё даже не был инаугурирован. Сейчас выплыло состояние Гепы нажитое при содействии петюни. Пять лет валял дурака по одной лишь причине "как бы Ху-ло не отобрал Липецкое добро", а теперь ищет виноватого в своей глупости.
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04.03.2021 18:46 Відповісти
Порошенко лив бруд на Зеленського? Ти з дуба впав?
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04.03.2021 18:50 Відповісти
Та там було "трішки не так" - блазні, під час виступів, у захваті, часто стоять на голові. Так і наш "Блазень" , після оголошення результатів, зробив. А так як захват був нестримним, то від радості обісрався. Все потекло вниз... А у всьому звинувачують Пороха...
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04.03.2021 19:31 Відповісти
Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 7207 ..Порох Гепі дав , Зеля забрав ,, шо за траву ти куриш . ? Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 795 .
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04.03.2021 18:56 Відповісти
Зебілам все не ймется . Ну що ж , війна так війна . ! Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 9746 .
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04.03.2021 18:53 Відповісти
Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 9961
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04.03.2021 18:57 Відповісти
Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 8707 .Мізки у зебілів . Вигріб начисто ..
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04.03.2021 18:59 Відповісти
Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 7523
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04.03.2021 20:20 Відповісти
Велич раші!
Всі побачили,що РФ маленька,бідна країна,яка до усрачки налякана страшною Україною.
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04.03.2021 20:14 Відповісти
Гетьман потихеньку сам розсмокується, як чиряк на сраці.
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04.03.2021 18:59 Відповісти
Щось мені підказує, що вашого гундявого чиряка, будуть видаляти хірургічно.
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05.03.2021 07:33 Відповісти
У зебілов агонія перед початком кінця !
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04.03.2021 19:02 Відповісти
Как тут не вспомнить: -" На воре и шапка горит"...
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04.03.2021 19:03 Відповісти
Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 363
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04.03.2021 19:13 Відповісти
а що символiзуе цятка на щоцi?
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05.03.2021 08:31 Відповісти
коментар відмічено як спам
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04.03.2021 19:28 Відповісти
Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 4074 .Зебіли , скажіть ви довго будете це вимовляти , як молитву .? Це вас заспокоює , вселяє впевненість в себе , чи як ? Чи навіщо ви промовляєте безкінечно сію абракадабру ?? Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 4074 .
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04.03.2021 19:37 Відповісти
Це в них мантра така))
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05.03.2021 07:35 Відповісти
Сьогодні прям свято для зеленого скота . Вже 4 нюза про Пороха... Перед тим як їм ховати свої горлянки від порохоботів на довгий термін, доля поадрувала цим зеленим уйбищам шанс дуже гарно гарно проблюватися...
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04.03.2021 19:32 Відповісти
То так, діарея вимогає швидких дій !!!)))
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04.03.2021 19:42 Відповісти
Избирательная кампания началось, Офис активно агитирует за "ЕС". ЕС можно запастись попкорном и ждать самоуничтожения соперников. Давайте ребята больше "дел", видосиков, говорящих "тупых собачих ртов", кто там еще не лохи - ну, изреките что-нибудь "умное", чтобы мы посмеялись.
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04.03.2021 19:56 Відповісти
Ага, на предыдущих выборах вы уже посмеялись...
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04.03.2021 21:48 Відповісти
Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 5076
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04.03.2021 20:23 Відповісти
Головне це самого себе похвалити !!!))
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04.03.2021 19:43 Відповісти
Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 8771
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04.03.2021 19:43 Відповісти
А навіщо "штучно" пов'язувати Порошенка і Медведчука і щось придумувати. Петро і Мертвечук не були в одній партії Здупи(о) свого часу? Петро не ганьбив з трибуни ВР блок НАТО в 1999 році? Петро не виступав на захист узкоязичних в 2005 році? Петро не надав Мертвечуку нечувані преференцї з 2014 по 2019 рік, коли останній став монополістом на ринку газу, скупив три телеканала і безперешкодно літав напряму на свому літаку в Мацкву до свого кума *****(коли всім іншим прямі польоти були заборонені) ? Товариші песики, або зніміть хрестик, або нарешті спіднє натягніть. Бо то не по фен-шую.
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04.03.2021 19:48 Відповісти
А хто призначив Медведчука , головою переговорного процесу в Мінську ? При кому кум путлєра зкупив українські телеканали ? Хто Медведку виніс на вершини політики ???😈
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04.03.2021 19:55 Відповісти
Для "альтернативно одарённых" - Медведчук был в гуманитарной подгруппе и только по обмену пленными, "головою переговорного процесу в Мінську" был Кучма.
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04.03.2021 19:57 Відповісти
На вершину политики???
Слышали что-нибудь про *****? Оно даже приехало в Киев в июле 2013 года, специально чтобы пиарить Медведчука. Если этого нет в методичке для тупых, это не означает что этого не было.

Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 5617
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04.03.2021 20:03 Відповісти
Соєві щури просто заспамили інформацію, до якої ні з якого боку не доколупатися і яку неможливо заперечити. В інтернеті є все, кому цікаво. Убогі послідовники секти Життя По Новому, чому ви такі убогі?
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04.03.2021 21:20 Відповісти
Випери штанці зебілятко, в які тобі регулярно сере Порошенко..бо смердить як ві падла.
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04.03.2021 21:25 Відповісти
Богу дякувати, що сизоноса свиня вже не має змоги випорожнюватись на українців з квітня 2019 року. Бо отримала пєндаля на виборах.
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04.03.2021 22:20 Відповісти
Зебилы сегодня вошли в раж. Ганьба Порошенку і слава зебілам!
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04.03.2021 20:00 Відповісти
Зебилам не Слава,зебилам--Вова
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04.03.2021 22:12 Відповісти
чего это они так заранее опровергать начали?
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04.03.2021 20:00 Відповісти
Офис Зеленского готовит новые фейки против Порошенко, закроет телеканал "Наш"- "ЕС" Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 2309
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04.03.2021 20:06 Відповісти
Скоро зебіли звинуватять Порошенка в тому, що він стріляв у лєніна і був засновником КПРС.
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04.03.2021 20:17 Відповісти
Все тупые и грязные потуги зеленого лоха облить грязью Пороха, все дальше оттягивают возможность разговора или встречи зебила с Байденом! И только тупое чмо этого НЕ понимает---зебил этим вредит Украине.
Запад сто раз говорил, что Порох за пять лет сделал больше для Украины, чем его предшественники за 25 + полшестого за 2 года!
А про зебила говорят (переводя с дипломатического), что все реформы свернуты, олигархи охренели от безнаказности, экономика в -опе,коррупция и воровство выросли в РАЗЫ, само оно чмо, с которым НИКТО на Западе не считается!
Все держится на инерции того, что было сделано при Порохе.
Думай-те (если осталось чем)!
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04.03.2021 20:21 Відповісти
Заглянул чисто посмотреть те ли чушки сегодня надрываются в теме про Пороха.

Со вчерашней один в один. Та же тупая ЗЕленая ботоферма.
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04.03.2021 20:32 Відповісти
Ну, добре, а по "вагнеревцям", що язик в опі?
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04.03.2021 21:15 Відповісти
А де йхній цензорівський зелений вошдь три Н. Хтось бачив ., це падо вже сирануло чи ще ні?
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04.03.2021 21:27 Відповісти
мабуть, що Петя понаговорював такого, що нічого іншого не залишається, ніж діяти на упередженняя... говорити - все фейк! зауважте, те саме говорять москалі.)
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04.03.2021 21:29 Відповісти
если это брехня, то почему бы не дать своим полит противникам её огласить? а потом аргументированно выставить их брехунами.
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04.03.2021 21:33 Відповісти
І про "зелену владу", це гарний мем. Всі памятають зелені борди, про їх ми зробим, а що в "осадке" тупе невігластво й брехня!
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04.03.2021 21:45 Відповісти
А, що, хтось вірить, що так просто Медведчук зайшов на ринок нафтопродуктів? Без відкатів? Схоже, що на крадії і шапка горить.
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04.03.2021 21:46 Відповісти
а чим їм ще займатись?
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04.03.2021 21:50 Відповісти
Зєля і радий був би на Пєцю якийсь матеріальчик витягти на поверхню, але як? Зєля всівсь в усі Пєціни схеми і краде ще зухваліше і нахабніше. Ці двоє сплелись, як дві гадюки і тепер не знаєш - за що кусати? Вкусиш, а це хвіст не Пєцін, а свій, блін...
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05.03.2021 08:30 Відповісти
Тю, не надоть путать грешное с праведным: ЕЭСУ, ширки со шлепером , всякие барыжные терки с камифлю с липовыми материальчиками на Пороха... ЗЫ... походу, дважды несудимая, пойдет по третьему кругу - с зебилом пытается ширкнуться.
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05.03.2021 08:36 Відповісти
1.ЄЕСУ - щасливий час для України. Туркменський газ для України був майже безкоштовний. Іуда Ющ розірвав договір з Рашою по 50 дол. за тисячу до 2010го і завів туди свою з Пєцєю і Фірташем прокладку РосУкрЕненго.
2. Ширкі не існувало, але був Меморандум Іуди Юща з Янеком. Пєця гадив тоді вже під Юлю, як міг.
3. Таміфлю від початку до кінця було на відповідальності глави РНБО Пєці. Він домовлявсь, і навіть зустрічав літак.
4. Пєця заробив собі тисячу довічних термінів з конфіскацією. Але поки Зєля буде при владі, то Пєцє нічого не загрожує
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05.03.2021 09:08 Відповісти
Ну да, ЕЭСУ там и шансы-мансы с П.Лазаренко... От нечего делать шо ля Паша отсидел в США... Или по-другому поставим вопрос, как будто, на Ульянку в амерсуде, за офшорные манипуляции по отмыванию наворованых у украинцев денег, не заведено дельце, ожидающее своего времени? Да и за тамифлю вроде Ульянка хорошо , так себе, с Пальчевским терки терла. А ваша низкая цена на газ завершилась подписанием(самовольно со стороны Ульянки "Громовой") с пыней договора, согласно которому Украина получала газ по цене , дороже западноевропейской. Вы про ширку Ульянки со шлепером не глумiться. Как будто Ульянка не предлагала себя шлеперу, шо леб.лять с парапета, сидящую в кресле премъера , за свою лояльность к тупому зеку , вплоть до 2025-го года... Дык, даже шлепер тупой и еще тупее нарыл на Ульянку дельце , по котороиму УЛЬЯНКА СДЕЛАЛА ВТОРУЮ ХОДКУ(японские подставные фирмы с евроофшорами, да еще и с бизнесом в Крыму даже сейчас, как у Зеленской с недвижухой)... Да благодаря Пороху и иже, Ульянку досрочно освободили... Неблагодарное какое-то белое и пушистое братство... На Пороха если бы было шо-та серьезное , ему бы уже была сделана предъява, тем более , шо клован с Порохом еще с предвыборной гонки , шо кот с собакой "дружат".
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05.03.2021 09:33 Відповісти
кста, пальчевского фирму, после камифлюжных манипуляций в содружестве с Ульянкой, прихлопнули в свое время... Ан нет, пальчевский воспрял под эгидой Евролаба, бо сделал липовые анализы кловану на наркотест..
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05.03.2021 09:37 Відповісти
Яка Ульянка? Супрун? Чи пан Пєцю має на увазі? Так його всі, здається, Лолітою називають.
Пан зовсім заблукав в українських реаліях
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05.03.2021 11:02 Відповісти
Улька "Громова-я или ломовая- один черт" - мой вымышленный виртуальный герой, полностью копирует баб Юльку(виртуально)))... Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 5995
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05.03.2021 12:04 Відповісти
ЗЫ... и вааще, благодаря таким вот(переобувшимся в прыжке), клоун - у власти... Тока шо в этот раз спонукало таких вот в очередной раз переобуваться? Изначально Ульянка(Г) была отстранена от кормушки?
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05.03.2021 08:41 Відповісти
та їх ходи всі прораховані. за подачі єрмака всі його ходи як продюсера, на його думку. прораховані наперед. Але виконавці? Льша чого вартує. Очі бігають, руки хватають і жонглюють телефоном. Театральні паузи, що мають свідчити про його участь у світовій політиці (не менше), а там ще є ряд інших артистів "больших і малих театрів", всі ждуть Грозева. А зміщення акцентів-це наявність страху перед майбутнім.
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05.03.2021 13:32 Відповісти
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