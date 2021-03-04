Птицы в Аскании-Нова погибли от крысиного яда, - Госпродпотребслужба

Следы яда против грызунов обнаружили на зерне с расположенных рядом с заповедником полей.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"В образцах патологоанатомического материала, отобранного от погибшей птицы, обнаружен бродифакум. Это антикоагулянт из группы кумаринов, что применяется как родентицид (то есть яд) против всех видов грызунов", - сказано в сообщении.

Специалисты исследовали погибших птиц, а также образцы воды, кормовой смеси и зерна, отобранного на полях вблизи заповедника. Яд обнаружили именно в зерне. В воде из прудов следов яда не было.

Читайте на Цензор.НЕТ: В заповеднике "Аскания-Нова" на Херсонщине снова массово гибнут птицы: обнаружено 187 мертвых особей. ФОТОрепортаж

Это расследование касается гибели птиц, которых обнаружили 23 февраля - тогда в заповеднике нашли 187 мертвых особей. Расследование отравления 218 серых журавлей, которые отравились в "Аскании-Нова" в январе, еще продолжается.