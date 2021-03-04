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Птицы в Аскании-Нова погибли от крысиного яда, - Госпродпотребслужба

Птицы в Аскании-Нова погибли от крысиного яда, - Госпродпотребслужба

Следы яда против грызунов обнаружили на зерне с расположенных рядом с заповедником полей.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"В образцах патологоанатомического материала, отобранного от погибшей птицы, обнаружен бродифакум. Это антикоагулянт из группы кумаринов, что применяется как родентицид (то есть яд) против всех видов грызунов", - сказано в сообщении.

Специалисты исследовали погибших птиц, а также образцы воды, кормовой смеси и зерна, отобранного на полях вблизи заповедника. Яд обнаружили именно в зерне. В воде из прудов следов яда не было.

Читайте на Цензор.НЕТ: В заповеднике "Аскания-Нова" на Херсонщине снова массово гибнут птицы: обнаружено 187 мертвых особей. ФОТОрепортаж

Это расследование касается гибели птиц, которых обнаружили 23 февраля - тогда в заповеднике нашли 187 мертвых особей. Расследование отравления 218 серых журавлей, которые отравились в "Аскании-Нова" в январе, еще продолжается.

Автор: 

птицы (54) Госпродпотребслужба (258) Аскания-Нова (19)


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Топ комментарии
+6
Не просто вбили, а змусили страждати. Нелюди.
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04.03.2021 18:13
+5
Работа какого-нибудь кацапского 3,14дора.
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04.03.2021 18:06
+5
нашего...просто на полях гибнут обычные птицы типа воробьев и жаворонков...а тут аскания нова и это заметили
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04.03.2021 18:13
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В Аскании НовА.
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04.03.2021 18:03 Ответить
Работа какого-нибудь кацапского 3,14дора.
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04.03.2021 18:06 Ответить
нашего...просто на полях гибнут обычные птицы типа воробьев и жаворонков...а тут аскания нова и это заметили
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04.03.2021 18:13 Ответить
Наші бидло-аграрії, яким "какая разніца"..
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04.03.2021 23:02 Ответить
«Яд обнаружили именно в зерне.»
А люди ведь тоже могли погибнуть
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04.03.2021 18:08 Ответить
нет...ты же живешь...Но скоко в хлебе мышьяка не проверял никто....кроме того наше зерно идет в США и Канаду...а оттуда ихнее...и никто не знает чем его травят
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04.03.2021 18:12 Ответить
Понятно
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04.03.2021 18:27 Ответить
Вы с речью совсем порохнявые.
Протравленое зерно сыпят поверх посевов, чтобы мыши-крысы его ели, а не посевы.
Иногда лучше жевать.....
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04.03.2021 18:19 Ответить
У Вас в Германии тоже сыпят крысиный яд ? Или Вам из раши не видно 😜😜😜
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04.03.2021 18:28 Ответить
Ты за своей словакией смотри, твой чинуша хочет земли Украины променять на спутник кацапский. Колоться будешь?🤕🤕🤕🤕
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04.03.2021 18:33 Ответить
Я свою Словакию контролирую без Ваших советов . Премьера давно готовили к отставке .

А вот Вы не приставайте к украинкам 😜😜😜
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04.03.2021 18:42 Ответить
С тебя украинка, как с меня балерина.
Про отставку смешно.
Про контроль просто ржувголосину.
Так как там спутник?
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04.03.2021 18:46 Ответить
Не просто вбили, а змусили страждати. Нелюди.
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04.03.2021 18:13 Ответить
Это дохлые (догхантеры) веселятся.
Они последнее время, после того как выпустили и оправдали известного дохлого, сотрудника одного из судов Украины и известного живодера, Святогора!
Они совсем потеряли страх и человеческий облик, чувствуя поддержку и поощрение властей.
На убийствах животных очень много распиливается бабла - это вам не стерилизация и не чипирование, где много не нагреешься...
В нашей коррумпированной стране, постсовке, нет управы на дохлых - нужно обращаться к мировой общественности! Все помнят розовый снег!
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04.03.2021 18:15 Ответить
Видел лично как на погрузке в газели упал бумажный мешок с отравленным зерном...часть собрали но 1/3 осталась голуби налетели мгновенно и буквально за 30 мин сожрали всё ))))
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04.03.2021 18:17 Ответить
Сразу видно "городских" у которых молоко и хлеб с ватрушками на деревьях растут......Травят грызунов на полях с зерновыми всегда ,особенно много вносят отравы (кумаринов в иде травленого зерна )при взрывном увеличении количества в данном случае мышей скорее всего полевок ....... И птица я думаю погибла не из за зерна а из за того что наелась отравленых мышей , так как мышь сразу не гибнет (эффект кумаринов основан на увеличении повышении проницаемости стенок сосудов , простыми словами кровь выходит за пределы сосудов и животное гибнет но на это надо определенное время) она стает легкодоступной соответственно птица начинает слетаться на такую "халяву" и сама попадает после поедания таких грызунов под влияние яда ....finita la commedia. Кстати такое наблюдал осенью 2020 г в поле под Константиновкой ..... оно было белое от цапель и чаек ((((( И я думаю так по всей стране ....а что с этим делать должны решать власти... ведь есть яды если можно сказать по гуманней ....но они дорого стоят.....
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04.03.2021 18:21 Ответить
Кто утки мышей нажрались? фото посмотри...
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04.03.2021 18:36 Ответить
Взагалі то качки луплять м 'ясо аж гай шумить, ніколи не бачили як домашні качки розривають мишу чи ящірку?
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04.03.2021 18:49 Ответить
Надо котов на поля выпускать.
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04.03.2021 20:05 Ответить
Нет...как морские нырки рыбу жрут видел и все что всплыло после шторма..а как сухопутные домашние не обращал внимания...
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04.03.2021 21:03 Ответить
Один раз даже спасали всем пирсом...заглотила ферину с крючком по глось...
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04.03.2021 21:05 Ответить
Извечная обывательская "мудрость":
после нас хоть потоп. 😠
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04.03.2021 18:25 Ответить
Это логичный результат земли в частной собственности при отсутствующих юридических и правовых инструментах государственного регулирования. Это в тех же США после такого случая фермер или агроном не только сел бы в тюрьму, но и пару поколений выплачивал штраф за преступление, в Европе с их жестким контролем было бы еще хуже, хотя, скорее всего, до такого бы не дошло - у них гос.органы жестко контролируют использование земельного фонда страны и выполнение экологических и природоохранных норм. У нас просто отсутствует наказание за подобное преступление, ну нельзя же таковым считать мизерный штраф. Это то, о чем предупреждали "взбесившийся в турборежиме" зрадовский "принтер".
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04.03.2021 18:43 Ответить
*********
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04.03.2021 19:12 Ответить
При і біля заповідників було заборонено використовувати любі яди на полях,обльоти літаками, будування залізниць, меліоративні роботи і т.д. Що це таке твориться? Ну не Тварі путінські теж розвелись в заповідниках?
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04.03.2021 20:45 Ответить
"Щури" труїли щурів. Ось і результат. Якщо б одразу за журавлів покарали, то хоча огари залишились живі...
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04.03.2021 21:02 Ответить
На крыс плевать - пусть передохнут, суки! А птиц жалко.
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04.03.2021 21:09 Ответить
а ви не думали що, вони між собою пов'язані? Знищили бродячих слобак, на смітниках поселилися пацюки.
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05.03.2021 09:19 Ответить
Журавлі, зерно, смерть... логіка померла першою
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04.03.2021 21:23 Ответить
журавлі їдять потруєних щурів та мишей.
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05.03.2021 10:01 Ответить
Ну, зараз почнуть продавати землю і таке буде всюди, навіть там де ніколи такого не було. Тому що, інтенсивне використання природніх ресурсів як раз так і відбувається. Думаєте чому в США та Канаді так зацікавлені в ресурсах? Бо, величезні ділянки с\г земель там доведені до стану коли нічого саме рости вже не здатно. Великі с/г виробники не можуть переключитися на іншу культуру і вимушені з року в рік вирощувати те саме, бо, земля просякла хімією під конкретну културу і нічого інше рости там не буде роками. Те саме буде і в Україні бо, великим лендлордам не вигідний сівооборот, а навпаки вони заточені на монокультурне виробництво.
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05.03.2021 09:18 Ответить
 
 