Птицы в Аскании-Нова погибли от крысиного яда, - Госпродпотребслужба
Следы яда против грызунов обнаружили на зерне с расположенных рядом с заповедником полей.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба, информирует Цензор.НЕТ.
"В образцах патологоанатомического материала, отобранного от погибшей птицы, обнаружен бродифакум. Это антикоагулянт из группы кумаринов, что применяется как родентицид (то есть яд) против всех видов грызунов", - сказано в сообщении.
Специалисты исследовали погибших птиц, а также образцы воды, кормовой смеси и зерна, отобранного на полях вблизи заповедника. Яд обнаружили именно в зерне. В воде из прудов следов яда не было.
Читайте на Цензор.НЕТ: В заповеднике "Аскания-Нова" на Херсонщине снова массово гибнут птицы: обнаружено 187 мертвых особей. ФОТОрепортаж
Это расследование касается гибели птиц, которых обнаружили 23 февраля - тогда в заповеднике нашли 187 мертвых особей. Расследование отравления 218 серых журавлей, которые отравились в "Аскании-Нова" в январе, еще продолжается.
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А люди ведь тоже могли погибнуть
Протравленое зерно сыпят поверх посевов, чтобы мыши-крысы его ели, а не посевы.
Иногда лучше жевать.....
А вот Вы не приставайте к украинкам 😜😜😜
Про отставку смешно.
Про контроль просто ржувголосину.
Так как там спутник?
Они последнее время, после того как выпустили и оправдали известного дохлого, сотрудника одного из судов Украины и известного живодера, Святогора!
Они совсем потеряли страх и человеческий облик, чувствуя поддержку и поощрение властей.
На убийствах животных очень много распиливается бабла - это вам не стерилизация и не чипирование, где много не нагреешься...
В нашей коррумпированной стране, постсовке, нет управы на дохлых - нужно обращаться к мировой общественности! Все помнят розовый снег!
после нас хоть потоп. 😠