Птахи в Асканії-Новій загинули від щурячої отрути, - Держпродспоживслужба
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Сліди отрути проти гризунів виявили на зерні з розташованих поруч із заповідником полів.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"У зразках патологоанатомічного матеріалу, відібраного від загиблої птиці, виявлено бродіфакум. Це антикоагулянт із групи кумаринів, що застосовується як родентицид (тобто отрута) проти всіх видів гризунів", - сказано в повідомленні.
Фахівці досліджували загиблих птахів, а також зразки води, кормової суміші і зерна, відібраного на полях поблизу заповідника. Отруту виявили саме в зерні. У воді зі ставків слідів отрути не було.
Це розслідування стосується загибелі птахів, яких виявили 23 лютого - тоді в заповіднику знайшли 187 мертвих особин. Розслідування отруєння 218 сірих журавлів, які отруїлися в "Асканії-Новій" у січні, ще триває.
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А люди ведь тоже могли погибнуть
Протравленое зерно сыпят поверх посевов, чтобы мыши-крысы его ели, а не посевы.
Иногда лучше жевать.....
А вот Вы не приставайте к украинкам 😜😜😜
Про отставку смешно.
Про контроль просто ржувголосину.
Так как там спутник?
Они последнее время, после того как выпустили и оправдали известного дохлого, сотрудника одного из судов Украины и известного живодера, Святогора!
Они совсем потеряли страх и человеческий облик, чувствуя поддержку и поощрение властей.
На убийствах животных очень много распиливается бабла - это вам не стерилизация и не чипирование, где много не нагреешься...
В нашей коррумпированной стране, постсовке, нет управы на дохлых - нужно обращаться к мировой общественности! Все помнят розовый снег!
после нас хоть потоп. 😠