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Птахи в Асканії-Новій загинули від щурячої отрути, - Держпродспоживслужба

Новини Цензор.НЕТ Події

Птахи в Асканії-Новій загинули від щурячої отрути, - Держпродспоживслужба

Сліди отрути проти гризунів виявили на зерні з розташованих поруч із заповідником полів.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"У зразках патологоанатомічного матеріалу, відібраного від загиблої птиці, виявлено бродіфакум. Це антикоагулянт із групи кумаринів, що застосовується як родентицид (тобто отрута) проти всіх видів гризунів", - сказано в повідомленні.

Фахівці досліджували загиблих птахів, а також зразки води, кормової суміші і зерна, відібраного на полях поблизу заповідника. Отруту виявили саме в зерні. У воді зі ставків слідів отрути не було.

Читайте: Масова загибель сірих журавлів в "Асканії-Нова": птахів отруїли токсичним зерном, вони померли від набряку легень

Це розслідування стосується загибелі птахів, яких виявили 23 лютого - тоді в заповіднику знайшли 187 мертвих особин. Розслідування отруєння 218 сірих журавлів, які отруїлися в "Асканії-Новій" у січні, ще триває.

Читайте також: У заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині знову масово гинуть птахи: виявлено 187 мертвих особин. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+6
Не просто вбили, а змусили страждати. Нелюди.
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04.03.2021 18:13
+5
Работа какого-нибудь кацапского 3,14дора.
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04.03.2021 18:06
+5
нашего...просто на полях гибнут обычные птицы типа воробьев и жаворонков...а тут аскания нова и это заметили
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04.03.2021 18:13
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В Аскании НовА.
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04.03.2021 18:03 Відповісти
Работа какого-нибудь кацапского 3,14дора.
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04.03.2021 18:06 Відповісти
нашего...просто на полях гибнут обычные птицы типа воробьев и жаворонков...а тут аскания нова и это заметили
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04.03.2021 18:13 Відповісти
Наші бидло-аграрії, яким "какая разніца"..
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04.03.2021 23:02 Відповісти
«Яд обнаружили именно в зерне.»
А люди ведь тоже могли погибнуть
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04.03.2021 18:08 Відповісти
нет...ты же живешь...Но скоко в хлебе мышьяка не проверял никто....кроме того наше зерно идет в США и Канаду...а оттуда ихнее...и никто не знает чем его травят
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04.03.2021 18:12 Відповісти
Понятно
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04.03.2021 18:27 Відповісти
Вы с речью совсем порохнявые.
Протравленое зерно сыпят поверх посевов, чтобы мыши-крысы его ели, а не посевы.
Иногда лучше жевать.....
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04.03.2021 18:19 Відповісти
У Вас в Германии тоже сыпят крысиный яд ? Или Вам из раши не видно 😜😜😜
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04.03.2021 18:28 Відповісти
Ты за своей словакией смотри, твой чинуша хочет земли Украины променять на спутник кацапский. Колоться будешь?🤕🤕🤕🤕
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04.03.2021 18:33 Відповісти
Я свою Словакию контролирую без Ваших советов . Премьера давно готовили к отставке .

А вот Вы не приставайте к украинкам 😜😜😜
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04.03.2021 18:42 Відповісти
С тебя украинка, как с меня балерина.
Про отставку смешно.
Про контроль просто ржувголосину.
Так как там спутник?
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04.03.2021 18:46 Відповісти
Не просто вбили, а змусили страждати. Нелюди.
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04.03.2021 18:13 Відповісти
Это дохлые (догхантеры) веселятся.
Они последнее время, после того как выпустили и оправдали известного дохлого, сотрудника одного из судов Украины и известного живодера, Святогора!
Они совсем потеряли страх и человеческий облик, чувствуя поддержку и поощрение властей.
На убийствах животных очень много распиливается бабла - это вам не стерилизация и не чипирование, где много не нагреешься... Птахи в Асканії-Новій загинули від щурячої отрути, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 4300
В нашей коррумпированной стране, постсовке, нет управы на дохлых - нужно обращаться к мировой общественности! Все помнят розовый снег! Птахи в Асканії-Новій загинули від щурячої отрути, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 6883
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04.03.2021 18:15 Відповісти
Видел лично как на погрузке в газели упал бумажный мешок с отравленным зерном...часть собрали но 1/3 осталась голуби налетели мгновенно и буквально за 30 мин сожрали всё ))))
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04.03.2021 18:17 Відповісти
Сразу видно "городских" у которых молоко и хлеб с ватрушками на деревьях растут......Травят грызунов на полях с зерновыми всегда ,особенно много вносят отравы (кумаринов в иде травленого зерна )при взрывном увеличении количества в данном случае мышей скорее всего полевок ....... И птица я думаю погибла не из за зерна а из за того что наелась отравленых мышей , так как мышь сразу не гибнет (эффект кумаринов основан на увеличении повышении проницаемости стенок сосудов , простыми словами кровь выходит за пределы сосудов и животное гибнет но на это надо определенное время) она стает легкодоступной соответственно птица начинает слетаться на такую "халяву" и сама попадает после поедания таких грызунов под влияние яда ....finita la commedia. Кстати такое наблюдал осенью 2020 г в поле под Константиновкой ..... оно было белое от цапель и чаек ((((( И я думаю так по всей стране ....а что с этим делать должны решать власти... ведь есть яды если можно сказать по гуманней ....но они дорого стоят.....
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04.03.2021 18:21 Відповісти
Кто утки мышей нажрались? фото посмотри...
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04.03.2021 18:36 Відповісти
Взагалі то качки луплять м 'ясо аж гай шумить, ніколи не бачили як домашні качки розривають мишу чи ящірку?
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04.03.2021 18:49 Відповісти
Надо котов на поля выпускать.
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04.03.2021 20:05 Відповісти
Нет...как морские нырки рыбу жрут видел и все что всплыло после шторма..а как сухопутные домашние не обращал внимания...
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04.03.2021 21:03 Відповісти
Один раз даже спасали всем пирсом...заглотила ферину с крючком по глось...
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04.03.2021 21:05 Відповісти
Извечная обывательская "мудрость":
после нас хоть потоп. 😠
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04.03.2021 18:25 Відповісти
Это логичный результат земли в частной собственности при отсутствующих юридических и правовых инструментах государственного регулирования. Это в тех же США после такого случая фермер или агроном не только сел бы в тюрьму, но и пару поколений выплачивал штраф за преступление, в Европе с их жестким контролем было бы еще хуже, хотя, скорее всего, до такого бы не дошло - у них гос.органы жестко контролируют использование земельного фонда страны и выполнение экологических и природоохранных норм. У нас просто отсутствует наказание за подобное преступление, ну нельзя же таковым считать мизерный штраф. Это то, о чем предупреждали "взбесившийся в турборежиме" зрадовский "принтер".
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04.03.2021 18:43 Відповісти
********* Птахи в Асканії-Новій загинули від щурячої отрути, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 5829
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04.03.2021 19:12 Відповісти
При і біля заповідників було заборонено використовувати любі яди на полях,обльоти літаками, будування залізниць, меліоративні роботи і т.д. Що це таке твориться? Ну не Тварі путінські теж розвелись в заповідниках?
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04.03.2021 20:45 Відповісти
"Щури" труїли щурів. Ось і результат. Якщо б одразу за журавлів покарали, то хоча огари залишились живі...
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04.03.2021 21:02 Відповісти
На крыс плевать - пусть передохнут, суки! А птиц жалко.
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04.03.2021 21:09 Відповісти
а ви не думали що, вони між собою пов'язані? Знищили бродячих слобак, на смітниках поселилися пацюки.
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05.03.2021 09:19 Відповісти
Журавлі, зерно, смерть... логіка померла першою Птахи в Асканії-Новій загинули від щурячої отрути, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 2561
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04.03.2021 21:23 Відповісти
журавлі їдять потруєних щурів та мишей.
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05.03.2021 10:01 Відповісти
Ну, зараз почнуть продавати землю і таке буде всюди, навіть там де ніколи такого не було. Тому що, інтенсивне використання природніх ресурсів як раз так і відбувається. Думаєте чому в США та Канаді так зацікавлені в ресурсах? Бо, величезні ділянки с\г земель там доведені до стану коли нічого саме рости вже не здатно. Великі с/г виробники не можуть переключитися на іншу культуру і вимушені з року в рік вирощувати те саме, бо, земля просякла хімією під конкретну културу і нічого інше рости там не буде роками. Те саме буде і в Україні бо, великим лендлордам не вигідний сівооборот, а навпаки вони заточені на монокультурне виробництво.
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05.03.2021 09:18 Відповісти
 
 