Киев ожидает углубления отношений ЕС со странами "Трио ассоциации", - Точицкий

Взаимоотношения ЕС и стран "Трио ассоциации" Восточного партнерства - Украины, Грузии и Молдовы нуждаются в уточнении, они достигли определенной критической стадии, когда реальные достижения стран в политическом и экономическом развитии уже превышают цели, которые были изначально определены самим ЕС.

Такое убеждение сегодня во время презентации доклада Европейского центра политических исследований (CEPS) для сравнения достижений стран Западных Балкан и "Трио ассоциации" Восточного партнерства высказал посол Украины в Бельгии, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ со ссыкой на Укринформ.

"Это событие происходит на фоне существенного роста количества инициатив со стороны стран "Трио". Эти страны подошли к критическому моменту, где их достижения не совпадают со стремлениями, которые позволяет сам Европейский Союз. Это, в частности, касается нашего стремления углубить экономическую ассоциацию и политическую интеграцию, которое имеет под собой правомерную основу", - подчеркнул украинский дипломат.

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Он отметил, что приведенный научный анализ подтверждает, что страны "Трио" имеют почти похожие достижения со странами региона Западных Балкан, а по некоторым направлениям уже с начала процесса ассоциации с ЕС эти страны даже превзошли балканские страны, которые уже имеют четкую перспективу членства в ЕС.

Он согласился с выводом, который содержится в докладе CEPS о том, что именно сейчас настал момент, чтобы воспользоваться импульсом для углубления политической ассоциации и экономической интеграции ЕС со странами региона.

"Наши страны продолжают бороться за свой европейский выбор, в частности, в противостоянии и в войне с Россией. Президент Европейского Совета Шарль Мишель во время визита в Украину посетил Донбасс, видел последствия агрессивной политики России, которая может разрушить весь регион. Хочу подчеркнуть, что наше стремление к полному членству в ЕС определяется требованиями времени", - отметил Точицкий.

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Как сообщал Укринформ, Евросоюз проводит последовательную политику относительно интеграции стран Западных Балкан в Европейский Союз, Албания и северная Македония уже получили статус стран-кандидатов, другие страны региона являются потенциальными кандидатами и проходят предварительный этап стабилизации и ассоциации.

В Европейском парламенте группа друзей Украины, в частности, сопредседатель Межпарламентской ассамблеи Восточного партнерства EuroNest евродепутат Андрюс Кубилюс, выдвинули идею более глубокой интеграции в ЕС восточных соседей, которые имеют с Евросоюзом соглашения об ассоциации и активно продвигают повестку дня европейской интеграции. В частности, для стран "трио ассоциации" предлагается создать такой же режим содействия и финансовой поддержки, которые ЕС предоставляет странам Западных Балкан.