Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещает добиться повышения минимальной заработной платы медицинским работникам до уровня не менее 23 тыс. грн.

Как ппередает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Медики сегодня - настоящие герои, поэтому повышение им зарплат - моя принципиальная позиция. Минимальная зарплата врача должна быть не менее 23 тысяч гривен, среднего медицинского персонала - 17 тыс. гривен, младшего - 12 тыс. гривен. И мы добьемся этого", - написал он











