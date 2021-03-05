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зарплата (2301) врачи (1451) Степанов Максим (2060)

Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещает добиться повышения минимальной заработной платы медицинским работникам до уровня не менее 23 тыс. грн.

Как ппередает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Медики сегодня - настоящие герои, поэтому повышение им зарплат - моя принципиальная позиция. Минимальная зарплата врача должна быть не менее 23 тысяч гривен, среднего медицинского персонала - 17 тыс. гривен, младшего - 12 тыс. гривен. И мы добьемся этого", - написал он





Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+18
Обіцяти - не значить женитись...
Його Босс вже вчителям по 4000 у.о. зарплати обіцяв, а потім: «Я вам, лохам, ничего не должен» (с) псячою мовою оригіналу.
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05.03.2021 02:22
+12
в мене колишня дружина медсестра , хоч назад повертайся ...
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05.03.2021 03:22
+7
опять хочу в ПАРИЖ ---- а вы там уже были . нет но я несколько раз уже хотел
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05.03.2021 05:05
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А чому саме 23 тисячі? Це що щасливе число Степанова? Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 2378
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05.03.2021 02:15 Ответить
Тому що легше поставити рисочку між цифрами: 2-3 тисячі.
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05.03.2021 06:55 Ответить
Вы лучше спросите, от кого они будут "добиваться"!? От правительства, которое они же и представляют???
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05.03.2021 09:48 Ответить
Обіцяти - не значить женитись...
Його Босс вже вчителям по 4000 у.о. зарплати обіцяв, а потім: «Я вам, лохам, ничего не должен» (с) псячою мовою оригіналу.
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05.03.2021 02:22 Ответить
Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 2349
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05.03.2021 03:05 Ответить
Амбіції ПАДАЮТЬ, ****.ти все тяжще, та тяжче, вірять все менше, та менше.
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05.03.2021 03:07 Ответить
в мене колишня дружина медсестра , хоч назад повертайся ...
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05.03.2021 03:22 Ответить
Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 9332
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05.03.2021 04:36 Ответить
Маєте шанс тільки якщо Ви вчитель
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05.03.2021 07:28 Ответить
опять хочу в ПАРИЖ ---- а вы там уже были . нет но я несколько раз уже хотел
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05.03.2021 05:05 Ответить
Ойц! Це забагато! Зажирують лікарі! Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 7262
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05.03.2021 02:25 Ответить
Степанов похлеще Супрун... * Самый вредный из людей - это сказочник злодей...* (с)
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05.03.2021 02:28 Ответить
Степанов, тебя стоматологи похоронят Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 4622
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05.03.2021 02:34 Ответить
Стоматологи - нищая секта Мамона. Вот в США стоматологи, это ДА!

Не зря к нам прутся в командировки бывшие граждане совка. Для них стоматологический тур - манна небесная. Для наших, стоматология КАРА. Естессно не для ВСЕХ(, так для %% для 90-95ти.
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05.03.2021 03:12 Ответить
Ну вы сравнили)))) в США ценник на обучение в сфере стоматологии начинается от 95000$.
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05.03.2021 07:15 Ответить
Всё познаётся в сравнении, и зарплат пациентов тоже Добиватимемося мінімальної зарплати для лікарів на рівні 23 тисяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 1119
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05.03.2021 08:16 Ответить
Медицинская система в США - не лучшая модель для подражания. По сути, там настоящая медицинская мафия - это я на полном серьезе!!!
Там все завязано на мед.страховании, без страховки тебя не возьмут на работу, при этом платишь ты дохрена, а сама страховка нихрена не покрывает (в т.ч. стоматологические услуги), в результате чего многие болезни приходится переносить без лекарств и даже без похода к врачу (ибо тоже не бесплатно). Поинтересуйтесь на досуге почему в США с такой замечательной медициной такая высокая смертность от гриппа!!!!
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05.03.2021 09:56 Ответить
Ну я не раскрывал тему так глубоко) Спасибо за помошь!
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05.03.2021 12:01 Ответить
И тут остапа понесло. Заметили резкий рост перед парламентским слушанием. И китайские вакцины сразу после выходных. По факту провал, с ценами, сроками, прокладками. Но ему не дали полномочий. Везде кризисные штабы, кроме Украины.
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05.03.2021 02:35 Ответить
Вас же монобільшість- чого битися безтолковкою
о підлогу(чи підлоту)???
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05.03.2021 02:47 Ответить
Об стать. Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 2514
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05.03.2021 02:52 Ответить
Нюнюню...😁
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05.03.2021 02:58 Ответить
А санітару скільки, як самому врачу із врачєй??
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05.03.2021 04:16 Ответить
готов заплатить лично 23к гривен тому врачу, который проверит всех депутатов и Зеленского лично, по китайскому анальному методу)))
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05.03.2021 04:51 Ответить
Що, в тебе гланди так лікували? Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 8927
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05.03.2021 07:24 Ответить
Ну чья корова бы мычала, в мене нiчого не лiкували. А судя по тебе, если по фрейду - ей про анал она про гланды, из жопы в рот я так понимаю - тебе тема знакома))) Сорян не здержался!
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05.03.2021 09:55 Ответить
А з кого відбивають будеш?
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05.03.2021 04:54 Ответить
.... і потрібно починати з себе
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05.03.2021 05:14 Ответить
Та ви падлюки вже добились з 2014 року, що у всіх чесно працюючих, фактично мінімальна зарплата, не кажучи вже про пенсії!
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05.03.2021 05:35 Ответить
Где я уже это слышал? Ах, да - мы поднимем зарплату учителей до 4 тыс долларов. Так и хочется спросить - а из каких резервов? Бюджет страны уже принят!
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05.03.2021 05:40 Ответить
ага, уже давно всё подорожало, а повышение ....
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05.03.2021 05:44 Ответить
все правильно
лікар, вчитель, воїн
саме ці три професі\ повинні бути вище всіх інших, і тоді нація перетвориться на суспільство здорових, сильних, розумних патріотів
молодці
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05.03.2021 05:50 Ответить
А може потрібно спочатку красти?
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05.03.2021 07:25 Ответить
хочеш отримати від мене індульгенцію?
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05.03.2021 07:36 Ответить
Степанов живет в центре Киева, квартира 360 кв. м.... Я к чему? Он сделал богатым себя, сделает богатыми и всех медработников! Молодец, респектище!
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05.03.2021 06:07 Ответить
який же ти злидень, важко навіть уявити, якщо ти вважаєш багатими тих, хто має одну квартиру в центрі Києва...
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05.03.2021 07:22 Ответить
...мабуть одну з квартир і будиночків.
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05.03.2021 07:26 Ответить
той злидень лише за одну квартиру говорив
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05.03.2021 07:35 Ответить
А она не его, а его жены. А что у самого Степанова, я не знаю))) Та мне и ... все равно.
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05.03.2021 07:27 Ответить
Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей. Точка!
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05.03.2021 06:10 Ответить
Ну-ну...
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05.03.2021 06:10 Ответить
... в НЮ-НЮ
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05.03.2021 07:23 Ответить
И ценники отдельные в магазине для врачей?)
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05.03.2021 06:21 Ответить
А не простіше добитися щоб 1грн коштувала 25долл США?
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05.03.2021 06:29 Ответить
Я так понимаю, что когда у врачей будет такая зарплата, то буханка хлеба будет стоить 1000.
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05.03.2021 06:42 Ответить
Цікаво за рахунок кого цей шмат брехливого лайна "буде добиватися" зарплат для лікарів в розмірі 23 тисяч грн.? Допоки українці ще мають намір вислуховувати з вуст цих прокажених виродків подібні "реформаторські" заяви? Невже ще не "наїлися" їхніми "реформами"?
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05.03.2021 06:42 Ответить
Любой каприз за ваш счет но, и степашкам долю малую. Есть и другой запрос у платникив податкив. Всем кто кормится из корыта бюджетного не больше 23 тыс гр. зарплата. Но распребелять иназначать должны сами платники в громадах на загальных сборах.
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05.03.2021 07:02 Ответить
Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 4617 Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 9834
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05.03.2021 06:58 Ответить
Хай живе Степан Бандера і його жінка Параска. Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 7726
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05.03.2021 07:21 Ответить
откуда деньги Зин? Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 75
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05.03.2021 07:00 Ответить
...З тумбочки Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 823
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05.03.2021 07:20 Ответить
перестануть фінансувати трубу мервечучки
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05.03.2021 08:16 Ответить
https://fb.watch/40QD5mEhIY/ жесть в Запорожье - разворовывают больницу. Городская и областная власти не реагируют. Эфир общественной организации, которая пытается защитить больницу.
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05.03.2021 07:06 Ответить
Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 592 Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 7584
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05.03.2021 07:10 Ответить
Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 1667
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05.03.2021 07:19 Ответить
Обещает обещать!
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05.03.2021 07:11 Ответить
Обіцяю 50 тищ зеленими бакинськими
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05.03.2021 07:18 Ответить
За счёт сокращения - забыл добавить и то не всем и не 23
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05.03.2021 07:22 Ответить
як гадаєш, твій тупий пост старого маразматика - багато лайків набере?
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05.03.2021 07:24 Ответить
Те що справді скорочують медицину- вашій ботофермі не приховати. Привіт Подоляку передавай.
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05.03.2021 07:26 Ответить
Що, пєсЄць прахоботам, зЄлєботам.....
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05.03.2021 07:29 Ответить
Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 6335 Порохоботи ще й тебе переживуть.
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05.03.2021 07:30 Ответить
Взагалі-то він медпрацівник, і знає цю кухню зсередини. А що ти знаєш не по оповідям з 1+1 та інших інфопомийок, а зпершоджерел?)))
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05.03.2021 07:37 Ответить
Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 9518
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05.03.2021 07:35 Ответить
Мда.... Ванга з нього- як зі слона балерина.
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05.03.2021 08:03 Ответить
Ну раз сказал, что тупой - обоснуй. Ты когда последний раз по поликлиникам ходил ? Я вот 2-ю неделю бегаю, чтобы взять банальное направление ребенку в институт ортопедии. Ибо через гребанный ХелсиМи хрен запишешь ребенка на прием, оказывается семейный доктор уволился и не одна скотина об этом не уведомила. Детскую поликлинику объеденили со взрослой. Бабушки с дедушками бродят коридорами детской поликлиники в грудничковый день. Узкопрофильных специалистов перевели во взрослые по всему району. В детской не осталось лора, офтольмолога, УЗи. Пенсионеров, которые работали на нищенсктх ЗП, уволили и подняли ЗП на мизер семейным докторам. Молодежь приходит отбывает энтернатуру и уходят уто в частные клиники, а кто и вообще из медицины... Это самая малость, о чем я вам поведал.... Медицину начала разваливать санитарка Супрун, этот продолжает. ... Моя мать всю жизнь отдала медицине, я ее знал изнутри.... То, что сейчас творится -это жесть. Про закрытие сельских амбулаторий -вообще приступление... А лайки мне, как старому фидошнику вообще дозадницы-не понимал их и уже не пойму- как вы изволили сказать:старый марозматик...
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05.03.2021 21:57 Ответить
Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 908
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05.03.2021 07:34 Ответить
Будет "добываться" у кого? Министр обороны Таран тот у МВФ добивался финансирования.
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05.03.2021 07:47 Ответить
За здоровье пациента так боролся сантехник Вася что неожиданно стал хирургом. Наши врачи должны получать зарплату санитарки. Учеба дебилов в медах ума никому не добавила. Найти более-менее грамотного медика -это сродни найти черную кошку в комнате без освещения.
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05.03.2021 07:51 Ответить
Медики как и мусора , их много , а толку нет.
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05.03.2021 07:53 Ответить
А прикинь, если не будет ни медиков, ни мусоров...
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05.03.2021 08:20 Ответить
А прикинул и обхожусь и без тех и этих ! Даже как то операцию сам себе делал, так грамотность "врачей" достала. А без мусоров -это без вариантов.
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05.03.2021 08:26 Ответить
с такими "мусорами" й бандюків не треба...
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05.03.2021 10:57 Ответить
Судя по состоянию медицины у нас, врачи гдк-то таки жируют.
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05.03.2021 08:06 Ответить
Вчера рюкзаков убеждал про повышение зарплаты мусорам , сегодня степашкин про врачей , а кто про народ слово замолвит?
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05.03.2021 08:23 Ответить
Если продырявить ежемесячные конверты "слуг", то можно спокойно добиться увеличение зарплат работникам медицины.
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05.03.2021 08:23 Ответить
Есть категория врачей что заслуживет такую зарплату....А есть те кто "штаны протирают"....Тут нужно понимать что Хирург и Прсихолог,Стоматолог и Дерматолог....это небо и земля....Кто-то делает операции, а кто-то ставит подписи ( и больше ничего не делает)....Я против того что б все врачи получали одинаково высокую зарплату....Денег на всех не хватит...
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05.03.2021 08:27 Ответить
хватит. пз дить на великом крадивництви меньше надо.
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05.03.2021 14:59 Ответить
ЗАРПЛАТУ НАДО ЗАРАБАТЫВАТЬ А НЕ ПОЛУЧАТЬ
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05.03.2021 08:31 Ответить
ыыыы, так на Украине и зарабатывают, но не получают Добиватимемося мінімальної зарплати для лікарів на рівні 23 тисяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 1503
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05.03.2021 08:46 Ответить
Уже год издеваются над врачами со своими "надбавками, доплатами". Лучше сразу Витренко добавьте.
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05.03.2021 08:51 Ответить
Педагогам 4000 баксов добились, теперь вот за врачей взялись. Эх, повезло врачам! Теперь заживут...
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05.03.2021 08:54 Ответить
Добиватимемося = добиватимемо себе
українською має бути: прагнутимемо
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05.03.2021 08:56 Ответить
прям "День "D" якийсь...чи "зона висадки"...у Стєпанова... "над пропастью во лжи"(с)...
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05.03.2021 09:20 Ответить
Добиваємося, зробимо..., а коли вже буде - добилися і зробили, щоб як вчителям, які отримують по 4 000 євро і в вус не дують?
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05.03.2021 09:40 Ответить
У как же дворники и уборщицы?
Чистота и гигиена - залог здорового бактериально-вирусного фона!
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05.03.2021 09:54 Ответить
Знову віднімуть ціни на пальне та енергоносії?
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05.03.2021 10:55 Ответить
А що в нас ВВП швидкими темпами росте ? я за підвищення зарплат ,але висока зарплата не є запорукою професіоналізму як приклад захмарні зарплати в суддів і що судди є найкорумпованіші ,найпродажніші .
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05.03.2021 11:58 Ответить
Маловато будет...Надо хотябы к учитилям подтянуть - до 4 тысяч баксов !!!!
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05.03.2021 12:17 Ответить
Будет 23 т будет.....
Когда хлеб будет по 2 т......
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05.03.2021 12:30 Ответить
 
 