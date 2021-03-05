Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещает добиться повышения минимальной заработной платы медицинским работникам до уровня не менее 23 тыс. грн.
Как ппередает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Медики сегодня - настоящие герои, поэтому повышение им зарплат - моя принципиальная позиция. Минимальная зарплата врача должна быть не менее 23 тысяч гривен, среднего медицинского персонала - 17 тыс. гривен, младшего - 12 тыс. гривен. И мы добьемся этого", - написал он
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Його Босс вже вчителям по 4000 у.о. зарплати обіцяв, а потім: «Я вам, лохам, ничего не должен» (с) псячою мовою оригіналу.
Не зря к нам прутся в командировки бывшие граждане совка. Для них стоматологический тур - манна небесная. Для наших, стоматология КАРА. Естессно не для ВСЕХ(, так для %% для 90-95ти.
Там все завязано на мед.страховании, без страховки тебя не возьмут на работу, при этом платишь ты дохрена, а сама страховка нихрена не покрывает (в т.ч. стоматологические услуги), в результате чего многие болезни приходится переносить без лекарств и даже без похода к врачу (ибо тоже не бесплатно). Поинтересуйтесь на досуге почему в США с такой замечательной медициной такая высокая смертность от гриппа!!!!
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