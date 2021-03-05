Добиватимемося мінімальної зарплати для лікарів на рівні 23 тисяч, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обіцяє домогтися підвищення мінімальної заробітної плати медичним працівникам до рівня щонайменше 23 тис. грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Медики сьогодні – справжні герої, тому підвищення їм зарплат – моя принципова позиція. Мінімальна зарплата лікаря має бути не менше 23 тисяч гривень, середнього медичного персоналу – 17 тисяч гривень, молодшого - 12 тисяч гривень. І ми доб'ємося цього", - написав він.

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