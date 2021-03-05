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Добиватимемося мінімальної зарплати для лікарів на рівні 23 тисяч, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обіцяє домогтися підвищення мінімальної заробітної плати медичним працівникам до рівня щонайменше 23 тис. грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
"Медики сьогодні – справжні герої, тому підвищення їм зарплат – моя принципова позиція. Мінімальна зарплата лікаря має бути не менше 23 тисяч гривень, середнього медичного персоналу – 17 тисяч гривень, молодшого - 12 тисяч гривень. І ми доб'ємося цього", - написав він.
Топ коментарі
+18 Олег Смуток 8713be8e
показати весь коментар05.03.2021 02:22
+12 Роман Кокоровець
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+7 юрий вакуленко 1aae00c1
показати весь коментар05.03.2021 05:05
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Його Босс вже вчителям по 4000 у.о. зарплати обіцяв, а потім: «Я вам, лохам, ничего не должен» (с) псячою мовою оригіналу.
Не зря к нам прутся в командировки бывшие граждане совка. Для них стоматологический тур - манна небесная. Для наших, стоматология КАРА. Естессно не для ВСЕХ(, так для %% для 90-95ти.
Там все завязано на мед.страховании, без страховки тебя не возьмут на работу, при этом платишь ты дохрена, а сама страховка нихрена не покрывает (в т.ч. стоматологические услуги), в результате чего многие болезни приходится переносить без лекарств и даже без похода к врачу (ибо тоже не бесплатно). Поинтересуйтесь на досуге почему в США с такой замечательной медициной такая высокая смертность от гриппа!!!!
о підлогу(чи підлоту)???
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саме ці три професі\ повинні бути вище всіх інших, і тоді нація перетвориться на суспільство здорових, сильних, розумних патріотів
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