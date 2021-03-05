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"Лекхим" обещает привезти китайскую COVID-вакцину Sinovac в Украину до 15 марта

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Китайскую вакцину Sinovac планируют привезти в Украину до 15 марта.

Вакцину против COVID-19 CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech планируют поставить в Украину до 15 марта. Поставку будет осуществлять компания "Лекхим". Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ со сылкой на Гордон.

"Группа фармацевтических компаний "Лекхим" – уполномоченный представитель в Украине компании Sinovac Biotech, КНР, – сообщает о намерении поставить в Украину первую партию вакцины CoronaVac производства компании Sinovac до 15 марта 2021 года. Поставку будет осуществлять ЧАО "Лекхим", – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поставщик "Лекхим" утверждает, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac - 83,5%

В "Лекхим" подчеркнули, что вакцина CoronaVac успешно завершила третью фазу клинических испытаний в Турции.
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Топ комментарии
+5
когда то было афелированно с сыном медам богатырёвой "Лекхим" обещает привезти китайскую COVID-вакцину Sinovac в Украину до 15 марта - Цензор.НЕТ 6023
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05.03.2021 08:51
+4
вей и тут таки вава решил дать заработать своим "Лекхим" обещает привезти китайскую COVID-вакцину Sinovac в Украину до 15 марта - Цензор.НЕТ 8230
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05.03.2021 08:48
+4
Это как Херсыр, Хермасло "Лекхим" обещает привезти китайскую COVID-вакцину Sinovac в Украину до 15 марта - Цензор.НЕТ 4004
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05.03.2021 08:53
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вей и тут таки вава решил дать заработать своим "Лекхим" обещает привезти китайскую COVID-вакцину Sinovac в Украину до 15 марта - Цензор.НЕТ 8230
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05.03.2021 08:48 Ответить
Шо такое - Лекхим? Откуда оно взялось?
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05.03.2021 08:49 Ответить
когда то было афелированно с сыном медам богатырёвой "Лекхим" обещает привезти китайскую COVID-вакцину Sinovac в Украину до 15 марта - Цензор.НЕТ 6023
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05.03.2021 08:51 Ответить
"Лекхім" обіцяє привезти китайську COVID-вакцину Sinovac в Україну до 15 березня - Цензор.НЕТ 5892
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05.03.2021 09:25 Ответить
Это как Херсыр, Хермасло "Лекхим" обещает привезти китайскую COVID-вакцину Sinovac в Украину до 15 марта - Цензор.НЕТ 4004
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05.03.2021 08:53 Ответить
а Украина может себе вакцину привезти или ??
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05.03.2021 08:56 Ответить
Вообще то все компании производящие вакцину (в т.ч. китайские) отказываются работать с частными компаниями и ведут переговоры только с правительствами. Поэтому если какой то компании "ужалось договорится" о такой поставке это означает, что переговоры велись через правительство, следовательно у "правительства" (точнее у того кто вел от его имени переговоры) есть с этого выгода
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05.03.2021 09:41 Ответить
а нам рисуют типа мол это компания сама там договорилась, закупила - это ее право...как и право коммерческой поставки в Украину. Кто хочет может купить у них, а кто не хочет может привиться бесплатно (если что останется с того 1 ящика который привез Степанов)
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05.03.2021 09:43 Ответить
Лекхим какое-то еврейское название. Я конечно евреям верю, но не тогда, когда они перепродают.
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05.03.2021 08:56 Ответить
И опять прокладки, прокладки, прокладки... Хороший парень степанов, но придушить его хочется.
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05.03.2021 09:08 Ответить
И кардиналов тоже хочется придушить. Аж руки чешутся.
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05.03.2021 09:22 Ответить
Зеленим бприґам на пандемії потрібно віддати належне - вони рубають бабло, незважаючи ні на що - ні на суспільний розголос виявлених корупційних схем, ні на погіршення епідеміологічна ситуації, ні на окрики західних контролерів. До мети - заробляння бабла на вакцина за допомогою непотрібних прокладок вони рухаються з упертістю пораненого носорога.
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05.03.2021 09:16 Ответить
И шо, новый Майдан? Иначе этих тварей не сковырнуть.
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05.03.2021 09:27 Ответить
Не думаю. Вони сцикливі. Вистачить потужного протесту. Хоча вони водночас і упороті. І дурні. Сподівптимемося, що інстинкт самозбереження у них сильніший за природну дурість.
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05.03.2021 09:32 Ответить
Вони тупі як срака. Жодного розуміння, до чого можуть призвести їхні дії, в зелених черепках немає. Отже й страху також немає.
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05.03.2021 09:37 Ответить
Почему напрямую государство не может закупит вакцины?
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05.03.2021 09:16 Ответить
Якесь дивне питання...☺
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05.03.2021 09:22 Ответить
Может. Но не хочет. Потому что при прямых закупках не получишь откатов. А зешобла без откатов не работает.
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05.03.2021 09:24 Ответить
Куда же в нашей стране без прокладок. Нашим "народным" слугам нужно же где-то харчеваться.
"Лекхім" обіцяє привезти китайську COVID-вакцину Sinovac в Україну до 15 березня - Цензор.НЕТ 2045
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05.03.2021 09:25 Ответить
Нешановні,ненажерливі виродки! Вас вже всіх треба приспати навіки разом з вашими прокладками і схемами.Падлюки,завезіть вже нарешті ту вакцину,яка сертифікована в цивілізованому світі, без посередників і за прозорою ціною. Українці,які хочуть вакцинуватися,запитайте перед цим у гоблінів від медицини,чи зможете ви кудись потім виїхати за межі резервації,чи тим папірцем,що вам видадуть можна буде просто підтертися?
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05.03.2021 09:20 Ответить
Та да...😁
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05.03.2021 09:25 Ответить
В нагрузку?
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05.03.2021 10:42 Ответить
Бонус, тільки для "слуг"
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05.03.2021 10:46 Ответить
"Лекхім" обіцяє привезти китайську COVID-вакцину Sinovac в Україну до 15 березня - Цензор.НЕТ 9701 "Лекхім" обіцяє привезти китайську COVID-вакцину Sinovac в Україну до 15 березня - Цензор.НЕТ 3559
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05.03.2021 09:34 Ответить
первая партия это сколько, 5 флЯкончиков, чтобы степашка гордо рапортовал ?
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05.03.2021 10:01 Ответить
наконец-то договорились об откатах..., а то мы уже начали переживать...
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05.03.2021 10:13 Ответить
Интересно, чем тогда вакцинировались знаменитости на г+г. Степанов пробнички в карманах привез??? Это даже не цирк а балаган из глубинки...
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05.03.2021 10:35 Ответить
Ну да...на дорогах вже заробили, тепер на вакцинах пора... У Богатирьової ж "новоє ліцо" після чергової пластики 😆
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05.03.2021 10:46 Ответить
 
 