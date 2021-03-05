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Украинцы могут посещать 95 стран мира с соблюдением карантинных ограничений, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинцы могут посещать 95 стран мира с соблюдением карантинных ограничений, - Кулеба

Сегодня украинцы могут посещать 95 стран мира при условии соблюдения определенных карантинных ограничений.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По состоянию на конец февраля украинцы могут посетить 95 стран с соблюдением определенных карантинных ограничений", - заявил он.

При этом министр не уточнил, какие именно страны открыты для украинцев.

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Автор: Ірина Дашківська
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#НехерШастать!!!
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05.03.2021 09:43 Ответить
Одразу видно людину, яка ніколи не була за кордоном ні з метою туризму, ні з метою навчання
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05.03.2021 10:40 Ответить
посещать - таки да... наслаждаться поездкой - вряд ли...
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05.03.2021 09:54 Ответить
З такими темпами вакцінації про безвіз забудьте Українці можуть відвідувати 95 країн світу з дотриманням карантинних обмежень, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5418 Ніхто нас нікуди не пустить Українці можуть відвідувати 95 країн світу з дотриманням карантинних обмежень, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5418
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05.03.2021 09:55 Ответить
Впевнений, що навіть для самих європейців внутрішньошенгенські поїздки з метою туризму в 2021 році ще будуть неможливі.
Читав, що Греція та Італія готові з літа приймати туристів з сертифікатом про щеплення сертифікованою вакциною, але керівництво Євросоюзу зауважило, що це не рівні умови, адже до літа не всі бажаючі встигнуть вакцинуватися
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05.03.2021 10:44 Ответить
?
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05.03.2021 09:57 Ответить
Так назови ці країни... щоб було видно, що більша половина Євросоюзу в цей список не входить...
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05.03.2021 09:58 Ответить
Не "більша половина", а увесь!
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05.03.2021 13:27 Ответить
 
 